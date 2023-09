Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 2 er en helt unik smartklokke

Byr på få men viktige oppdateringer.

Apple Watch Ultra 2 har fremtidssikker ytelse, markedets beste smartklokkeskjerm og et par viktige nye funksjoner. Den er en «helt passe» oppdatering av en smartklokke som omtrent var ensom majestet fra før. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Finn Jarle Kvalheim Publisert i går 16:56 Lagre

Få smartklokker er like spinnville som Apples Watch Ultra, og nå er den her i sin andre utgave. Det er snakk om en forholdsvis «liten» oppdatering. I hvert fall målt i antall punkter.

Men samtidig er det til dels viktige punkter som er løftet den, og de siste dagene har vi fått testet den nye toppklokka fra Apple.

Dette er nytt i Apple Watch Ultra 2:

Skjerm en har blitt vesentlig lysere - opp fra 2000 til 3000 nits

en har blitt vesentlig lysere - opp fra 2000 til 3000 nits En ny digital urskive med et vell av komplikasjoner og nattmodus

med et vell av komplikasjoner og nattmodus Nattmodus en er automatisk

en er automatisk Double Tap p tommel mot pekefinger for å styre klokken (kommer i oktober)

p tommel mot pekefinger for å styre klokken (kommer i oktober) Betydelig oppgradert prosessor

Oppdatert UWB (forbedrer Find My og telefongjenfinning)

Designen på klokka er som før - fullstendig uendret. Men det er sluppet nye klokkereimer som du eventuelt kan skille deg ut med. Ellers er den eneste måten å se at dette er en ny klokke på - ut fra måten den oppfører seg.

Eksempelvis er en Apple Watch Ultra som bytter til nattmodus uten inngripen åpenbart en Ultra 2.

Men hvor merkbare er nyhetene i praksis?

+ Ny urskive med plass til masse informasjon

+ Dobbelt så lang batteritid som vanlig Apple Watch (36 timer)

+ Lader fort

+ Spesialfunksjoner for tur og dykking

+ Antatt forlenget levetid ved høy ytelse fra ny prosessor

+ Double tap KAN endre måten vi bruker Apple Watch på (Test oppdateres!)

+ Kan gjenfinne iPhone 15 eller nyere med retningsangivelser (ny gen. UWB) Ting å tenke på — 36 timer batteritid er fortsatt ikke fantastisk

— Dykking krever betalt app (Oceanic+)

— Ekstremt dyr smartklokke

— For stor for mange

Viktigste lille nyhet: Automatisk nattmodus

Den automatiske nattmodusen løfter de røde nattsynsparende urskivene fra kjekke å ha til nesten uunnværlige i mørket. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Som bruker av Apples «aktivitetsringer» legger jeg vel så ofte aktivitetene mine til kveld som til dag(slys). For meg har det vært to store hindringer for å få nytte av Watch Ultras nattmodus i den originale versjonen.

For det første var den kun tilgjengelig med en analog urskive som ikke gir meg plass til nok informasjon. Jeg har pleid å bruke de modulære variantene der man for eksempel kan legge til hel ukes værvarsel for et kjapt overblikk.

I tillegg er jeg en distré tulling som hadde lagt igjen hodet om det ikke satt fast. Så bytter jeg til nattmodus - så er det nattmodus som gjelder de nærmeste ukene.

Watch Ultra 2 har nattmoduskapable urskiver som passer for flere, og i tillegg bytter den selv - både frem og tilbake. Det er praktisk enten du gjør unna aktivitetene dine på kveldstid ute, eller suller rundt i tussmørket inne og forsøker å ikke tråkke på katten på vei til do midt om natten.

Klokkereimer i en del nye farger er blant de få synlige nyhetene for Watch Ultra i år - men de kan også forrige generasjon bruke. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Nest viktigste store nyhet: Skjermen

Watch Ultra har hatt den antakelig beste smartklokkeskjermen du kunne oppdrive siden den kom. Nå er den blitt bedre. Side om side med originalen kan Watch Ultra 2 være vesentlig lysere.

