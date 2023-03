Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Athom Homey Bridge

Homey Bridge er en billig inngangsbillett til god smarthjem-styring

Etter en lang betaperiode har Athom omsider sluppet løs sin smarthub Homey Bridge for salg i vanlige butikker. Den kommer inn som et alternativ til selskapets hjemmesentral Homey Pro.

Hva Homey er? Jo, det er en tjeneste som gjør det mulig for smarte dingser fra forskjellige produsenter til å «snakke sammen» og reagere på hverandre – slik at du for eksempel kan få en lyspære fra WiZ til å slå seg på når du går forbi en bevegelsessensor fra Ikea.

Opprinnelig var Homey avhengig av å bli kjørt på sin egen – og noe påkostede – maskinvare, som den utgaven vi testet i 2019. Men en prislapp på flere tusen kroner er nok en litt høy terskel for mange.

Så for omtrent halvannet år siden ble Homey «gjenoppfunnet» som en gratis skytjeneste. I sin enkleste form er det heller ikke noe krav til spesiell maskinvare for å bruke Homey – men da må du nøye deg med et noe beskjedent utvalg av smarte dingser som kan kommunisere med hverandres skytjenester.

Det er her Homey Bridge kommer inn. Denne smarthuben lar systemet kommunisere direkte med enheter som bruker Bluetooth LE, Zigbee, Z-Wave, 433 MHz radio og infrarøde signaler – en trådløs teknologipakke som burde dekke de flestes behov.

Sammenlignet med den «gamle» Homey-maskinvaren har Bridge-modellen dessuten fått en helt annen design og langt lavere prislapp.

7 Bra fjerne Sammenlign Athom Homey Bridge annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 899 hos Komplett Sjekk nå 7 Bra sitat Nesten essensielt ekstrautstyr for skytjenesten Homey Fordeler + Kommuniserer via Bluetooth LE, Zigbee, Z-Wave, 433 MHz og IR

+ Skal etter hvert kunne brukes som «satellitt» til nye Homey Pro

+ Homey: Har apper for massevis av smarte dingser

+ Homey: Støtter avanserte automatiseringssekvenser

+ Homey: Kun «verifiserte» apper godkjennes, skal gi en bedre brukeropplevelse Ting å tenke på — Ingen lokal prosessering, krever fungerende nettlinje

— Ingen støtte for Thread (eller Matter)

— Homey: Krever Premium-abonnement for full funksjonalitet

— Homey: Tredjeparts «fellesskapsapper» kan ikke kjøres i skyen

— Homey: Ikke tilgang på lokal skripting eller «advanced flow»

— Homey: Forsinkelser kan merkes for kommandoer/automatiseringer som går via flere skytjenester

For å gjøre det klart: Det er stadig mulig å ha Homey kjørende lokalt og uten begrensninger på egen maskinvare fra Athom. Dette går under betegnelsen Homey Pro, og kan gjøres med alle de opprinnelige Homey-enhetene, altså med unntak av nettopp dagens testprodukt Homey Bridge.

Fysisk sett

Homey Bridge er på størrelse med en litt stor røykvarsler, og den veier omtrent 250 gram. Den ytre delen er av plast, og nederst har vi en smal flerfarget LED-ring. Denne kan slås av i programvaren dersom den skulle virke forstyrrende.

Bridgen er utstyrt med en micro-USB-port for strøm. En USB-kabel og femwatts veggadapter er inkludert i esken. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Undersiden er gummiert for at enheten ikke skal skli hvor den nå enn plasseres. Og poenget er at den skal plasseres relativt sentralt – i hvert fall dersom du har tenkt å bruke dens infrarøde egenskaper.

Derfor ser Athom for seg at Homey Bridge skal plasseres på TV-benken, noe som kanskje ikke passer helt inn hos dere med vegghengt fjernsyn.

Vi hadde gjerne sett for oss å henge den på en skrue eller to i veggen, men i motsetning til en god del andre smarthuber har ikke Athom lagt til noen åpenbare festemuligheter for slikt på enhetens underside.

