Test OnePlus Nord CE 3 Lite

Litt for dyr sparemobil

Det er ikke det at OnePlus Nord CE 3 Lite er dårlig, men ...

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 16. mai 2023, 19:56 Lagre Lagre artikkel

Det er ikke innmari mange telefoner å velge i under 4000 kroner, men OnePlus har en telefon som oppfyller kravet. Det lange navnet Nord CE 3 Lite betyr at vi har med en av de rimeligste av telefonene i «billigserien» Nord å gjøre.

Så langt har vi vært bortskjemt fra OnePlus - du kan nesten ikke kjøpe en dårlig telefon fra produsenten. Så hvordan står det seg med Nord CE 3 Lite?

Mjo, du går ikke på en stor smell om du velger denne heller. Men avstanden opp til betydelig bedre telefoner er likevel i korteste laget.

7.5 Bra fjerne Sammenlign OnePlus Nord CE 3 Lite annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 3890 hos Power Sjekk nå 3890 hos Elkjøp Sjekk nå 7.5 Bra sitat Her får du ikke noe ekstra, men så er prisen også hyggelig. Fordeler + Rask skjerm

+ Ok ytelse

+ Fin batteritid

+ Hovedkamera tar ålreite bilder

+ Hodetelefonkontakt

+ Deksel følger med

+ Rask lading Ting å tenke på — Litt knirkete plastfølelse

— Ytelse er ikke mer enn det bør være

— Svak lysstyrke i LCD-skjermen

— Hverken ultravidvinkel eller zoom

— Ikke sertifisert vannavstøtende (IPxx)

Mye plast

Det er ganske mye plastfølelse på OnePlus Nord CE 3 Lite. Men den er likevel et nødvendig kompromiss når prisen er så lav; spesifikasjonene er forholdsvis gode. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Nord CE 3 Lite er litt knirkete og «plastig», og føles på den måten nesten litt gammeldags ut. Selv ved siden av Samsungs enda billigere Galaxy A14 føles byggekvaliteten på CE3 Lite litt billig.

Men den ser desto bedre ut. Med sine to «øyne» og tre kamera på baksiden låner den litt av designen fra Nord 2t. Et inkludert deksel tar også relativt godt vare på telefonen, selv om den har bakside og rammer i plast.

Vår utgave er sprekt grønn, og leveres også med skjermbeskytter montert rett ut av esken, som er topp. Ikke ta den av før den er utslitt.

Jeg noterer meg at CE 3 Lite har både hodetelefonkontakt og minnekortplass.

De to aktuelle fargene telefonen leveres i. Koksgrått og lysegrønt. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Greit driv

Et område OnePlus hevder de ikke går på kompromiss med er ytelsen. De har alltid sagt brukeropplevelsen skal være god, og at de ikke beveger seg så langt ned i pris at de må forsake for mye.

OnePlus Nord CE 3 Lite nærmer seg likevel grensen. Den har stort sett god nok ytelse, og du får faktisk kjørt ganske krevende spill her og, men innimellom hakker den og stotrer den før den slipper deg videre.

Middels+ skjerm, men pass på sola

Du kan game på denne telefonen, men spesielt mye lys får du ikke ut av skjermen hvis du sitter ute. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Skjermen her er en LCD-skjerm, men den har grei nok innsynsvinkel og hastighet til det å være. Her er det 120 hertz som er behagelig til både lang tids bruk og gaming. Det er en finfin skjerm til de fleste formål.

Ytelsen er også god nok til enkle spill og helt opp i noe mer krevende saker.

Lysmessig er det dog en relativt svak skjerm, med absolutt maks lysstyrke på 680 nits. I praksis betyr det at skjermen kommer til kort mot kraftig sol, og at innholdet gjerne vil se litt grått og fargeløst ut under slike forhold.

Forøvrig byr telefonen på stereolyd rundt skjermen. Denne er av uvanlig god kvalitet i prisklassen og helt fin til podcast, småvideoer og gaming.

Brukbart hovedkamera

Hovedkameraet er greit nok. Resten hadde de ikke trengt å legge ved. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er tre kamera på baksiden av Nord CE 3. Lite, men i praksis kun ett du trenger å tenke på. Sensoren i hovedkameraet er stor for sin prisklasse. Det burde gi bedre ytelse i dårlig lys. Oppløsningen er på hele 108 megapiksler, men normalt gir kameraet nedskalerte bildefiler på 12 megapiksler.

I optimale forhold kan du zoome en del digitalt i den enorme oppløsningen som er utgangspunktet. Men jeg merket meg at digitalt zoomede bilder ganske ofte ble uklare der vanlige bilder ikke blir det. Dette kameraet krever også mye lys, tross sin store sensor.

Bildene blir likevel helt ok under den forutsetningen. I dårligere lys, derimot, svinner kvaliteten fort. Selv med en nattmodus blir detaljene stort sett utvisket fra tidlig skumring og ut.

De to andre kameraene på baksiden er et makrokamera på skarve to megapiksler, og et to megapikslers dybdekamera for portrettmodus. Makrokameraet er ikke spesielt nyttig med sin ekstremt lave oppløsning.

Selfiekameraet gjør en ok jobb, men vil helst ha litt lys det også.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Batteritiden her er god. Telefonen strekker seg gjerne mot halvannen og til og med to dager, avhengig av bruk. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Rask lading, stort batteri

Når jeg bruker OnePlus Nord CE 3 Lite synes jeg batteriet knapt minker. Det store 5000 mAh-batteriet, sammen med en moderne og strømsnill prosessor fra Qualcomm gjør at denne varer lenge.

Går det tomt lades det lynraskt med medfølgende lader igjen. Du kan ikke lade trådløst her. Ikke noe stort trekk, siden de færreste i prisklassen kan. Men du trenger ikke betale veldig mye mer for å få det i Nothing Phone (1).

OnePlus Nord CE 3 Lite Pris: 3800 kroner Dimensjoner: 16,55 x 7,6 x 0,83 cm Vekt: 195 gram Byggematerialer: Gorilla Glass (skjerm), plast Vannsikring: Ingen sertifisering Skjermtype: LCD, 120 Hz Størrelse / oppl.: 6,72 tommer / 2400 x 1080 px Skjermglass: Gorilla Glass (generasjon ikke oppgitt) Fingerleser: I låsetast Prosessor: Qualcomm Snapdragon 695 Lagringsplass / RAM: 128 GB / 8 GB Hovedkamera: 108 MP, f/1.8, PDAF Vidvinkelkamera: Har ikke Andre kamera: Makrokamera (2MP), dybdekamera for portrett Selfiekamera: 16 MP, f/2.4 Batteristørrelse: 5000 mAh Lader inkludert: Ja, 68W hurtiglading Trådløs lading: Nei Mer +

Fin som telefon

Fingeravtrykksleseren sitter i låsetasten på høyre side. Du kan begrense den til å våkne bare når du trykker på den. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Telefonen er god å snakke i. Og den har en skjerm som reagerer raskt og presist når du taster meldinger. Det siste er slett ingen selvfølge i en prisklasse der vi typisk støter på de første telefonene som virkelig sliter med viljen.

Jeg er ikke verdens største fan av låsetastmonterte fingerlesere, men her fungerer løsningen greit nok. En fin funksjon er at du kan velge mellom å bare legge fingeren nedpå, og å trykke inn samtidig som sensoren leser. Velger du det siste går sensoren aldri av i vanvare.

OnePlus har en kortere oppdateringsplan for Nord CE Lite-modellene enn for toppmodellene. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

For varighetens del er det greit å nevne at der OnePlus’ dyrere modeller får opp i fem års sikkerhetsoppdateringer, får Nord CE 3 Lite kun tre år. Det begynner å bli i svakeste laget - selv om telefonen er rimelig nok.

Det er likevel verdt å tenke på at uten disse oppdateringene vil relativt raskt viktig programvare med store sikkerhetskrav - typisk ting som Vipps, nettbank og liknende - kunne streike etter ganske kort tid.

Konklusjon: Helt ok for en rimelig penge

Du blir neppe skuffet av Nord CE 3 Lite, men du trenger ikke betale så mye mer for en telefon som imponerer. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Alt i alt føles Nord CE 3 Lite dessverre litt «halvgjort» fra OnePlus. Det har hendt seg før, spesielt med de aller billigste modellene.

Her blir prisen høy, viktige ankepunkter mange. Varighet på oppdateringer er kort, skjermen er lyssvak, kameraet er ikke krise - men også langt fra fantastisk. Det er plast, det knirker og det er ikke vanntett.

Det er ikke det at Nord CE 3 Lite er dårlig, det er bare at konkurrentene er bedre, og ikke innmari mye dyrere. Se til disse modellene for mer «bang for the buck»:

Redmi Note 12 Pro - fra 4400 kroner, med super skjerm, kurant kamera og topp brukeropplevelse.

- fra 4400 kroner, med super skjerm, kurant kamera og topp brukeropplevelse. Nothing Phone (1) - fra 4800 kroner, er sprutsikret, lader trådløst og har fine kamera. Designen er også særegen.

- fra 4800 kroner, er sprutsikret, lader trådløst og har fine kamera. Designen er også særegen. Google Pixel 7a - fra 5500 kroner, er utstyrt som en toppmodell, med noen få kompromiss. Fem år med oppdateringer er meget viktig for varigheten.

+ Ok ytelse

+ Fin batteritid

+ Hovedkamera tar ålreite bilder

+ Hodetelefonkontakt

+ Deksel følger med

+ Rask lading Ting å tenke på — Litt knirkete plastfølelse

— Ytelse er ikke mer enn det bør være

— Svak lysstyrke i LCD-skjermen

— Hverken ultravidvinkel eller zoom

— Ikke sertifisert vannavstøtende (IPxx)

16. mai 2023, 19:56

