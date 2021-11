Test Motorola Edge 20 Pro

Motorolas nyeste er lekker, rimelig og god

Har ingen dårlige sider.

Motorola Edge 20 Pro er en lekker og greit priset mobil med alt du trenger av ytelse og kamera.

Det er ikke alle Motorolaer som er gull. Mobilprodusenten har det med å slippe en drøss av dem hvert år - og normalen er at noen av dem er blant de beste du kan få tak i, mens andre er relativt udugelige saker so koster for mye selv om de kan beskrives som «budsjettmobiler». Du bør altså trå forsiktig i Motorolas univers, men gjør du det kan du få skikkelige godsaker, så som Edge 20 Pro.

Fryktelig billig er den ikke, med en utsalgspris på omtrent 7000 kroner, men det er fortsatt mellom 3000 og 7000 billigere enn de fleste kameramobiler den ønsker å sammenliknes med. Spørsmålet er om den sammenlikningen er reell, eller om dette er et får i ulveklær.

8.5 Meget bra Motorola Edge 20 Pro annonse 4990 NOK Sjekk nå 4990 NOK Sjekk nå sitat " Fornuftig pris - fornuftig mobil. " Fordeler Krysse av Allsidig kamera

Krysse av God batteritid

Krysse av Flott opplevd ytelse

Krysse av Lekkert ytre

Krysse av Hurtiglader følger med

Krysse av Nydelig skjerm

Krysse av God bildekvalitet på sitt beste

Krysse av Rene og pene menyer Ting å tenke på Bytt Du får raskere prosessor til samme pris

Bytt Svakere bildekvalitet på sitt dårligste

Bytt Ikke trådløs lading

Bytt Kun én høyttaler

Spesifikasjoner: Motorola Edge 20 Pro Pris: 6.500 kroner Størrelse Dimensjoner: 16,3 x 7,6 x 0,8 centimeter Vekt: 185 gram Skjerm: 6,7 tommer, 2400 x 1080 piksler, OLED, 144 Hz, Gorilla Glass 5 Maskinvare Prosessor: Snapdragon 870 5G RAM og lagring: 6/8/12 GB RAM, 128 eller 256 GB lagring, UFS3.1, MicroSD-støtte Kamera Hovedkamera: 108 MP, f/1.9, PDAF, OIS, 1/1,52" Ultravidvinkel: 16 MP, f/2.2 Telekamera: Periskopobjektiv, 8 MP 5x zoom, f3,4, OIS, PDAF Frontkamera: 32 MP, f/2.3 Annet Batteristørrelse: 4500 mAh (1,5 - 2 dagers brukstid) Lading: 30 watt hurtiglader medfølger Vannavstøtende, ingen IP-sertifisering Mer +

På utsiden er i hvert fall ulveklærne godt striglet. Testmobilen er i matt blå glassfinish, med bøyd bakside som ligger godt i hånden. En kamerahump med tre øyne, blits og ekstra sensor på tar opp øvre venstre del av baksiden. Ikke så oppsiktsvekkende i seg selv, før man begynner å titte litt nærmere på dem - og ser at én av dem er en periskopzoom - en sjeldenhet for telefoner i denne prisklassen.

En blank, tynn ramme omkranser telefonen, med låsetast og volumknapper på høyre side og egen knapp for taleassistenten på venstre. Såvidt jeg kan se er det ikke mulig å stille om taleassistentknappen til noe annet - egentlig en irriterende ting for oss som gjerne for eksempel vil starte spotify med knappen. Motorola har ellers lagt inn ganske mange tilpasningsmuligheter på denne telefonen.

Fingersensor på siden

En ting som ikke er like «premium» som designet ved første øyekast antyder er fingerleseren. Den er satt i låsetasten på telefonen - og sammenliknet med en del av de andre telefonene som har tilsvarende løsning sitter den svært høyt. Du må faktisk strekke tommelen helt opp til der kamerahumpen begynner for å låse opp telefonen med fingeren. Det i skarp motsetning til Sonys telefoner som har fingersensoren omtrent midt på siden.

Det sagt, fingersensoren er helt middels presis og treffer de fleste gangene hvis du legger fingeren forsiktig nedpå og ikke har tommel dekket av smuss. Dessuten er ansiktsgjenkjenningen rask og god, slik at du sjelden trenger å bruke fingeren i det hele tatt.

Et pluss ved å ha fingersensoren så høyt er at man sjelden aktiverer den ved uhell når man for eksempel bærer telefonen. Det er nesten alltid et aktivt valg hvis jeg er borti sensoren når jeg bruker denne telefonen. Mange telefoner med sensoren midt på siden leser all berøring som forsøk på opplåsing, og krever pinkode etter mange feilede forsøk. Det gjør ikke Edge 20 Pro.

Fine, raske menyer

Motorolas vante løsning med å ikke tulle for mye med Android-menyene består heldigvis fortsatt. Her er alt noenlunde lett å finne frem i og lynende raskt på skjermen. Det er en liten haug med nyttige tilpasningsmuligheter i Motorola-appen, der du for eksempel kan endre enkle stilvalg for menyene eller be telefonen om å ikke skru av skjermen så lenge som du ser på den - såkalt oppmerksom skjerm.

En spillmodus som håndterer ytelse, opptak og eventuelle forstyrrelser mens du spiller er også med. Dette har blitt nokså standard i Android-telefoner for tiden.

Foruten å endre litt på ikondesign får jeg irriterende nok ikke velge hvor mange ikoner som går i bredden eller høyden. Så jeg er «stuck» med fire apper i bredden på hjemmeskjermene. Litt irriterende, men det ser litt mindre rotete ut enn mitt vanlige oppsett med fem ikoner i bredden.

Ytelsen besørges av en Snapdragon-prosessor. Den er en variant som legger seg rett under det heftigste du får tak i i en vanlig Android-telefon - og mer enn tilstrekkelig. At det er litt guff her merkes på alle områder, og menyene har i hvert fall nok krefter til å sveive rundt i tempoet jeg ønsker.

En skjerm til å dø for

Og apropos utseende; denne skjermen er til å dø for. Det er en 144-hertz lynrask OLED-skjerm, som må være blant de tynneste så gode skjermene på noen mobil. For det ser litt ut som det fargerike bildet nesten flyter oppå glasset.

Fargene i seg selv er godt mettet når telefonen kommer rett ut av esken - og det liker ikke alle. Men det kan du stille på selv. Jeg foretrekker det klassiske «OLED-preget» med litt ekstra metning.

At ytelsen er så høy betyr både at spilloppdateringer går raskt, at skjermen er mer behagelig å bruke over lang tid og at det hakker mindre når du skroller eller ser på film der bildet panorerer.

Stort batteri + rask lader = <3

Ulempen med rask skjerm og knall innmat, som det er idenne telefonen, er høyt strømforbruk. Men med et batteri på 4500 mAh slipper telefonen likevel greit unna og holder ganske lenge i bruk enten du surfer mye, bruker apper eller fotograferer.

Og når det først er tomt på tanken ligger det (mot normalt, for 2021) en lader på 30 watt i esken. Det går fort og greit å fylle batteriet igjen.

Verdt å få med at for deg som skal erstatte en premiumtelefon er det ikke trådløs lading her. Det har blitt et ganske vanlig kompromiss å se når ellers ganske fete telefoner skal flyttes ned litt i pris.

Allsidig kamera

De tre kameraene i Moto Edge 20 Pro utfyller hverandre godt. Du kommer langt avsted med zoom-kameraet, og ultravidvinkelen får med det meste også på nært hold. I riktig lys tar telefonen også riktig gode bilder med hovedkameraet. Som normalt «ruller» zoom- og ultravidvinkelkameraene av betydelig tidligere, og er ikke så interessante å bruke i dunkel innebelysning eller når skumringa setter inn.

En ting jeg imidlertid reagerer litt på er at det varierer hvor kvikt hovedkameraet er selv i ganske godt lys. Noen ganger krever det sin tid, og gir bilder med mye bevegelsesuskarphet hvis telefon eller motiv er i bevegelse rundt knipset. Andre ganger blir bildet helt plettfritt skarpt og med super fargegjengivelse. Atter andre ganger er det akkurat som om bildene er vanskelige å få helt skarpe - samme hvor mye man holder telefonen rolig eller belyser motivet.

På sitt beste gjør denne telefonen en såpass god jobb at jeg er tilbøyelig til å tro at det er programvare som snubler i seg selv på de svakeste resultatene - og det hadde i og for seg vært litt lettere å godta hvis ikke telefonen hadde vært ute siden august.

Selfiekameraet har en tendens til å ville eksponere ganske lenge - og dermed er det fort gjort å få uklare bilder hvis man ikke holder telefonen stødig. Det er én av de mer irriterende kameraegenskapene ved denne telefonen.

Uansett tar den sjelden dårlige bilder, og den er i en prisklasse der den ikke har stor konkurranse om å ta vesentlig bedre bilder. Det bare føles som om Edge 20 Pro ikke helt lever opp til eget potensial på denne fronten - og det er synd.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Grei ytelse

Du får en del bedre ytende telefoner til samme pris - men ikke som har vesentlig bedre ytelse over det hele. Og strengt tatt er futten vi får ut av Snapdragon 870-brikken i Motorola Edge 20 Pro meget bra. På de fleste områder utenom ren grafikkytelse er den på linje med toppmodellen, Snapdragon 888.

Ytelse på papiret er som kjent en annen ting enn ytelse i praksis - og det viktigste er uansett at Moto Edge 20 Pro yter som en toppmodell i de fleste praktiske sammenhenger også. Det er ytterst sjelden at man merker tregheter man ikke forventer på denne telefonen. Alt i alt er det en helt utmerket telefon å bruke.

Endelig en godmobil fra Motorola igjen

Det er vanskelig å finne ting å «ta» Motorola Edge 20 Pro på. Prisen er riktig, «motoren» og maskinvaren er riktig og brukeropplevelsen er riktig så god. Den varer lenge på en opplading og den lader fort opp når den er tom. Et allsidig kamera som for det meste tar ålreite bilder kunne trukket enda videre opp hvis det var litt jevnere i kvaliteten, men det skjemmer heller ikke ut denne telefonen.

Du får telefoner som er kvassere på enkeltdeler av regnestykket. Spesielt får du heftigere prosessor for samme pris - men da må du fire på andre krav igjen. Kan hende får du svakere skjerm med den forbedrede prosessoren? Eller dårligere kamera?

Her har Motorola gjort det skarpt i det som for tiden er OnePlus’ paradegren. De har laget et fordømt godt kompromiss som det er trivelig både å kjøpe og å bruke. Kanskje ikke så rart, for kompromissets kunst har også vært en av Motorolas beste sider - før de begynte å gå seg litt bort for et par år siden.

Helstøpt mobil under 7000 Asus Zenfone 8 fra 6290 :- Moto Edge 20 Pros nærmeste konkurrent? Asus Zenfone 8 er en relativt kompakt telefon med store ambisjoner. Ålreit kamera og en brukeropplevelse bedre enn det meste til samme pris kjennetegner denne tassen - som med en bredde på bare 6,85 centimeter er så smal at også du som forbanner deg over dagens digre telefoner antakeligvis kan like den. En helstøpt toppmodell med friskere prosessor enn i Motorolaen, men hakket svakere skjerm og uten kjempezoomen. Til gjengjeld er den helt vanntett. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt Penere detaljer OnePlus 9 128GB fra 5490 :- OnePlus 9 gir deg ikke periskop-zoom, men den gir deg et utmerket hovedkamera og et utmerket vidvinkelkamera. Den tar gode bilder i nær all slags forhold. Skjermen er jevngod med Motoen, altså meget bra - og ytelsen er høyere. Ulempen her er at telefonen hverken er vanntett eller vannavstøtende, slik Motorolas er - men OnePlus lover at telefonene deres skal tåle å bli utsatt for vann så lenge de tørkes fort av igjen. Til gjengjeld får du støtte for trådløs lading, noe hverken Edge 20 Pro eller Zenfone 8 har. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt Også svært god Xiaomi Mi 11T Pro (8GB RAM) 256GB fra 6990 :- De har mye til felles, Moto Edge 20 Pro og Xiaomi 11t Pro. De har begge hovedkamera med mange flere megapiksler enn du trenger, og kanskje litt skuffende kameraprestanda av og til gitt alt skrytet. De tar gode bilder jevnt over, men når du stempler kameraspesifikasjoner på utsiden av telefonen har du satt lista litt høyere. Uansett får du meget god og rask skjerm her, men med Xiaomi bytter du bort periskopzoomen i raskere prosessor og ekstremt rask lading - prisen forblir omtrent den samme. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt