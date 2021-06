Denne sykkelen har nesten alt

Men en ting skal du være obs på.

Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ole Henrik Johansen 12 Juni 2021 16:45

Elsykler i vinden som aldri før, og de mest vanlige modellene er stort sett hybrid/trekking-modeller . Men jakter du på en sykkel som ikke ligner på alle andre sin, finnes det også alternativer.

For en tid tilbake testet vi to sykler fra Rayvolt , hvor spesielt Cruzer-modellen fattet mye interesse blant de vi støtte på under test – mye takket være et helt spesielt retrodesign.

Nå har vi prøvd en annen elsykkel som også vil gi deg mye oppmerksomhet. Denne gangen heter sykkelen The Ruffian, og er laget av tyske Ruff Cycles. En slags retro-caféracer som leveres i blant annet fargen Indian Red.

Men dette er ingen billig elsykkel, hvor du i skrivende stund må ut med 55.990 kroner for et eksemplar.

9.5 Imponerende Ruff Cycles The Ruffian annonse Sjekk prisen Kvalitetssykkel proppet med god elektronikk i et flott retrodesign Fordeler Knalltøff retrodesign

Meget god byggekvalitet

Meget behagelig å sykle på

Sterk, trekkvillig motor

Beltedrift

Innebygget, trinnløs girsystem

Kraftig og godt lys

Kurant rekkevidde for de fleste

Meget behagelige holker Ting å tenke på Kostbar

Nedre del av rammen er lav og kan skrape nedi fortauskanter mm.

Litt lav rekkevidde for noen.

Ole Henrik Johansen / Tek.no

Solid bygget – men lav

The Ruffian er altså laget i Tyskland – for hånd – og byggekvaliteten er det lite å utsette på. Ramma har en helt spesiell utforming, med et stort hulrom mellom der motoren er plassert og der bakhjulet er festet. En utforming som absolutt kler en slik sykkel som dette, og som gir klare assosiasjoner til eldre motorsykler.

Du har solide gafler ned til fremhjulet, og felgene virker også solide, med tradisjonelle eiker i samme farge som felgringene. Dekkene som sitter på er 26 x 3,0 tommer, noe som gir en stabil og betryggende følelse der du ruller bortover asfalten. Dekkene er heller ikke dårlige til grus eller liknende, men du vil nok likevel helst holde deg på flate underlag.

Mellom pedalene og bakhjulet er rammen lav. Så du kan fort skrape nedi om du ikke er forsiktig. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Fordi undersiden av ramma er nære bakken, og det gjør at du må tenkte deg litt om når du sykler. Vi testet over fartsdumper, og det gikk fint, men om du skulle prøve å komme deg over en fortauskant, vil ramma fort skrape i bakken.

Nå skal det sies at det laveste punktet på denne ramma er støtta, så det er denne som oftest tar smellene om du skulle være uheldig. En støtte som utenom å sitte utsatt til, er solid og med å bidra til retrodesignet som Ruff Cycles lykkes fullt ut med.

Les også Hercules Rob Family F360: En praktisk lastesykkel med meget god rekkevidde

Styret er bredt, og holkene er meget behagelige å holde i. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Behagelig

En annen ting du vil legge merke til, er «tanken» som er hengt oppunder den øvre delen av rammen. Denne er stor og utformet slik at du nok en gang får en solid retrofølelse. Men den er også ganske bred, slik at du ender opp med en litt «bredbeint» syklestil når du tråkker rundt på The Ruffian. Det føles likevel ganske naturlig, mye takket være et bredt styre og en solid sal som gjør denne sykkelen meget behagelig å bruke.

Holkene på styret er i et mykt og semsket skinn som gir deg en skikkelig godfølelse. Sammen med et bredt styre som gir en bred armstilling, gjør at du får følelsen av å sitte på en cruiser av en motorsykkel. Bare at du naturligvis må tråkke i tillegg.

Salen er stor og behagelig å sitte på. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Salen er stor og laget i skinn, og er tydelig inspirert av eldre motorsykkel fra midten av forrige århundre. Sammen med en kraftig fremlykt og et stilig baklys, som sitter plassert oppunder salen, gjør at disse detaljene sklir rett inn i stilen som denne sykkelen fremmer.

Salen er også dempet med fjærer, noe som gjør at sykkelen er overraskende behagelig å sykle på, til tross for at den ikke har noe demping utover dette. Det er altså salen og de store dekkene som står for dempingen, og det lykkes de godt med.

Bremsene er også meget gode. Skivebremsene gjør jobben akkurat så godt som du forventer når du legger såpass mye penger i en sykkel som dette.

Les også Elsykkel 2021: Her er årets beste elsykkel

Motor, batteri og styringselektronikk er levert av Bosch. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Kraftig motor, belte og herlig gir

Men det er ikke bare utseendet som er tiltalende med denne sykkelen. Det er nemlig også montert en god kombinasjon av motor, kraftoverføring og gir.

Om vi starter med motoren så dette en velkjent motor fra Bosch i form av en Performance Line CX, hvilket betyr at du har 85 Nm med moment tilgjengelig. I praksis får du alltid godt med krefter fra denne motoren, som fint klarer å ta unna de fleste motbakker du måtte prøve deg på.

Riktignok er motoren skrudd slik at den ikke er så brå i starten som om du har prøvd tilsvarende motor i en terrengsykkel. Men det er likevel aldri noe problem å ta løs midt i en bakke.

Samtidig så er det valgt å bruke belte for å overføre kreftene til bakhjulet, og det er slettes ingen dum løsning. Det gir mindre servicebehov med tanke på at et tradisjonelt kjede må smøres og renses. Det eneste du trenger å passe på er at beltet er stramt nok, og naturligvis holde det rent dersom du skulle forville deg ut i gjørme eller tilsvarende.

Belte og innebygget gir mindre vedlikehold. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Girsystemet er fra NuVinci, og fungerer akkurat så bra som vi forventer. Vårt første møte med et tilsvarende system var da vi testet lastesykkelen fra Hercules .

Det spesielle er at du aldri hører når du girer, hvor du endrer utvekslingen på styret ved å «stramme eller slakke» slik at det blir lettere eller tyngre å tråkke.

Og utvekslingen stemmer veldig godt over ens med trekkvilligheten til motoren. Når du vrir mot det tyngste, så treffer det godt med når motoren slutter å hjelpe til, altså rundt 25 kilometer i timen. Du kan da naturligvis tråkke for egen maskin for å få mer fart, men utvekslingen gjør at du får et heftig antall runder med pedalene om du vil mye høyere enn dette.

Girsystemet er dessuten lukket, slik at det kombinert belteoverføringen, gjør at du får et system som krever lite vedlikehold. Og som ikke minst fungerer meget bra i praksis hvor du aldri får noen «bomgiringer».

Ladeporten til sykkelen sitter under tanken. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Litt slapp rekkevidde?

Sammen med en kraftig motor så følger det med batteripakke fra Bosch på 500 wattimer. Denne pakken er plassert inne i tanken på sykkelen, og under denne sitter også tilkoblingen for å lade. Denne er litt pludrete å komme til, men annet enn det er denne løsningen helt innenfor.

Så er det en av de tingene som også er viktig for en elsykkel. Nemlig rekkevidden.

Ifølge telemetrien til Bosch så viser den at du kan forvente rundt 3,5 mil med rekkevidde dersom du tråkker rundt med motoren på full effekt. Og etter våre tester, hvor vi har syklet noe i bakker, men også en god del på flatmark, så virker denne antagelsen å stemme ganske nøyaktig.

Det vil kanskje for noen høres litt lite ut, og det vil det nok også kanskje være om du bruker sykkelen til å pendle med.

Men du trenger til gjengjeld sjelden å ha motoren på maks effekt når du tråkker på rette veier. Den er mer enn sterk nok om du velger å gå ned et par hakk på effekten, så øker også rekkevidden slik at du kan tyne ut et par mil til - og det uten at du merker mye til mangelen på effekt så lenge det går rett frem.

Konklusjon

Tyske Ruff Cycles treffer etter vårt syn nærmest innertier med The Ruffian. En av få ting vi kan trekke denne modellen for, er at den koster mye å kjøpe. Over 55.000 kroner er alt annet enn billig.

Men når du likevel velger å kjøpe denne sykkelen, får du en kombinasjon av et retrodesign som virkelig er råtøft, samtidig som du får en byggekvalitet det er lite å utsette på.

I tillegg så får du også greit med rekkevidde, og ikke minst en meget trekkvillig motor som passer meget godt til både beltedriften og det trinnløse girsystemet. En kombinasjon som dessuten gjør at du vil få langt mindre vedlikehold enn med mer tradisjonelle løsninger.

Under vår testperiode har vi syklet mange kilometer, og på tur rundt om har vi fått mange positive tilbakemeldinger om utseendet på denne sykkelen - både fra barn, ungdom og godt voksne.

The Ruffian kombinerer et råtøft retrodesign med meget god byggekvalitet. Den er behagelig å bruke og resten av teknologien henger godt med. I sum blir dette en av de aller beste og mest spesielle elsyklene vi har testet.