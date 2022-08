Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Apple MacBook Air 2022 (M2)

Vi elsker å bruke nye MacBook Air

Men den er ikke det smarteste valget for de fleste.

Apple MacBook Air 2022 med M2-prosessor.

I sniktitten vår forrige måned la vi ikke skjul på vår fascinasjon for årets MacBook Air.

Maskinen som er tenkt å bli den nye innstegsmodellen til Apples dataunivers, bygget opp fra grunnen av for første gang siden serien ble lansert i 2008. Trolig fordi det ble mulig for Apple å tenke helt nytt om designet nå som selskapet også produserer sine egne supereffektive systembrikker. De vi ble kjent med i forrige Air med «M1»-brikke.

En bærbar vi jo også likte ekstremt godt. Og i årets versjon durer Apple på med blant annet disse nyhetene:

Et helt nytt og slankere design

Ny M2-systembrikke med høyere prosessor- og grafikkytelse

Tilgjengelig i nye farger, svart og «stjerneskinn»-, i tillegg til stellargrå og sølv

Større, mer lyssterk skjerm med slankere rammer

Oppgradert lydsystem med flere elementer

Bedre kamera med Full HD-oppløsning

Magnetisk «MagSafe»-lader

Apple MacBook Air (2022) - M2 8GB 512GB Pris 19 990,- Skjerm 13,6" IPS, 2560 x 1664 (16:10) Prosessor Apple M2 (4 ytelseskjerner, 4 effektivitetskjerner, 16 ML-kjerner) Grafikk Apple M2 (10 kjerner) Lagring 512 GB SSD (M.2 PCIe) Minne 8 GB (4266 MHz) Radio WiFi 6, BT 5.0 Annet Touch ID, 1080p-kamera Batteri 52,6 Wh Porter 2x Thunderbolt 3/USB4 med USB-C, hodetelefoner, MagSafe ladekontakt Vekt og mål 1,24 kg. 30,4 x 21,5 x 1,3 cm Pris ved test 20.000 kroner

Black is back

Det er umulig å ikke legge merke til nye Air fordi den har fått et helt nytt design som skiller den kraftig fra de gamle sølvgrå modellene. Nye Air er støpt etter samme lest som MacBook Pro 14 og 16, med helt rette linjer og pene avrundede hjørner. Den er like lett som forgjengeren, men blitt knappe 1,3 centimeter tykk over det hele – gummiføtter inkludert.

Det gjør den så slank at vi forstår hvorfor den ikke har andre porter enn lader og et par USB-C-utganger. Det er trolig ikke plass til andre typer porter. Og den svært beskjedne tykkelsen til tross er det ikke antydninger til svakheter i noe ledd her.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Dette er ellers den første Mac-en som er tilgjengelig i sort siden de ikoniske hvite og svarte modellene i polykarbonat forsvant i 2011. Her tror vi ikke kroppen vil gå i oppløsning etter noen år, som var tilfellet den gang, og vi virkelig digger den svarte utførelsen. Den ser råtøff ut - i alle fall så lange du passer på å gnukke bort fettmerkene den samler opp. Det går raskt på den matte overflaten og er ikke noe stort problem.

De små detaljene, som at ladeledningen som følger med har samme utførelsen som Mac-en, er også lett å sette pris på.

Og apropos lader.

Som de andre MacBookene i nyere tid har Air fått tilbake den magnetiske MagSafe-ladekontakten. Denne holder seg fast i ladeporten med magneter, men gir slipp hvis du skulle skumpe borti den med armen eller beinet, noe som lett kan redde Macen fra et fatalt fall. Det frigjør dessuten de to Thunderbolt 3-portene til andre ting enn strøm, som å utvide skrivebordet til en ekstern skjerm eller koble til mer lagring.

Som tidligere kan Air bare kobles til én ekstern skjerm. Apple hevder dette skyldes en begrensning i systembrikken, og krever at du kjøper en Pro-maskin med en kraftigere systembrikke om du vil koble til flere skjermer.

Dette er leit, for Air-en er, som vi kommer tilbake til, såpass kraftig at den med en bedre løsning her lettere kunne fungert som et tyngre arbeidsverktøy for flere.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

«Leppa» har inntatt Air

Som på alle MacBooker – og bærbare med gjennomtenkt design for øvrig – er det lett å åpne skjermen med bare en finger. Det er praktisk, og om du bruker den ledige hånden til å legge en finger på fingersensoren samtidig er du logget inn på under et sekund. Skjermen tennes dessuten før du rekker å åpne den halvveis, så det virker som maskinen ikke engang har vært i dvale.

Når skjermen tennes første gang vil du se at nye Air har fått en skjermleppe, slik du kjenner fra iPhone eller MacBook Pro-maskinene med 14 og 16 tommers skjerm.

Leppen er et kompromiss. Den graver seg ned i menylinjen øverst i MacOS og mørklegger området på sidene av seg når du viser noe i fullskjerm, slik at du ikke får utnyttet absolutt all skjermplassen. I daglig bruk, i oppdaterte apper og alle Apples egne, samt når du ser film som uansett vises i 16:9-format, plager den imidlertid ingen.

Spesielt i mørk modus synes den dessuten nesten ikke i MacOS heller, og de fleste apper er oppdatert slik at den ikke ødelegger arbeidsflyten din.

Vi lever godt med leppen, og det er greit å huske på at den er der fordi Apple har krympet skjermrammene så mye de klarer samtidig som de har beholdt kameraet der det hører hjemme: altså i toppen av skjermen.

Lettere å jobbe på overalt

Krympeøvelsen har gjort panelet 0,3 tommer større - uten at de utvendige målene til maskinen har vokst. Nå kan panelet også nå inntil 480 nits lysstyrke, som er omtrent 25 prosent høyere enn forgjengeren og tar det opp på nivå med MacBook Pro 13.

Dette bidrar til at maskinen er enda enklere å jobbe på i omgivelser med mye lys, for eksempel utendørs i solskinn. Reflekser fra det blanke panelet er i praksis aldri et problem.

Ellers er skjermen fortsatt som vi er vant til, altså blant bransjens aller beste. Alt innhold viser seg fra sin beste side, ettersom fargene er dønn presist kalibrert og oppløsningen så høy at du ikke ser enkeltpiksler. Det egner seg like godt for fargekritiske proffoppgaver som til filmvisning.

Mens vi er inne på film og underholdning: Om det er film, serier eller musikk som står på agendaen skal du vite at ingen andre maskiner i Airs vektklasse (og få over) har like gode høyttalere. De spiller imponerende rent og dynamisk, og faktisk ganske høyt.

Det mer lyssterke panelet er godt kalibrert og fungerer like bra å behandle bilder på som til å se film.

Bedre for videomøter

Kameraet, som er grunnen til at vi har fått skjermleppen, har nå fått Full HD-oppløsning. Det kan dermed fange dobbelt så mange detaljer som forgjengerens HD-kamera. I tillegg kan det slippe inn mer lys, og den nye M2-brikken gir det mer avansert bildeprosessering som forbedrer bildekvaliteten ytterligere.

Åpne fullskjerm Apple MacBook Air M2 Lenovo Yoga Slim 7 Pro (2022) HP Pavilion Plus Apple MacBook Air M2 Lenovo Yoga Slim 7 Pro (2022) HP Pavilion Plus

Apple har lenge vært gode på å vise mer naturlige farger og fange mer lys med kameraene sine enn konkurrentene. Enkelte av rivalen HPs kameraer viser likevel at Apple kunne gjort en enda bedre jobb ved å øke oppløsningen ytterligere.

På et felt utmerker Airs kamera seg imidlertid fortsatt mot de beste rivalene: dynamikk. Bare legg merke til hvor utbrent vinduet blir for konkurrentene fra HP og Lenovo, mens Airs nye kamera fanger opp den grønne skogen utenfor. Dette er dermed en ypperlig maskin for deg som videochatter mye.

