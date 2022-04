Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Liten og hendig: Vi har testet «The Freestyle»

Samsungs nye bærbare projektor.

Samsungs The Freestyle er en liten og kompakt projektor som ikke er mye høyere og bredere enn en mobiltelefon.

En av lanseringene som fikk en del oppmerksomhet under årets CES-messe i Las Vegas var Samsungs portable projektor The Freestyle – det nyeste produktet i selskapets Lifestyle-serie.

Vi har nå hatt The Freestyle inne til test en periode, og den begynner etter hvert å bli klar for salg i butikkhyllene, samt at de første som var tidlig ute med å forhåndsbestille så smått har mottatt sine eksemplarer.

Dette er selskapets første bærbare projektor og skal konkurrere i et marked hvor det allerede finnes en del slike projektorer å velge blant.

Samtidig er prislappen for The Freestyle rett under 10 000 kroner, hvilket gjør at det også blir naturlig å sammenligne denne mot mer tradisjonelle projektorer.

PS: Eksemplaret vi har testet er et tidlig eksemplar, så endringer eller forbedringer på de ferdige produktene kan forekomme.

Samsung The Freestyle annonse Lagre Lagre Sammenlign sitat " Hendig og velfungerende projektor for deg på farten " Fordeler Krysse av Rask til å justere og fokusere bildet

Krysse av Enkel å bruke

Krysse av Samme brukergrensesnittet som TV-ene til Samsung

Krysse av Lett og portabel

Krysse av Kraftig lysstyrke og god bildekvalitet til å være så portabel

Krysse av Wi-Fi og Bluetooth innebygd

Krysse av Kan enkelt svinges fra vegg til tak Ting å tenke på Bytt Kostbar

Bytt Litt treg i bruk

Bytt Noe viftestøy

Bytt Ikke like god lysstyrke og oppløsning som en vanlig projektor til samme pris

Samsung The Freestyle Pris 9 697,- Skjermteknologi DLP Lysstyrke (maks) 550 ANSI Oppløsning Full HD (1920x1080) HDR Ja

Projektoren veier rundt 800 gram.

Liten og nett

Samsung The Freestyle er sylinderformet og veier rundt 800 gram, og den er ikke større enn at du sannsynligvis kan ta den i håndbagasjen om du skal ut på reise.

Selve enheten sitter festet til en enkel og ryddig fot, som lar deg svinge projektoren 180 grader på underlaget den står på – slik at du enkelt kan velge om du vil se film på veggen eller i taket. Etter en slitsom dag kan det være fristende å se filmen mens du ligger rett ut på i sengen eller sofaen.

På siden av festet er det en skrue du kan stramme dersom du vil at projektoren skal bli stående i en spesiell vinkel. Du har også noen faste knepp som lar projektoren låse seg i for eksempel 90 eller 45 grader.

Undersiden har en egen kontakt som nok er tiltenkt en original batteripakke etter hvert.

Med i esken følger det med en liten og hendig fjernkontroll, samt en USB-C-kabel og strømforsyning, som du også fint kan lade mobilen din med.

Du kan videre velge om du vil ha den koblet mot strømnettet eller bruke en strømbank. I så måte er det litt dumt at det ikke er noe innebygget batteri i enheten, men en strømbank gir også en god frihet til å sette den opp hvor du vil.

Under vår test brukte vi en batteribank på 20.000 milliamperetimer, og denne holdt fint mens vi så en film som varte nesten to og en halv time.

Samsung skal selv angivelig tilby en skreddersydd batteriløsning etter hvert, men denne vet vi ikke hva kommer til å koste ennå.

Via ulike sensorer klarer The Freestyle raskt og enkelt å justere bildet slik at det blir helt riktig.

Justerer seg selv

En av tingene som kan være litt problematisk med projektorer er fokus og såkalt «keystone» for å få et skarpt og riktig bilde selv om projektoren ikke nødvendigvis står rett mot overflaten du skal vise bildet på.

Samsung har løst dette på en elegant måte, hvor enheten selv justerer både fokus og retter ut bildet helt automatisk. Spesielt justeringen av keystone er rask og presis, så du kan for eksempel sette enheten lavere enn det du ønsker bildet og fortsatt få bildet frem riktig.

Fokus fungerer også godt, men det skal sies at på enkelte overflater vil det være litt mer utfordringer, men da har du i tillegg muligheter til å manuelt justere dette i menyene. Du holder bare home-knappen på fjernkontrollen inne i et par sekunder og klikker deg inn på fokus-valget som dukker opp i menylinjen på skjermen.

For det aller meste har vi ikke trengt å bruke de manuelle mulighetene, hvor automatikken har fikset alt for oss.

Menyene er like å bruke og se på som på årets TV-modeller fra Samsung

Som å bruke en Samsung-TV

En av tingene som skiller denne projektoren fra mange andre, er at du får med et komplett brukergrensesnitt som er likt det du finner på TV-ene til Samsung.

Det eneste du trenger er å koble enheten opp mot trådløst nett for å kunne bruke apper. Og som på TV-ene har du det aller meste av apper tilgjengelig, så du trenger ikke nødvendigvis å koble projektoren til et ekstern produkt.

Likevel har du også muligheten til dette ved at enheten har en micro-HDMI ved siden av USB-C-porten på siden.

Og siden du har innebygget Wi-Fi og Bluetooth, er det heller ingen problemer å speile innhold fra en hvilken som helst smarttelefon. Har du en Samsung-telefon vil du kunne koble til denne ved å tappe telefonen mot enheten, og koble enkelt til.

