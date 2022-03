Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Så mye mobil får du for litt over to tusenlapper

Vi har duelltestet to rimelige og attraktive telefoner.

Ingen av de to telefonene er verdens mest spennende på baksiden.

Det er ikke så veldig mange smarttelefoner å velge mellom dersom du kun har et par tusenlapper å bruke på mobil nå for tiden, i alle fall ikke blant årsnye modeller. Men det lages fortsatt telefoner i dette prissjiktet, og de trenger ikke nødvendigvis være dårlige heller. Vi har et par eksempler fra det siste året på gode budsjettmobiler, som for eksempel OnePlus Nord N10 5G.

I dag tar vi en nærmere titt på to telefoner som koster omtrent 2.500 kroner, og altså har stort potensial for å gi deg meget mye talatut per krone: Xiaomi Redmi Note 11 og Motorola Moto G51 5G.

Når disse to møter hverandre til duell er det på nokså like fot, i det minste hva angår prisen. Redmien selges i skrivende stund for rundt 2.400 kroner, mens Motoen fås for snaut 2.600 kroner.

Allerede i navnene er det uansett enkelt å se den første (og også nokså viktige) forskjellen på de to telefonene. Der Motorola har valgt å gi oss 5G-støtte, har Xiaomi prioritert andre ting. Hvorvidt disse prioriteringene er riktige er vi neimen ikke sikre på, men noen av valgene de har tatt ser i alle fall på papiret ut til å gi mening. AMOLED-skjerm stikker seg umiddelbart ut, eksempelvis.

Vil du se hva resten av papiret sier, kan du studere spesifikasjonslisten under nøyere:

Product Motorola Moto G51 5G Dual SIM 4GB RAM 64GB Xiaomi Redmi Note 11 Dual SIM 4GB RAM 64GB annonse Pris 2 648,- 2 302,- Skjerm 6,8 tommer, 2400 x 1080 piksler, 20:9-format, IPS LCD, 120 Hz oppfriskning 6,43 tommer, 2400 x 1080 piksler, AMOLED, 90 Hz oppfriskning, Corning Gorilla Glass 3 Hovedkamera 50 megapiksler, f/1.8, PDAF hovedkamera + 8 megapiksler, f/2.2 ultrawide + 2 megapiksler makrokamera 50 megapiksler, f/1.8, PDAF hovedkamera + 8 megapiksler, f/2.2 ultrawide + 2 megapiksler, f/2.4 makrokamera + 2 megapiksler, f/2.4 dybdekamera Frontkamera 13 megapiksler, f/2.2 megapiksler frontkamera 13 megapiksler, f/2.4 Lagring 64 megapiksler + minnekortplass 64 GB + minnekortplass (ikke delt med SIM-kort) Batteri 5000 mAh, 10W hurtiglading 5000 mAh, 33W hurtiglading Maskinvare Qualcomm Snapdragon 480+ 5G (8 nm), åtte kjerner, 2 x Kryo 460 @ 2.2 GHz + 6 x Kryo 460 @ 1.8 GHz, 4 GB minne Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm), åtte kjerner, 4 x Kryo 265 Gold @ 2,4 GHz 0 4 x Kryo 265 Silver @ 1,9 GHz, Adreno 610 GPU, 4 GB minne Operativsystem Android 11 + motorolas tilpasninger Android 11, MIUI 13 Størrelse/Vekt 17,05 x 7,65 x 0,91 cm / 208 gram 15,99 x 7,39 x 0,91 cm / 179 gram Teknologi 5G, fingeravtrykksleser, vannresistent elektronikk 4G, fingeravtrykksleser, IP53-sertifisering

Byggekvalitet og design – To plasttelefoner som samler fingeravtrykk

La oss bare gjøre det klart med én gang: ingen av disse telefonene gir deg noe særlig premium byggekvalitet. Om du forventer kaldt og fjongt metall i rammen og glass foran og bak må du nesten bare svelge skuffelsen med én gang: her er det hardplast som gjelder. Dessverre for begge telefonene er det heller ikke den peneste hardplasten vi har sett, selv om Moto G51 nok vinner konkurransen om vår interesse takket være den graderte, metalliske blåfargen.

Begge to samler fingeravtrykk og fett som om det sto om livet, så pussekluten måtte ut nokså mye for å ta bildene i denne saken. Så følger det da også med gjennomsiktige deksler i pakken til begge telefonene, så om du vil slippe fingeravtrykkene og samtidig beskytte dingsene er det en enkel sak.

I begge telefonenes bokser følger det også med ladekloss og kabel, noe som i 2022 slettes ikke er en selvfølge. Ironisk nok er det ofte i dyrere telefoners bokser vi nå ofte ikke lenger ser noen medfølgende lader, enten fordi produsenten har miljøet i tankene eller fordi de vil selge mer tilbehør i etterkant.

Uansett grunn: Note 11 og Moto G51 har begge medfølgende hurtiglader. Med dét sagt, så er Redmi-laderen på 33W betydelig mer «hurtig» enn Motorolas 10W-lader. Ingen av telefonene har trådløs lading, men i denne prisklassen er det helt greit.

Moto G51 er betydelig større enn Redmien, som også gir mening i og med at førstnevnte har en skjerm på 6,8 tommer der Note 11 kun har en 6,4 tommers skjerm. Motoen er også litt tykkere og totalt sett mer uhåndterlig, i alle fall for undertegnedes små herrehender. Ingen av dem er abnormt store sett med dagens øyne uansett, men om du har hender av det mer sparsommelige slaget kan det være greit å notere seg at i alle fall Motoen fort vil arte seg som en tohåndsopplevelse.

Redmien har dessuten en IR-sender i toppen (så den kan brukes som fjernkontroll), samt stereohøyttalere som låter helt ålreit. Motoen har ingen av disse tingene, men begge har hodetelefoninngang. Begge støtter tvilling-SIM og minnekort, men Redmien har dette separat. Motorola gir deg derimot valget mellom enten to SIM-kort eller ett SIM-kort pluss minnekort.

Begge fås med både 64 og 128 GB lagring, men for ordens skyld er det 64 GB-variantene vi har testet. Dette har også konsekvenser for ytelsen, som vi nå skal snakke litt mer om.

Ytelse og brukeropplevelse – Klar seier for Motorola

Brukeropplevelse er et komplekst område å vurdere i enhver mobiltest, og er noe som ikke lar seg gjøre over kort tid. Stort sett forsøker vi å laste telefonene med apper og bruke dem over litt tid for å se hvordan de arter seg under ulik last og ulike oppgaver. Og her er det veldig tydelige forskjeller på de to.

Motorola laster veldig lite «eget» på telefonene sine, og lar Googles standard-operativsystem gjøre jobben. Dette har sine fordeler, både i form av oppdateringer (som Motorola lover flere av over flere år) og i brukeropplevelsen. Stort sett kan du kaste nokså treg maskinvare på Googles «rene» Android og få en ålreit brukeropplevelse i retur.

Så også her. Telefonen har stort sett oppført seg plettfritt i bruksperioden, foruten treg oppstart av enkelte apper som kameraet og tyngre apper som spill og Chrome med mange faner oppe. Motorola har også et par nyttige tillegg i programvaren sin, blant annet en meldingsfunksjon som lager chat-bobler på samme måte som Facebook Messenger av mer eller mindre en hvilken som helst samtale-app. Du finner også kjekke navigeringsfunksjoner eller snarveier. Stort sett er opplevelsen imidlertid standard Android.

Tilbehør til Redmi (venstre) og Moto (høyre).

Xiaomi har et langt mer involvert brukergrensesnitt, som både er unikt og – dessverre – tregt. Generelt sett har vi opplevd mye mer hakking, venting og rar oppførsel fra Note 11 enn fra Moto G51, og grensesnittet fremstår dessuten som noe røft. Mange menyer har bittelitt av innholdet gjemt utenfor skjermen, slik at det ikke umiddelbart er åpenbart at man må scrolle for å komme seg til det. Avhukingsbokser er også noen ganger helt umulige å klikke, og telefonen gir deg regelmessig 10 sekunders nedtelling for å «bekrefte» at du virkelig ønsker å gjøre det du ønsker å gjøre.

Det er sikkert velment (og vi mistenker at designet gir mer mening med kinesisk tegnsett som generelt gjør tekst mer kompakt), men det resulterer i en frustrerende brukeropplevelse. Vi forstår oss heller ikke helt på verktøykassa i varslingsmenyen, som ikke dukker opp som standard når du drar ned fra toppen av skjermen. I stedet må du i tillegg sveipe til venstre for å fiske den frem, og deretter utvide den for å finne eksempelvis lommelyktverktøyet.

Dette gjør det som på andre telefoner er en tostegsmanøver til en firestegsmanøver, og i og med at dette er et veldig vanlig brukstilfelle kan vi ikke si stort annet enn at det er dårlig design.

Vi hadde også uforklarlige problemer med Wi-Fi-tilkoblingen i bruksperioden, som uavhengig av tilknytningspunkt datt ut titt og stadig. Så langt vi kan forstå skal også Snapdragon-brikken i Redmien være et par knepp sterkere enn brikken i Moto G51, men dette lar seg hverken vise i opplevd ytelse eller målt ytelse. Motoen slår Redmien nokså ettertrykkelig i testene under:

Begge telefonene er imidlertid langt bak dagens toppmodeller i ytelse, som bekymrer oss litt for fremtiden. At de begge kun kommer med 4 GB minne er heller ikke særlig tillitsvekkende, ettersom kravene til minne stiger raskt med årene. Men i 2022 fungerer det i alle fall bra for Motorola, så det er lov å håpe at de vil holde det slik også. Hvor mye minnet påvirker Redmien er vanskelig å si, for den har en del andre problemer på toppen.

Skjerm og underholdning – To ulike kompromiss, men ett er best

På skjermfronten er de to telefonene meget interessante gitt prissjiktet sitt. Som nevnt er det en nokså åpenbar størrelsesforskjell, men der Motorola har en standard IPS LCD-skjerm har Redmi utstyrt sin Note 11 med en AMOLED-skjerm. Det er sannsynligvis en såkalt «Pentile Matrix»-skjerm med delte underpiksler, noe som i praksis bare betyr at den faktiske oppløsningen kan oppleves lavere enn det den er oppført som. Vi opplevde dette uansett ikke som et stort problem.

Skjermen er i seg selv super, med gode farger og veldig god kontrast gitt prisen denne telefonen selges for. Hvitbalansen er nok litt i det blålige, men igjen – vi burde ikke klage når telefonen koster rett over to tusenlapper.

I et vakuum er AMOLED-skjermen Xiaomi har gått for her faktisk veldig bra.

Hovedproblemet er at skjermen «bare» har 90 Hz oppfriskning, og at denne oppfriskningen ikke er adaptiv. Dette betyr at den trekker en god del mer strøm med høy oppfriskning påskrudd. Motorola har på sin side både 120 Hz oppfriskning og adaptiv oppfriskning, som begge deler er langt å foretrekke.

Moto G51 har riktig nok ikke de samme fargene og kontrastnivået som Redmien kan by på, gitt at dette ikke er en AMOLED-skjerm. Men vi ville likevel valgt Moto-en rett og slett fordi den er mer strømgjerrig, smartere og dessuten oppleves bedre i bruk. Det er en merkbar forskjell på 90 og 120 bilder i sekundet, og selv om det ikke egentlig er ren prosessorhastighet oppleves det som en mer raffinert og moderne telefon på grunn av dette.

Lysstyrken har vi ingenting å utsette på på noen av dem, men Redmien vinner nok med et lite knepp også her. Til ren videotitting vil vi nok foretrekke Xiaomis telefon, men til daglig bruk og spill er Motorolas løsning bedre.

Kamera – Ikke imponerende fra noen av duelistene

På kamerafronten er de to telefonene på papiret nokså like, med 50 megapikslers knipsere med f/1.8 blenderåpning på begge to. Ultravidvinkelen er også lik, med 8 megapiksler og blenderåpning på f/2.2. Resultatene er da også nokså like, i den forstand at de begge leverer bildekvalitet under det vi skulle ønske at de gjorde.

Motorola har likevel en klar fordel når det kommer til bildeskarphet, støy og ytelse i dunkle omgivelser. Først og fremst fordi nattmodusen deres faktisk fungerer og telefonen har elektronisk stabilisering. Dette gjør også at videoopptak fra Moto G51 er noe bedre enn fra Redmien, men begge filmer i veldig støyete 1080p med maks 30 bilder i sekundet.

