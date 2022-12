Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Microsoft Surface Pro 9

Surface Pro 9 er god, men skuffer likevel

På det niende året med Surface Pro fra Microsoft har vi også fått den niende utgaven i rekken. Men Surface Pro 9 kommer egentlig i to vidt forskjellige versjoner, og vi er ikke helt sikre på at alle er helt fornøyde med den siste delen av den fysiske transformasjonen.

For i vår nyhetssak om de nye Surface-modellene i høst nevnte vi at Pro 9 eksternt sett kun hadde fått noen nye farger. Det viser seg å ikke stemme, da Microsoft også har benyttet anledningen til å kvitte seg med hodetelefonutgangen. Jo, vi vet at mange i dag bruker trådløse hodetelefoner, men samtidig er det veldig greit å ha muligheter for kablet tilkobling.

Her er det tross alt ikke kritisk mangel på plass, og målet er neppe å gjøre datamaskinen vanntett, slik vi gjerne får høre fra mobilprodusenter som skroter denne kontakten.

USB-C med Thunderbolt 4 eller ikke? Det kommer helt an på hvilken Surface Pro 9-utgave du velger. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Et kanskje større problem er at den vanlige Pro-seriens «lillebror» Surface Pro X – riktignok i en oppdatert utgave – nå får lov til leve på Pro 9-navnet. Det vil si at du må være klar over at en Surface Pro 9 enten kan ha en tradisjonell x86-64 Intel-prosessor eller en Microsoft SQ 3 ARM-prosessor.

Datamaskiner med sistnevnte har i tillegg 5G-teknologi innabords, altså muligheter for mobilt bredbånd, og går offisielt under navnet «Surface Pro 9 med 5G». Men vær altså klar over at denne utgaven ikke har Thunderbolt 4 og ikke vil være like kjapp med tyngre programvare og lokale spill.

Nå er riktignok ikke Surface Pro akkurat bygd for spilling uansett, men da har vi i det minste nevnt det.

I tillegg er denne datamaskinen bestykket med 256 GB lagring og litt beskjedne 8 GB RAM, men du kan også få den med enda kjappere prosessor, mer lagringsplass og mer minne – så lenge du betaler godt for det.

Arver mye fra forgjengeren

Bortsett fra en nyere prosessorgenerasjon og manglende hodetelefonkontakt er den nye Surface Pro nesten kliss lik forgjengeren Pro 8. Det var også først med nummer åtte i rekken at Pro-serien tok steget over til en nyere og friskere design.

Tastaturet, og til dels pennen, er å regne som obligatorisk ekstrautstyr. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Pro 9 benytter seg i tillegg av det samme ekstrautstyret i form av «Surface Pro Signature Keyboard» og «Surface Slim Pen 2». Førstnevnte er tastaturet som også fungerer som et beskyttende skjermdeksel, sistnevnte er den litt flattrykte styluspennen med haptisk tilbakemelding og trådløs lading.

I teorien kan du selvsagt også bruke Surface Pro 9 som et rent nettbrett, men det blir i så fall en unødvendig dyr dings for å konsumere innhold. Derfor ser vi på tastaturet som et nærmest obligatorisk tilvalg, og det samme for pennen dersom du liker å skrive, drodle, tegne eller male.

Avtagbart tastatur og et meget fleksibelt støtteben gjør at Surface Pro skiller seg fra bærbare flest. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Bare vær klar over at både tastatur og penn har en ganske drøy prislapp – rundt 3300 kroner hver for seg eller 3000 kroner som en «pakke».

I likhet med forgjengeren er også Pro 9 Intel Evo-sertifisert, men da selvfølgelig kun med Intels egen prosessor innabords. Det betyr at den blant annet minimum må ha ni timers batteritid, Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 (Pro 9 har Wi-Fi 6E) og lade kjapt.

For flere detaljer rundt Evo-plattformen, tastaturet, pennen og andre egenskaper burde du egentlig ta en kikk på testen av Surface Pro 8, da Pro 9 i praksis så si er den samme datamaskinen med litt nyere prosessor.

Selv den meget gode 13-tommers skjermen med oppløsning på 2880 x 1920 piksler ser ut til å være den samme. I det minste målte vi den til å være like lyssterk. Uheldigvis har undertegnede stadig ingen god måte å teste farger og andre kvaliteter på, da det nå er hjemmejobbing som er normen for det meste av redaksjonen.

Men hvis det er én ting vi aldri har kunnet klage på, må det være nettopp panelkvaliteten på en Surface Pro – og vi kan ikke se at det skal ha skjedd noe nytt der. Farger og kontrast oppleves som meget gode, og selv om vi alltids kan ønske oss enda litt mer lysstyrke er vi veldig langt unna noen skuffelse.

