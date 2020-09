Vi tester sykkelradar: Ekstra sikkerhet eller bare teknologisk fjas?

Radaren sørger for at bilen på veien representeres med en bil som beveger seg oppover på skjermen. Vegar Jansen, Tek.no

5 Sept 2020

Mange vil nok tenke GPS når de hører navnet Garmin, for andre igjen går snarere tankene til smartklokker eller aktivitetsmålere . Men dette er en produsent som har mange jern i ilden, og i dag skal vi ta en kikk på hva som for oss er en helt ny produktkategori, nemlig en sykkelradar.

Ja, dette er en radar ment for syklister.

Konseptet er ikke vanskelig å forsvare. Å sykle er en fin og miljøvennlig måte å komme seg rundt på, men det er ikke alltid like enkelt eller trygt å navigere seg rundt. Veiene – som man er nødt til å bruke dersom det ikke finnes et sykkelveinett – er ellers tungt preget av rullende stålbokser med en vekt på opptil flere tonn.

Poenget med radaren er å fungere som et par ekstra «øyne i nakken». Den er rettet bakover og sender ut radiobølger som vil reflekteres fra nærliggende objekter. Sykkelradaren vil på den måten kunne varsle om større objekter – altså trafikk – som nærmer seg bakfra.

Samtidig er ikke teknologien feilfri, og hvor mye nytte den kan gjøre av seg vil variere med trafikk og hvor radaren brukes. Derfor er det viktig å være klar over at en slik radar ikke er noen erstatning for andre sanser eller generell årvåkenhet.

Liten plastdings

Rent visuelt sett er ikke Garmin Varia RVR315 noe spesielt spennende produkt. Den har et skall av sort plast, veier femti gram og er på størrelse med en litt tykk pastilleske. Den har en av/på-knapp, ett statuslys og en gummiklaff som skjuler en mikro-USB-port for lading.

Garmin Varia RVR315 til venstre, Varia RTL516 til høyre. Sistnevnte har også lys, er drøye tjue gram tyngre og byr på nesten tretti prosent økning i batteridriftstid. Den er også seks hundre kroner dyrere. Vegar Jansen, Tek.no

Enheten har altså ikke noe display eller skjerm, men det ville heller ikke vært noe særlig til nytte ettersom den nødvendigvis må monteres bak deg på sykkelen.

I stedet kan den pares trådløst til visse andre enheter, inkludert Garmins egne GPS-sykkelcomputere som går under navnet Edge. Ellers finnes det også en dedikert «radarskjermenhet» kalt Varia RDU.

Det betyr likevel ikke at du er nødt til å investere tungt i utstyr fra Garmin, for ved siden av den proprietære trådløse ANT+-teknologien har radaren fått Bluetooth innabords. Det gjør at den kan pares med de fleste smartmobiler gjennom Garmins Varia-app – og da kan mobiltelefonen fint brukes som radarskjerm.

Du kan også bare putte mobilen i lomma og bli varslet ved hjelp av vibrasjoner om det skulle være mer ønskelig.

Garmin Varia RVR315 festet i stanga til bagasjebæreren. Vegar Jansen, Tek.no

RVR315 har også en storebror i form av Varia RTL516. Denne utgaven byr på de samme egenskapene når det gjelder radar og trådløs tilkobling, men kan i tillegg fungere som en kontinuerlig lysende baklykt. Den skilter også med et par timer bedre batteridriftstid – her sier Garmin «opptil» ni timer, mot syv timer for den litt mindre Varia RVR315.

I vår test har vi i hovedsak brukt sistnevnte, da vi uansett allerede har lys på sykkelen, og den passet dessuten bedre til vår plassering av radaren.

Driftstiden på syv og ni timer er for øvrig ikke all verden, men for de aller fleste vil det være nok til selv de lange søndagsturene. Vi skulle likevel ønske at vi kunne koble til en ekstern batteripakke ved behov, men radaren vil ikke virke når den lades opp.

Oppsett og montering

I esken sammen med radaren finner vi en kort USB-kabel, en universalbrakett (festepunkt) med tre adaptere for forskjellige typer setepinner og tilhørende festestropper i EPDM-gummi, samt en hurtigstartguide.

Universalbrakett, stropper og medfølgende adaptere. Vegar Jansen, Tek.no

Radaren er først og fremst ment for montering på sykkelens setepinne, men folk – og sykler – er forskjellige. Uten hverken racersykkel eller lange nok bein til å montere radaren slik som illustrert i bruksanvisningen, måtte undertegnede gruble litt på hvor hvordan dette kunne gjøres på en annen måte.

Heldigvis viste det seg at «aero»-adapteren også fungerte fint til bagasjebæreren. Det er dog ikke sikkert at dette vil fungere like godt på andre sykler.

Vegar Jansen, Tek.no

Å pare radaren til en enhet med skjerm var også grei skuring. Vi testet dette både mot en Garmin Edge 830, en Samsung Galaxy S9 og en Apple iPod touch . De to sistnevnte var enklest – det var bare å starte appen og holde disse i nærheten av radaren.

Garmin Varia RVR315 og storebroren med lys er ganske solide saker. De har IPX7-klassifisering, som betyr at de skal tåle vannsprut, å bli dusjet, regn eller snø. Driftstemperatur er oppgitt fra tjue blå til femti varmegrader.

Vi har dog kun testet radaren i relativt tørt og temperert sommervær.

Montert på sykkelen, påskrudd og paret med en egnet skjermenhet, kan vi også bekrefte at det hele virker – i hvert fall under slike forhold.

Det som da skjer, er at skjermen gir en visuell representasjon av større objekter som nærmer seg bakfra. Avhengig av enhet kan dette kombineres med varsler som piping, vibrasjoner eller fargekoder som sier noe om hvor fort dette objektet nærmer seg.

For Edge 830 sørger radaren for fargekode og hvite prikker som beveger seg oppover skjermen. Her har vi to biler som nærmer seg. Disse varslene dukker opp på alle skjermbilder, og det er mulig å flytte prikkene over på venstre side om det er å foretrekke. Vegar Jansen, Tek.no

På Edge 830 dukker bakenforliggende kjøretøy opp som hvite prikker i kanten av enheten. Er det den første bilen som dukker opp på en stund, får vi også et lydsignal, men dette er det mulig å slå av. Eventuelle etterfølgende vises som flere prikker.

Disse prikkene beveger seg oppover kanten på skjermen, og når de når toppen, passerer også kjøretøyet. Slik kan vi hele tiden se om det er én eller flere biler bak.

Når siste prikk passerer, går systemet over i grønt og «alt klart» – helt til det piper på nytt når et nytt kjøretøy dukker opp.

På mobilen eller iPoden med Varia-appen ser det hele litt annerledes ut, men det går ut på akkurat det samme.

Garmin opererer med en deteksjonsavstand på omtrent 140 meter for vanlige biler, og det stemmer greit med våre egne observasjoner. Selvfølgelig gitt at vi snakker om en rett strekning – radaren kan selvfølgelig ikke se gjennom svinger og bakketopper.

Varia-appen kjørende på Android. Vegar Jansen, Tek.no

Men radarstrålen har en bredde på førti grader, noe som betyr at systemet kan registrere trafikk også når man sykler på fortau eller sykkelsti ved siden av veien – også om aktuell trafikk er på motsatt side.

Sånn sett er det ikke ideelt for å få et godt bilde av trafikken der det er flere felt i samme retning, men ellers fungerer fungerer radaren ganske så bra det aller meste av tiden. Radaren skal visstnok kunne registrere opptil åtte kjøretøy, men vi kan ikke huske å ha hatt mer enn fire prikker på skjermen samtidig.

Merk for øvrig at trafikk som går i motsatt retning ikke blir registrert, og det gjør (som regel) heller ikke biler som står stille eller er parkert. Det er det at objektet nærmer seg som trigger radarvarslingen.

Greit å se seg for og passe på

Garmin er ganske klare på at bruk av sykkelradaren ikke er noen erstatning for å bruke andre sanser eller generell årvåkenhet. Å belage seg på trafikkinformasjon fra en skjerm tar ikke bare oppmerksomheten vekk fra selve trafikken, men den informasjonen kan også gi et feil bilde av den faktiske situasjonen.

For radarsystemet er ikke perfekt. Som nevnt må altså objektet nærme seg for å bli registrert, noe som betyr at bakenforliggende kjøretøy som holder samme fart etter hvert vil forsvinne fra radarbildet.

Ellers forekommer også falske positive, blant annet forårsaket av kryssende trafikk. Men vi har også fått rene «plingfester» forårsaket av sykling mellom bygninger eller andre «trange» omgivelser.

Dette er jo litt kjedelig, men vi vil heller ha en ekstra falsk positiv enn at radaren overser en kommende bil.

I videoen over har vi stilt opp sykkelen med radar ved siden av veien. Så har vi ganske enkelt filmet både trafikken som kommer og skjermen på en iPod touch som kjører Varia-appen.

Radaren vil også kunne slå ut på syklister og andre myke trafikanter – også folk til fots – men dette er sjelden noe problem ettersom joggere flest vil slite med å ta igjen noen på sykkel.