Dette er ikke kun en teoretisk øvelse, men noe som er nyttig spesielt i sterk sol eller når du for eksempel har dårlig sikt under vann.

Til tross for at Bergen rundhåndet har delt av været sitt med resten av Norge denne sommeren, har jeg rukket å se Ultra 2 i minst et par solstråler, og jeg kan vanskelig tenke meg det situasjonen der urskiven ikke er godt synlig - og uten å bli til så vidt synlige gråtoner i sterk konkurranse med ildkulen på himmelen, slik andre skjermer kan bli.

Spill Spotify og ring med den fra bussen, ta den med ned på dypet når du har en litt villere dag. Dykking er ett av «ekstremtilfellene» der en 3000 nits skjerm kan være ikke bare nyttig, men også nødvendig. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Fremtidssikringen: Prosessoren

Jeg har ikke merket noe som helst som jeg konkret kan gi den nye S9-prosessoren æren for. Også fjorårets Watch-modeller var kvikke, selv om ytelsen ikke har økt på et partre år.

Men økt hastighet gir potensielt flere muligheter, og mer effektiv strømbruk. Så for fremtiden er det gull med en oppdatering i blant. Årets kan sørge for at Watch Ultra 2 holder tritt med behov og programvare lenger en sin forgjenger - som altså kjører «siste rest» av samme prosessorytelse som kom i Apple S6-brikken i 2020.

Akkurat nå er S9-prosessoren bare kjekk å ha. Men når forrige generasjon sakker akterut under nye WatchOS-versjoner, kan årets prosessor ha et betydelig fortrinn.

Nyheten vi venter på: Double Tap

Watch Ultra 2 er klokka fra Apple med flest sensorer. Samtidig er det verdt å nevne at både Garmin og Samsung faktisk måler flere ting enn eplene. Samsung sjekker blodtrykk og kroppsammensetning, mens Garmins «body battery»-løsning løpende forsøker å finne ut av hvor stresset du er. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Double Tap er en funksjon skal spare deg knappetrykk eller berøringer av klokken. I stedet tapper du tommel og pekefinger mot hverandre for å styre den.

Jeg prøvde Double Tap under lanseringen av klokkene, og løsningen fungerte svært presist. Her brukes alle klokkens sensorer - til og med helsesensoren, som oppfatter endringer i blodstrømning som skapes av klypebevegelsen i hånden.

Alt for at klokken på en batterivennlig måte skal kunne skille bevegelsen som lager en O mellom tommel og pekefinger fra alle vanlige bevegelser du gjør i løpet av dagen.

Dette er potensielt en stor funksjon for alle oss som har betjent smartklokka med nesen når hendene har vært fulle av ting.

Samtidig vil det først vise seg hvor god den faktisk er når vi får brukt den gjennom dager og ikke bare minutter. Double Tap kan være en minirevolusjon for smartklokker. Det finner vi ut av i oktober, når den kommer.

Fortsatt en ekstrem epleklokke

Det ene øyeblikket kan du være på «havets bunn» og lese viktige dykkedata på Watch Ultra-skjermen - det neste kan du sjekke om du er avslappet i andre apper. Dette er en fullblods smartklokke med eget apputvalg. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Apple Watch Ultra har fortsatt den vanvittige urkassen i titan. Her er det en ekstra stor digital krone, slik at den skal kunne brukes med hansker på. Handlingsknappen som nettopp gjorde sitt inntog på iPhone 15 Pro startet også livet sitt her.

Den digre skjermen gjør imidlertid at den ikke passer på alle håndledd. Og den voldsomme prisen - fjorårets kostet 10.000 da den kom, årets koster 11.000 - ekskluderer også mange potensielle kjøpere.

