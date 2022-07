Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Beste stolsett 2022

Hvordan gjøre om liggeunderlaget til en stol

Vilde M. Horvei og Anders Brattensborg Smedsrud

Oppdatert juni 2022 med ett nytt stolsett fra Exped. Det ble ikke gitt karakterer ved den opprinnelige publiseringen, men dette er gitt nå.

Du har sikkert sett dem før, disse liggeunderlagene som på magisk vis blir til en stol ved hjelp av et stolsett.

Det ser jo så flott ut på bilder, men er de egentlig noe god å sitte i?

Stolsettene kommer utenom liggeunderlagene, som igjen betyr at det er snakk om ekstra utstyr bare for å gjøre om underlaget til en stol.

Vår skepsis var derfor høy. Lik surmaga gubber tok vi oss selv i å uttale ting som «hva trenger man en ekstra stol for, man har jo bakken?» og «hva skal folk med alt dette ekstra dillet?».

Dette er den offentlige konstateringen av at vi tok litt feil. Det har noe for seg. Og ingen av alternativene vi har hatt inne til test er dårlige, de har bare ulike kvaliteter.

Tar ikke enormt med plass

Stolsettene plassert ved siden av en (nesten) fullpakket sekk. Du kan enten velge å henge dem utenpå sekken, eller pakke det ned. Uansett tar de ikke mye plass.

Det er kanskje ikke langturene man tar med seg alskens ekstra dill, men når man bare skal sove ute en helg så kan disse stolsettene gi turen det lille ekstra. For ingen av trekkene tar vanvittig mye ekstra plass.

Det som eventuelt tar plass er liggeunderlaget du tar med. Vi har i hovedsak ikke vurdert liggeunderlagene i denne testen, men stolsettene. Likevel har vi gjort oss noen ganske konkrete erfaringer med hvilke underlag som fungerer best.

Det er forøvrig også viktig at man sjekker hvorvidt akkurat det liggeunderlaget du har passer i stolsettet du tar med. Ellers kan stemningen fort snu, når underlaget enten forsøker å sprenge seg ut av stolsettet, eller flyter ut fordi det er for smalt til å passe inn.

Vi har hentet inn «stolsett», samt liggeunderlag fra Sea to Summit, Therm-A-Rest og Exped.

Sea To Summit Air Chair Grey Regular Therm-A-Rest Trekker Chair kit 20 Exped Chair Kit LW annonse Pris 469,- 384,- 888,- Vekt 230 g 283 g 555 g Mål pakket - 10 x 51 cm 65 x 10 cm Størrelser tilgjengelig Regular og Long (avhengig av valgt liggeunderlag) 20" og 25" (avhengig av valgt liggeunderlag) LW, MW og M Materiale Bakpanel og sidestøtte: 30D Ultra-Sil Cordura nylon, underside: 70D nylon 100% Polyester Ripstop -

Best i test: Exped Chair Kit LW

Vilde M. Horvei, Tek.no

Lettere å forstå enn dette stolsettet kan det ikke bli. Du blåser opp liggeunderlaget, stapper det inn i trekket, lukker igjen glidelåsen. Stram stroppene og du har en vidunderlig solseng.

Bretter du opp bunnen og fester i den sammen med hempen under bunnen så får du en stol. Enkleste greien i verden, og selve ryggen er bred og gir utrolig god støtte.

Stolsettet fungerer også som beskyttelsestrekk for selve liggeunderlaget, og du trenger jo overhodet ikke å ta av stolsettet når du går og legger deg. Faktisk er den utmerket som beskyttelse for liggeunderlaget hvis du skal sove ute, rett på bakken.

Og når du skal pakke sammen greien så trenger du ikke engang å ta ut liggeunderlaget. Du bare får ut luften og ruller hele greien sammen og går videre med livet ditt. Det er rett og slett et svært praktisk trekk.

Blant ting som eventuelt trekker litt ned, er at det øverste trekket er litt glatt. Det betyr at du sklir nedover hvis du har på deg en litt skliglad turbukse. Men veldig problematisk er jo ikke dette.

Ettersom trekket har materiale som dekker hele underlaget, er stoltrekket naturlig nok det tyngste av de testede og oppgis å veie 555 gram med pakkeposen inkludert. Det er klart, vi fikk låne det lengste og bredeste trekket (sammen med Expeds vinterunderlag Downmat 9 LW).

I tillegg er det også det definitivt dyreste, og koster minimum dobbelt så mye som den dyreste av de to andre trekkene, avhengig av hvilken størrelse du skaffer (LW, MW eller M).

Men du får til gjengjeld en hel del igjen for pengene med dette stoltrekket.

8.5 Meget bra Exped Chair Kit Lw annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign Fordeler Krysse av Kommer i ulike størrelser for ulike underlag (Lw, Mw og M)

Krysse av Hele liggeunderlaget pakkes inn med glidelås

Krysse av Kan brukes som stol og som solseng

Krysse av Veldig stabilt

Krysse av Kjempeenkel montering

Krysse av Liggeunderlaget kan pakkes ned i stolsettet Ting å tenke på Bytt Glatt stoff gjør at du sklir en del

Anbefalt: Therm-A-Rest Trekker Chair Kit 20

Silje Glidbjørg Østensen

Dette stolsettet var uendelig enkelt å forstå og sette sammen. Du bretter nederste del opp til midten (på bildet er det motsatt av anbefalt, men begge deler fungerer), dytter det hele ned i nederste del, og dytter toppen under øverste del. Stram til på midten og klips sammen stroppene. Ferdig. Stol klar.

Forrige Neste Silje Glidbjørg Østensen Montering av stolsett og liggeunderlag. Silje Glidbjørg Østensen Nederste del av liggeunderlaget vendes innover, før man fester stroppen som går over hele underlaget. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Gjør i praksis omvendt av hva vi gjorde her. Flippen settes på undersiden av underlaget (og underlaget blåses mer opp). Åpne fullskjerm

Sørg derimot for å justere hvor mye luft underlaget trenger, for dette har naturlig nok en reell innvirkning på hvor god stolen oppleves. Vi trodde eksempelvis vi hadde funnet helt perfekt mengde luft, helt til vi oppdaget at den manglende ryggstøtten åpenbart handlet mer om manglende luft.

Derimot merket vi oss at Therm-A-Rest sitt stolsett krever at du sitter litt ordentlig hvis ryggen skal være helt inne i stolryggen. Problematisk? Overhodet ikke. Det er bare en bemerkning vi gjorde oss etter X-antall kosetimer i stolene.

Therm-A-Rest Trekker Stolsett kommer i to ulike størrelser, ment å passe deres egne respektive lange og vanlige/smale underlag. Vi opplevde likevel at det var enkelt å anvende andre typer underlag i Therm-A-Rest sitt stolsett, slik som underlaget vi fikk låne fra Sea-to-Summit. Kvalitetene til stolen forandrer seg også natulig nok avhengig av hvilket underlag du bruker. Med et fyldig underlag får du en mer kompakt stol, mot en litt enklere og oppreist stol med slankere underlag.

Ettersom folden du bretter nederste del av underlag inn i, er åpen, så kan man oppleve at underlaget beveger seg litt. Det er ikke noe vi opplevde som et kjempeproblem, men det sitter altså ikke bom fast.

Stolsettet veier omtrent ingenting (283 gram), er laget av polyester rip-stop, som gjør settet vanntett, og det har brede bånd og spenner, som gjør det enkelt å sette sammen underlaget til en stol. Alt i alt et enkelt og svært praktisk sett.

8 Meget bra Therm-A-Rest Trekker Chair kit 20 annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Superenkel å sette sammen " Fordeler Krysse av Svært enkel å montere

Krysse av Komfortabelt med litt ekstra ryggparti

Krysse av Brede og gode stropper og spenner

Krysse av Veier omtrent ingenting

Krysse av Oppleves svært stabil Ting å tenke på Bytt Åpning nederst gjør at underlaget kan skli ut

Sea to Summit Air Chair Regular

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Sea To Summit Air Chair Regular skulle vise seg å være relativt enkel å sette opp, selv om det tok oss litt tid før vi faktisk skjønte dette. For etter å ha blitt forvirret av både instruksjonsmanualen og en introduksjonsvideo, gikk vi heller for den enkleste løsningen: intuisjonen. Og da var alt raskt litt enklere.

Brett liggeunderlaget omtrent på midten, stapp inn bretten i nederste lomme. Stram «beltet» over liggeunderlagets midtparti, fest sidespennene og juster stroppene slik at det blir perfekt.

Vipps så har du en skikkelig god stol.

Forrige Neste Silje Glidbjørg Østensen Monteringen av Sea to Summit er relativt lik Therm-A-Rest, med festestropp over liggeunderlaget. Men i motsetning til Therm-A-Rest har Sea to Summit en lomme som sørger for at underlaget ligger i ro. Silje Glidbjørg Østensen Silje Glidbjørg Østensen Instruksjonene er synlig på selve stolsettet. Åpne fullskjerm

Dette var opprinnelig favorittstolen til én i turfølget på grunn av det fyldig liggeunderlaget, som gjorde at stolen står mer støtt. Men så fort vi innså at slike liggeunderlag gjør seg i begge de testede stolsettene, ble det mer interessant med en høyere rygg enn Sea to Summit stolsettet kunne tilby.

For i teorien burde det la seg gjøre å få til en lengre rygg, men i praksis opplevde vi at det ikke var støtte nok i spilene i stolsettet til å ha for mye rygg i stolen. Helt uavhengig hvor mye du spreng-blåste underlaget.

Spilene på Therm-A-Rest sitter mer inntil ryggen, i motsetning til Sea to Summit som krever plass til ekstra liggeunderlag rom. Dette kan forklare hvorfor den ene oppleves mer stabil i ryggen enn den andre.

Det gjør ikke dette settet noe dårlig, den har bare noen andre kvaliteter.

En av disse kvalitetene er at Ultra-Sil-materialet Sea-to-Summit har anvendt på den delen du fysisk sitter på (hele stolsettet er forøvrig selvsagt vanntett), også forhindrer deg fra å renne av stolen. I tillegg er stolen svært kompakt fordi det er en faktisk lomme som forhindrer at underlaget sklir ut noe sted, i motsetning til Therm-A-Rest.

Det er forøvrig også det letteste stolsettet med sine 230 gram, det er enkelt å pakke ned uten ekstra dill, og den har helt greie stropper og fester.

Med andre ord. Den har kanskje ikke en høy rygg å skilte med, men den er skikkelig god likevel.

7.5 Bra Sea To Summit Air Chair Grey Regular annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Enkel og grei stol " Fordeler Krysse av Får en kompakt stol

Krysse av Lommen nederst forhindrer at underlaget flytter seg

Krysse av Veier omtrent ingenting Ting å tenke på Bytt Litt klønete å sette sammen

Bytt Ryggpartiet blir kort