Vi liker godt at Samsung har tatt i bruk den samme brukerplattformen som på sine TV-er. Det gjør produktet enda mer uavhengig av andre dingser og du trenger bare nett for å kunne se alt mulig av innhold.

Fjernkontrollen er liten og hendig, men også ganske upresis.

Likevel er det en ting vi ikke er like fornøyd med. Og det er fjernkontrollen, eller lettere sagt kommunikasjonen mellom denne og selve enheten. For den er ikke så presis som vi er vant til, hvor for eksempel markøren sjelden flytter seg like mange steg som det vi trykker på kontrollen.

En mulig løsning er å koble til SmartThings-appen og bruke mobilen som fjernkontroll i stedet. Det fungerer bedre.

Nå skal det sies at enheten vi har testet er et tidlig eksemplar, og forhåpentligvis vil dette bedre seg etter hvert. For det er en irriterende ting når produktet ellers er såpass velfungerende.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Bildekvalitet

Når det gjelder bildekvaliteten på The Freestyle så har vi valgt å sammenligne denne med to litt ulike modeller, men likevel to konkurrenter på hvert sitt vis.

Først har vi testet mot Nebula Capsule 1, som er en tilsvarende, bærbar projektor som koster nå finnes i en ny generasjon for rundt 5000 kroner. Og sammenlignet med denne er Samsung The Freestyle flere knepp bedre på alt.

Det første du merker er at oppløsningen er bedre, og ikke minst lysstyrken, så du kan slippe unna med litt lys i rommet og fortsatt ha et godt bilde å se på med Samsungen, mens motstanderen fra Nebula ikke henger like godt med. Samtidig er fargene langt mer presise hos Samsung, hvor Nebula sin projektor får et distinkt grønnskjær i fargene.

Dessverre hadde vi ingen andre portable projektorer for hånd å sammenligne med, men til gjengjeld hadde vi en Optima UHD30, som i sin tid koster om lag det samme som The Freestyle – og hvor du får arvtageren UHD35 i det samme nabolaget.

Og sammenlignet med denne ligger The Freestyle litt bak på lysstyrke og oppløsning, selv om kontrollen og presisjonen i farger og kontrast virker å være på et likt nivå. Først og fremst savner vi litt mer lysstyrke for at The Freestyle skal være med og kjempe med tilsvarende, stasjonære projektorer rundt samme pris.

Vi finner blant annet en høyttaler på undersiden av enheten som gir deg lyd.

360 graders lyd

Samsung har klart å proppe mye teknologi inn i The Freestyle, og de har heller ikke glemt lyden.

Enheten har det selskapet kaller 360-graders lyd, altså skal du kunne høre lyden nokså jevnt uansett hvor du sitter i forhold til projektoren. Og vi må si at Samsung har sine ord i behold på at du hører lyden like godt over alt.

Lydkvaliteten er derimot ganske sped. Både tale og dynamikken i lyden er helt ok, og den holder om du ikke har noe annet for hånd, men til filmkvelden bør du ha litt hjelp. Og det får du ved å enkelt koble bluetooth-høyttalere til projektoren, slik at du får litt mer krutt i filmopplevelsen.

Samsung The Freestyle er betydelig bedre enn Nebula Capsule 1.

Konklusjon

Samsung vekker nysgjerrighet og interesse med sin The Freestyle, og har du spesifikke behov som en portabel projektor som turkamerat på reise, gjør selskapet mye riktig.

For det er en velfungerende, liten pakke hvor du får automatikk til å hjelpe deg med å justere bildet skikkelig. Sjeldent trenger du å gjøre noe annet enn å slå på projektoren og peke den dit du vil ha bilde.

Og samtidig er det praktisk og enkelt at Samsung bruker sitt samme brukergrensesnitt sin på TV-ene. Altså et enkelt og velfungerende system hvor du bare trenger å koble projektoren til nett for å bruke en drøss med apper – inkludert alle de norske du måtte ønske.

Så som ren portabel projektor er det først og fremst prisen som stopper oss litt fra en stormende jubel – i tillegg til at fjernkontrollen skaper litt hodebry.

For 10.000 kroner gir deg en god del alternativer å velge blant. Om The Freestyle ender opp med å stå på en fast plass får du bedre bildekvalitet ved velge en mer tradisjonell projektor, som ofte har bedre oppløsning og lysstyrke.

Men trenger du fleksibilitet og kanskje reiser mye, vil den treffe langt bedre, hvor den sammenlignet med alternativet vi hadde for hånd er mange knepp bedre, selv om den også er dobbelt så dyr.

Vi avventer derfor å gi The Freestyle en karakter, frem til vi har fått inn noen flere konkurrenter som er like bærbare og koster om lag det samme. Men til å være første forsøk på en bærbar projektor viser Samsung likevel at de har tatt mange gode og fornuftige valg med denne modellen.

Samsung The Freestyle annonse Lagre Lagre Sammenlign sitat " Hendig og velfungerende projektor for deg på farten " Fordeler Krysse av Rask til å justere og fokusere bildet

Krysse av Enkel å bruke

Krysse av Samme brukergrensesnittet som TV-ene til Samsung

Krysse av Lett og portabel

Krysse av Kraftig lysstyrke og god bildekvalitet til å være så portabel

Krysse av Wi-Fi og Bluetooth innebygd

Krysse av Kan enkelt svinges fra vegg til tak Ting å tenke på Bytt Kostbar

Bytt Litt treg i bruk

Bytt Noe viftestøy

Bytt Ikke like god lysstyrke og oppløsning som en vanlig projektor til samme pris