Paneler som virkelig lyser opp tilværelsen

Vi har tatt en grundig kikk på et par lyspaneler fra Nanoleaf.

Vegar Jansen / Tek.no

Vegar Jansen 22 Nov 2020 13:00

At mennene bak teknologien som tillater blå lysdioder for noen år siden fikk Nobelprisen i fysikk , sier litt om hvor viktig denne typen lys har blitt.

Ikke bare er LED-teknologien langt mer energieffektiv enn tidligere belysningsløsninger, de gir oss også muligheter for helt andre og langt mindre tradisjonelle former for belysning – som LED-remser .

Selv om lysdioder brukt i vanlige glødelamper eller lyspærer fremdeles er svært populært og anvendelig.

Men i dag skal vi se på en annen mulighet, nemlig lyspaneler som kan festes rett på vegger eller i tak. Igjen er det den samme teknologien, men her er altså diodene kapslet inn i et plastpanel som sørger for å spre lyset jevnere enn det nakne dioder klarer å gjøre.

Her finnes det flere aktører og løsninger på markedet, der utvalget spenner fra store og tradisjonelle paneler til mindre, mer fargerike og smartere nyvinninger.

En ganske ny og en ikke så ny

Det er to ganske små og funksjonsrike paneltyper vi skal se nærmere på i denne testen, og produsenten bak heter Nanoleaf.

Selskapet har sin opprinnelse i Canada, og denne gjengen har flere produkter på samvittigheten. Men vi skal ta for oss to av de nyeste, kalt Canvas og Hexagons. Sistnevnte er en del av en serie kalt «Shapes», der poenget er at man skal kunne koble sammen flere forskjellige former.

Ja, Hexagons har seks kanter. Det litt mer distinkte Canvas-panelet til høyre. Vegar Jansen / Tek.no

Frem til kun få uker siden fantes det kun sekskantede Shapes på markedet, men nå har denne serien også fått både store og små trekanter – om enn litt sent for å bli med i vår test.

Canvas er – på tross av å være firkantede – ikke en del av Shapes-serien. Således er de heller ikke direkte kompatible med Hexagons.

Men de to paneltypene deler underliggende teknologi, funksjonalitet og bruker den samme appen. De kan bare ikke kobles sammen rent fysisk. Det blir som å tenke seg to lyspærer med forskjellig sokkel, men tilhørende samme smartlyssystem.

Litt teknisk info

For å gå inn på det tekniske, kan panelene ifølge spesifikasjoner gjengi hvitt lys fra 1200 til 6500 grader Kelvin, samt millioner av farger. Ra-tallet er på 80 for Hexagons og 90 for Canvas, mens levetiden er oppgitt til 25.000 timer.

App-styring kan være kjekt – når det virker. Vegar Jansen / Tek.no

Panelene kan styres manuelt, eller trådløst over 2,4 GHz Wi-Fi, og da med enten mobilapper eller en skrivebordsapp. Sistnevnte har noe ekstrafunksjonalitet vi skal komme tilbake til.

Likevel trenger jo lysene strøm, så helt trådløst er det ikke. De større Hexagons kan gi fra seg mer lys og bruker opptil to watt per panel, mens Canvas skal bruke én watt. Ved ekstra store installasjoner må man derfor ha flere strømforsyninger.

Har du en stemmeassistent i huset, vil panelene også la seg styre med talekommandoer. Vi har brukt Google Assistent, men også Alexa og Siri skal fungere fint.

Det betyr at Apple HomeKit -støtte også er på plass. For ikke å glemme SmartThings , IFTTT og Homey .

Samtidig fungerer også produktene stående alene, selv om du hverken har Wi-Fi, assistent eller smartmobil. Men da har du ikke noen spesiell kontroll, og må nøye deg med å flippe blindt gjennom en haug med forhåndsdefinerte «scener».

Heldigvis er det slik at de fleste av oss i dag nettopp har både smarte enheter og trådløst nettverk hjemme.

Installasjon

Våre testprodukter denne gang har vært et «starter kit» (også kalt «smarter kit») med ni paneler og det som hører til: strømforsyning med 2,5 meter lang ledning, «linker» – altså små kontaktstykker som kobler sammen panelene, samt dobbeltsidig festeteip.

Linker er ganske enkelt fysiske kontakter som får de enkelte panelene i en installasjon til å fungere som en enhet. I tillegg til disse standardlinkene, finnes det også lange linker og bøyelige linker som kan gå rundt hjørner. Den lange og enkle linken hører til Canvas, den andre til Hexagons. Vegar Jansen / Tek.no

Ifølge Nanoleaf skal det ta omtrent en halvtime å montere en slik pakke, men da bør du ha gjort en slik jobb før – og på forhånd bestemt deg for hvor og hvordan du vil ha panelene.

Tro oss, det er såpass mange muligheter at det kan være svært vanskelig å bestemme seg. Vi brukte dagevis på å tvile, bestemme oss og ombestemme oss igjen før vi klarte å få den første installasjonen opp på veggen.

Her har vi for øvrig brukt ordet «installasjon» med vilje, da Nanoleaf ikke er noe du bør slenge opp uten litt god planlegging. Panelene må jo festes, og for relativt glatte vegger er det medfølgende dobbeltsidig teip som gjelder.

For grovere overflater må ting skrus fast. Der kommer Hexagons med festebrakett inkludert, mens dette tilsynelatende er ekstrautstyr for Canvas. Dette gjelder også om man skulle ønske å ha panelene i taket.

Canvas-panelene skal teipes fast til veggene. Heldigvis benyttes en type teip som man kan løsne igjen – vel å merke så lenge du fester dem riktig. Vegar Jansen / Tek.no

Vi har dog kun testet å ha paneler på gipsveggene våre, og da holder det fint med teip. Vi ble positivt overrasket over å finne at festeteipen Nanoleaf bruker er en variant av 3M Command Strips , som også er å finne i noen norske butikker.

Det betyr at panelene kan fjernes igjen uten å skade vegger flest, og det er mulig å handle inn ny teip hvis man vil henge dem opp igjen. Og det vil du sikkert, med tanke på hva du har betalt for moroa. Men det aller beste og rimeligste er å få satt panelene på riktig plass fra begynnelsen av.

God planlegging lønner seg før du begynner å klistre opp panelene. Vegar Jansen / Tek.no

Da kommer altså dette med planlegging inn i bildet, og mobilappene har en «layout assistant» som bruker AR for å kunne gi et inntrykk av hvordan et gitt mønster og farger vil kunne se ut på veggen din. Men dette fikk vi ærlig talt aldri dreisen på, og tok i bruk målebånd og mental visualisering i stedet.

Som du kan se av kontaktpunktene, vil ikke Canvas passe sammen på alle mulige måter. Vegar Jansen / Tek.no

Det aller viktigste, spesielt med Canvas, var likevel å legge ut mønsteret før vi hang det opp på veggen. Ikke bare for å teste at alle deler virker, men for å se at delene faktisk går sammen.

På baksiden er nemlig ikke Canvas-panelene symmetriske, så det er ikke ett fett hvilken side som møter hvilken side – selv om de er kvadratiske.

Sånn sett er Hexagons langt enklere å jobbe med, siden disse har koblingspunkter i alle seks retninger. Dessuten kan altså Hexagons kobles til små og store trekanter i Shapes-serien. For ikke å glemme: Hexagons er «bestagons» .

Med Hexagons passer panelene sammen i alle retninger uansett. Vegar Jansen / Tek.no

Samtidig synes vi Canvas kan virke litt mer spennende med sitt teksturerte lys, og firkanter vil nok passe bedre for deg som har lyst til å lage «pikselkunst» med panelene.

Men altså, Canvas er ikke like enkle å få på riktig plass, og at man selv må feste den dobbeltsidige teipen gir større rom for brukerfeil.

Umiddelbart virker det jo ikke korrekt at enden på 3M-teipen skal stikke utenfor kanten av panelet, men det må den – ellers blir det jo ikke mulig å få tak i teipen ved en eventuell demontering.

Og slapp av, teipen synes ikke på avstand.

Kontroll på panelet

Canvas har et eget panel som tar kontrollen. Vegar Jansen / Tek.no

Det enkelte lyspanel er ikke spesielt smart alene, og trenger en modul som tar kontrollen. Canvas kommer med en dedikert «controller square» som har touchknapper for kontroll, samt integrert Wi-Fi-modul og mikrofon eller «rytmesensor». I tillegg har den en lyssensor som gjør at den kan tilpasse lysstyrken etter omgivelsene.

Dette «kontrollpanelet» er det eneste panelet du ikke klarer deg uten, ettersom det altså er et trådløst kontaktpunkt og styrer alle de andre panelene.

Du kan dog velge å koble strømmen til et helt annet panel.

Kontrollmodulen for Hexagons kan kobles til et hvilket som helst panel. Vegar Jansen / Tek.no

Med Hexagons har Nanoleaf valgt en annen vri. Her er det en egen ekstramodul med de samme egenskapene – altså knapper, Wi-Fi, mikrofon og lyssensor. Denne modulen er relativt beskjeden i størrelse og kan festes på kanten av et hvilket som helst panel i installasjonen. Dette kan spesielt være en fordel dersom man i ettertid velger å bygge den ut.

Sett scenen selv

Til lys å være, må vi si at Nanoleafs nyere kreasjoner er ganske smarte. Der visse andre paneler hadde nøyd seg fint med å lyse opp, kunne fjernstyres og settes til å slå seg på eller av til bestemte tider på døgnet, har Canvas og Hexagons både rytme- og berøringssans.

Det viktigste er nok kanskje likevel at dette ikke er en hvilken som helst type lys, og vil således heller ikke passe like godt inn i ethvert hjem eller miljø.

Nanoleaf Canvas ferdig installert. Merk «kontrollpanelet» med berøringsknappene helt nederst. Vegar Jansen / Tek.no

Er du ute etter vanlig lys, kjøp en lyspære. For mens disse lyspanelene også fint er i stand til å gjengi en fast farge eller hvitnyanse, ligger styrken deres i «scener» – dynamisk lyssetting som virkelig kan sette stemningen, eller bare pynte opp.

Du kan lage dine egne scener, eller plukke fritt fra en database på sikkert flere hundretalls – der noen er lagd av Nanoleaf selv, mens andre er lastet opp av privatpersoner.

De forskjellige scenene kan for eksempel bruke bestemte farger som bytter i et gitt tempo og beveger seg på en viss måte – eller helt tilfeldig.

Ved hjelp av lenker og logikk har nemlig Nanoleaf-systemet full kontroll på hvor alle panelene er plassert i forhold til hverandre, og på den måten kan lyset lage en følelse av bevegelser både vertikalt og horisontalt.

Men da spiller selvsagt også plasseringen av panelene en stor rolle.

Uansett vil noen synes det er ubeskrivelig harry med slike lys, mens andre vil mene at det er kult og stilig. For å gjenta oss selv: Slike paneler vil altså ikke passe like godt inn overalt.

Scenen over kalles passende nok «Nemo», og synes du den blir litt repetitiv etter hvert, er det fordi dette er et tretti sekunders videoklipp som gjentar seg. I virkeligheten gjentas ikke mønsteret på den måten.

Lys som stadig forandrer seg høres kanskje litt slitsomt ut, men avhengig av lysstyrke, farger og tempo trenger ikke slike scener å virke forstyrrende. I skrivende stund har undertegnede Nanoleaf Hexagons på veggen rett over skjermen, og selv om hjernen registrerer at farger skifter i bakgrunnen, går det egentlig ikke ut over konsentrasjonen.

For noen vil det kanskje langt på vei være å foretrekke fremfor en grå, uforanderlig og høstmørk vegg.

Uansett kan panelene også settes til å lyse med en bestemt og uforanderlig farge eller hvitt lys i visse temperaturer. Det er derfor mulig å velge slikt som «leselys» eller «dagslys» i appen, og på de gråere høstdagene har det også passet fint å få litt mer av det sistnevnte fra panelene over skjermen her på hjemmekontoret.

Flere funksjoner

Skrivebordsappen er litt primitiv, men den virker. Vegar Jansen / Tek.no

Men det er mer. Vi nevnte at Nanoleaf har en skrivebordsapp, og her eksperimenteres det med «skjermspeiling», som betyr at fargene på skjermen kan gjengis på Nanoleaf-panelene.

Eller, ikke alle fargene, da hvert panel tross alt kun kan gjengi én farge om gangen. Men i teorien kunne man jo – dersom man hadde nok paneler og en stor nok vegg – kunne bygd en veldig lavoppløst «The Wall» med en slik løsning.

Men det er artig nok å leke seg med, selv om vi foretrekker Philips Hue Play Gradient Lightstrip eller lignende teknologier dersom vi ønsker oss mer lys rundt TV-en.

Dessuten er det fire forskjellige modi eller «nivåer» av skjermspeiling, så det trenger ikke være så brutalt som det høres ut til.

Og siden panelenes kontrollenhet også kan «høre», fungerer dette i tillegg utmerket sammen med rytmer og musikk. Vi skal ikke påstå Nanoleaf-panelene fullstendig alene får stemningen fra dølt til disco, men de gjør så avgjort en forskjell.

I videosnutten over ser vi hvordan Hexagon-panelene – ved hjelp av skrivebordsappen på PC-en – lager en dynamisk scene basert på paletten på skjermbildet.

Kontrollpanelet har også en lyssensor som gjør at installasjonen kan justere lysstyrken automatisk. I tillegg kan hvert enkelte panel justers manuelt, dersom lysprofilen skulle avvike sammenlignet med andre paneler. Vi har dog ikke merket urent trav på noen av våre testeeksemplarer.

Til å ta og føle på

En annen ting som må nevnes er at panelene også er berøringsfølsomme, og rett ut av esken er det slik at berøring får panelet – og i mange tilfeller omliggende paneler – til midlertidig å forandre farge.

I tillegg åpner bruk av app opp for opptil to typer spesielle «berøringer»: Touch Gestures og Touch Actions. Sistnevnte krever Apple HomeKit , og er derfor kun tilgjengelig for dere som har lagt noen kroner i Apples økosystem.

I teorien skal Touch Actions gjøre deg i stand til å bruke et Nanoleaf-panel til å sette i gang stemninger i HomeKit, og det er jo slett ikke dumt, men til vår frustrasjon har vi ikke klart å få dette til å fungere.

Det kan ha noe å gjøre med at vi har en litt ufin miks av Android og Apple her i kåken, og det krever at både iOS- og Android-appen må tas i bruk. Vi mistenker at iOS-appen legger beslag på noe funksjonalitet i panelene som gjør at ikke Android-appen fungerer optimalt.

Vegar Jansen / Tek.no

Og det er jo leit, ettersom Andoid-appen er å foretrekke. Appen til iOS er mer rotete da den på liv og død også skal inkludere alt annet HomeKit-relatert.

Her skal det legges til at Nanoleaf nylig har redesignet appene, og med «nye» apper kommer også en del nye feil eller bugs. Så det er vanskelig å si nøyaktig hva som gjør at ting ikke virker helt som det skal.

Nanoleaf kommer i det minste stadig med ny programvare og fastvare til panelene, så vi har jo troa på at dette blir fikset med tiden. I skrivende stund er det dog mer kaos enn det burde være.

Men tilbake til berøring og Touch Gestures, som er langt mer begrenset – her kan berøringen kun styre panelrelaterte ting, som at sveiping til høyre og venstre skal gi mer og mindre lysstyrke. Gestures fungerer også over alle panelene i installasjonen, mot Actions der det er snakk om ett bestemt panel.

Touch Gestures fungerer greit nok, men når vi først er ved panelene kan vi jo like godt bruke knappene på kontrollpanelet. Vi kan også bruke appen eller stemmeassistenten, og da slippe gå over halve stua.

Foruten dette kan man visstnok laste ned og kjøre «spill» som krever at man tar på panelene. Vi har ikke prøvd dette. Hva ville naboene si om de så en voksen mann som tilsynelatende hamret løs på veggen i stua?

Konklusjon

Det kan være smart å koble til strømmen under installasjonen, så du ser at det virker. Vegar Jansen / Tek.no

Nanoleaf lyspaneler er en sånn ting man gjerne enten liker godt eller misliker sterkt. Undertegnede tilhører førstnevnte kategori, og mener disse panelene både pynter opp og lyser opp tilværelsen.

Men vi kan også se at slike installasjoner ikke vil gjøre seg like godt i alle hjem eller rom.

Av de to produktene vi har testet, er Shapes – Hexagons det nyere og mer fremtidsrettede produktet. Disse kan linkes sammen med små og store trekanter, er enklere å installere og byr på bedre lysstyrke enn de firkantede Canvas-panelene.

Samtidig har Canvas en mer distinkt overflate og har akkurat de samme smarte egenskapene som Hexagons. Men de krever mer planlegging og mer jobb under installasjonen. Dessuten er jo «kontrollpanelet» også et lyspanel, som ikke like lett lar seg flyttes på om det skulle være ønskelig.

Så, hvor smarte er disse lyspanelene egentlig? Vel, de kan styres manuelt, med appen eller stemmen, alternativt med tredjeparts tjenester som Homey. Eller vi kan ganske enkelt sette opp tidsplaner for å skru dem av og på.

Skjermspeiling fungerer overraskende greit i noen tilfeller. Vegar Jansen / Tek.no

Panelene kan også reagere på lys, lyd og berøring. Og de kan speile farger eller mønstre fra en dataskjerm. Dette gjør panelene i stand til å være mer enn lys eller en dekorativ installasjon – de kan også være med på fest, spill eller lek.

Samtidig er det ikke alt som virker like godt. De nye appene har problemer, men det er ikke godt å si om de bare har mange feil eller om det er noe grunnleggende galt med Apple HomeKit-integrasjonen som krasjer med Android-appen.

Uansett er det nettopp surret med mobilapper vi har irritert oss aller mest over i testperioden. Her har Nanoleaf stadig en jobb å gjøre.

Heldigvis har ikke dette forhindret oss i å kunne bruke panelene, som må sies å både pynte opp og lyse opp i ungkarshulen. Med alle mulighetene som ligger i variasjoner – både når det gjelder mønstre, farger og lysmodi – er det egentlig et ganske allsidig produkt.

Men som nevnt, de vil ikke passe i alle typer hjem.

Et annet ankepunkt er prislappen. Nanoleaf-panelene er ikke rimelige. Startsettene vi har testet, koster rundt to tusen kroner per stykk. Samtidig, når vi ser på hva panelene faktisk kan gjøre, virker de egentlig ikke overpriset.

Alle med sans for lys, mønstre og som har litt plass til overs på veggene bør egentlig sjekke ut hva noen Nanoleaf-paneler kan by på.

7 Bra Nanoleaf Canvas (9-pakning) annonse Sjekk prisen Nanoleaf Canvas er det perfekte panelet for «pikselkunstneren», men krever litt planlegging. Fordeler Installasjon/montering bør planlegges nøye

Lyser opp relativt godt

Mange muligheter for forskjellige mønstre

Støtte for statiske og dynamiske «scener»

Kan reagere på lysstyrke, musikk og berøring

Kan speile farger og mønstre fra dataskjermen

Kan styres med Nanoleaf app eller via kontrollpanelet

Kan styres med stemmen og tredjeparts systemer (inkl. HomeKit) Ting å tenke på Android-appen kan være kranglete

Touch Actions er kun tilgjengelig med HomeKit

Vi har i det hele tatt ikke fått Touch Actions til å fungere

Hvis du skal flytte panelene, må du få tak i ny teip

Installasjonen kan kun utvides med flere Canvas-paneler

8 Meget bra Nanoleaf Shapes - Hexagons (9-pakning) annonse Sjekk prisen Shapes Hexagons er enklere å installere enn Canvas og den mer fremtidsrettede Nanoleaf-pakka. Fordeler Ikke så vanskelige å installere/montere

Lyser opp ganske bra

Mange muligheter for forskjellige mønstre

Støtte for statiske og dynamiske «scener»

Kan reagere på lysstyrke, musikk og berøring

Kan speile farger og mønstre fra dataskjermen

Kan styres med Nanoleaf app eller via kontrollpanelet

Kan styres med stemmen og tredjeparts systemer (inkl. HomeKit)

Installasjonen kan utvides med andre paneler i Shapes-serien

Enkelt å flytte kontrollpanelet, selv etter installasjon Ting å tenke på Android-appen kan være kranglete

Touch Actions er kun tilgjengelig med HomeKit

Vi har i det hele tatt ikke fått Touch Actions til å fungere

Hvis du skal flytte panelene, må du få tak i ny teip