Test 1More ComfoBuds Pro

Imponerende støydemping til en ganske billig penge

Vi var veldig begeistret for 1Mores billigpropper Pistonbuds. Nå er vi kommet et par steg opp på stigen, til produktet med navnet ComfoBuds Pro.

1More har tidligere imponert oss på flere måter - med fabelaktig lyd i topp-proppene True Wireless ANC og ikke minst med valuta for pengene i de råbillige Pistonbuds.

Denne gang er vi et steg omtrent i midten på 1More-stigen, med produktet Comfobuds Pro. Vi skal ikke si så mye mer om navngivningen til kineserne, men i stedet konstatere at dette på mange måter er 1Mores svar på Apples AirPods Pro (i og med at dette er kanalplugger og at det også finnes også en vanlig Comfobuds uten støydemping).

De motsvarer også på mange måter også både OnePlus Buds Pro og Soundcore Liberty Air 2 Pro, som vi testet og skrøt veldig av nylig. 1More-proppene er imidlertid priset godt under alle de tre, med en norsk utsalgspris som i skrivende stund ligger på rundt 700 kroner.

Det reflekterer nok at 1More er et ganske ukjent merke i Norge, ettersom prisen i USA for eksempel ligger rundt 100 dollar (cirka 875 kroner), og da kommer norsk moms i tillegg.

8 Meget bra 1MORE ComfoBuds Pro annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " God støydemping i en helt annen prisklasse enn vi er vant til " Fordeler Krysse av God støydemping med flere moduser

Krysse av God passform

Krysse av Seks til åtte timers batteritid, flere fulladinger i etuiet

Krysse av Kompakt etui, eget etuifutteral følger med på den svarte versjonen

Krysse av Nøytral, fin lyd

Krysse av Relativt lav pris Ting å tenke på Bytt Støydempingen er ikke aktiv som standard

Bytt Touchstyringen er i overkant sensitiv når du tar proppene ut av øret

Bytt Ustabil app-tilkobling

Bytt Kanskje litt forsiktig bassgjengivelse for enkelte

Bytt Ingen vannsikring

Bytt Ikke spesielt imponerende talekvalitet i støyende omgivelser

Familiært design

ComfoBuds Pro har den etter hvert ganske velkjente utformingen med «pinner» som stikker ned fra den delen som går inn i øret. Pinnene her er imidlertid mer på størrelse med Apples vanlige AirPods enn med AirPods Pro, men det er fortsatt snakk om kanalplugger som bruker små gummiputer til å skape forsegling mot øregangen.

Proppene er lette og sitter i alle fall godt for undertegnede - men jeg har også ganske gjennomsnittlige ører som fungerer godt med kanalplugger. Det er mulig kollega Kvalheim hadde hatt en annen mening. Et tegn på at disse kunne fungert også for ham (og andre med vanskeligere ører enn mine) er at selve den lille tuten som går inn i øret er minimal, i alle fall. Det følger med fire par med gummitupper, for øvrig.

Etuiet er for øvrig relativt kompakt og lommevennlig, men i en litt mer oval formfaktor enn de fleste andre. Proppene festes som alltid med magneter, og det er stort sett veldig enkelt å få dem til å sitte på plass. Å få dem ut av etuiet er imidlertid en liten «teknikk» man må lære seg, nemlig å dytte nederst på stammen for å løfte dem litt, hvorpå de kan lirkes ut.

En «etui-beskytter» følger med i eska, sammen med fire par gummitupper.

Touchstyring

Utvendig har 1More-proppene små touchpaneler. Som standard er de satt opp til at et dobbelttapp pauser eller spiller av musikken, tre tapp aktiverer taleassistenten på telefonen din og å holde inne bytter mellom støydempingsmoduser.

Du kan også velge at dobbel- og trippeltapp skal fungere som volumkontroll eller hoppe en låt frem eller tilbake, så du har en viss mulighet for å sette opp slik du selv ønsker. Vi kunne kanskje ønsket oss at mulighetene var litt større, men det er i alle fall bedre enn ingenting.

Proppene festes med magneter, og du dytter innerst på stammen for å vippe dem litt opp av etuiet.