Samtidig tar Watch Ultra mål av seg for å konkurrere med ekstreme aktivitetsklokker fra for eksempel Garmin og Suunto. De er som regel hverken billige eller små. Ikke har de Apple Watch sine apper heller, men til gjengjeld får du som regel vesentlig bedre batteritid enn Apples lovede 36 timer, eller rundt to døgn i min bruk.

Den har nyttige funksjoner som Backtrack, som lar deg følge stien tilbake der du kom fra, og omtrent dobbelt så lang batteritid som Watch series 9 og Watch SE er dette epleklokka med alt.

Smartstabelene i watchOS 10 virker ikke så innmari nyttig i første omgang. Men den kan bli nyttigere når Double Tap-funksjonen ankommer. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Nye Watch OS

Årets nye klokkemenyer fra Apple gjør flere store endringer. For eksempel vil et sveip opp fra bunnen av klokken dra frem en «smartstabel» med viktige og nylig brukte funksjoner på klokka. Sveip fra toppen og ned gir nylige varslinger.

Tidligere var kontrollsenteret på klokken tilgjengelig gjennom et slikt sveip, men det er flyttet til Watch Ultras funksjonsknapp. Små rokkeringer, men jeg er ikke sikker på at smartstabelen tilfører så mye - iallfall ikke ennå. Litt av tanken er at den skal tilby kvikk betjening av oppgaver du repeterer sammen med Double Tap. Så kanskje den blir nyttigere senere?

Personlig savner jeg dessuten den raske og enkle tilgangen på klokkelåsen når jeg aktiverer en trening. Regn- eller svettevåte genserermer som får klokken til å gå banans er en utbredt irritasjon. Nå må jeg inn i kontrollsenteret i stedet for å aktivere det rett fra treningsmenyen.

Utover det er Watch OS fortsatt den samme enkle og raske opplevelsen som vi kjenner fra før.

Få reelle konkurrenter

Nå må man trykke på knappen under den digitale kronen for å få opp kontrollsenteret, der blant annet lydløsmodus og tastelås styres. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Watch Ultra 2 kan være dykkercomputer eller måle vanntemperaturen når du isbader det ene øyeblikket, og kjøre nyttige apper og ringe via e-Sim det neste øyeblikket.

I motsetning til mange liknende klokker er dette en fullblods smartklokke som gir deg appene dine rett på håndleddet i tillegg. Låse opp smartlåsen din rett fra håndleddet? Null stress.

Det er vanskelig å peke på noen klokke på markedet som er en direkte konkurrent mot Apple Watch Ultra 2 og alt den kan. Miksen av muligheter er unik.

Selv om Watch Ultra 2 ser ut som den Apple lanserte i fjor, er det få, men veldig riktige oppgraderinger på plass.

Selv om du kanskje ikke ser nytte hverken av enda mer lyssterk skjerm, automatisk nattmodus eller den kommende Double Tap-funksjonen er det én joker som gjør det vanskelig å anbefale en nedsatt Watch Ultra (1) på årets Black Friday; prosessoroppdateringen i Ultra 2 kan gjøre at klokka holder seg frisk og rask i ytelse mye lenger frem i tid.

Apple Watch Ultra 2 er altså en viktig og riktig oppgradering for ferske smartklokkekjøpere. Og noe du trygt kan ignorere hvis du allerede har forrige generasjon.

+ Ny urskive med plass til masse informasjon

+ Dobbelt så lang batteritid som vanlig Apple Watch (36 timer)

+ Lader fort

+ Spesialfunksjoner for tur og dykking

+ Antatt forlenget levetid ved høy ytelse fra ny prosessor

+ Double tap KAN endre måten vi bruker Apple Watch på (Test oppdateres!)

+ Kan gjenfinne iPhone 15 eller nyere med retningsangivelser (ny gen. UWB) Ting å tenke på — 36 timer batteritid er fortsatt ikke fantastisk

— Dykking krever betalt app (Oceanic+)

— Ekstremt dyr smartklokke

— For stor for mange