Test Apple iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max

I år er iPhone Pro verdt oppgraderingen

Forbedringer over hele fjøla.

I år har iPhone 13 Pro fått de samme gode kameraene og den samme utmerkede Pro Motion-skjermen som storebror, iPhone 13 Pro Max.

I fjor var det iPhone Pro Max som var den største nyheten i iPhone-utvalget, med sitt helt nye kamera. I år har begge de to promodellene fått flere nyheter. Faktisk er det så mye som er nytt eller bedre i årets Pro-serie fra Apple at begge langt på vei er verdt tilleggsprisen opp fra de vanlige iPhone 13-utgavene.

De to viktigste nyhetene i år handler om kamera og skjerm.

9 Imponerende Apple iPhone 13 Pro 128GB annonse 12290 NOK Sjekk nå 12290 NOK sitat " Årets viktigste iPhone, og en av de aller beste telefonene på markedet. " Fordeler Krysse av Flott 120 Hz skjerm gir behagelig bilde

Krysse av Antakelig markedets beste mobil til video

Krysse av ... og et fantastisk stillbildekamera

Krysse av God vanntetting (IP68)

Krysse av Lynende rask

Krysse av Forvent oppdateringer i mange år

Krysse av Trådløs lading

Krysse av Økt personvernfokus i iOS

Krysse av Passelig lommestørrelse

Krysse av Pen og solid pakke med stålramme Ting å tenke på Bytt Busslommen er fortsatt der

Bytt Proprietær Lightning-kabel

Bytt Kan ikke trådløslade i revers (til øreplugger, telefoner etc)

Bytt Svakere zoom enn i det beste fra Samsung og Huawei

Bytt Fortsatt noen bugs i iOS 15

Bytt De kantete rammene kan være ubehagelige å holde over tid

iPhone 13 Pro Max har det største batteriet, og varer litt lenger - men den er også temmelig diger å ha i lommen.

Samme design - omtrent

På utsiden er det tilnærmet umulig å skille årets iPhone 13 Pro-modeller fra fjorårets Proer. Busslommen har blitt 20 prosent mindre, sier Apple. Javel - den har kanskje blitt litt smalere, når dere sier det. Men det er fortsatt en diger busslomme der. Takk for påminnelsen, Apple.

Spøk til side; feltet med kamera og FaceID i toppen av iPhone-skjermen er fortsatt hjertelig til stede, og ansiktsopplåsningen går like raskt som før. Men nå minner det kanskje hakket mer om noen Android-telefoner som har hatt smalere utskjæringer i toppen av skjermen, så som enkelte tidligere Huawei- og Nokia-telefoner.

Ikke utnytter Apple den nye ledige plassen rundt busslommen til noe mer enn før heller. Den virkelig store nyheten hadde vært om Apple klarte å dytte disse sensorene helt bak skjermen.

Som tidligere er det rustfritt stål i metallrammen rundt Pro-modellene - en løsning som er vesentlig mer solid enn aluminiumen brukt i de rimeligere modellene.

Akkurat som i fjor er de skinnende blanke sidene magneter for fingeravtrykk. Med andre ord: Hold pussekluten i nærheten hvis du alltid vil at den skal skinne. Eller sleng på et deksel, selvfølgelig.

