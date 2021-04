Nye MacBook Pro er en ren maktdemonstrasjon

Men trolig blir du like fornøyd med den rimeligere lillebroren.

Den nyeste MacBook Pro 13 med Apples M1-prosessor. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 8 Apr 2021 18:45

I lang tid har Apples MacBooker vært langt fremme når det kommer til interaksjon og brukervennlighet, design og funksjonalitet. Også byggekvaliteten og kroppen, frest ut fra ett stykk aluminiumblokk, har vært helt prima.

Maskinene har dessuten hatt rykte på seg for å «holde» på ytelsen sin med alderen, der konkurrenter kanskje har sakket av noen hakk.

Men MacBooker har aldri hatt spesielt mye raskere maskinvare enn konkurrerende Windows-maskiner. Dette endres imidlertid nå, med nye MacBook Pro 13, som inntar ytelsestronen med suveren margin.

I denne nyeste generasjonen, som ble lansert på tampen av fjoråret, finner du nemlig Apples hjemmesnekrede prosessor, eller systembrikke, kalt «M1».

Byttet ut Intel

M1 har kommet til etter at Apple bestemte seg for å tuppe ut de mer kjente «Core»-prosessorene til Intel fra maskinparken sin. Apple mente Intel sakket akterut på ytelse og effektivitet, og et dypere dykk i hva denne overgangen innebærer kan du lese om i testen vår av nye MacBook Air, som har samme brikke.

Prosessorskiftet er uansett uproblematisk for de fleste, og betyr stort sett bare at du får mye bedre ytelse og batteridriftstid enn du er vant til. Sammen med muligheten til å kjøre iOS-apper og spill på Macen din!

Og vi overdriver ikke om vi trekker frem ytelsen som det nye store her. Apple M1-brikken, sammen med oppdaterte MacOS Big Sur, som maskinen leveres med, er rett og slett krutt.

Det gjelder for deg som bruker MacBooken til svært krevende oppgaver, men kanskje vel så viktig: Det gir en helt vill fartsfølelse for alle som først og fremst bare bruker maskinen til helt trivielle ting. Som å surfe på nett, skrive, eller redigere bilder. Og oss er det tross alt flest av innenfor den bærbare sfæren.

Ettersom nye MacBook Pro 13 stort sett er helt identisk på utsiden som sin forgjenger, starter vi med nyheten, som er kreftene til den nye M1-prosessoren på innsiden.

Apple MacBook Pro (2020) - M1 OC 8C GPU 8GB 256GB 13" Pris 16490 NOK DisplayPort Ja Type DisplayPort-kontakt Via USB-C HDMI Nei Thunderbolt Ja Thunderbolt-versjon Thunderbolt 3 USB-kontakt Ja Type USB-kontakt USB (Type C) USB-kontakt (totalt) 2 stk USB-versjon USB 3 Gen 2 (10Gbps) Øvrige tilkoblinger Hodetelefonutgang Berøringsskjerm Nei Bildeforhold 16:10 (Widescreen) Oppdateringsfrekvens 60Hz Skjermoppløsning 2560x1600 Skjermoverflate Høyglans Skjermstørrelse 13.3 Tommer Skjermteknologi LCD Bakgrunnslys LED Paneltype IPS Vridbar skjerm Nei Farge Sølv, Grå Bredde 304.1 mm Dybde 212.4 mm Høyde 15.6 mm Produktvekt 1.4 kg Egnet for gaming Nei Funksjoner Bakgrunnsbelyst tastatur, USB Power Delivery (PD), Display berøringsskjerm Innebygget kamera Ja Numerisk tastatur Nei Sikkerhet Fingeravtrykklesere Dedikert grafikkminne Nei Grafikkprosessor Apple M1 Bluetooth Ja Bluetooth-versjon 5.0 Ethernet-tilkobling (RJ45) Nei Mobilt bredbånd (WWAN) Nei NFC Nei Trådløst nettverk (Wi-Fi) Ja Trådløs nettverksstandard (IEEE 802.11) 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6) Plattform Mac Flash/SSD Ja Flash/SSD-størrelse 256 GB Type SSD Antall SSD 1 stk Harddisk (mekanisk/hybrid) Nei Minnekortleser Nei Optisk stasjon Nei Innebygd mikrofon Ja Integrerte høyttalere 2.0 (Stereo) Materiale (deksel/chassis) Aluminium Miljømerking Energystar Antall plasser 0 stk Ledige plasser 0 stk Maksimal minnestørrelse 8 GB Minneplass Onboard RAM- minne 8 GB 32/64-bit OS 64-bit Operativsystem Mac OS Pekepinne Nei Prosessorhastighet 3.2 GHz Prosessorkjernetype 8 (Octa) Core Prosessormodell Apple M1 Maksimal driftstid 17 h Lanseringsår 2020 Skjerm 13,3" IPS, 2560 x 1600 (16:10) Prosessor Apple M1 (4 ytelseskjerner, 4 effektivitetskjerner, 16 ML-kjerner) Grafikk Apple M1 (8 kjerner) Lagring 256 GB SSD (M.2 PCIe) Minne 8 GB (4266 MHz) Radio WiFi 6, BT 5.0 Annet Touch ID, 720p-kamera Batteri 58 Wh Porter 2x USB-C med Thunderbolt 3/USB 4, hodetelefoner Vekt og mål 1,4 kg. 30,4 x 21,24 x 1,56 cm Pris ved test 16 500 kroner

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Banker konkurrentenes ytelse

Innledningsvis hevder vi at nye MacBook Pro er kruttsterk og langt raskere enn konkurrentene. For de svært krevende oppgavene, som bruker 100 prosent av regnekraften til prosessoren, illustreres dette godt av grafen vår like over.

I forhold til maskiner i samme prisklasse, med de aller nyeste prosessorene fra Intel, kan siste generasjonen MacBook Pro 13 notere seg 70 prosent høyere ytelse med alle kjerner i bruk. Også enkeltkjernet ytelse inntar Apple ytelsestronen på.

Det er verdt å merke seg at rimeligere MacBook Air leveres med den nesten kliss like M1-brikken som MBP 13. Og, som vi kunne lese om i den testen danket altså Air ut en 30.000-kroners 2019-modell MacBook Pro 16 med Intel-prosessor. Så ja, du får mye ytelse for pengene enten du velger en ny Air eller en Pro 13 nå.

Om du lurer på hvorfor Pro 13 yter enda litt bedre enn en Air, som har den samme M1-prosessoren, er forklaringen enkel. Proen har aktiv kjøling.

En vifte kobles altså inn når systembrikken begynner å nå en så høy temperatur at den passivt kjølte MacBook Air heller setter ned farten litt.

Den gode nyheten her er at viften er støysvak og bruker svært lang tid før den i det hele tatt kobles inn. Vi snakker 15 minutter under tung last. Noe sus blir det likevel, og du må jo selvsagt spørre deg om du faktisk trenger den ekstra ytelsen Pro 13 gir. Til alle andre oppgaver enn svært tung og langvarig videobehandling, modellering og lignende, vil en rimeligere Air gi deg helt identisk ytelse. Et slags unntak er spill, som vi straks kommer til.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Superrask til «vanlige» oppgaver

Grafen vår over kan normalt ikke leses som at du bør forvente deg merkbart raskere respons for dagligdagse oppgaver, som i liten grad belaster prosessoren.

Men, M1-prosessoren, sammen med optimaliseringer i Apples eget MacOS Big Sur, fortsetter å gi også for alle andre enn «superbrukerne».

Nå går nemlig «alt» raskt. Være seg om du starter maskinen, som skjer på under 30 sekunder, vekker den fra dvale, som skjer raskere enn du klarer å åpne skjermen, eller starter noen av Apples apper. Appene er klare idet du har sluppet pekeplaten. Det samme gjelder for Safari, Apples nettleser. Denne responderer så raskt som ingen nettleser før den har gjort, og nettsider og nye faner popper opp før du får blunket.

Apple har på mange måter fjernet det vi kan kalle mikroventingen. Altså det sekundet eller halvannet du tidligere har ventet på at instruksjonene dine skal følges av maskinen.

Selvsagt må du fremdeles vente litt på tunge programmer som Photoshop og Premiere, men programmer som Meldinger, Notater, Safari, Pages og Mail føles nå som de allerede er åpne eller bare lå minimert i «docken».

Dette gir en helt spesiell flyt når du jobber, og oppleves nærmest som en liten revolusjon.

Vi vil ikke gå så langt som å anbefale en Mac for deg som spiller mye. Men, om du er av den oppfatningen av at Macer ikke kan kjøre spill, eller gjør det med svært dårlig bildeflyt, da må du oppdatere kunnskapsdatabasen din nå. Dette var nemlig riktig om Macer frem til i dag, men med kraften i M1-brikken har selv de bærbare Macene blitt kapable «underholdere».

Se bare på bildeflyten vi målte i testspillet vårt, The Talos Principle i Full HD-oppløsning i grafen over. Maskinen knuser de Intel-baserte konkurrentene fra Asus og HP, og den ville ha gjort det samme om vi sammenlignet med bærbare med de beste AMD-brikkene om bord.

Testspillet vårt er ganske lettdrevet, men i det nye og svært krevende Shadow of the Tomb Raider disket maskinen opp med rundt 30 FPS i Full HD på laveste grafikkinnstillinger. Dette er hakket bedre enn MacBook Airs ytelse, noe som kan forklares med at M1-brikken til MBP 13 har 15 prosent flere grafikkjerner enn grunnkonfigurasjonen til Air, samt den aktive kjølingen som lar maskinvaren jobbe på full hastighet også over tid.

30 FPS er ikke egentlig spillbart, men imponerende i et såpass krevende spill og åpner dermed for at du kan nyte en rekke andre litt mindre krevende titler.

Takler en haug av spill

Fremdeles er det jo slik at en Mac, med MacOS, ikke kjører like mange spill som Windows-baserte maskiner gjør. M1-brikken kjører i det minste samme utvalg av spill som de tidligere Intel-baserte Macene i MacOS, og tilfører dessuten muligheten til at du kan kjøre iOS- og iPadOS-apper på maskinen i tillegg. Det inkluderer alle spill fra Apple Arcade, der du finner flere interessante titler. Bare se opp for spill som krever mye sveiping, eller bruk av gyroskop og lignende interaksjoner du ikke kan etterligne på en bærbar eller med en håndkontroller.

Av mer tradisjonelle dataspill nevner vi en bunke titler som kan være verdt å sjekke ut på en ny MacBook, være seg Air eller Pro 13, som Civilization VI, Divinity: Original Sin II, Fortnite, WoW, Football Manager, Cities: Skylines, LoL, Dota 2, Hades, The Sims 4 og Stardew Valley. Listen er mye lenger, men disse spillene kan du i alle fall kjøre med helt fin bildeflyt. Kanskje ikke alltid på beste grafikkvalg, men slik at de ser pene ut og er artige å bruke tid på.

Å bruke en MacBook Pro 13

Apple har perfeksjonert det å gi en MacBook Pro «input» og å se informasjon på skjermen dens nå.

Interaksjonen lar seg oppsummere med at tastaturet har akkurat passe vandring, lavt støynivå og et fokusert og pent baklys. Om du har en Mac med «sommerfugl»-tastatur, vil du merke enorm forskjell til dagens taster, som er totalt overlegne.

Pekeplaten er, som tidligere, den største på noen bærbar. Den gir masse boltreplass til flerfingerbevegelser, som MacOS benytter seg av i stor utstrekning. Fremdeles er Apples pekeplater de aller mest presise og beste å bruke.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Touch ID er skjult i PÅ-knappen til høyre. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Vi registrerer at Apple ikke har gitt opp Touch Bar, skjermen som gir deg snarveier til mye brukte funksjoner og har tatt over plassen til de tradisjonelle funksjonstastene for lys, volum og lignende. Vi opplever vel denne mest som et litt unødvendig og fordyrende element fra Air, men ser ikke bort fra at enkelte proffer kan ha nytte av den. Om noe er den hendig for valg av «emoji».

Force Touch, som gir pekeplaten et ekstra «lag» med funksjoner når du presse den hardt ned, har vi ikke brukt til noe som helst matnyttig på flere år. Heller ikke under testingen av nye Pro 13.