De må også være langt nærmere enn en bil for at radaren skal slå ut, da de ikke reflekterer radiosignaler like godt som de fleste biler. Det samme kan være tilfelle for noen mopeder og motorsykler.

Sånn sett er det altså ikke slik at et blikk på skjermen nødvendigvis til enhver tid gir deg et komplett og riktig bilde av trafikken bak deg, og det er derfor nødvendig å bruke syn og hørsel i tillegg før du gjør noen trafikale krumspring.

Samtidig opplever vi at radaren for det meste gjør en god jobb med akkurat det den er lagd for, nemlig å varsle om trafikk som nærmer seg bakfra. I noen tilfeller kan det jo være fort gjort å miste konsentrasjonen. Andre igjen hører kanskje ikke så godt, eller det kan være støy fra trafikk eller andre kilder som som gjør det vanskelig å få med seg alt som skjer.

Garmin Varia RTL516 slik den er ment å festes. Vegar Jansen, Tek.no

I de tilfellene kan det være veldig godt å ha radaren til å varsle oss om at noe dukker opp bak ryggen vår.

På den annen side kan det diskuteres om radaren gjør noen spesiell nytte av seg ved sykling i byen eller andre steder med med stor og tett trafikk. Der vil det fort kunne bli så mange varsler at man vil ønske å skru av hele greia, og ofte er trafikkbildet uansett såpass komplisert at man ikke vil ha noe nytte av radarbildet – i den grad man i det hele tatt rekker å ta en kikk.

Sånn sett føler vi at sykkelradaren kommer mer til sin rett med mindre trafikk, der den i større grad vil forhindre at kjøretøy uforvarende klarer å «snike» seg innpå.

Konklusjon

Garmin Varia RVR315 og Varia RTL516 er de første sykkelradarene vi har testet. Så vidt vi vet, er det heller ingen spesielle konkurrenter på markedet å snakke om – kun eldre generasjoner fra samme produsent.

Radaren er ment å festes på sykkelens setepinne, men kan gjøre en fin jobb plassert andre steder også. De medfølgende adapterne for festebraketten er dog i hovedsak ment for setepinnen.

Vegar Jansen, Tek.no

Under oppsettet gjør Garmin brukerne oppmerksomme på at en slik radar ikke er noen erstatning for å være aktsom og oppmerksom i trafikken. Vi er helt enige, da radaren kan gi et bilde av trafikken som ikke nødvendigvis stemmer.

Den kan nemlig kun spore trafikk som nærmer seg bakfra, mens biler som holder samme fart etter hvert vil forsvinne fra radarbildet. Med mye og tett trafikk vil radaren kunne varsle og forstyrre mer enn å hjelpe til.

Da har vi hatt langt mer glede av den på landeveien, hvor vi i hovedsak kun blir varslet når det faktisk kommer en bil eller to bak – og vi slipper å la oss overraske.

Nå er det riktignok slik at vi ofte uansett vil høre en bil før vi eller radaren ser den, men faktorer som omgivelser, vind og motgående trafikk kan også gjøre dette vanskelig. Andre igjen har bare ikke så god hørsel.

I skrivende stund har Garmin Varia RVR315 en veiledende pris på 1800 kroner. For storebror Varia RTL516, som også har lys og ytterligere to ekstra timer batteridriftstid, må du legge på seks hundrelapper mer.

Dette er altså langt fra rimelige produkter, og det er derfor fint at de fungerer både sammen med en rekke forskjellige Garmin-enheter og at man ellers kan bruke Garmins Varia-app på en mobiltelefon eller annen skjermdings.

Hvorvidt en sykkelradar virkelig har noe for seg, eller bare er noe unødvendig teknologisk fjas, vil det trolig være delte meninger om. Et godt speil vil kanskje være vel så bra for noen, men det vil ikke ha aktiv varsling og er ikke like enkelt å montere på alle sykler.

Vi har i hvert fall uansett sansen for elektroniske dingser som kan gjøre hverdagen og sykkelturen enda litt enklere og sikrere. Men det er nok slik at radaren først og fremst vil friste dem som allerede har utstyrt tohjulingen med en sykkelcomputer eller to.

7 Bra Garmin Varia RVR315 annonse Sjekk prisen En kjekk dings som gjør det den skal, men et perfekt bilde av trafikken gir den ikke. Fordeler Fungerer med en rekke Garmin-enheter

Fungerer med Varia-app for Android og iOS

Tåler forskjellig vær og temperaturer

Relativt liten og lett Ting å tenke på Registrerer ikke kjøretøy som holder samme fart

Kan ikke være påslått og lade samtidig

Kommer kun med fester for setepinne