Modell iPhone 13 Mini iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 12 Pro Max Samsung Galaxy S21 Ultra Skjerm 5.4" 2340 x 1080px, 60Hz OLED, 800-1200 nits 6.1" 2532 x 1170px, 60Hz OLED, 800-1200 nits 6.1" 2532 x 1170px, 120Hz OLED, 1000-1200 nits 6.7" 2778 x 1284px, 120Hz OLED, 1000-1200 nits 6.7" 2778 x 1284px, 60Hz OLED, 800-1200 nits 6,8, 1440 x 3200px, 120 gz OLED, opptil 1500 nits - - - - Størrelse (HxBxD) 131,5 x 64,2 x 7,65 mm 146,7 x 71,5 x 7,65 mm 146,7 x 71,5 x 7,65 mm 160,8 x 78,1 x 7,65 mm 160,8 x 78,1 x 7,4 mm 165,1 x 75,6 x 8,9 mm - - - - Vekt 140g 173g 203g 238g 226g 227g - - - - Systembrikke A15 Bionic. 6 kjerner prosessor, 4 kjerner grafikk, 16 kjerner maskinlæring A15 Bionic. 6 kjerner prosessor, 4 kjerner grafikk, 16 kjerner maskinlæring A15 Bionic. 6 kjerner prosessor, 5 kjerner grafikk, 16 kjerner maskinlæring A15 Bionic. 6 kjerner prosessor, 5 kjerner grafikk, 16 kjerner maskinlæring A14 Bionic. 6 kjerner prosessor, 4 kjerner grafikk, 16 kjerner maskinlæring Samsung Exynos 2100, 8 kjerner, 2,9 ghz, ARM Mali G78 MP14 grafikk - - - - Hovedkamera 12 MP vidvinkel (f.1,6) og ultravidvinkel (f.2,4) 12 MP vidvinkel (f.1,6) og ultravidvinkel (f.2,4) 12 MP tele (f.2,8), vidvinkel (f.1,5) og ultravidvinkel (f.1,8), LiDAR 12 MP tele (f.2,8), vidvinkel (f.1,5) og ultravidvinkel (f.1,8), LiDAR 12 MP tele (f.2,2), vidvinkel (f.1,6) og ultravidvinkel (f.2,4), LiDAR 108 MP primær, (f.1,8), 12 MP ultra-vidvinkel (2,2), 10 MP tele, (f.2,4) 10 MP tele (f.4,9) m 0,5 zoom/100x zoom - - - - Video 4K 60FPS med HDR 4K 60FPS med HDR 4K 60FPS med HDR 4K 60FPS med HDR 4K 60FPS med HDR 8K 24FPS, 4K 60FPS - - - - Frontkamera 12 MP vidvinkel (f.2,2) 12 MP vidvinkel (f.2,2) 12 MP vidvinkel (f.2,2) 12 MP vidvinkel (f.2,2) 12 MP vidvinkel (f.2,2) 40 MP vidvinkel, (f.2,2) - - - - Pris ved lansering 8490 kr, 9790 kr, 12.090 kr 9790 kr, 11.090 kr, 13.390 kr 12.290 kr, 13.590 kr, 15.890 kr, 18.190 kr 13.490 kr, 14.790 kr, 17.090 kr, 19.390 kr 13.990 kr, 15.290 kr, 17.890 kr 12,590 kr, 13,490 kr, 15,490 kr - - - -

iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 og iPhone 13 Mini

Endelig en lynrask skjerm

Størrelsesmessig er skjermene på de to Pro-modellene de samme som i fjor, på henholdsvis 6,1 og 6,7 tommer, men teknologien har endelig blitt fornyet. Apple har nemlig utstyrt iPhonene sine med en lynrask 120 Hz-skjerm, og resultatet er rett og slett strålende.

Teknologien har de døpt ProMotion, altså den samme som de innførte i iPad Pro fire år siden, og høydepunktene er de samme. Skjermens oppdateringshastighet tilpasser seg hva du ser på, og strekker seg helt fra 10 bilder i sekundet på det laveste, til 120 bilder i sekundet på det raskeste.

Det er vanskelig å beskrive hvor herlig det er å bruke mobiler med så høy oppfriskningsrate. Bare det å skrolle nedover på en nettside, eller bla rundt på hjemskjermen, føles så silkeglatt. Du kan selvfølgelig ikke telle alle bildene hvert eneste sekund, akkurat like lite som at du kan telle hver eneste piksel når du går fra en HD- til en 4K-skjerm, men forskjellen er enorm. Etter å ha hoppet mellom iPhone 13 Pro og den vanlige iPhone 13 ørten ganger i løpet av testperioden, er det soleklart skjermen som umiddelbart avslører hvilken variant man bruker.

Tro oss, dette er funksjonen som gjør det verdt å bruke de ekstra pengene på Proen i år.

iPhone 13 Pro Max til venstre - Samsung Galaxy S21 Ultra til høyre.

La oss for øvrig påpeke at Apple er langt ifra å være noen pionerer her. De var definitivt tidlig ute da de slapp ProMotion på iPad Proen tilbake i 2017. Men siden den gang har raske skjermer mellom 90 og 240 hertz blitt vanlig i Android-mobiler, og de rimeligste koster ned i 4.000 kroner - en tredel av startprisen til iPhone Pro.

Det som skiller Apple ut er at de tilsynelatende bruker teknologien smartere, ved at apper og spill kan be om den ytelsen de trenger. I batterisparingsmodus låses øvre hastighet til «gode gamle» 60 hertz, og du merker umiddelbart at all skrolling hakker en del mer. Men skjermen kan fortsatt gå ned i ti bilder i sekundet for å gi bedre batteritid. Og nei, man kan ikke styre dette selv og bestemme oppfriskningsrate manuelt. Det er tross alt Apple vi snakker om.

