Test HP Reverb G2

HPs VR-hodesett gjør en meget god jobb med det visuelle

Men håndkontrollerne irriterer oss litt.

Vi har dessverre brukt litt lang tid på å komme til denne testen – HPs oppdaterte versjon av VR-hodesettet Reverb G2 ble tross alt annonsert allerede i fjor høst.

Men likevel skrev vi 2022 før den nye utgaven kom til Norge, og det var først i april vi hadde den i hende.

Den «nye» Reverb G2 har altså fått slappe av i esken sin litt vel lenge, men dette er like fullt en VR-løsning vi en stund har hatt lyst til å ta en nærmere kikk på.

HP Reverb G2 opererer under paraplybetegnelsen «Windows Mixed Reality», og dersom du husker Samsung Odyssey VR-settet som kom på markedet for noen år siden, er dagens testprodukt altså basert på samme halvveis frittstående teknologiløsning.

Det vil si at dette VR-hodesettet fra HP klarer seg uten eksterne enheter – altså kameraer eller basestasjoner – for sporing av bevegelser i rommet slik vi kjenner det med HTC Vive Pro 2 og lignende.

I stedet er VR-visiret utstyrt med flere kameraer som både sporer håndkontrollernes bevegelser og merker hvor du befinner deg i forhold til dine omgivelser.

Det er flere fordeler ved en slik tilnærming. For det første betyr det at VR-opplevelsen blir litt rimeligere ettersom det er behov for mindre maskinvare – selv om selve hodesettet riktignok må utstyres med flere kameraer.

Installasjon og oppsett går kjapt, enten man ønsker å sitte i ro eller operere med «romskala» VR.

For det andre går det kjappere å sette opp et spillområde, noe som senker terskelen for å både ta en spilløkt og ha med seg utstyret til et nytt sted. Og når vi flytter på oss, slipper vi tenke på plassering av basestasjoner.

For det tredje betyr det færre deler som må fungere sammen. Derfor blir det også mindre komplisert og mindre muligheter for at noe skal gå galt, enten på grunn av problemer med utstyret eller oppsettet.

Det er også en fordel at vi strengt tatt ikke trenger tredjeparts programvare for å ta i bruk et slikt Windows Mixed Reality-hodesett. Så lenge man har en oppdatert Windows-PC, er hovedapplikasjonen allerede på plass. Systemet vil automatisk laste ned og installere drivere og eventuelle oppdateringer som behøves.

Det tar derfor ikke mange minuttene fra man kobler utstyret til en ny PC før man er klar for virtuelle eskapader.

I esken

Men før vi går videre, la oss ta en nærmere kikk hva vi finner i esken. Det første vi pakker opp er selve VR-visiret. Dette omtales ofte bare som hodesett eller HMD som er kort for head mounted display.

Under installasjonen gis du også en kjapp innføring i bruk av hodesett og kontrollere.

Foruten skjermer er hodesettet utstyrt med sensorer, fire kameraer, høyttalere og mikrofoner – samt stropper og fester som gjør det enklere å få bildet på riktig plass foran øynene. En skyvebryter på undersiden lar oss til en viss grad stille avstanden mellom pupillene (60 til 68 millimeter).

En innvendig «maske» med myk kant av skum sitter mellom brukeren og linsene. Denne delen sørger for at HMD-en kan være helt inntil ansiktet uten at det er ubehagelig, og det er nødvendig for å både holde visiret på riktig plass og for å holde lyset ute.

HMD-en med masken tatt ut.

Denne maskedelen holdes på plass med magneter og kan kjapt og enkelt byttes ut. I tillegg er den delt i to, og ved å bruke enten den ene eller begge delene er det mulig å redusere avstanden fra øynene til VR-bildet – spesifikasjonene sier enten 9 eller 15 millimeter.

Dette gir brukerne flere justeringsmuligheter. Vi foretrakk uansett å bruke den korteste avstanden, da dette gir litt mindre «tunnelsyn».

Ellers byr denne masken på en fordel med tanke på hygiene og flere brukere. Det er dog kun én slik maske i esken, men flere kan kjøpes som (litt kostbart) ekstrautstyr.

VR-opplevelsen kan fort bli kjedelig dersom vi ikke kan påvirke omgivelsene, og det gjør vi selvsagt med de medfølgende håndkontrollerne. Disse drives av to AA-batterier og har ringer med lysende prikker – noe som gjør det langt enklere for VR-visirets kameraer å se hvor de er og hvordan de beveger seg.

Ellers får vi med en omtrent seks meter lang kabel til hodesettet, strømforsyning samt overganger for USB og DisplayPort.

Ikke helt frittstående

Trådløs teknologi har kommet langt, men det er stadig noen problemer med å kutte kablene fullstendig. Det ene går på datakraft og strømforbruk, det andre går på hva som kreves av overføringshastigheter. Jo, det finnes løsninger, men ingen av dem er særlig rimelige eller ideelle.

Den lange kabelen til venstre i bildet er din venn. Eller fiende, når den finner på å kveile seg rundt beina dine.

Enn så lenge kommer vi oss derfor ikke helt unna kabelen eller «navlestrengen» til PC-en. I motsetning til Oculus, som i hovedsak fronter mulighetene som kommer med å gjøre all prosesseringen innabords, baserer HP Reverb G2 seg på at vi har en brukbar PC som kan gjøre grovarbeidet.

Det vil si at du trenger en datamaskin med Windows 10 eller nyere. Den må også være utstyrt med en anstendig prosessor og helst et skikkelig grafikkort dersom du vil ha full oppløsning. (HP har noen anbefalinger.)

Fordelen med dette er at vi ikke trenger å bekymre oss om batteritid, og vi kan få bedre grafikk og kulere VR-opplevelser enn det som er mulig når selve hodesettet skal ta hele jobben.

På den annen side blir det jo mer komplekst og dyrt når vi må ha en «gaming-PC» i tillegg til VR-hodesettet.

Men hvis du først har en egnet datamaskin, er det som nevnt en smal sak å komme i gang. Alt du trenger er en ledig stikkontakt i tillegg til USB-C og DisplayPort på PC-en. Alternativt kan du bruke medfølgende overganger fra vanlig USB og/eller Mini DisplayPort.

Merk for øvrig at koblingsboksen er permanent festet til alle kabler med unntak av strømmen, så dersom det er ingen andre muligheter for å velge andre løsninger.

For vårt testoppsett var det på sin side ikke noe problem. Datamaskinen vi benyttet hadde for øvrig et Nvidia GeForce 2080 Ti grafikkort og en AMD Ryzen 9 5950X prosessor.

Oppgradert utgave

Som nevnt innledningsvis er dagens utgave av Rerverb G2 en oppdatert utgave. Opprinnelig kom VR-visiret på markedet i 2020, men det skal ha hatt sine problemer.

Mot slutten av fjoråret kom derfor HP på banen med en versjon som blant kunne by på forbedret sporing, en bedre maskedesign og en ny kabel som visstnok skulle løse kompatibilitetsproblemer med en del AMD-systemer.

Oppløsning Synsbredde Bildefrekvens (opptil) HP Reverb G2 4320 x 2160 piksler (2160 x 2160 per øye) 114 grader 90 Hz HTC Vive Pro 2 4896 x 2448 piksler (2448 x 2448 per øye) 120 grader 120 Hz HTC Vive Pro 2880 x 1600 piksler (1440 x 1600 per øye) 110 grader 90 Hz HTC Vive 2160 x 1200 piksler (1080 x 1200 per øye) 110 grader 90 Hz Oculus (Meta) Quest 2 3664 x 1920 piksler (1832 × 1920 per øye) Ca. 90 grader 120 Hz

Men selv fra begynnelsen av kunne Reverb G2 by på en ganske heftig VR-opplevelse – i hvert fall på papiret. Nei, spesifikasjonsmessig kan den ikke helt måle seg med den enda nyere Vive Pro 2, men samtidig ligger den et langt skritt foran 2018-modellen Vive Pro.

Dessuten er det på sin plass å nevne at HP har brukt både Valve-designede skjermer og høyttalere i Reverb G2. Valve har hele tiden vært langt fremme i utviklingen av både programvare og maskinvare for VR, og står blant annet bak basestasjonene som brukes av HTC, samt sitt eget VR-utstyr kalt Index.

Oppsett

Ettersom HP Reverb G2 benytter seg av programvare som allerede ligger i Windows, er installasjonsprosessen ganske kjapp. Etter å ha plugget inn kabler og strøm tar det bare noen strakser før drivere er på plass og vi er i gang med en liten systemsjekk.

Deretter får vi en kjapp introduksjon til utstyret før vi blir bedt om å sette opp et spillområde. Her kan vi velge mellom stillestående/sittende og «romskala». Sistnevnte betyr at du må rydde litt gulvplass, men vil som regel også gi den beste opplevelsen.

Hele prosessen er godt forklart og guidet, så etter noen få minutter er vi i gang. Windows Mixed Reality har et eget virtuelt «starthus» der vi får en kjapp gjennomgang av hvordan vi beveger oss og manipulerer ting i den virtuelle verdenen, og vi for eksempel kan stikke innom Microsoft Store for å prøve eller kjøpe VR-opplevelser og -spill.

Området lar oss også prøve slikt som 360 graders video, noe som både kan være litt heftig og totalt forvirrende samtidig.

En ting å merke seg er at systemet ikke nødvendigvis klarer å forholde seg til høyden ned til gulvet under oppsettet. Dersom du er litt høyere eller lavere enn gjennomsnittet, kan du derfor ende opp med et litt uvant perspektiv på ting. Heldigvis er det enkelt å justere gulvhøyden i ettertid.

Et godt alternativ til Microsofts virtuelle område er Steam VR – som er fullt og helt kompatibelt med Windows Mixed Reality. Det er en stor fordel, da vi tross alt har plukket opp noen VR-titler i Steam over de siste årene.

Vi har derfor brukt mesteparten av tiden med spill som Beat Saber, The Room VR: A Dark Matter og ikke minst Half-Life: Alyx. Sistnevnte har nå rukket å bli et par år gammelt, men dette spillet er likevel å betrakte som den aller beste VR-opplevelsen til nå.

Behagelig hodesett og åpen lydløsning

HP Reverb G2-visiret har en vekt på litt over 600 gram, mens festestroppene har god polstring og masken gir en fin passform – i hvert fall for undertegnede. Sett mot omtrent 850 gram hos Vive Pro 2, må vi få si at Reverb G2 er hakket mer behagelig.

HP Reverb G2 har en åpen høyttalerløsning som sørger for at du ikke får «svette» ører.

Vive Pro 2 har fordelen av skruknapp-feste, men HPs hodesett er også enkelt å få på seg når borrelåsstroppene først er justert.

Hodesettets høyttalere er ikke de aller mest justeringsvennlige, men den spesielle løsningen fungerer likevel som den skal. Merk at disse hodetelefonene hverken sitter i eller direkte på øret – i stedet snakker vi om en slags åpen variant som er ment å være omtrent en centimeter unna.

Dette har fordelen av å være hygienisk og ikke minst luftig. Lyden er også nokså klar og god, spesielt med tanke på at dette er en åpen løsning, men du må også passe på at høytalerelementene er plassert slik at lyden er rettet direkte mot øregangene.

Et annet poeng er at løsningen tillater at du får med deg lyd fra omgivelsene. Dette kan i visse tilfeller være en fordel, da det enklere tillater kommunikasjon med den virkelige verden selv om man gjør ting i VR.

På den annen side kan dette også være forstyrrende hvis du er i et miljø med høye lyder – eller det kan være slik at musikk eller lyder fra VR-opplevelsen plager folk rundt deg.

Rent lydmessig byr heller ikke denne løsningen på noe særlig bass å snakke om, så på det punktet merker vi stor forskjell til eksempelvis Vive Pro 2.

Om man ønsker, vil det strengt tatt være mulig å bruke egne ørepropper også, men da må man hente lyden fra datamaskinen – enten trådløst eller via kabel. Selve hodesettet har ingen sekundær lydutgang. Vi mener at Reverb G2 har god nok lyd til at en slik operasjon ikke er verdt bryderiet, men man har altså muligheten.

Og når vi først er innom dette med kabel – den seks meter lange ledningen fra hodesettet er dessverre et nødvendig onde, og vi skjønner jo at den må være solid ettersom det er ikke til å unngå at man tråkker på den innimellom. Likevel drister vi oss til å føre opp «lettere og mykere kabel» på ønskelista vår.

Knallgodt bilde

Den høye oppløsningen sørger for et godt og klart bilde som i hovedsak mangler «gitterdøreffekten» som gjerne er tydelig på visse eldre VR-løsninger. Bedre oppløsning gjør også underverker for tekst, både i VR-miljøet og i menyer.

HP Reverb G2 litt mindre og lettere enn HTC Vive Pro 2.

Hodesettet er som nevn også litt lettere enn Vive Pro 2, og i hvert fall for undertegnede er passformen ganske enkelt noen hakk bedre. Derfor var det også enklere å justere hodesettet slik at vi endte opp med en god visuell opplevelse.

Så selv om Vive Pro 2 har bedre spesifikasjoner og har litt mer å gå på – spesielt i høyderetningen, gjør HP Reverb G2 i mange tilfeller en vel så god jobb med det visuelle.

Vi er også godt fornøyd med sporingen, både i rommet og av håndkontrollerne. Responsen er umiddelbar og nøyaktig, og selv relativt store armbevegelser i Beat Saber byr ikke på problemer. Men selvfølgelig – det er hodesettet som «følger med» på bevegelsene, så du kan ikke akkurat briljere med hendene bak ryggen heller.

Håndkontrollerne er relativt ergonomisk utformet og passer fint i undertegnedes ikke spesielt grove hender, men de kan kanskje virke litt små dersom du er utstyrt med ekstra store lanker. Ellers har de nokså store «lysringer», men vi har ikke oppfattet dette som et problem.

Kontrollerne gjør jobben sin helt greit, men ett stort irritasjonsmoment er den haptiske motoren som sitter i dem – altså motoren som får kontrolleren til å «dure» eller vibrere.

Gode nok? HPs håndkontrollere fungerer egentlig fint, men er et stykke fra de beste på markedet.

Vibrasjoner er viktige for VR-opplevelsen, ettersom man da kan skape en følelse av motstand eller interaksjon fra de virtuelle omgivelsene. Men vibreringen som kommer fra HPs kontrollere oppfattes fort som ganske «brutal» og ikke minst støyende.

Dette er et spesielt viktig poeng ettersom Reverb G2 tross alt har åpne hodetelefoner, og i spill som Half-Life: Alyx måtte vi da skru lyden helt opp for at duringen ikke skulle virke forstyrrende.

Denne haptiske effekten fungerer forskjellig fra et spill til det neste, så dette er ikke alltid et problem. Men under visse opplevelser – som for eksempel nettopp Half-Life: Alyx – skulle vi virkelig ønske oss muligheten til å justere på dette.

I praksis er det mulig å slå vibrasjonene helt av, i hvert fall for Steam-spill. Men det betyr at vi helt fjerner denne muligheten for ekstra VR-innlevelse, så vi synes egentlig ikke at det er noen god løsning.

Konklusjon

HP Reverb G2 er en VR-løsning som i det store og hele byr på en god VR-opplevelse – så lenge du altså har en egnet PC å koble den til. Windows Mixed Reality fungerer som det skal og byr på en enkel installasjonsprosess, og sporing uten basestasjoner fungerer i de fleste tilfeller helt fint.

Rent visuelt er HPs hodesett så å si på høyde med Vive Pro 2 – hvis totalpakke koster dobbelt så mye. Faktisk vil vi påstå at det er hakket enklere å få et godt og skarp bilde med Reverb G2 takket være lavere vekt og god passform. Men akkurat her vil det også være individuelle forskjeller etter hodeform og -størrelse.

HP Reverb G2 er på flere måter et godt alternativ til HTC Vive Pro 2 – og ikke minst rimeligere.

Den åpne og luftige hodetelefonløsningen har både sine fordeler og ulemper, men høyttalerne gjør uansett det de skal. Lyden er klar og god, selv om det må påpekes at vi gjerne skulle hatt litt mer bass.

Hodesettet gjør ellers en god nok jobb med sporing – både av seg selv og av de to håndkontrollerne. Under testperioden har vi ikke hatt noen nevneverdige sporingsproblemer, og hele systemet har en kjapp og naturlig respons. Jo, litt «skjelving» kan forekomme, men det er ikke noe vi normalt sett legger merke til.

Håndkontrollerne er ergonomiske og fungerer fint til sitt bruk, men er langt fra de beste på markedet. Spesielt mener vi at den haptiske motoren i disse både er støyende og virker i visse tilfeller unødvendig «masete». Dette trekker ned helhetsinntrykket og er det vi liker minst med dette VR-settet – men for mange vil det likevel være godt nok.

Aller helst skulle vi likt å bruke Valves Index-kontrollere sammen med Reverb G2, men dette er to forskjellige systemer som normalt ikke snakker sammen. (Dette kan faktisk hackes til, men en slik løsning blir både dyr og komplisert å sette opp.)

Med en prislapp på nærmere åtte tusen kroner for dette VR-settet, kan vi ikke påstå at Reverb G2 er et rimelig produkt. Men til sammenligning det fremdeles omtrent halvparten av prisen for en full pakke HTC Vive Pro 2 – vel å merke med både basestasjoner, kontrollere og hodesett.

Reverb G2 er dessuten både enklere og raskere å sette opp.

En annen løsning som må nevnes er selvfølgelig Meta (tidligere Oculus) Quest 2. Ettersom dette VR-settet også fungerer helt frittstående og uten behov for en dyr gaming-PC, er dette stadig løsningen som gir deg mest VR for pengene.

Men det er grenser for hva som kan spilles med en slik intern løsning som brukes av Quest 2 – og topptitler som Half-Life: Alyx er ikke blant dem. Med mindre du da kobler den til en skikkelig PC.

Men da byr igjen HP Reverb G2 på et bedre bilde, og vil derfor stadig være et aktuelt alternativ.