Vi har også en liten høne å plukke med 1More her. Kombinasjonen av touchpaneler og automatisk pausing av musikken når du tar øreproppene ut av øret er rett og slett ikke spesielt god. Står du med proppen i hånda mens du for eksempel tar imot en beskjed ender du opp med at musikken starter og stopper i hytt og pine fordi touchpanelene reagerer på alle berøringer.

Touchpanelet burde nok automatisk vært deaktivert når sensoren merker at du tar proppen ut av øret. Et lite gratis råd fra oss der, altså.

1More-proppene sitter godt på plass. De er også såpass lette at det er vanskelig å rive dem løs i vanvare.

Meget habil støydemping

Støydempingen er kanskje det fremste salgsargumentet for ComfoBuds Pro. Den er nemlig imponerende god, spesielt med tanke på at prisen altså ikke er mer enn drøyt 700 kroner. Vi er nemlig nesten helt oppe på AirPods Pro-nivå - 1More klarer både å fjerne den jevne, lavfrekvente støyen og også en god del av de litt mer ujevne lydene.

Kollegenes snakking på kontoret dempes greit, og det samme gjelder knatringen fra tastaturet. Undertegnede har attpåtil hatt besøk av en kjøkkenmontør i testperioden, og 1More-proppene har gitt et velkomment avbrekk fra boring, saging og hamring på hjemmekontoret.

Fra venstre: Soundcore Liberty Air 2 Pro, 1More ComfoBuds Pro, Apple AirPods Pro og Jabra Elite 3.

Når vi sammenlikner simulert flystøy hjemme i stua med AirPods Pro og Soundcore Liberty Air 2 Pro, er inntrykket stort sett det samme. 1More-ene er nesten på AirPods Pro-nivå, men Apple-proppene virker å legge litt mer trykk på trommehinnene, og er således hakket mer effektive på å fjerne de laveste frekvensene. Samtidig får du mindre trykkfølelse med 1More. Soundcorene legger seg like bak dem igjen.

Et litt rart element er at støydempingen tilsynelatende er deaktivert som standard, slik at du må skru den på for hver gang du vil bruke den - enten ved hjelp av kommandoen på øreproppene eller i appen. Akkurat det skulle vi kanskje ønske var mulig å endre på, for erfaringen er vanligvis at du har lyst til å bruke støydempingen oftere enn du vil ha den av.

ComfoBuds Pro har for øvrig også en egen støydempingsmodus for når du befinner deg i vindfulle omgivelser, som vi også setter pris på og som er høyst nødvendig i mange tilfeller - selv om den tar ned effekten av støydempingen ganske betraktelig. Det beste er selvfølgelig om det ikke er nødvendig å ha en slik modus i det hele tatt, men det er i alle fall bedre å ha muligheten enn ikke.

Fra venstre: Soundcore Liberty Air 2 Pro, 1More ComfoBuds Pro, Apple AirPods Pro og Jabra Elite 3.

God, nøytral lyd

Lyden er god, om enn ikke helt like imponerende som støydempingen. ComfoBuds Pro er velbalanserte, har en detaljert og skarp diskant og et relativt luftig og fint lydbilde. Sammenliknet med for eksempel Jabra Elite 3, som vi testet nylig, er 1More-proppene mer fokusert på diskant og mindre på bass og fylde. Det vil nok finnes tilhengere av begge tilnærmingene, og vi vil klassifisere lyden som god på begge sider.

Det er imidlertid et lite steg opp til Soundcore-proppene vi skrøt av for kort tid siden, som er hakket varmere i fremtoningen og har noe mer pondus i bassgjengivelsen. De har også muligheten til å «måle» hørselen din og justere lyden deretter, som vanligvis også bringer den opplevde lydkvaliteten opp et par hakk.

De er imidlertid også et steg opp i pris, så ComfoBuds Pro byr på mye for pengene også når det gjelder lyd. Vi savner en equalizer i appen, slik at vi kunne ha flikket litt etter eget forgodtbefinnende. Versjonen «Aurora Blue» skal visstnok ha 22 forhåndsdefinerte equalizer-innstillinger, men den selges etter det vi kan se ikke i Norge. Det må også sies at 1More Music-appen er notorisk ustabil når det gjelder å koble til proppene, som også er en smule irriterende.

