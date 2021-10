Test Mentra by SATS Rflex

Sats’ nye «treningsspeil» gir deg gruppetimer og PT hjemme i stua

Med Sats’ nye treningsspeil kan du få gruppetimer og instruktør på skjerm rett hjemme i stua.

Gruppetimer og personlig trener har tradisjonelt vært en aktivitet med fysisk oppmøte, samt avtalt tid og sted. Du booker plass, setter det opp i kalenderen og du har et fast tidspunkt å forholde deg til. Etter at covid stengte ned treningssentrene har etterspørselen etter nye treningstilbud blitt stor og flere har begynt med Youtube-trening, liveøkter på Facebook og andre treningsplattformer på nett.

Rflex er en ny satsing fra Sats, med et interaktivt speil som innebærer at timene kan være direktesendt og at instruktøren kan se deg. Speilet er utstyrt med touchskjerm, toveis lyd gjennom to høyttalere, et innebygd kamera og en mikrofon som gjør at du kan få personlig oppfølging og ha dialog underveis i treningen.

Det er også et fullskala speil hvor du kan følge dine egne bevegelser samtidig som du ser instruktøren. Det er mulig å sette det opp slik at man kan linke opp med venner og familie og følge deres profil for gjennomførte økter og så videre. Den funksjonen kan være med på å gjøre det mer sosialt og man kan sette opp et felles mål eller en konkurranse for treningen.

Slik ser Rflex-speilet ut på Mentras promobilder.

Hjemmetrening til et nytt nivå

Peloton var en av de første leverandørene av skjermer for hjemmetrening. De begynte å selge smarte spinningsykler med en skjerm på styret hvor man kunne følge spinningtimer. Etter hvert utvidet de til å levere tredemøller med skjerm for interaktive løpetimer og gruppetimer som ikke krevde utstyr.

Med alle mulighetene som allerede finnes på markedet blir det interessant å se om Mentra sin nylansering blir en hit. Dette er et produkt som ikke har vært på det nordiske markedet tidligere, men «Mirror» er et lignende konsept som siste årene har blitt en suksess i USA. Mentra satser både mot bedriftsmarkedet med mål om å få flere til å bevege seg mer i løpet av en arbeidsdag og mot det private markedet for å gjøre trening mer tilgjengelig for alle.

Det mest spennende er å se om folk er villige til å betale nesten 13.000 kroner for selve speilet, i tillegg til et månedlig abonnement - og om interaktiv trening virkelig har kommet for å bli.

Mentra by SATS Rflex sitat " Spennende, om enn noe dyrt, konsept for litt mer avansert hjemmetrening " Fordeler Krysse av Flere treningsformer og instruktører, kan velge varighet

Krysse av Kan trene "sammen" med venner

Krysse av Perfekt for deg som gjerne vil delta på gruppetimer, men synes det er ubehagelig å gå på et treningssenter

Krysse av Kamera gjør at instruktøren kan veilede deg underveis

Krysse av Inntil fem brukere per abonnement

Krysse av Kan koble til pulsmåler Ting å tenke på Bytt Du får ikke det sosiale aspektet med treningen på samme måte som på et senter

Bytt Krever unektelig en viss treningsdisiplin

Bytt Høy engangspris og månedsabonnement i tillegg

Bytt Instruktørene kunne gjerne "speilet" deltagerne når de sier høyre/venstre arm. Hadde gjort det enklere å følge

Tekniske funksjoner

Rflex har tilkobling via bluetooth og wifi. Selve systemet i speilet går på wifi, og tilkobling for Mentra-appen og pulsmålere bruker bluetooth. Speilet kan styres enten fra appen eller med touchskjermen som er i speilet.

Med bruk av appen får du logget data fra øktene du deltar på. Dersom du i tillegg kobler til pulsmåler kan du få logget verdifull informasjon som blant annet gjennomsnitts- og makspuls, pulskurven gjennom økta og du får tilbakemelding om forbrentekalorier.

Samtidig kan instruktøren eller den personlige treneren bruke puls som en del av kommunikasjonen underveis i timene og for innblikk i utviklingen av treningen over tid.

Mentra by Sats Rflex Vekt 29 kg Dimensjoner: 165/140 cm x 59 cm x 4 cm (med/uten fotstøtte) Skjermstørrelse: 43 tommer Oppløsning: 1920 x 1080 Lysstyrke: 400 cd/m2 Lagring: 64 GB Høyttalere: 2 x 10 W Kamera: 5 megapiksler Innganger: USB-C, USB-A, Ethernet Tilkobling: Wifi 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.0, ethernet Mer +

Design og brukervennlighet

Speilet kommer med montering på vegg eller et gulvstående stativ. Ellers i esken medfølger tørkeklut for rengjøring av speil, og bruksanvisning som gjorde montering av speil og tilkobling til mobil enkelt.

Før du mottar Rflex kan du laste ned Mentra-appen og opprette en konto. Denne kontoen blir synkronisert med kontoen din på selve speilet og du kan bruke appen aktivt i treningen din. Det viktigste er at du har tilgang til strøm og wifi. Man kan styre lyd og lys ut ifra forholdene i rommet du er i, samt koble til headset om du ikke vil forstyrre andre i hjemmet.

Mentra har gjort en veldig bra jobb i utformingen av speilet. Det er inspirert av nordisk design og er først og fremst designet for å passe inn som et møbel i skandinaviske hjem- noe jeg synes de har truffet veldig bra med. Det er et

elegant møbel som vil ta seg godt ut i de fleste rom.

Innhold og gjennomføring

Rflex blir levert med over 180 ferdiginnspilte treningstimer innenfor fire kategorier: Utholdenhet (cardio), styrke, yoga og dans. Det gjør at du som bruker har et variert treningstilbud tilgjengelig når som helst.

Om du ønsker å delta på en av gruppetimene som går live eller trene med personlig trener må du booke plass via Mentra-appen. Når du skal velge time kan du filtrere hvilken type trening du ønsker, om det skal være en spesiell instruktør, om du er nybegynner eller viderekommen og om du har en ønsket varighet på timen. Eventuelt kan du se hvilke timer som er de mest populære blant andre Rflex-brukere.

Hver økt starter med en intro der instruktøren introduserer seg selv, hvilket utstyr man trenger gjennom økta og hvordan timen er oppbygd. Instruktøren er hele tiden synlig i skjermen og gir klare beskjeder slik at man hele tiden vet hva som skjer videre. Alternative øvelser blir presentert dersom man ønsker en lettere eller tyngre gjennomføring. Det er bakgrunnsmusikk gjennom hele timen, men det er alltid stemmen til instruktøren som er tydeligst.

Jeg synes det er en fin sammensetning på timene og øvelsene blir presentert i ulike nivå slik at økten blir utfordrende uansett hvilken treningsbakgrunn du har. Mentra-teamet har valgt instruktørene basert på erfaringene Sats har gjort med instruert trening. Det gjør at jeg som deltager føler meg trygg på at øvelsene og veiledningen er profesjonell.

Mitt eneste minus er at det gjerne skulle vært en standard på om instruktørene speiler deltagerne eller ikke når de sier at vi skal bruke for eksempel høyre eller venstre arm.

Utover treningstimene finnes det også et valg om å delta i ulike treningsprogram de har satt opp. Da får du tildelt hvilke økter du skal gjennomføre og hvor mange dager i uka du skal trene over en viss tid med et konkret mål for perioden.

I tillegg til øktene som er forhåndsprogrammert i Rflex når du kjøper det vil du få ukentlige oppdateringer med nye økter. Det gjør at du vil oppleve en kontinuerlig utvikling og mulighet til å velge nye timer. Mentra legger også til at dette kan brukes som et verktøy for å trene sammen med barna.

Fra Mentra-appen kan du sette i gang treningsøkter, enten det er på telefon/brett eller på speilet. Her får du også oversikt over treningsøktene dine.

Hva sitter jeg igjen med?

Da jeg først hørte om dette produktet var jeg skeptisk. Jeg er vel litt sånn at dersom jeg absolutt skal trene hjemme kan jeg vel finne meg en økt på Youtube gratis, så har jeg det jeg trenger for motivasjon og gjennomføring. Men etter å ha fått testet Rflex en periode må jeg innrømme at jeg er imponert over finessen de har lagt i alt fra utseende til oppsett og innhold i timene.

Den gode brukervennligheten med blant annet treningslogg på appen, valg av ulike økter etter dagsform, muligheten til å snike inn en spontan 15-minutters økt og profesjonaliteten på instruktørene gjorde at jeg ble overrasket over gleden jeg fikk av å ha det hjemme. Og, i motsetning til de fleste andre hjemmetreningsapparater, så tar dette seg faktisk godt ut. Du trenger ikke gjemme det bort når det ikke er i bruk.

Jeg ser særlig fordelene med å ha et Rflex-speil dersom man i en hektisk hverdag sliter med å få inn de treningsøktene man skulle ønske. Og dette gjelder jo de fleste fra tid til annen. Det kan være mangel på barnevakt, ikke tilgang på bil, for sent, for tidlig, eller rett og slett på grunn av hjemmekontor som jo har blitt nokså vanlig i det senere.

Samtidig vil det nok være en mindre «dørstokkmil» å få til en liten økt mellom slagene hvis speilet står der og minner deg på treningen og er klart for bruk, sammenliknet med at man først må komme på det og deretter gå inn på en app eller Youtube for å finne en time som passer både i innhold og varighet.

Kanskje kan et slikt produkt være det som løser treningsklemma for dem som har vanskelig for å komme seg ut eller på et senter for å få rørt på seg.

Når det er sagt så er jeg usikker på om dette er et produkt for de store massene. Jeg tror fortsatt de fleste med en viss treningsiver drar ut på egen hånd eller til et treningssenter, de mindre ivrige trenger kanskje å komme seg ut og møte opp et sted for å faktisk føle at de må gjennomføre.

Likevel er dette er et unikt produkt for folk i tidsklemma, småbarnsforeldre og de som synes det er ubehagelig å gå på et treningssenter. Og eventuelt som et supplement til tradisjonell trening.

I overkant kostbart?

Når deg gjelder innkjøpsprisen av speilet synes jeg som nevnt tidligere at det er i dyreste laget, særlig når man skal betale en månedlig sum i tillegg.

Prisene er som følger:

Selve speilet: 12.990 kroner (kan også nedbetales i månedlige avdrag)

12.990 kroner (kan også nedbetales i månedlige avdrag) Ikke Sats-medlem: 349 kr/mnd

349 kr/mnd Sats-medlem: 199 kr/mnd

199 kr/mnd Sats All Inclusive-medlem: 0 kr/mnd

En faktor som kan gjøre det billigere er dersom en familie faktisk får brukt opptil de fem brukerne som er inkludert per abonnement. Da blir det ikke så dyrt per deltager, samtidig som det kan skape et fellesskap rundt treningen. Det må også nevnes at du kan prøve speilet i 30 dager uten risiko, ettersom Mentra dekker både frakt og returfrakt om du ikke synes det var noe for deg.

Kort sagt er dette et utrolig spennende produkt som jeg absolutt kunne tenkt meg å ha selv, samtidig som jeg er kritisk til prisen de har lagt seg på i oppstartsfasen.

