Test Samsung Galaxy A14

Mobiltrivsel fra 2100 kroner

Galaxy A21 er faktisk en av markedets bedre billigtelefoner.

I skrivende stund kan Galaxy A14 kjøpes fra 2050 kroner. Hvor bra kan det bli når du også betaler for merkevaren som er Samsung? Ganske bra, faktisk. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 18. mai 2023, 06:00 Lagre Lagre artikkel

Jeg har egentlig aldri ofret Galaxy A-modellene fra Samsung stor oppmerksomhet. Jeg har aldri fått bakoversveis av Samsungs rimelige telefoner. Men en overraskende god Galaxy A54 tidligere i år ga meg blod på tann.

Hvor langt ned i pris strekker godsakene seg? Kan de gå helt ned til Galaxy A14 til rett over 2000 kroner?

For en merkevare som Samsung, som alltid koster litt ekstra og sjelden gir ved dørene forventet jeg det verste. En telefon som stopper hele tiden og ikke responderer før lenge etter trykk. Bugs, dårlig kamera og svak skjerm forventet jeg også.

Det ville jo vært naturlig: Premiummerker som Samsung sparer slikt til dyrere telefoner.

Så feil kan man ta. For dette her er faktisk overraskende brukbart for deg som ikke vil blakke deg på telefon.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Samsung Galaxy A14 4/64 GB annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 2390 hos Elkjøp Sjekk nå 2390 hos Komplett Sjekk nå 2390 hos Power Sjekk nå 8 Meget bra sitat Vi forventet dårlig, men fikk middels - til en svært god pris. Fordeler + Grei ytelse

+ Design som låner fra de dyrere

+ Vi har sett verre skjermer i dyrere telefoner

+ Virkelig godt hovedkamera til prisen

+ Plass for dobbel SIM og minnekort

+ Hodetelefonkontakt

+ Responsiv ansiktsgjenkjenning og fingerleser

+ Bod batteritid (og varer en evighet i standby)

+ Bra lyd i samtale og støtte for WiFi-tale Ting å tenke på — Sterk plastfølelse

— Noe lyssvak skjerm med svak innsynsvinkel

— Tar seg en tenkepause av og til

— Får færre oppdateringer enn de dyreste

— Ingen vanntetting

— Lader følger ikke med

— Ikke sterk nok for alle apper selv i dag - og ulempen vil øke med tid

— Kameraet krever mer lys enn dyrere løsninger

Ser både dyr og billig ut

Den ser feiende flott ut, og har lånt design fra Galaxy S-serien. Men større skjermrammer og ting som hodetelefonkontakt og minnekortplass skiller den fysisk fra de langt dyrere telefonene. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Med skjermen ned mot bordet kan Galaxy A14 lure deg. Den har nemlig stjålet design fra de dyrere Galaxy S-modellene. Det er tre utstikkende øyne på baksiden, og dimensjonene er ikke så ulike.

Kjenner du på telefonen oppdager du fort at dette er et helt annet beist. Baksiden i plast med riller på er pen, men føles som akkurat det den er - vesentlig rimeligere plast enn glasset i Galaxy S-modellene.

Samsung Galaxy A14 Pris: Fra 2050 kroner Dimensjoner: 16,77 x 7,8 x 0,91 cm Vekt: 201 gram Byggematerialer: Glass (skjerm), plast i ramme og bakside Vannsikring: Ingen oppgitt Skjermtype: LCD PLS Størrelse/oppl.: 6,6 tommer / 2408 x 1080 px Skjermglass: Ikke oppgitt Fingerleser: I låsetast Prosessor: MediaTek MT6769 Lagringsplass / RAM: 64/4 GB eller 128 GB/6 GB (rundt 3000 kroner) Hovedkamera: 50 MP, f/1.8, PDAF, ingen OIS, video 1080p@30fps Vidvinkelkamera: 5 MP, f/2.2 Tredje kamera: 2 MP, f/2.4, makro Selfiekamera: 13 MP, f/2.0 Batteristørrelse: 5000 mAh Lader inkludert: Nei, lader inntil 15W med USB-C PD Trådløs lading: Ikke støttet Mer +

Enkel skjerm og fingersensor

Skjermen er merkbart svakere enn i telefoner rundt en tusenlapp opp, der OLED-variantene begynner. Lysstyrken er ikke noe voldsomt, og innsynsvinkelen kunne vært bedre. Men det er fullt brukbart, og det er toppen til denne prisen. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En stor låsetast som inneholder fingersensoren til telefonen bidrar - Samsung har skjermsensor i telefoner som koster mer. Men sensoren virker godt.

Og apropos skjermen - den 6,6 tommer store skjermen er «bare» en vanlig LCD PLS-skjerm. Den er merkbart betydelig svakere enn OLED-skjermer og selv mer påkosta LCD-skjermer. Men den er absolutt brukbar. Det selv om den er av den gamle, trege 60 hertz-typen som gir litt mindre jevne bevegelser enn mer påkostede varianter.

De store skjermrammene rundt, og selfiekameraet som stikker som en dråpe ned i skjermen avslører for alvor at vi har beveget oss nedover i prisklassene.

En sidemontert fingersensor fungerer godt de få gangene ansiktslåsen ikke åpner automatisk. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Overraskende grei ytelse

Galaxy A14 er ikke en lynrask telefon. Men når den byr på ventetid kommer det nokså forutsigbart.

Den er sjelden den kommer plutselig og overraskende mens du blar i menyene. I stedet kommer «treghetene» når du har trykket på noe. Da tar det litt lenger tid etter at skjermen blir svart før det du valgte er lastet inn. Du får likevel et umiddelbart tydelig signal om at du har trykket. Mens selve lastingen altså tar den tiden den tar.

Telefonen klarte omsider å laste Genshin Impact, men det hakker og går tregt. Dette er ikke telefonen for de mer krevende spillene. Men så lenge menyer og apper flest fungerer godt er det vanskelig å klage. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Jeg vil kalle Galaxy A14 «forutsigbart treg», og det er en viktig forskjell her sammenliknet med telefonene som stopper uforutsigbart, og spretter opp knapper og menyer i hytt og pine fordi innmaten rett og slett ikke går fort nok.

Samsung har rett og slett fått overraskende mye ut av spinkel maskinvare i Galaxy A14.

Kurant kamera i godt lys

Det er kun det midterste av disse kameraene som er noe å skryte av, men det er til gjengjeld godt brukbart - spesielt med tanke på at telefonen koster fra 2000 kroner. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Du får tre kamera på baksiden. Hovedkameraet er 50 megapiksler, og har lyssterk optikk, men ikke stabilisering. Ultravidvinkelen er bare fem megapiksler og har ikke stort til spesifikasjoner å skrive hjem om. Makrokameraet er en av disse utilstrekkelige to-megapikselhistoriene.

Den gode nyheten er at hovedkameraet faktisk tar finfine, godt eksponerte bilder inntil skumring. Hvis lyset er godt blir bildene fra A14 faktisk også gode. Det kunne vi ikke si om Motorolas litt dyrere G53 for en tid tilbake.

Selfiekameraet er gir bilder i 13 megapiksler i helt grei kvalitet. Det er stor variasjon i kvaliteten på disse kameraene, og Galaxy A14 sitt er ikke det verste jeg har sett - selv ikke i sparsomt lys.

Det er viktig å understreke at i denne prisklassen forventer vi ikke «fantastisk» på noe punkt. Og er du spesielt opptatt av bilder og video, og har anledning til det, begynner de mest aktuelle telefonene et par tusenlapper opp fra denne.

Men til nettposting og daglig bruk er Galaxy A14 faktisk helt ok.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Som telefon

Batteritiden er faktisk forholdsvis brukbar, som det meste annet ved denne telefonen. Den gir meg et godt døgn og et halvt i de fleste tilfeller. Hvis jeg legger den helt bort bruker den ekstremt lite strøm i hvilemodus, og kan nok fort ligge i tre-fire dager om den ikke brukes veldig aktivt.

Kvaliteten i lydsamtaler er helt ok, men den ytre høyttaleren er enkel - i bånn av telefonen, og ganske dårlig. Hverken TikTok, podcaster eller håndfrisamtaler er noe å skrive hjem om med den.

Ytelsen er fin nok til at å taste meldinger ikke er en utfordrende opplevelse. Telefonen reagerer for det meste når den skal, og med presis nok skjerm går dermed de fleste telefonfunksjoner helt greit.

Konklusjon: Billig og finfin

Du får jaggu mye telefon for pengene her. Samsung har aldri vært kongene av gode kompromiss, men Galaxy A14 gir det alt du forventer, og litt til for et par tusenlapper. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Galaxy A14 prøver ikke å være noe annet enn den er; billig og grei.

Den er en fin ringetelefon. Den har en helt ok skjerm som hverken er spesielt blass enn plagsomt lyssvak. Bildene den tar er overraskende fine på dagtid, og i nøden finnes det en nattmodus. Selfiene? Også de helt greie.

Den har et stort batteri. Den kjører YouTube, Spotify og Snapchat fint, selv om det av og til skjer med ventetid. Spill? Ikke velg denne hvis du er en gamer, men klarer du deg med de enkleste sakene er det uansett mye å velge i som denne mobilen kjører utmerket.

I testperioden har jeg mye oftere blitt positivt overrasket over hvor god denne telefonen tross alt er, enn hvor mange ulemper den har. Det betyr ikke at den er fantastisk, men det betyr at hvis du trenger en helt ok, fint brukbar telefon til drygt 2000 kroner - så får du det her.

Det er faktisk sjelden vare i seg selv.

... men - pass på dette:

Du kjører Youtube uten problemer i dag, men hva med i morgen? A14 er nok ikke mobilen som vil vare aller lengst. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Vær obs på at telefonen grenser til «for svak» allerede. Snart vil brukeropplevelsen bli dårligere - tyngre apper, og oppdateringer utdaterer over tid alle telefoner. I den grad noen mobil er fremtidssikret er denne det mindre enn de fleste.

Du kan velge å betale rundt 3000 kroner for utgaven med 6 gigabyte RAM, hvis du ønsker noe tryggere mobilfremtid, og da går du også opp fra 64 gigabyte lagring til 128. I utgangspunktet en god idé hvis du skal bruke kameraet litt og ha spillelister fra Spotify på telefonen og slike ting.

Men i skrivende stund koster modellen med 4 gigabyte RAM og 64 gigabyte lagring fra 2050 kroner i noen butikker, og 2400 kroner hvis du vil kjøpe den hos store norske kjeder.

Og til den prisen mener jeg den kan være et selvsagt valg for deg som enten trenger flere telefoner til de yngste i familien, eller bare ikke har bruk for mer enn en enkel telefon selv. Det står til sterk kontrast fra tidligere år, der de beste rimelige telefonene på markedet stort sett har kommet fra en kinesisk konkurrent.

De vanskelige alternativene

OnePlus Nord CE2 Lite er fortsatt i salg, og den gir deg mye av det den dyreste A14-modellen har til litt lavere pris. Men fra 2500 kroner gir den deg foreløpig kun to gjenværende år med oppdateringer mot A14s tre år.

er fortsatt i salg, og den gir deg mye av det den dyreste A14-modellen har til litt lavere pris. Men fra 2500 kroner gir den deg foreløpig kun to gjenværende år med oppdateringer mot A14s tre år. Til 4500 kroner koster Redmi Note 12 Pro dobbelt så mye som billigste A14, men så får du vesentlig oppgradert ytelse over det hele, og en telefon som fremstår mye mer fremtidssikker. Hvis du vil ha en telefon som begynner å kile mobilentusiasten starter det sånn ca. her.

dobbelt så mye som billigste A14, men så får du vesentlig oppgradert ytelse over det hele, og en telefon som fremstår mye mer fremtidssikker. Hvis du vil ha en telefon som begynner å kile mobilentusiasten starter det sånn ca. her. ... og hvis noe som føles som en fullblods toppmodell er målet, koster Google Pixel 7a fra 5500 kroner, for en vanntett telefon, med superkamera, topp ytelse og trådløs lading.

PS! Det ryktes å være nye Poco-modeller fra Xiaomi nært i emning. Disse også mistenker vi for å være gode konkurrenter - og de er ofte svært billige, men de har ikke vært tilgjengelige for test i Norge på en stund.

18. mai 2023, 06:00