1More Music-appen er ålreit når den fungerer. «Soothing Sounds»-funksjonen kunne vi nok klart oss uten, all den tid de Bose Sleepbuds-aktige lydene er veldig korte sløyfer som irriterer mer enn de roer oss ned.

Batteritiden er oppgitt til inntil åtte timer med støydempingen deaktivert, seks timer med støydempingen på. I tillegg får du cirka to og en halv fullading i etuiet, så total batteritid er henholdsvis 20 og 28 timer. Ingenting i testperioden har tydet på noe annet enn at disse tallene stemmer godt, og det plasserer ComfoBuds Pro omtrent akkurat der de fleste ørepropper utenfor det helt billigste sjiktet ligger i disse dager. Kjekt er det også at appen - når den fungerer - opplyser om ladestatus både for proppene og for etuiet.

Samtalekvaliteten er fullstendig godkjent når vi snakker innendørs og i stille omgivelser, men proppene er ikke veldig glade i vind eller støy. «Dette var dårlig, altså», var den umiddelbare reaksjonen fra motparten - riktignok med en trafikkert vei på én side og t-banen på den andre. Men selv i betydelig roligere omgivelser ute var det en under middels god opplevelse for samtalepartneren. Ålreit inne, altså, men vi ville kanskje unngått å drive med lange, viktige samtaler ute med disse.

Konklusjon

1More fortsetter trenden med å tilby produkter som gir mye for pengene i sin prisklasse. ComfoBuds Pro har først fremst en meget habil aktiv støydemping, og dernest både god batteritid og relativt god lyd.

En litt ustabil app-tilkobling og litt tvilsom samtalekvalitet trekker ned, men det kan vi til dels også tilgi når prisen ikke er høyere enn rundt 700–800 kroner. I sum blir dette absolutt vi ville vurdert om du gjerne vil ha støydemping og ikke bruke flerfoldige tusen på det.

Det er heller ikke voldsomt mange veldig gode konkurrenter i akkurat dette prisleiet. Du kan se de mest aktuelle under.

8 Meget bra 1MORE ComfoBuds Pro annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " God støydemping i en helt annen prisklasse enn vi er vant til " Fordeler Krysse av God støydemping med flere moduser

Krysse av God passform

Krysse av Seks til åtte timers batteritid, flere fulladinger i etuiet

Krysse av Kompakt etui, eget etuifutteral følger med på den svarte versjonen

Krysse av Nøytral, fin lyd

Krysse av Relativt lav pris Ting å tenke på Bytt Støydempingen er ikke aktiv som standard

Bytt Touchstyringen er i overkant sensitiv når du tar proppene ut av øret

Bytt Ustabil app-tilkobling

Bytt Kanskje litt forsiktig bassgjengivelse for enkelte

Bytt Ingen vannsikring

Bytt Ikke spesielt imponerende talekvalitet i støyende omgivelser

Gode alternativer til 1More ComfoBuds Pro

Godlyd til 250 kroner 1MORE PistonBuds fra 359 :- Går du et par steg ned på 1More-stigen finner vi proppene med det litt sære navnet Pistonbuds. De koster bare 250 kroner, men har god lyd til prisen og fungerer akkurat slik de skal. Du får ikke støydemping her, og batteritiden er også et godt steg ned fra ComfoBuds, men er du på budsjett er det disse du skal ha. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt Bedre lyd til et par ekstra hundrelapper Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro fra 1173 :- Anker, mest kjent for nødladere og andre ladeløsninger, har lagt lydproduktene sine under undermerket Soundcore, og Liberty Air 2 Pro er i praksis nærmest alt Apples AirPods Pro er, bare til halve prisen. Her er det i hovedsak noe bedre lydkvalitet du betaler for versus 1More, men det kan de ekstra få hundrelappene være verdt. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt Et litt mer kjent merkenavn Jabra Elite 3 fra 894 :- Om du ikke bryr deg like mye om den aktive støydempingen og heller vil ha et litt mer kjent og "sikkert" varemerke, kan du se på disse fra Jabra. Elite 3 gjør alt det viktigste på en utmerket måte, koster omtrent det samme som ComfoBuds Pro og ser noe mer diskré ut i øret. Minuset er altså at du ikke får aktiv støydemping, men den passive dempingen er i det minste rimelig god. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt