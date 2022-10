Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Sennheiser Ambeo Plus og Ambeo Sub

Krympet luksus-lydplanke: Vi tester Sennheisers Ambeo Plus

Og subwooferen Ambeo Sub.

Sennheiser har krympet sin Ambeo-lydplanke til nye Ambeo Plus, og lanserer samtidig en tilhørende subwoofer. Vi har testet begge.

Sennheisers Ambeo-lydplanke er noe av det heftigste du kan finne til å plassere under TV-en, men størrelsen og prisen på rundt 30.000 kroner har sannsynligvis gjort den uaktuell for mange.

Det har tydeligvis også Sennheiser skjønt, for nylig lanserte de Ambeo Plus, som er en betydelig mindre og ikke minst rimeligere lydplanke, sammen med en tilhørende subwoofer kalt Ambeo Sub.

Samtidig ble den opprinnelige Ambeo-planken omdøpt til Ambeo Max, i reneste Apple-stil.

Vi har nå testet både Ambeo Plus og Ambeo Sub, og det første vi kan konstatere er at den nye lydplanken faktisk passer under TV-en om du har TV-en stående på en benk og ikke hengt på veggen.

Med 7,7 centimeter (inkludert bein) er høyden barbert med nesten seks centimeter fra Ambeo Max, og Ambeo Plus er ikke minst 20 centimeter smalere enn Ambeo Max, og også litt smalere enn en Sonos Arc.

8 Meget bra Sennheiser Ambeo Plus Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Sennheisers kvalitetslyd i mindre format, men konkurransen er beinhard Fordeler + Veloppløst, detaljert lyd og svært klar dialog

+ Bredt og luftig lydbilde

+ Automatisk romkalibrering

+ Tre HDMI-porter (hvorav en med eARC)

+ Såpass lav at den vil passe under de fleste TV-er

+ Airplay 2, Google Cast og Spotify Connect

+ Egen utgang for kablet subwoofer Ting å tenke på — Ganske begrenset surroundeffekt

— Til dels stor volumforskjell på ulike kilder

— Noe forsiktig bass på egen hånd

— Ingen mulighet for bakhøyttalere

— Relativt høy pris

Ni høyttalere

Innvendig finner vi totalt ni høyttalerelementer - tre forovervendte, to sidevendte og to oppovervendte, i tillegg til to firetommers basshøyttalere. Total effekt er 400 watt, 100 watt mindre enn Ambeo Max. Likevel er Ambeo Plus oppgitt til å være en såkalt 7.1.4-lydplanke, altså med sju surroundkanaler, en basskanal og fire høydekanaler.

Av en eller annen grunn fulgte det ikke med noen strømkabel i vårt (uåpnede) testprodukt, men planken bruker heldigvis en standardkabel, så det var ikke noe problem å bruke en vi hadde liggende.

Oppsettet er også svært kjapt og enkelt unnagjort - du kan naturligvis bare koble til TV-en og være ferdig med det, men for å få tilgang til mer avanserte funksjoner og ikke minst koble til internett bør du sette den opp med Sennheiser-appen.

Det gjelder ikke minst for å oppdatere fastvaren og kjøre den automatiske romkalibreringen. Den tar bare et par minutter og bruker lydplankens egne mikrofoner til å gjøre seg opp en mening om rommet den står i og justere lyden deretter.

Slik skiller Sennheisers kalibrering seg også fra Sonos’ kalibrering, som krever at du går rundt i rommet med en telefon og som kun er tilgjengelig på iOS - men Ambeo Max har en enda mer avansert kalibrering ved at det følger med en kalibreringsmikrofon som du plasserer der du vanligvis sitter foran TV-en/lydplanken.

Ambeo Plus passer til TV-er fra cirka 55 tommer og opp. Antageligvis vil den bli litt knapp om du har en veldig stor TV.

Ukjent feil

I forkant av testen kom for øvrig beskjeden om at Sennheiser utsatte lanseringen av Ambeo Plus på grunn av et «uventet» problem med produktet som måtte løses, men de mente likevel vi bare kunne gå videre med testen om vi ikke selv opplevde noen problemer - og melde tilbake om noe ikke var som det bør være.

Ut fra Sennheisers uttalelser virker det som om de ikke mener at problemet kan løses med en fastvareoppdatering, men at det er noe maskinvarerelatert som gjør at de holder igjen. Vi har ikke opplevd noe som har fremstått som graverende under vår testing, men Airplay-avspilling har iblant hakket litt i starten og vi skulle også gjerne ønsket planken bedre var i stand til å jevne ut volumforskjeller mellom ulike kilder.

Eksempel: Når vi bytter fra en Apple TV på «vanlig» volum eller fra TV-ens innebygde apper til en Xbox er plutselig lyden øredøvende høy, et problem vi ikke har hatt i like stor grad på andre lydplanker.

Fjernkontrollen er den samme som fulgte med til den store Ambeo-planken.

Fortsatt kvalitetslyd

Lyden Ambeo-planken produserer på egen hånd er solid - i typisk Sennheiser-stil er det jevnt over nøytralt og balansert, men med en liten ekstra boost i bunnen av registeret for varme og engasjement. Ambeo Plus er flink til å fremheve stemmer i lydbildet, og det er massevis av detaljer å spore.

Det er nok likevel spesielt i bassen at man merker at de fysiske dimensjonene er blitt såpass mye mindre i Ambeo Plus enn i det som nå heter Ambeo Max. Denne blir litt spinkel og blodfattig i de heftigste scenene og når du skrur opp volumet, der Ambeo Max i langt større grad klarte seg på egen hånd, uten en basskasse.

Sennheiser-appen gir tilgang til de fleste innstillinger.

Jeg synes også at Atmos-effekten er litt begrenset. I Netflix-filmen The Midnight Sky skal helikopterne i den første utendørsscenen liksom passere over hodet på oss, men Ambeo Plus makter ikke flytte den lenger ut i lydbildet enn såvidt over TV-en. Og i «Rødt lys, grønt lys»-sekvensen i Squid Game skal pistolskuddene i praksis komme fra alle kanter, men Sennheiser-planken plasserer dem liksom bare litt utenfor sin egen bredde.

Det er rett og slett litt småskuffende surroundmessig, og demonstrerer med all tydelighet at det er vanskelig for disse lydplankene å «simulere» kringlyd når de ikke har bakhøyttalere å lene seg på. Sennheiser tilbyr heller ingen bakhøyttalere til Ambeo-plankene.

Ambeo Plus har totalt tre HDMI-innganger, hvorav den ene høyst sannsynlig kobles til TV-en med eARC.

For all del, lydbildet er bredt og luftig, og Atmos-lyd tilfører litt ekstra dimensjon i høyden, men om selve surroundopplevelsen er viktig for deg ville vi sett på et system med faktiske bakhøyttalere. Når det er sagt, så er selve lyden fortsatt av Sennheiser-kvalitet, med både detaljer og fylde.

Planken kommer også med ulike lydmoduser som du kan velge fra fjernkontrollen, men etter vår erfaring er «Adaptive»-modusen som skal tilpasse seg etter innholdet rimelig god, og det er kun i spesielle tilfeller vi griper etter fjernkontrollen.

Det gjelder også musikk - Ambeo Plus er nøytral og luftig i fremtoningen, og varmer også opp lydbildet på en fin måte - men ikke mer enn at den fortsatt passer godt til all slags musikk. Her vil vi si den duger enda bedre på egen hånd (altså uten subwoofer) enn den gjør til film og TV.

Et eget ikon på planken lyser opp når du spiller av Dolby Atmos-innhold.

Ambeo Sub

Å legge til subwooferen er imidlertid svært enkelt. Du plugger i strømmen, går inn i appen og finner frem til knappen som starter subwoofer-søket. Det er stort sett unnagjort på et halvminutt, og du kan legge til opptil fire (!) subwoofere per lydplanke.

Både planken og subwooferen skiller seg for øvrig fra for eksempel Sonos-produktene ved at begge deler har standard subwoofer ut/inn, så du kan bruke lydplanken med andre kablede subwoofere og subwooferen med andre høyttalere. Det er unektelig en mer forbrukervennlig tilnærming enn Sonos’ løsning. Trådløs tilkobling fungerer dog kun om begge produktene er Ambeo-produkter.

Sennheisers Ambeo-subwoofer.

Subwooferen, som har et enkelt åttetommers element, legger utvilsomt til et betydelig fundament i bunn av registeret. Den oppfører seg unektelig ganske «sennheisersk», i betydning av at den veldig sjelden tar over i lydbildet, men fungerer som et flott komplement til den ellers relativt skarpe og detaljerte lydplanken.

Akkurat som for Sonos Sub Mini virker det som om å legge til subwooferen frigjør ressurser i lydplanken som brukes til å utvide lydbildet noe utover og gi større dimensjoner til lyden foran deg. Bassen er smidig og kjapp i fremtoningen, men klarer definitivt også å levere drønn og power når det er påkrevd. Det gjør den også godt egnet til musikk.

Det sagt, så tror vi også det er mange som ønsker seg mer bass enn hva subwooferen i utgangspunktet leverer, kanskje spesielt til film og spill, og spesielt gjelder det om du har et større rom å fylle. Sennheiser-appen lar deg justere opp (eller ned) volumet med inntil 10 desibel, og det vil vi kanskje tro en god del vil velge å gjøre.

Subwooferen har to innganger - for strøm og kablet lyd.

Oppjekkingen gjør subwooferen litt mer prominent i det generelle lydbildet, selv om risikoen er at den kan fremstå som hakket mer bløt og «boomy». Utover det er du prisgitt Sennheisers automatikk og innstillinger.

Det må også sies at «Voice»-modusen lett kan bli for mye av det gode om du for eksempel ser en film som varierer mellom dialog og actionsekvenser. Til nyheter og andre, mer dialogfokuserte programmer, er den imidlertid kjekk å ha - selv om den langt fra er essensiell.

Et statuslys på lydplanken gir feedback når du endrer lydinnstillingene, for eksempel. Men plasseringen gjør at lyset kan være vanskelig å se fra sitteposisjonen.

Konklusjon

Sennheisers krympede Ambeo-planke er fortsatt pur kvalitet. Den er blant de aller beste lydplankene på dialog, detaljer og oppløsning, og om du ikke har et altfor stort rom å fylle klarer de innebygde basselementene stort sett å levere greit med fylde og trøkk.

Samtidig gjelder naturligvis fysiske lover også for Sennheiser, både når det gjelder hvor mye bass selve lydplanken klarer å levere og ikke minst hvor (lite) god den er til å skape en illusjon av surroundlyd. Selv med Atmos-innhold klarer ikke Ambeo Plus å flytte mer enn litt over skjermen og ut i bredden, og siden Sennheiser ikke tilbyr bakhøyttalere til Ambeo-plankene er dette heller ikke et problem du kan løse ved å legge til slike - i alle fall ikke per nå.

Mer bass kan du dog legge til med Sennheisers nye Ambeo Sub, som leverer omtrent akkurat som man kan forvente av Sennheiser: Relativt nøkternt, men utvilsomt med kvalitet. Den senker gulvet i lydbildet fra 38 til 28 Hz, og gjør det med tempo og finesse. Om du i hovedsak er ute etter store smell og drønn kan det imidlertid hende du må ty til Sennheiser-appen for å skru opp volumet fra subwooferen, for standardinnstillingen er relativt forsiktig.

Vi må også nevne prisen, som er satt til 16.000 kroner for lydplanken og 7500 kroner for subwooferen. Det gir unektelig en ganske kostbar totalpakke, og det er ikke all verden som skiller denne for eksempel fra en Sonos Arc kombinert med en Sonos Sub eller Sub Mini - som havner godt under i pris.

Akkurat dét gjør kanskje at vi kan styre vår begeistring noe.

7.5 Bra Sennheiser Ambeo Sub Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Nøktern kvalitetsbass, men til høy pris Fordeler + Håndterer både musikk, smell og drønn på en god måte

+ Svært enkel å sette opp

+ Volum kan justeres i Sennheiser-appen

+ Opptil fire er støttet per lydplanke

+ Egen inngang for bruk med kabel Ting å tenke på — Standardinnstillingen er muligens litt for forsiktig

— Designet kunne definitivt vært mer spennende

— Høy pris