Ikke minst fordi mikrofonen også holder høy kvalitet.

Perfeksjonert interaksjon

Om du har brukt den tidligere generasjonen MacBook Air fra 2020, eller en Pro fra 2019 eller senere, vet du hva du kan forvente fra tastaturet og pekeplaten. Tilnærmet perfeksjon.

Tastene har god demping, er svært stille å skrive på og de er både raske og responsive. Vi må også si at Air-tastene har et veldig pent hvitt baklys. Det er nemlig så godt som null lyslekkasje å se.

Den øverste raden med funksjonstaster har blitt like store som de øvrige, slik at de er lettere å treffe. Også Touch ID-tasten har fått en ny design som ikke viser fettmerker så lett som den forrige Air-en.

Pekeplaten er den samme som på andre nyere MacBooker, og altså helt ledende på både presisjon og sveipeopplevelse. Den haptiske motoren, som sørger for at du kan trykke ned platen hvor som helst nesten helt lydløst, gir deg større fleksibilitet enn tradisjonelle mekaniske pekeplater. Utenfor Mac-verdenen er det stort sett bare enkelte av Microsofts nyere Surface-bærbare som også bruker haptisk motor. Det bør rivalene se til å endre raskt om de vil gi en like god opplevelse som du får her.

Da Apple introduserte sin egen M1-systembrikke i forrige MacBook Air var den et kvantesprang. Den sørget for at vifteløse Air slo knockout på rivaliserende bærbare med tilsvarende formfaktor, viftehjelp og «tradisjonelle» brikker fra AMD eller Intel.

I nye Air finner vi den oppdaterte M2-brikken som Apple melder er enda raskere og mer effektiv enn M1. Målingene våre bekrefter det.

I nye Air merkes ytelsesforbedringene først og fremst når du driver med 3D-intensive oppgaver, som spill. Grafikkdelen av M2-brikken har blitt inntil 40 prosent kraftigere, og bemerkelsesverdig nok klarer maskinen å opprettholde topp ytelse også over tid.

På grunn av begrenset spillutvalg er det vanskelig å anbefale en MacBook som en spillmaskin, men for lettere underholdning og utvalgte favorittspill som måtte være tilgjengelig på Mac-plattformen har du faktisk gode muligheter for å bli litt imponert her.

Mer moderat prosessor-oppgradering

Skikkelige prosessorintensive oppgaver gjør nye Air i praksis unna «bare» 11–12 prosent raskere enn forgjengeren. For å holde temperaturen i sjakk setter nemlig Air ned farten på M2-prosessoren etter de første 10 minuttene med hard jobbing.

Om du vil at M2-brikken skal gi deg den aller beste kontinuerlige ytelsen i skikkelig prosessorintensive oppgaver må du velge en MacBook Pro 13 som har viftekjøling.

Samlet sett er ikke ytelsesforbedringene til M2 og nye Air nok til å holde enkelte viftekjølte Windows-bærbare på avstand lenger. Årets Lenovos Yoga Slim 7 Pro er en av de billigere kandidatene som går forbi på ren prosessorytelse.

Det er likevel veldig viktig å understreke at dette ikke nødvendigvis er viktig. Du som jobber med «normal» bildebehandling, hobby-videoredigering, kontoroppgaver eller nettsurfing og underholdning, vil nemlig aldri merke at det lugger på nye Air. Akkurat som forgjengeren oppleves den som superkvikk til alle vanlige oppgaver.

For å komme med noen håndgripelige eksempler kan Safari og Chrome, Mail, «Pages», Podkast-appen og Spotify være klare for bruk i det du slipper opp musepekeren på ikonene deres. Du kan faktisk åpne alle appene i «Docken» omtrent uten ventetid. Og maskinen våkner som nevnt fra dvale før du har fått åpnet skjermen halvveis.

Det å ha så god «dagligdags» ytelse uten viftekjøling er etter vår mening en langt mer ettertraktet egenskap å ha enn det Windows-baserte konkurrenter nå kan friste med, som er potensialet for litt bedre toppytelse til prisen av viftestøy.

Også Apples påstand om at M2-brikken er mer effektiv stemmer. Batteritiden til nye Air har blitt et par timer bedre, og steget fra inntil 13,5 timer hos forgjengeren, til inntil 15,5 timer nå i vår, riktignok relativt lette, batteritest (en video på sløyfe med middels lysstyrke).

Faktisk brukstid på batteriet vil variere kraftig med bruk, men iblandet noen Youtube-videoer skrev vi i alle fall på den i rundt 8 timer med maks lysstyrke før den ba oss koble inn laderen. Og maks lysstyrke er det sjelden du trenger hos denne, så vi kan nærmest garantere deg heldags batteritid ved normal kontorjobbing og surfing.

Konklusjon

Har du pengene og vil ha råflott og helt «oppdatert» MacBook Air vil du ikke bli skuffet. Du får en helt fantastisk bærbar med heldags batteri, som på mange måter setter standarden for design, interaksjon, skjerm og topp ytelse helt uten støy.

Men Apple vet som alltid å ta seg ekstra godt betalt, og vi mener andre maskiner gir deg bedre balanse mellom ytelse, øvrige egenskaper og pris. Da tenker vi først og fremst på den forrige MacBook Air fra 2020, som fremdeles er i salg fra omtrent 12.500 kroner. Det er hele 3500 kroner spart sammenlignet med årets modell som starter på 16.000 kroner.

Vi kunne også kritisert maskinen for mangel på ansiktspålogging, for at den kun har USB-C/Thunderbolt-porter og for at standardmodellene ikke har mer enn 8 GB minne. Men alle disse er ganske «tenkte» irritasjonsmomenter: Fingerpåloggingen fungerer godt, det meste av tilbehør lages nå med USB-C-plugg og mer minne er i hovedsak mest nødvendig for deg med behov innenfor profesjonell video- eller bildebehandling, og da er det sannsynligvis ikke MacBook Air du ser på uansett.

Vår eneste virkelige «kritikk» av nye Air må derfor være at den er «for rask»(!) for de fleste i målgruppen. Kontorister og studenter flest ville vært bedre tjent med en billigere Air som var like god å bruke, men som ikke nødvendigvis hadde de samme «superkreftene». Krefter som sjelden vil komme til nytte, og som Apple også har gått ganske langt i å sørge for at proffene ikke skal være så interesserte i heller.

Er du en proffbruker vil vi styre deg i retning av den mer allsidige og praktiske MacBook Pro 14. Den har utgaver som normalt koster 23.000 kroner, men som har vært på tilbud nærmere 20.000 kroner den siste tiden.

Godt alternativ

Forrige Air er fortsatt super Apple MacBook Air (2020) - M1 8GB 256GB fra 12499 :- At det har kommet en ny og fjongere Air betyr ikke at den forrige har blitt dårligere. Den holder seg fremdeles svært godt, og så lenge den er flere tusenlapper billigere fremstår den som en super mulighet for å komme seg inn i eller forbli i det stadig dyrere "Apple"-universet for mange. Denne fikk en "facelift" i 2020 og ser fortsatt ganske moderne ut, den er lett og slank, og har like godt tastatur og pekeplate som nykommeren. Skjermen er fremdeles blant de bedre du får på en bærbar og ytelsen er upåklagelig. Få vil merke forskjellen til nye M2 Air der. Gamle Air er kort og godt en mer enn "god nok" bærbar for alle som ikke skal drive med supertunge oppgaver, 3D, eller uansett trenger den aller beste batteritiden. Kan du komme forbi å ha maskinen som ser nyest ut og klare deg uten de små finessene som MagSafe-laderen er M1-Air vårt mer økonomiske stalltips. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt