Test Eva Måleravleser

En smartdings du fint kan vente med

Det gjenstår litt jobb med Eva Måleravleser.

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Vinteren 2021/2022 kommer neppe gå inn i historiebøkene som noen stor höydare, med omikronsmitte og rekordhøye strømpriser høyt på plakaten. Men teknologien har bidratt på vår side også, med vaksiner og tekniske løsninger som i det minste kan gjøre det enklere å finne ut av hvor i all verden all denne dyre strømmen blir av.

En «pulsmåler» er en dings som kan kobles til AMS-måleren i sikringsskapet ditt og skal – i samarbeid med en app – passe på strømforbruket ditt.

Tidligere har vi testet Tibber Pulse, men dette er ikke den eneste løsningen av sitt slag på markedet. Fjordkraft har også sin egen måler, mens flere andre strømleverandører har lignende ting på gang.

Noen tredjepartsløsninger har også kommet på banen, og i dag skal vi se på en fra norske Datek. De har nylig rullet ut en smarthusløsning som har fått navnet Eva, og den består per i dag av en håndfull sensorer, en smartplugg, moduler for et par smarte dørlåser, en stemningsbryter og ikke minst en strømmåleravleser.

Hele sulamitten styres av Eva Hub med app for Android og iOS. Systemet er for øvrig bygd på Zigbee 3.0, noe som betyr at enhetene potensielt også kan benyttes med andre smarthuber. Dessuten kan Eva Hub fungere med visse tredjeparts enheter bygd på Zigbee-teknologi – eksempelvis lyspærer.

Men å ta for oss Eva som et generelt smarthussystem får vi eventuelt ta senere. I denne omgangen skal vi kun se på systemets måleravleser og hva den faktisk kan gjøre. Datek selger faktisk en egen pakke kalt Eva Strøminnsikt – som inneholder måleravleseren, en Eva Hub og en smartplugg.

Pakkeprisen for denne trioen ligger i skrivende stund på 2700 kroner, og er altså helt uavhengig av strømleverandør. Aberet er at mye av funksjonaliteten etter planen skal koste 49 kroner i måneden fra oktober 2022.

Siden måleravleseren er bygd på Zigbee 3.0, akkurat som resten av systemet, kan dataene også tolkes av visse andre smarthuber. Per i dag er dette i hvert fall på plass hos Homey – selv om funksjonaliteten der ikke er så mye å skryte av.

Homey-støtte finner vi for øvrig også hos Tibber-måleren.

4.5 Svakt Eva Måleravleser

Krysse av Strøminnsikt i Eva-appen gir fin historisk oversikt

Krysse av Strøminnsikt gir en pekepinn på spotpriskostnader

Krysse av Batteri tillater bruk av flere enheter på samme HAN-port Ting å tenke på Bytt Krever Zigbee-signaler til sikringsskapet

Bytt Strøminnsikt «er under stadig utvikling» – altså uferdig

Bytt Avansert funksjonalitet blir abonnementstjeneste fra høsten av

Bytt Trenger Eva smarthub for å fungere optimalt

Rent fysisk

Eva Måleravleser og Eva Hub kommer anstendig innpakket i esker som tydelig viser hva de inneholder. Zigbee-logoen er også på plass, og avleseren har en tekst som forklarer at enheten blant annet skal fungere med AMS-målere fra Aidon, Kamstrup og Kaifa. Vi har kun testet den med førstnevnte.

Eva Hub er – for oss – overraskende liten. Den er marginalt større, men også litt tynnere enn en snusboks av plast. Umiddelbart tenker vi at kvaliteten ikke er så mye bedre heller, men huben har selvfølgelig anstendig elektronikk innabords. Det er plasten her som ikke gir noe spesielt godt inntrykk, men så er vel dette uansett en boks du helst vil gjemme bak en benk eller lignende.

Helt fritt til å velge plassering er du likevel ikke, da huben er avhengig av både strøm og kablet nettverk – Wi-Fi er ikke et alternativ.

Eva Måleravleser imponerer heller ikke fysisk sett. Der Tibbers Pulse-enhet har en litt spenstig design og holdes på plass med magneter, minner Evas kandidat om en eksperimentell mobiltelefon fra 90-tallet – med en liten antenne og hele greia. Den festes i (eller utenfor) sikringsskapet med dobbeltsidig teip og borrelås.

Eva-avleseren og Tibber Pulse gjør omtrent det samme, men bruker forskjellige trådløse standarder.