Skjermen har for øvrig også støtte for 120 Hz om det skulle være ønskelig.

Lite nytt på batterifronten

Som på forgjengeren kan SSD-en i teorien enkelt skiftes ut, men merk den litt spesielle formfaktoren. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Foruten en nyere prosessor innabords, har Microsoft også byttet ut SSD-en med en kjappere modell. Vårt testeksemplar hadde en sak fra Samsung som vi målte til å ha lesehastigheter på opp mot 3500 MB/s og skrivehastigheter på nesten 2500 MB/s.

Men når det gjelder batteritiden har det ikke skjedd stort. Vi trodde jo kanskje at den nyere prosessoren med sine «effektivitets»-kjerner ville kunne føre til et enda lavere strømforbruk, men når man først har fått ti kjerner totalt er det kanskje grenser for hvor effektivt det kan bli.

Microsoft selv hevder nå opp mot 15,5 timers bruk på batteristrøm med Surface Pro 9. Dette er faktisk en halvtime kortere enn med Pro 8. Men for vår vante videoavspillingstest klokket vi inn disse to på så å si samme tid – ganske nøyaktig 10 timer.

Dette gir oss en PC som på ren batteridrift skal holde til en god dag på kontoret eller skolen. I hvert fall så lenge vi holder oss unna de tyngre oppgavene og bruker hvilemodusen i pausene.

Hvis ikke, er det selvfølgelig bare å dra med seg strømforsyningen. Dessuten kan den lade over USB-portene om nødvendig.

Strømmodus for bedre eller dårligere ytelse

Intels 12. generasjon Core-prosessor går også under kodenavnet Alder Lake, og de som har fulgt med i timen vet at disse har en hybrid arkitektur med to typer kjerner: P og E.

E står for effektivitet, mens P står for performance, altså ytelse. Core i5-1235U som sitter i vårt testeksemplar har hele ti kjerner, hvorav åtte er E-kjerner og to er P-kjerner. Den tilsvarende Pro 8-modellen hadde en prosessor med fire tradisjonelle Intel-kjerner.

Surface Pro 9 har derfor en annen ytelsesprofil enn vi har sett tidligere, og etter hvert bet vi oss merke i at den var spesielt svak i enkeltkjernet ytelse, hvor vi fikk dårligere testresultater enn med både Pro 8 og Pro 7.

Selv med datamaskinen koblet til strømforsyningen får du betydelig lavere ytelse dersom du lar den stå på standardinnstillingen «anbefalt». Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Dette lot seg imidlertid fikse ved at vi aktivt gikk inn i Windows’ innstillinger for «strømmodus» og byttet fra «anbefalt» til «beste ytelse». Dette har ikke vært et aktuelt problem her tidligere, ettersom ytelsen uansett har vært på samme nivå så lenge strømforsyningen har vært plugget i. Men dette er ikke tilfelle denne gangen.

Hvorvidt kjernen til dette problemet ligger i denne modellen spesielt, i Windows 11 eller Alder Lake-prosessoren må vi nesten undersøke nærmere, men faktum er at vi kan måle ytelsesøkninger på opptil 40 prosent ved å manuelt endre denne strømmodusen til «beste ytelse».

Ulempen ved å gjøre dette er at vi får mer og høyere viftestøy under jobbing, noe vi ellers hører svært sjelden og da i tillegg med ganske lavt lydnivå.

Vårt testeksemplar hadde fargen «safir». Uheldigvis er den bare å få i konfigurasjon med 8 GB minne. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

I tillegg bruker datamaskinen selvsagt mer strøm i denne modusen, men her snakker vi uansett om et relativt beskjedent forbruk, og så lenge strømkabelen er koblet til går det heller ikke ut over batteritiden.

Det kan for øvrig legges til at ytelsen senkes ytterligere når datamaskinen går på ren batteridrift.

Alt i alt har vi litt trøbbel med å forstå hvorfor denne datamaskinen kommer med en anbefalt og standard innstilling som gir opp mot flere titalls prosent dårligere ytelse enn strengt tatt nødvendig.

For å illustrere forskjellen har vi tatt med våre testresultater for både «anbefalt»-modus og «beste ytelse»-modus. Som du selv kan se, er det enkeltkjernet ytelse som gir oss den største forskjellen. Ved å bruke sistnevnte modus fikk vi en ytelsesøkning på rundt 40 prosent i et par av våre tester.

Foruten dette er det åpenbart at den nye prosessorgenerasjonen biter bedre fra seg enn den gamle. Det skulle da også bare mangle, da den har flere kjerner og ellers ikke er mer strømgjerrig.

Innen grafikkytelse var det heldigvis langt mindre forskjell på hvilken strømmodus vi valgte – det var snakk om kun noen få FPS eller prosent å vinne på å velge «beste ytelse».

Som vi kan se, har tilsvarende prosessorer i Surface Pro 8 og Pro 9 den samme grafikkytelsen som kommer med Intel Iris Xe-løsningen. Den er mer enn god nok til de fleste hverdagslige oppgaver, og takler litt lett spilling også.

Selv om Surface Pro 9 i stor grad konkurrerer mot tidligere versjoner av seg selv, er det selvsagt også interessant å se hvordan den står seg mot mer konvensjonelle bærbare modeller.

Som vi kan se, klarer prosessoren seg godt når det gjelder ren tallknusing – i hvert fall når datamaskinen er i riktig strømmodus. Men når det gjelder grafikkrefter er Apples egne prosessorer helt overlegne.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

En siste ting vi må nevne er at selv om Surface Pro 9 kan utstyres med opptil 32 GB minne, er grunnkonfigurasjonen stadig 8 GB. Dette kan være litt knapt for noen, og vi innbiller oss at datamaskinen kunne vært enda litt mer responsiv med mer minne innabords – spesielt ved bytte og oppstart av tyngre programmer.

Uheldigvis tar Microsoft seg meget godt betalt for litt mer RAM, da dette ikke er noe du selv kan bytte i ettertid. I tillegg kommer de mer fargerike utgavene av Pro 9 kun i konfigurasjon med 8 GB – i hvert fall akkurat nå.

Konklusjon

Microsoft Surface Pro 9 er stadig vekk en meget god hybrid-PC, men ærlig talt sliter vi med å se det store poenget med denne generasjonen – i hvert fall med Intel-prosessor.

Jo, vi får bedre ytelse. Men for å faktisk få denne ytelsen kan du ikke bare la PC-en bruke standardinnstillingene i Windows. Du må inn og sette strømmodus til «beste ytelse». Ellers risikerer du typisk å gå glipp av mellom ti og førti prosent av kreftene du tross alt har betalt for.

Og med mindre du er en ganske «tung» bruker spørs det om du vil merke den helt store forskjellen. For hverdagslige oppgaver hjemme og på jobb vil du sikkert kunne spare et sekund her og der på å gå fra Pro 8 til Pro 9, men det ikke snakk om noe stort sprang.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Samtidig vil du åpenbart merke forskjellen dersom du bruker hodetelefoner eller annet lydutstyr med kabel, for den pluggen har Microsoft fjernet. Eller om du ønsker mobilt bredbånd (LTE), for da må du velge «Surface Pro 9 med 5G» – en utgave som både koster mer, mangler Thunderbolt 4 og har ARM-prosessor.

Hadde vi som ønsker oss Intel innabords i det minste fått tja, kanskje en grunnkonfigurasjon med 16 GB minne, eller i hvert fall enda litt bedre batteritid med den nye prosessoren, ville vi vært langt mer positive her.

Men nei, Pro 9 (uten 5G) kommer med litt flere prosessorkjerner og høyere prislapp, og der stopper det. Enkelt og greit.

Med tanke på at det er en del tilbud på den utgående modellen, altså Pro 8, vil vi faktisk heller råde deg til å plukke den om du først er på leting etter en god hybrid og må betale for den selv. Det kan være en god del tusenlapper å spare på dette, og med mindre du er en proffbruker vil du trolig ikke savne de ekstra kreftene i Pro 9.

(Og dersom du er en proffbruker kan du sikkert få jobben til å betale for moroa.)

Av andre alternativer koker det litt ned til hvor glad du er i å skrible. Er ikke pennebruk noe særlig for deg uansett, finnes det konvensjonelle bærbare med like god ytelse til lavere pris.

Vi må selvsagt også nevne den vifteløse Apple MacBook Air som har langt bedre grafikkytelse og batteritid. Men den koster noen tusenlapper mer og har ikke engang berøringsfølsom skjerm.

Sånn sett kan faktisk Apple iPad, iPad Air eller iPad Pro være et mer reelt alternativ for deg som liker Apples økosystem og ønsker å svinge blyanten. Nyere iPader støtter nemlig bruk av Apples egen Pencil – altså skjermpenn. Forskjellige tastaturer som kan klipses på er også tilgjengelig.

I tillegg finnes det også andre produsenter som snekrer sammen 2-i-1-maskiner som Surface Pro, men typisk på et lavere nivå.

