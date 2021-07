Kan du få en god håndholdt støvsuger for 800 kroner? Vi tester

David Johansen Auby 25 Juli 2021 13:00

Mange av leserne kjenner sikkert til merket Andersson, som er nettbutikken NetOnNets eget merke. Merket ON selges også kun på NetOnNet, men er kanskje ikke like kjent.

Er det for øvrig mulig å tenke seg et mer generisk navn enn «ON Stick Vacuum 10»? Og betyr tallet 10 at dette er den tiende i rekken? Neppe, men bak det generiske navnet viser det seg å være mer kraft og et smartere design enn hva vi hadde trodd på forhånd. Forventningene til denne modellen var for øvrig ikke all verden, for hva kan man egentlig kreve av en støvsuger til snaue 800 kroner?

Ganske mye, viste det seg. Vi må nesten si det med en gang: denne modellen gjorde det usedvanlig bra i vår test av sugekapasitet. Vi har som vanlig testet 100 gram ris på teppe og sjekket hvor mange gram som ble tatt opp ved å støvsuge over på laveste effekt. ON Stick Vacuum 10 klarte hele 96 gram. Det er helt opp mot de aller beste (og dyreste modellene) vi har testet.

Denne testen må nok tas med en klype salt (eller ris) siden det er flere faktorer involvert (noen modeller har for eksempel en tendens til å skyve mer på større støvkorn og lignende enn andre), men det må sies at vi testet med begge de store munnstykkene (rull og børste), og fikk samme resultat.

Uansett hvordan man vrir og vender på det: denne modellen gir mye sugekraft for pengene.

8 Meget bra ON Stick Vacuum 10
Fordeler Svært god brukervennlighet

Svært god sugeevne

Brukbar batteritid

Følger med rull til hardt underlag

Billig: veldig mye for pengene

Har LED-lys

Lett i vekt Ting å tenke på Ikke spesielt god på dyrehår

Batteri kan ikke lades separat

Medium god byggekvalitet

Ikke idiotsikker

Designet på ON Stick Vacuum 10 er pent og rent. Klart, byggekvaliteten er ikke den beste. Delene oppleves for så vidt greie å klikke sammen, men vi har kjent bedre. Dette er ikke Dyson, hverken i byggekvalitet eller pris. Rullen til munnstykket ble satt i skeivt ved flere anledninger og var deretter vanskelig å få av igjen. Dette kan selvfølgelig være litt kløning fra vår side, men her er det greit å være obs. Støvsugeren er med andre ord ikke idiotsikker.

Når det er sagt så er brukervennligheten ellers svært god. I støvkammeret er det godt med plass (0,5 liter), og den er enkel å tømme. Ikke minst har den godt med rom rundt selve filterdelen, noe som gjør det enklere å fiske ut de litt mer motvillige hybelkaninene. Apropos hybelkaniner - denne støvsugeren er utmerket på å oppdage dem. Vi har i tidligere tester vært ambivalente til LED-lys på håndholdte modeller. Hvor nødvendig er det egentlig? Det er det sikkert delte meninger om, men her lyses i hvert fall gulvet opp og viser oss hvor støvete det faktisk er. Det er ikke verst på en modell til under tusenlappen.

Under har vi satt opp hvordan ON Stick Vacuum 10 klarte seg i sammenligning med testvinneren i vår samletest av håndholdte modeller . I tillegg har vi gjort en sammenligning med modellen Anderson VCH 2.1 som også er en rimelig modell vi har testet tidligere .

Modell ON Stick Vacuum 10 Andersson VCH 2.1 Philips 8000 Series SpeedPro Max Aqua 799 NOK 1290 NOK 6988 NOK Vekt total/håndholdt 2310/1410 gram 2410/1490 gram 2770/1570 gram LED-lys Ja Ja Ja Opptak av ris 96 gram 88 gram 93 gram Volum 65 db 69 db 66 db Antall munnstykker 4 2 5 Tilbehør Veggfeste Veggfeste Veggfeste, vaskemodus

Modell ON Stick Vacuum 10 Andersson VCH 2.1 Philips 8000 Series SpeedPro Max Aqua Batteritid max/min 16/28 min 18 min 28/76 min God på hår Middels Dårlig Svært god Ergonomi Svært god God Svært god Størrelse støvbeholder/utforming 0,5 l/Svært god 0,35 l/God 0,6 l/Svært god

Brukbar batteritid

På mange håndholdte støvsuger-modeller er det ofte sviktende batteritid som trekker mest ned. Derfor kommer enkelte modeller med flere batterier og muligheten for å lade disse separat. En støvsuger kan være suveren når det kommer til sugekraft, men hvis den stopper etter 10 minutter hjelper det lite.

På vår batteritest tikket denne modellen inn på 28 minutter på laveste effekt og 16 min på maks. Det er bra, selv om det er langt unna resultatene til toppmodellene. Allikevel, dette er 10 minutter bedre enn på Andersson VCH 2.1, en modell som dessuten kun hadde ett effektnivå. Vår testvinner fra Phillips derimot, er med sine 76 min på lavt nivå og 28 min på full effekt, i en helt annen liga - også prismessig, naturligvis. Denne modellen fra ON er altså kanskje perfekt for en mindre leilighet eller til hytta, men kanskje ikke det beste alternativet til storrengjøringen på et større sted.

Når det gjelder muligheter for lading kan batteriet klikkes av på denne modellen, men det finnes ingen mulighet for å lade separat. Dermed må man ha fremme støvsugeren mens man lader. Tar man av munnstykket og røret vil det allikevel ikke oppleves som for sjenerende.

Et ekstra batteri eller separat lader ville nok for øvrig ha økt prisen på støvsugeren betraktelig. I følge NetOnNet vil det dessuten snart bli mulig å kjøpe ekstra batterier til rundt 300 kr per stykk. Fint hvis man har et større sted og derfor trenger å rullere på flere batterier eller hvis det medfølgende batteriet skulle forringes etter langvarig bruk.

Lettvekter

Med sine 2310 gram (1410 gram håndholdt) er ON Stick Vacuum 10 en av de absolutt letteste støvsugerne vi har testet.

I tillegg til å være lett i vekt er den også lett i bruk. Munnstykket beveger seg 180 grader, og det gjør det enkelt å komme til i kriker og kroker. Det eneste unntaket er når vi går lavt. Støvsuger man under en sofa for eksempel har munnstykket en tendens til å løfte seg litt fra gulvet når vi vrir på støvsugeren. Det er ikke et stort problem, men verdt å nevne.

Ellers er modellen kanskje ikke den beste til å støvsuge møbler (som sofa og seng) med. Vi forstår godt at det ikke følger med motorisert munnstykke til tekstil eller dyrehår på en såpass rimelig modell, men vi savner allikevel et munnstykke dedikert til dette. Her er det naturligvis fritt frem for å bruke fugemunnstykket mellom sofaputene, men overflaten er det verre med.

Vi er uansett veldig glade for at det følger med to ulike alternativer til vanlig støvsuging: en til tepper og en til parkett/hardt underlag. Den klassiske «rullen» (se bilde) har vi blitt veldig glad i. Den er god på hårdotter og på parkett, så har du kjeledyr og for det meste parkett eller hardt underlag i leiligheten er dette en god løsning. Dyrehår på tepper, møbler og lignende vil kreve en annen løsning. Her vil det medfølgende standard-munnstykket (børste) fungere greit, om ikke ideelt.

Konklusjon

Denne modellen fra ON er en lett, brukervennlig, svært god og pent designet støvsuger der man får mye kraft for pengene.

Vi kunne naturligvis ønsket oss enda bedre batteritid, mulighet for å lade batteri separat og kanskje et munnstykke dedikert til dyrehår, men da ville nok prislappen også sett annerledes ut.