Men før du begynner å teipe noe fast, bør du uansett sjekke at Zigbee-signalene kommer seg frem og tilbake fra der du har planer om å ha huben. Måleravleseren må jo nødvendigvis være i nærheten av sikringsskapet, men kommer heldigvis med en flat nettverkskabel – så den vil i de fleste tilfeller også kunne plasseres utenfor.

Det kan kanskje være nødvendig ettersom Zigbee ikke har det sterkeste trådløse signalet. På den annen side vil for eksempel en Zigbee-strømplugg kunne være en del av et nettverket og virke som en mellomstasjon, så med mindre du har sikringsskapet på et nokså bortgjemt sted, burde du kunne få signalene fram.

Når det er sagt, vil Wi-Fi – som Tibber Pulse benytter seg av – gjerne by på sterkere trådløse signaler. Wi-Fi har dessuten fordelen av å allerede være på plass i de fleste hjem, mens Zigbee altså krever en egen hub.

HAN-port De nye AMS-målerne som nå finnes i de fleste sikringsskap skal ha en HAN-port, der HAN står for home area network. Porten er fysisk sett identisk med en LAN-port, altså vanlig kablet nettverk. Kort fortalt er HAN-porten en utgang som kan dytte ut data om strømforbruket ditt, og du kan fritt koble den til det utstyret du skulle kunne ønske. For å beskytte dine strømdata er HAN-porten stengt som standard, så du må få nettleverandøren din til å åpne porten før du får noe ut av den. Dette kan du som regel gjøre via selskapets nettsider. Mer +

Måleravleseren må fysisk kobles til AMS-måleren i sikringsskapet.

For å sette opp måleravleseren er det greieste å bruke appen Eva Smarthus, som guider deg gjennom hele prosessen. Kjapt forklart tar du et bilde av enhetens QR-kode med mobiltelefonen og lar systemet kverne litt. Deretter krysser du fingrene for at huben og avleseren finner tonen.

I motsetning til Tibber Pulse kan Evas avleser klare seg på strømmen fra det medfølgende CR123A-batteriet. Dette forenkler oppsettsprosessen og sikrer at måleravleseren alltid får nok strøm – noe som ellers kan være et problem da AMS-målernes HAN-port kan ha variabel spenning.

Dette gjør det også mulig å koble flere enheter til samme HAN-port, som det også typisk kun er én av. Da skal Eva Måleravleser bruke kraft fra batteriet slik at den andre enheten får nok strøm fra HAN-porten.

Vi fikk prøve dette med HAN/nettverkskabel-splitteren som selges gjennom Dateks nettbutikk, og dette gjorde det derfor mulig å teste både Evas og Tibbers enheter samtidig. Her var det for øvrig viktig å koble til Tibber først, ellers ville ikke Evas avleser la den få nok strøm til å komme i gang.

Datek opplyser at avleserens batteri ellers vil vare «mange år» ettersom det ikke vil belastes når avleseren står alene på en HAN-port.

Grei app, men uferdig

Eva Hub settes opp og styres naturligvis via sin egen app, som finnes for Android og iOS. Appen lar oss enkelt opprette en bruker og loser oss greit gjennom prosessen med å opprette et hjem og legge til vår første enhet – som er huben.

Etter en oppdatering av fastvaren mente vi den var klar for videre dyst, og vi knyttet den deretter til selskapets Zigbee-strømplugg – for å komme nærmere sikringsskapet – og så selve måleravleseren.

Appen har flere funksjoner, men som nevnt skal vi her konsentrere oss om den delen som heter Strøminnsikt.

Dette er en del av appen som lar oss se – og til dels planlegge – vårt strømforbruk. Etter å ha trukket ut verdiene i noen dager får vi opp historiske data, og i tillegg kan vi se vårt forbruk i nær sanntid.

Disse tallene matches så mot prisene på kraftbørsen Nord Pool, slik at appen kan regne ut og vise oss kostnadene – eller i hvert fall gi et visst estimat.

I Eva-appen har Strøminnsikt-delen fire sider som raskt kan sveipes gjennom.

Vi får også opp kurver og tekst som forteller oss når strømmen er rimeligst og dyrest, både for gjeldende og neste dag.

Det er veldig kjekt å ha denne informasjonen på samme sted, men dessverre er ikke systemet selv i stand til å gjøre noe basert på dataene. Jo, Eva-løsningen støtter automasjoner, men per i dag kan ikke disse trigges basert på verdier hentet fra strømmåleren.

For tiden kan også appen kun varsle ved unormalt høyt samtidig strømforbruk, men ikke på høyt strømforbruk over unormalt lang tid eller lignende.

Grunnen til dette er at flere funksjoner ennå ikke er ferdigstilt, får vi vite fra Datek. Visstnok skal både strømpris og forbruk legges inn som triggere for automasjoner, og flere varslingsmuligheter er aktuelt.

Dette skal i så fall være på plass før Strøminnsikt går fra å være gratis til å bli en abonnementstjeneste.

Fungerer... delvis

De siste par årene, og i løpet av siste halvår spesielt, har en rekke strømselskaper blitt langt flinkere til å synliggjøre strømforbruk og -kostnader for sine kunder.

Det samme gjør også flere tredjepartsaktører, deriblant Tek.nos eier Verdens Gang.

Dette er en fordel for de fleste prisbevisste kunder, og gjør det også enklere for oss å sjekke hvor godt enheter som Eva Måleravleser faktisk virker.

I tillegg er vi glade for at Eva-avleseren har et batteri, som faktisk tillater oss å benytte enheten samtidig med Tibber Pulse.

Nå har ikke undertegnede et Tibber-abonnement, så vi får ikke sammenlignet priser eller historiske data på den måten – da dette kun er tilgjengelig for betalende Tibber-kunder. Men basert på de løpende watt-tallene fra de to enhetene er det ingen tvil om at de benytter seg av det samme datagrunnlaget.

Den største forskjellen ligger nok i at Tibber dytter ut verdier og oppdaterer sine grafer langt oftere enn Eva – som frem til i går hadde en rapporteringsfrekvens på 30 sekunder. Denne har nå blitt senket til 10 sekunder.

Men fremdeles reagerer Eva saktere enn Tibber, da sistnevnte oppdaterer seg ned mot annethvert sekund – og typisk tar det ikke mer enn mellom tre og fem sekunder fra man skrur på et apparat og det vises i appen.

Selv om Eva-systemet nettopp har fått en oppdatering, er likevel Tibber-avleseren (de to skjermbildene til venstre) bedre til å plukke opp høye men kortvarige «spisser» i forbruket. Med litt «uflaks» kan Eva overse forbrukstopper som varer i mindre enn fem sekunder, mens Tibber får slikt med seg. Vi er for øvrig ikke sikre på om egne knapper for «maks» «min» «median» og «snitt» er veien å gå for Eva.

For Eva snakker vi om tilsvarende forsinkelser på opptil nesten 20 sekunder. Dette gjør det ikke bare litt mer krevende å søke etter eventuelle «strømtyver», men kan også føre til at høye men svært korte «spisser» i strømforbruket kan gå upåaktet hen – selv om disse skulle overskride grenseverdiene vi har satt for varsling.

Etter en oppdatering av systemet mot slutten av testperioden får vi for øvrig heller ikke varslingssystemet til å fungere lenger, så det er litt å ta tak i her.

Et annet eksempel på forsinkelser i systemet er dagens totale forbruk, som kontinuerlig teller oppover i Tibbers app. Men hos Eva legges denne verdien kun til ved hver hele time.

Dette får oss også til å sette spørsmålstegn ved fanen som viser «strømtrekk» – som også kun oppdateres en gang i timen. Dette fører til at vi i stor grad er nødt til å reflektere over strømtopper i stedet for å kunne reagere på dem når de forekommer.

At Eva-appen lar oss lese denne historikken med grafer fokusert på blant annet minimums- og maksimumsverdier er sikkert kjekt for noen, men vi får ærlig talt ikke så mye ut av dette – så vi holder oss mest til «strømforbruk»-fanen.

Foruten dette har appene hatt noen irriterende feil, men Android-utgaven har fått en oppdatering mot slutten av testperioden som har løst noen problemer. Samtidig henger iOS-appen etter, og strømfordelingsknappen viser en konstant verdi på 2465 watt, noe som åpenbart ikke stemmer.

Slike småfeil blir naturligvis rettet opp i før eller siden, men i våre øyne burde det ikke være nødvendig å vente i månedsvis på slikt – produktet er tross alt lansert og hele løsningen koster over to tusen kroner. Da bør slikt være luket ut.

I Eva-appen kan vi også sammenligne strømforbruket direkte med slik det var dagen før (de grå kurvene). Den høye verdien ved 18-tiden var for øvrig varmtvannsberederen som satt inn et rykk.

Eva-appen forsøker seg også på en slags prisberegning av det pågående strømforbruket, og lar oss derfor velge hvilken strømregion vi sokner til. Deretter henter den daglig ned spotprisinformasjon fra kraftbørsen Nord Pool, legger på merverdiavgift og viser det hele i en graf.

I samme slengen får vi også vite snittprisen gjennom dagen og om strømmen i det hele tatt blir rimeligere eller dyrere enn dagen før.

Dette er jo kjekt, men det er ingen måte å overstyre dette på for deg som har fastpris. Vi kan heller ikke legge til et fast påslag, noe en del strømavtaler har. Dessuten runder appen strømprisen av til nærmeste 0,01 krone – men på alt dette kommer jo nettleie og eventuelle statlige almisser på toppen, så det blir uansett i hovedsak en pekepinn på de daglige kostnadene.

Men det er jo egentlig ganske greit å få beskjed om at du har økt strømforbruket med så og så mange prosent fra dagen før, for så å kunne finne ut om det er regelrett sløsing eller har vært et reelt behov.

Konklusjon

Eva Måleravleser og Hub er en god idé – spesielt i en tid og et marked der strømprisene oppleves som høye og/eller urettferdige. Datek er heller ikke de eneste som har innsett dette, og derfor finnes det aktører som har vært i dette markedet en stund allerede – eksempelvis Fjordkraft og Tibber.

Sånn sett er Datek en smule sent ute til festen med sin egen Strøminnsikt-pakke, og det har resultert i et produkt som godt kunne fått litt mer tid på testlaben før det gikk i handelen. Maskinvaren i seg selv har vi egentlig ikke noe spesielt å si på – dette er tross alt en gjeng som har god erfaring med å lage elektronikk – men selve programvaren eller appene er preget av småfeil og manglende funksjonalitet.

Den medfølgende nettverkskabelen er flat og gjør det mulig å feste måleravleseren på utsiden av sikringsskapet vårt. Det kan være nødvendig ettersom Zigbee-signalene ikke er spesielt sterke.

Bevares, at programvare utvikles og blir bedre over tid er ikke noe nytt – dette er tilfelle for de fleste apper, programmer og spill. Men her føles det som «early access» eller «open beta», og det kommer ikke akkurat klart fram når du blar opp for produktene – med unntak av at hele moroa skal bli en abonnementstjeneste først fra høsten av.

Det som fungerer som avertert akkurat nå er innsikten i dagens og morgendagens spotpriser og kostnader. Vi får også en god oversikt over historiske data.

Sanntidsmåling av forbruket fungerer også, men på grunn av en viss forsinkelse er den ikke like på hugget som visse konkurrenter. Dersom man har litt uflaks, kan også meget kortvarige strømtopper gå helt under radaren til varslingssystemet.

Per i dag kan vi heller ikke sette opp varsling for noe annet enn høyt samlet strømtrekk. Når da dette i det hele tatt virker.

Systemet skryter også av å kunne by på innsikt i faktiske strømkostnader. Men uten å kunne legge inn påslag eller overkjøre systemet dersom man har fastpris eller en annen avtale, blir det i beste fall en pekepinn.

Videre er det enn så lenge ingen muligheter for å sette opp automasjoner basert på kommende priser eller forbruk – alt må reageres på manuelt, om du ikke setter opp slike automasjoner basert på døgnets typiske prismønster.

Dette skal ifølge Datek komme på plass etter hvert, og i hvert fall før Strøminnsikt går fra å være gratis til å bli en abonnementstjeneste. Men før denne funksjonaliteten faktisk er på plass er det vanskelig å vite hvor godt det eventuelt vil fungere.

Derfor er vi nødt til å sette karakter basert på nåværende status og ikke basert på fremtidige lovnader. Sånn sett får vi heller komme tilbake med en oppdatering av denne testen på et senere tidspunkt.

I mellomtiden kan det kanskje være mer aktuelt å snarere ta en kikk på alternativet fra Tibber, eller hvorfor ikke høre med strømleverandøren din om de har en lignende løsning på gang.

Obs: Tek.no er heleid av VG, som igjen er en del av Schibsted-konsernet. Schibsted kjøpte seg inn i Tibber i oktober 2021, med en andel på omtrent 15 prosent.

4.5 Svakt Eva Måleravleser annonse 799,- Sjekk nå 799,- Sjekk nå Lagre Lagre Sammenlign sitat " Egentlig et kjekt produkt, men det virker ikke helt klart for markedet ennå. " Fordeler Krysse av Kan fungere med flere smarthuber

Krysse av Strøminnsikt i Eva-appen gir fin historisk oversikt

Krysse av Strøminnsikt gir en pekepinn på spotpriskostnader

Krysse av Batteri tillater bruk av flere enheter på samme HAN-port Ting å tenke på Bytt Krever Zigbee-signaler til sikringsskapet

Bytt Strøminnsikt «er under stadig utvikling» – altså uferdig

Bytt Avansert funksjonalitet blir abonnementstjeneste fra høsten av

Bytt Trenger Eva smarthub for å fungere optimalt