Den nye Pro Motion-skjermen gjør det mye mer behagelig å bruke de nye iPhonene.

Bedre batteritid

Årets iPhoner skal ha en påstått forbedring i brukstid på 1,5 timer for iPhone 13 Mini og iPhone 13 Pro, mens iPhone 13 og iPhone 13 Pro Max skal klare hele 2,5 timer ekstra sammenliknet med i fjor. I seg selv er slike påstander notorisk vanskelige å kontrollere, for hva slags type bruk handler det om, og matcher det din type bruk? Testens ene undertegnede spiller mye telefoner, med videoapper som Youtube og TikTok som tidstyv nummer to og til sist chat og sosiale medier som tredje type bruk. For andre kan det være e-post, chat og nettsurfing som utgjør nesten all bruken.

En mobil og batteriet i den vil oppføre seg drastisk annerledes med disse ulike typene bruk. Spill trekker kjempemye strøm, mens video kan optimaliseres og håndteres av spesialiserte deler av prosessoren. Det er noe av det som gjør batteritid fryktelig vanskelig å estimere - langt vanskeligere enn rekkevidde for en elbil, som allerede virker umulig nok.

Bakfra er det knapt mulig å se forskjell på fjorårets Pro Max og årets. Men sistnevnte har blitt ørlite grann tykkere og passer ikke i alle dekslene fra i fjor.

Batteritiden i iPhone 13 Pro Max oppleves som en moderat forbedring fra iPhone 12 Pro, og omtrent lik som iPhone 12 Pro Max.

For iPhone 13 Pro opplevde vi resultatet som bedre. Der testens andre skribent gikk fra en iPhone 12 mini, som ofte går tom for batteri et par timer før leggetid, overlevde iPhone 13 Pro gjennom hele natten.

Vi får rundt 1,5 døgns brukstid ut av Pro Max og drøyt ett døgn ut av Pro. Med forholdsvis tung bruk av de to telefonene. Med andre ord: Ja, batteritiden er bedre i år. I hvert fall stort sett.

Det er viktig å få med at det alltid er en joker med batteritid i nye iPhoner; de såkalte API-ene, eller utviklerverktøyene, Apple gir ut. Disse lar utviklere bruke programvare og maskinvare på best mulig måte, med styring av nye funksjoner som et viktig formål. I årets iPhone 13 Pro-modeller betyr det at styring av skjermens oppdateringshastighet er noe utviklere kan gjøre, men som nesten ingen har oppdatert appene sine til ennå. I visse fall betyr det at skjermen løper med sine fulle 120 hertz uten at den trenger det. Da går naturlig nok også batteritiden ned.

Altså kan batteritiden bli vesentlig bedre etter hvert som uviklere utenfor Apple har fått gjort sitt med akkurat din favorittapp.

Kraftig kameraforbedring

En teknologi Apples iPhoner fortsatt er omtrent alene om i mobilverdenen er sensor shift. Det betyr at bildesensoren flytter seg på innsiden av telefonen for å kompensere for ustødige hender. Det er til hjelp under videofilming og ved fotografering i dårlig lys. Den mer tradisjonelle måten å gjøre dette på er ved å ha bevegelige elementer i optikken, ofte uten aktiv inngripen fra programvaren. Sensor shift-funksjonen er aktivt styrt av telefonen. Denne stabiliseringsformen er nå i alle iPhone 13-modellene, ikke bare den dyreste Pro Max-versjonen.

Forrige Neste Finn Jarle Kvalheim, Tek.no Solid stabilisering og rask telefon gjør at så godt som alle bilder iPhone 13 Pro og Pro Max gir fra seg blir gode. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no Selfier har det også med å bli virkelig bra fra denne telefonen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no Åpne fullskjerm

I tillegg har sensorstørrelsen økt nok en gang; hver piksel skal være 1.9µm (mikrometer) mot iPhone 12 Pro Max som hadde 1,7µm, og hadde den største bildebrikken fra Apple frem til da. Det er viktig fordi større piksler samler mer lys, og mer lys betyr bedre bilder - spesielt når det er lite lys i omløp fra før.

Til sammen betyr det at telefonene trenger mindre tid til å ta et ålreit nattmodusbilde, og i mange tilfeller kan du få helt ok bilder uten å bruke nattmodusen. Det er først og fremst når du tar bilder av dyr, mennesker og andre ting i bevegelse nattmodusen er problematisk.

Her ser du noen eksempler på de forskjellige fargemodusene, som altså ikke bare er vanlige filtre:

Åpne fullskjerm Vanlig Mettet Rik og kald Rik kontrast Vanlig Mettet Rik og kald Rik kontrast

En rekke nye fargemoduser er lagt inn i kameraappen. Disse lover å ikke bare være de sedvanlige fargefilterne som du også kan få i kameraappen, eller fra tredjeparts apper. Det er viktig fordi det er logikk bygget inn for å ta vare på hudtoner - et område der både filtre og fotoredigering ofte er tilpasset rosa hud, mens automatikk gjør en dårligere jobb på brune hudfarger.

Eksempler på hvordan vanlige filter ganske drastisk kan endre hudtonen. Dette skal ikke Apples nye «profiler» gjøre.

For noen betyr det konstante møter med filterblekede varianter av seg selv. Rasisme innen foto(teknikk) er hyppig debattema der fotografi diskuteres.

Årets Pro-iPhoner skal også ha fått bedre nattmodus for portrettfunksjonen enn i fjor. Funksjonen krever lidar-sensoren som måler avstander i bildet for å virke, og dukket opp første gang i fjor. Vi noterer oss at portrettfunksjonen på en iPhone fortsatt gjør en svært god jobb, med tanke på at det er programvare som forsøker å gjenskape bilder fra svært dyre og store objektiver. Det kuttes relativt presist rundt hår og hoder der bakgrunnsuskarpheten skal være, og effekten ser realistisk ut.

En nyhet for iPhone Pro i år er at ultravidvinkelen har fått autofokus. Det betyr at Apple kan herme litt etter Huawei, og bruke dette kameraet til makrofotografering også. For å vite akkurat hvor langt unna du er brukes også lidarsensoren på baksiden. Makro aktiveres automatisk når du kommer rundt 14 centimeter fra ting. Vår erfaring er at det noeng ganger hakker litt og byttes mellom vanlig vidvinkel og ultravidvinkel - der kommer det en oppdatering for at man skal slippe jakt etter riktig modus. Vi spurte Apple om det skulle være sånn, og fikk dette til svar:

– Det kommer en ny innstilling i en oppdatering denne høsten som lar deg skru av automatisk bytte mellom kamera på korte avstander for makrofoto og videofilming.

Dermed bør denne særegenheten være mulig å få bukt med om relativt kort tid.

iPhone vinner OL i video

Apples iPhoner har alltid ledet an på videokvalitet, og det gjør også årets generasjon. Enten du filmer med hovedkameraet og sensor shift, eller bruker det linsestabiliserte zoomkameraet, blir bildet dønn rolig. Det er optisk og digital stabilisering som virker sammen, og resultatet er strålende.

For å sette teknologien på prøve forsøkte vi blant annet å filme en raske båt suse over vannet, mens vi selv satt i en annen båt, også i bevegelse. Det ser dønn rolig ut, og ikke hakket det underveis heller. Lysjustering og hvitbalanse forholdt seg stabilt, og klippet kan du se i eksempelvideoen vår over. Slike resultater er langt ifra vanlig hos andre mobilkonkurrenter.

Fra venstre; OnePlus 9 Pro, iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy S21 Ultra og Samsung Galaxy Z Flip 3.

Nytt av året er det Apple kaller «Cinematic Mode» og en klassisk filmteknikk kjent som «rack focus». Det er teknikken som benyttes når skurken i en film legger frem sine onde planer, og kameraet raskt skifter fokus til den svinebundne helten i hjørnet av rommet.

Årets iPhoner kan automatisk gjenkjenne når teknikken kan brukes. Hvis et ansikt panoreres ut av bildet vil telefonen bytte fokus til neste ansikt. Den kan også bytte fokus helt selv hvis et ansikt snur seg mot et annet. Du kan også manuelt velge hvor fokuset skal være - enten blant firkantene som viser allerede gjenkjente ansikter, eller bare ved å trykke hvor som helst i bildet.

Ekstra finurlig er det at du kan justere fokuspunktet i ettertid, så lenge du filmet med «Cinematic Mode» aktivert. Dermed kan du endre på fokuset til kameraet hvis du ikke synes iPhonen gjorde et godt nok valg selv. Vi hadde mye moro med dette under testperioden, og funksjonen fungerer stort sett helt utmerket.

Vi har ikke mye annet enn skryt å komme med av kameradelen i iPhone 13 Pro og Pro Max, i hvert fall på kvalitetssiden. Vi ønsker oss dog en liten opprydning i kameramenyene, for det begynner å bli ganske komplisert. Det er ikke godt å si om man endrer filter og «stiler», eller om man filmer i HDR eller ikke, og hva slags konsekvenser dette eventuelt har.

Busslommen øverst har blitt 20 prosent mindre. Det er ikke så lett å se.

Bruk og ytelse

iPhone 13 Pro Max er som sine par generasjoner med forgjengere raskere enn omtrent alle andre mobiler du kan kjøpe. I praksis merkes det som regel ikke så veldig, men måler du får du se at det bor mer futt inni denne lille tassen enn i mange fullblods PC-er. For dyre toppmobiler er ikke ytelsestallene så viktige med det samme. Alle er raske nok uansett. Det sier i stedet noe om fremtidssikkerhet og potensielt om hvordan de kan hanskes med ekstreme situasjoner og apper. For iOS finnes det for eksempel apper som kan ta opp 4K-video med alle kamera på telefonen - samtidig. Ikke akkurat noe du gjør hver dag, men det er et utmerket eksempel på hvordan ting plutselig kan dukke opp som krever ekstra hestekrefter.

Menyer og apper flyter også akkurat så bra som forventet på iPhone 13 Pro og Pro Max. Det er aldri ventetid på noe som helst, og telefonen føles i det aller meste uanstrengt.

Den bærer litt preg av å ha fersk programvare på noen fronter. iOS 15 har gjort store endringer i nettleseren Safari og en rekke andre steder. Men det er spesielt i nettleseren, og til dels i kameraappen vi innimellom snubler i bugs. At en del nettsider ikke lenger virker som forventet i nettleseren, med fenomener så som at Cookie-varsler rett og slett ikke er synlige på skjermen og man ikke kommer videre, er noe som har fulgt denne versjonen av iOS siden starten. Litt finpuss gjenstår, men fra giganter som Apple og Samsung oppdateres det hyppig.

Til slutt

iPhone 13 Pro og Pro Max er noen skikkelige fotosluggere. I fjor utropte vi iPhone 12 Pro Max til den beste mobilkameraet til allroundbruk, og i år er det like greit å børste støv av den påstanden om begge de to nye toppmodellene. De imponerer uansett hva du gjør med dem.

Den fantastiske nye Pro Motion-skjermen gjør akkurat det den lover, og i løpet av noen måneder kan den bidra til å spare på deg ekstra batteritid også - etter hvert som appene får til å bruke den mer effektivt.

Med de to egenskapene og stålrammen som både ser mer eksklusiv ut og tåler mer, i tillegg til noe høyere ytelse enn de vanlige modellene, er det faktisk ikke så dumt å vurdere å bruke de rundt 2500 kronene ekstra på å gå fra vanlig iPhone 13 til iPhone 13 Pro. I fjor var det forholdsvis lite ekstra å få ved hopp mellom iPhone 12 og 12 Pro - der heller ikke kameraet ble like bra som i Pro Max, og kun fikk en ekstra lidar-sensor og zoom-objektiv på baksiden.

En lyssterk og knallbra skjerm funker bra enten det er under sterk innebelysning eller sol ute.

iPhone er fortsatt god å ringe med, den er lynrask og har bra tastatur og en responsiv skjerm. Apple oppdaterer i disse dager iPhone 6S med samme programvare som de nye iPhonene får - det er en seks år gammel telefon. I Android-land betraktes tre år som god og lang produsentstøtte. Oppå det kommer prosessorhastigheter som lover mange års knirkefri bruk av telefoner og apper. Og - det er ikke egentlig et testelement, men historisk har annenhåndsverdien på Apple-produkter vært skyhøy. Det gjør en høyere innkjøpspris litt enklere å svelge - spesielt for Pro-utgavene.

Man kan fortsatt irritere seg over Apples «lukkede hage» og en Lightning-plugg ingen andre bruker. Eller kravet om å bruke MagSafe-lader for å få de raskeste trådløse ladehastighetene. Hvor ble det egentlig av den trådløse reversladingen som ryktene sa skulle komme? Nær alle andre telefoner med trådløs lading støtter å lade ørepluggene ved å legge dem på ryggen - enn så lenge ikke Apple.

Det finnes billigere telefoner som likner. Men iPhone 13 Pro holder det imaget lover. Du betaler litt ekstra for et ekstra luksuriøst produkt, med flere verktøy i kassen og høyere kvalitetsfølelse. Og sammenliknet med de fleste billigere konkurrenter er detaljnivået og «det har vi tenkt på»-faktoren betydelig høyere.

Jevnt over er dette noen av de aller mest gjennomførte telefonene du kan få tak i. Og i år gir Pro-merkelappen mer verdi enn på en god stund.