I praksis vil vi si at begge er nokså ubrukelige til video rent utenom korte snutter til TikTok eller Snapchat.

Under kan du se testbilder fra Moto G51:

Og her er testbilder fra Redmi Note 11:

Motorolaen har for øvrig også et makrokamera, men som vi har sagt i mange andre tester: et makrokamera på 2 megapiksler med blenderåpning mindre enn undertegnedes vilje til å stå opp om morgenen er i stor grad ubrukelig. Bildekvaliteten er så dårlig at du får bedre resultater av å knipse et bilde med hovedkameraet og beskjære bildet i etterkant.

Begge telefonene tar helt okay vidvinkelbilder, men det er mye å hente på kontrast, farger og eksponering. Motorolaen har en tendens til å overeksponere bildene lett, så du må holde tunge rett i munnen når du knipser. Og i kjent kinesisk stil er Xiaomien veldig «triggerhappy» når det kommer til forskjønnelse og digital sminke. Som standard får portrettbildene dine et lett preg av «Keeping Up With the Kardashians».

Om du liker dét er det selvsagt bare å kjøre på. Plastisk kirurgi er tross alt billigere digitalt enn i virkeligheten.

Konklusjon

Totalt sett er det i våre øyne liten tvil om at Motorola går seirende ut av denne duellen. Moto G51 er en kapabel budsjettmobil som både er god i bruk og har de rette spesifikasjonene for prisen du må betale. Så er det selvsagt mange gode alternativer om du har et par tusen ekstra å rutte med når ny mobil skal kjøpes, men om du vil ha noe helt ålreit til rundt to og en halv tusenlapp er Moto G51 et god valg.

8 Meget bra Motorola Moto G51 5G Dual SIM 4GB RAM 64GB annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Moto G51 gir deg 5G-hastighet og en god telefonopplevelse i en veldig rimelig pakke. " Fordeler Krysse av 5G-støtte i veldig billig pakke

Krysse av Oppleves kvikk og grei i bruk

Krysse av 120 Hz oppfriskning i skjermen er supert (og den er adaptiv)

Krysse av Super batteritid

Krysse av Fingeravtrykksleseren er overraskende presis

Krysse av Hodetelefoninngang Ting å tenke på Bytt Videoopptak er nokså ubrukelige

Bytt Kameraet sliter med for høy eksponering

Bytt Hurtigladingen er ikke særlig hurtig

Bytt Ytelsestallene kan være grunn til bekymring for holdbarheten

Bytt Bygget helt i plast

Redmi Note 11 er dessverre hverken rask nok eller godt nok utstyrt til at den rekker opp i vår liste. Den hurtige ladingen og AMOLED-skjermen trekker helt klart opp, men ytelsesproblemene, det frustrerende brukergrensesnittet og de andre problemene vi har gått gjennom i testen gjør at det ikke er en telefon vi kan anbefale.

Det er også en bråte andre gode alternativer i prisklassen rett over begge disse to telefonene, som du også burde ta en titt på før du går til kjøp. Alle er gode budsjettalternativ, akkurat som G51.

4 Svakt Xiaomi Redmi Note 11 Dual SIM 4GB RAM 64GB annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Redmi Note 11 gir for lite for pengene, er for dårlig i bruk og har ikke 5G-støtte. " Fordeler Krysse av Stereohøyttalere og hodetelefoninngang

Krysse av AMOLED-skjerm med 90 Hz oppfriskning

Krysse av 33W hurtiglading og super batteritid

Krysse av Pent og kompakt design Ting å tenke på Bytt Har ingen adaptiv skjermoppfriskning

Bytt Gjort utelukkende i plast

Bytt Oppleves treg og litt frusterende i bruk

Bytt Wi-Fi-en faller ut uforklarlig uavhengig av tilgangspunkt

Bytt Veldig dårlig ytelse i grafikkintensive oppgaver

Bytt Kameraet har store problemer med omtrent alle lysforhold

Bytt Telefonen legger sminke på ansiktet ditt uansett innstilling

Bytt Ikke 5G-støtte