Dum som en... antenne

Ved siden av å ha en helt ny design skiller Homey Bridge seg fra sine forgjengere (som nå alle er døpt om til Homey Pro) ved å være fullstendig avhengig av Homeys tjeneste i nettskyen.

Enheten har nemlig ingen maskinvare som jobber med å kverne programvare og logikk lokalt – den fungerer omtrent kun som en ren sender og/eller mottager for de forskjellige trådløse teknologiene.

Du trenger altså en fungerende nettlinje for å bruke produktet. På en måte er det ikke feil å se på Bridge som en type viktig «ekstrautstyr» til skytjenesten Homey.

One hub to rule them all? Kamera Vegar Jansen / Tek.no

I tillegg kommer Homey med en begrensning på kun fem enheter, som i et moderne smarthus knapt holder til ett rom. I tillegg kan vi heller ikke sette opp egendefinerte variabler for automatiseringer.

En annen ting som mangler er oversikt over boligdata (Homey-innsikter). Dette betyr at Homeys servere ikke logger alle data, og du derfor heller ikke får anledning til å få opp grafer som for eksempel viser utetemperaturen over det siste døgnet, uken, måneden eller året.

Men alle disse nevnte begrensningene kan oppheves ved å tegne et såkalt Premium-abonnement, som i skrivende stund koster 35 kroner i måneden. Heldigvis er i hvert fall den første måneden gratis, slik at det er mulig å få testet ut den fulle funksjonaliteten uten å egentlig måtte betale.

Bridge vs. Pro

Med både Premium og Homey Bridge på plass får vi en skytjeneste som begynner å ligne på det vi kan få med en Homey Pro lokalt.

Men selv om den veiledende prisen på 799 kroner for Homey Bridge ikke virker så dum (tre måneders Premium-abonnement følger med), kan dette med løpende abonnementsutgifter være nok til å automatisk få folk til å vurdere en Pro i stedet.

Kamera Athom

Det er ikke nødvendigvis en dum idé, men for prisen av en Pro kan du også kjøpe en Bridge og betale for Premium i over åtte år. Og utviklingen av ny teknologi går ganske fort, så hvem vet hva nytt som har kommet på markedet lenge før den tid.

Sånn sett trenger ikke Bridge + abonnement være noen økonomisk katastrofe.

Heldigvis er den nye og superferske Homey Pro – som har fått samme design – også mer fremtidsrettet. Da tenker vi spesielt på at denne har/får støtte for smarthusstandarden Matter og kommunikasjonskanalen Thread. Dette vil ikke skje med dagens Bridge.

Pro-modellen har også fordelen av å ha tilgang på flere apper – som betyr støtte for en enda større bredde av enheter og tilsvarende funksjonalitet. Her tenker vi da spesielt på uoffisielle «fellesskapsapper», som ifølge Athom kun ville kjøres på Pro.

Grunnen til dette er todelt. For det første unngår Athom på denne måten å få en haug med ymse Homey-apper som tar opp ressursene på serverne.

For det andre ønsker de at Homey i skyen skal være en ryddig opplevelse også for folk uten den helt store innsikten, og derfor vil de kun inkludere «verifiserte» apper av en viss kvalitet. Dette skal etter planen gi mindre trøbbel for Bridge-brukerne.

Det hele koker ned til at Homey Bridge skal være en funksjonell sak ment for «vanlige folk», mens Homey Pro i større grad er rettet mot entusiastene.

For å fungere med en enhet trenger Homey en app, også når den er i skyen.

Ved å ha appene kjørende i nettskyen slipper den vanlige bruker også å tenke på begrenset prosesseringskraft og plass (2019-versjonen er visst begrenset til rundt 15 apper). Grunnen til at dette er viktig tok vi nærmere for oss i vår opprinnelige test, men kortversjonen er at Homey krever minst en app (programsnutt) kjørende for hver produsent.

Foruten dette må vi også nevne at det kun er Pro-gjengen som får tilgang på eksperimentelle funksjoner og kan bruke lokale skript (kodesnutter).

Men for mange vil den viktigste forskjellen ligge i lokal mot skybasert styring. Lokal kontroll betyr at mye av styringen vil fungere selv om nettet skulle gå ned. I tillegg får man potensielt litt kjappere respons.

Har utviklet seg

En god del har skjedd med Homey på de fire årene som har gått siden vi testet versjonen fra 2019. Det mest åpenbare er designen på maskinvaren – nå får vi en lavere enhet med en stil som får den gamle «kulen» til å virke litt gammeldags.

Energi-fanen er kjekk, men for å være nøyaktig krever den tung konfigurasjon og utvidet bruk av smarte strømplugger eller stikkontakter. En smart strømmåler er mye enklere. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Men det som har skjedd med Homeys økosystem er egentlig viktigere. Det har blitt større, mer modent og selve programvaren har gått fra versjon 2 til 7. På veien dit har vi fått mer og bedre funksjonalitet. For noen år siden la Athom for eksempel til en «Energi-fane» der systemet prøver å beregne strømforbruket.

En annen viktig forandring fra da vi først testet systemet er bruken av soner, som gjør det enklere å automatisere hele rom eller etasjer. Et nytt Homey-oppsett starter derfor nå med å sette opp de rommene og etasjene kåken består av, slik at dette er på plass fra begynnelsen.

De forskjellige sonene trigges som regel av dør- eller bevegelsessensorer og kan starte automatiseringer slik at du ikke trenger å tenke på slikt som å skru lys av eller på og lignende.

Foruten at selve programvaren har utviklet seg har også flere enheter blitt kompatible med systemet – med knapper og sensorer som både er rimeligere og tar mindre plass.

Men tiden har ikke kun vært Homeys venn, for det har blitt mer konkurranse også. Her tenker vi kanskje spesielt på Google, som riktignok ikke har kommet på banen med en egen «superkommuniserende» hub, men som likevel er blitt veldig god til å kobles mot tredjeparts enheter. Og ikke minst lar oss snakke med den.

Jo, Homey kan også integreres med Googles stemmeassistent eller Amazon Alexa, så det ene trenger ikke å utelukke det andre.

Men å ha det hele gående via flere skytjenester – som for eksempel er tilfelle for Google – betyr at signaler må sendes og kommandoer tolkes til og fra forskjellige servere rundt omkring. Dette kan i verste fall gjøre seg utslag i forsinkelser på opptil et par-tre sekunder.

For sensorer og enheter som kommuniserer direkte til Homey via Bridgen går det naturligvis raskere, og det er sjelden vi føler at vi faktisk må vente på at noe skal skje. Men med en Homey Pro og lokal prosessering ville det nok gått enda litt kjappere.

Den oppmerksomme leser vil kanskje ellers bite seg merke i at Bridge mangler støtte i HomeKit, men det kan jo være en trøst at det stadig er mulig å kommandere Homey gjennom Siri og snarveier i iOS.

Litt av det samme gamle

Automatiseringer, kalt «flows» i Homey-universet, er systemets hjerne og hjerte. For det er ingen stor stas i å ha sine smarte dingser samlet i ett system hvis de ikke også kan påvirke hverandre.

På dette punktet har ikke Homey forandret seg stort, men i det minste har vi fått norsk språkdrakt i appen – hvor vi kan følge enkel programmeringslogikk for å lage såkalte «flows».

Eksempler på to flows, her satt ved siden av hverandre fordi de er relaterte. Den til venstre skjer først og trigger den til høyre etter ett minutt. Det den til høyre gjør er å sende en påminner om at terrassedøren er åpen så lenge den fremdeles er det og det er under ti grader ute.

Her putter vi ganske enkelt inn hendelser som henges på knaggene NÅR / OG / SÅ og på den måten lager et lite hendelsesforløp.

Alle flows vil ha minst en NÅR som trigger og en SÅ som beskriver det som skal skje. Mellom der kan den ha en eller flere OG/ELLER som gjør det mulig å lage litt mer avanserte automatiseringer.

I sin enkleste form kan en flow være NÅR «Knapp A» trykkes SÅ tennes «Lyspære B». Men det kan også gjøres langt mer komplisert, som at forskjellige ting skjer på forskjellige tider av døgnet, eller ettersom visse brukere er hjemme eller ikke.

Dersom dette høres komplisert ut, kan du trøste deg med at en flow kan brukes til å trigge en eller flere nye flows – det hjelper å bryte ned problemet i små deler. I tillegg finnes det masse hjelp å få via Homeys forum og nettsider. Inspirasjon kan du også få.

For enda bedre kontroll/oversikt finnes det dessuten et verktøy kalt «Advanced Flow», men dette er i skrivende stund også kun tilgjengelig for Homey Pro.

Konklusjon

Athom Homey Bridge kan vanskelig sees på som et frittstående produkt. Da kan den i beste fall fungere som dørstopper eller papirvekt, og selv til det er den litt for lett.

Etter hvert skal den kunne brukes som en «satellitt» for å øke rekkevidden til et oppsett med nye Homey Pro, men dette er ikke på plass per i dag. Ergo er det kun den nettbaserte Homey-tjenesten i seg selv som for øyeblikket gir produktet noen mening.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Oppsettet av Bridgen er i det minste enkelt, da de fleste enheter som kjører Homey-appen vil oppdage enheten automatisk etter at den har startet opp. Og det er strengt tatt ikke noe å stille inn eller konfigurere, så den jobben er gjort på et minutt eller så.

Som «antenne» fungerer Homey Bridge akkurat som den skal, og strengt tatt stopper egenskapene akkurat der – resten skjer hos Homey i nettskyen. Og det kan være helt greit så lenge du har en relativt stabil nettleverandør.

For langt fra alle trenger en dyr Homey Pro for å få automatisert hjemmet. Hvis det er snakk om slikt som å kontrollere lys eller lyd, overvåke dører og vinduer, styre temperaturen og varsle brukere eller beboere ved behov, vil nok Homey Bridge pluss et Premium-abonnement i de fleste tilfeller kunne gjøre en like god jobb. Og det uten at man roter seg borti for avanserte eller ustabile funksjoner som knoter det til.

Men noen liker ganske enkelt ikke tanken på et løpende abonnement. Andre igjen vil kanskje skripte noe selv, eller er nervøs for at nettet blir borte og stenger ned alle automatiseringer. For det kan i verste fall skje når tjenesten ikke kjøres lokalt.

Vi hadde på vår side problemer med flere enheter som – i hvert fall enn så lenge – mangler offisiell støtte i Homey-skyen. Det vil si at de ganske enkelt ikke vil la seg styre. Dette gjaldt en ID Lock dørlås, ovner fra Mill og Adax, en robotstøvsuger fra Roborock og lyspaneler fra Nanoleaf. Elko Smart? Nei, ikke det heller.

Men for Homey Pro er det meste nevnt ovenfor på stell, selv om riktignok ikke alle appene er «offisielle».

Nå skal det også innrømmes at undertegnede trolig har flere smartdingser enn de fleste, og derfor neppe er i målgruppen for Homey Bridge. Men det er ingen tvil om at i hvert fall både smarte varmeovner og robotstøvsugere har vært omsatt her til lands i noen år, så det er nok flere «vanlige» husholdninger som savner den støtten.

Da føles det ekstra surt å måtte betale månedlig for «Premium», selv om det forhåpentligvis kun er et tidsspørsmål før slikt er på plass for skytjenesten også.

Hvorvidt man kan nøye seg med en Homey Bridge eller ønsker å sikre seg med en Pro må derfor den enkelte avgjøre selv. Men egentlig tenker vi jo at Bridge hadde vært passe for flere, slik at man slipper å bla opp flere tusenlapper for å finne ut om Homey er interessant eller ikke. Og skulle det ikke være avansert nok, kan Bridge som nevnt alltid brukes sammen med en Pro senere hvis man har et stort hus.