Skjermen imponerer alltid på Apples maskiner, og er intet unntak nå. Panelet til Pro 13 skinner enda sterkere enn det du finner i Air, noe som først og fremst er merkbart ved utendørs bruk.

Kombinasjonen av fabrikkalibrerte farger, en sensor som automatisk styrer hvitbalansen etter omgivelsesbelysningen, høy lysstyrke og høy oppløsning, gjør alt flott å se på.

Ikke minst sørger det gode antirefleksbelegget og «Night Shift»-funksjonen, som reduserer blånyanser når det nærmer seg leggetid, for at skjermen alltid er god å jobbe på for øynene dine. Den lille ekstra høyden du får med 16:10-forholdet i forhold til tradisjonelle 16:9-skjermer minsker dessuten behovet for å scrolle opp og ned i programmer du jobber i og øker oversikten din på skjermen.

Skjermen leverer presise, livlige farger, høy lysstyrke og god skarphet. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Fantastisk på stemme og lyd

Høyttalerne består av to elementer som leverer svært balansert og behagelig lyd med god separasjon mellom kanalene. De spiller ganske høyt, men vet også når de skal gi seg for å unngå at lyden blir skingrende eller masete. Vi merker at de dypere tonene får plass i lydbildet, noe som er en sjeldenhet i ultrabærbare maskiner. Oppsummert er lyden helt i toppklasse for en 13-tommer, og denne tåler å fungere som lydkilde både under middager og filmvisning.

Høyttalerne støtter for øvrig Dolby Atmos, som har potensial til å få det til å virke som lyden kommer fra ulike retninger, og dankes bare ut av 16-tommers Pro, som på grunn av størrelsen har flere elementer spredd lenger fra hverandre.

De tre mikrofonene har retningsbestemt stråleforming som gjør det lettere for dem å plukke opp stemmen din om du ikke sitter direkte foran maskinen eller det er støykilder å kansellere ut. Opptak høres gode og klare ut, men vi vil ikke oppfordre deg til å kaste proffmikrofonen din, slik som vi i praksis gjorde da vi testet MacBook Pro 16 .

Dette skuffer nye Pro 13 på

Også denne gangen finner litt å pirke på, men listen er ikke spesielt lang.

Det er uansett et faktum at Windows-bærbare med ansiktspålogging er mye smidigere å logge inn på. Touch ID, som Pro 13 har, kan dessuten ikke brukes fra «kaldstart», og passordet må tastes inn med jevne mellomrom, noe som er irriterende. Vi fatter ikke hvorfor ikke Apple henter over Face ID fra iPhone og iPad til Macene sine.

I tillegg vet vi jo at nyere iPhoner og iPader har et veldig godt frontkamera. Med tanke på hvor avhengig mange har blitt, og vil være av digitale møter fremover, er det nesten ikke til å tro at en Pro 13 fremdeles kommer med et kamera som filmer i 720p-oppløsning.

Et eksempel på bildekvaliteten til kameraet finner du her .

Kameraet er faktisk blant de bedre som er integrerte i bærbare på markedet i dag, men det sier mer om den labre konkurransen. Det er flaut at Apple sitter stille og venter på at andre skal gjøre det bedre. Her ligger det i luften at kommende generasjoner MacBook får oppgraderinger, og det vil oppleves som surt for alle som investerer i en maskin i dag.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Maskinen har også bare to porter, som du kanskje vil trenge overganger for å utnytte. Portene er heldigvis «altetende» Thunderbolt 3/USB 4-porter, så til disse kan du koble til nettverk, strøm, ekstern skjerm med inntil 6K-oppløsning, disker og hva det skulle være.

En merkelig begrensning, som vi ble oppmerksomme på noen timer etter publisering, er dog at ingen M1-baserte Macer støtter mer enn én ekstern skjerm Har du flere skjermer må du evt. trikse med ulike adaptere og programvare. Det er selvsagt negativt for mange som bruker maskinen i jobb.

Vi må også nevne at ingen Macer med M1-prosessor har mulighet til å kjøre Windows via Boot Camp, som enkelte har benyttet seg av tidligere. ARM-versjonen av Windows 10 kan kjøres via virtualisering, men for å skaffe den versjonen må du i dag være en såkalt «Windows Insider» og det blir uansett ikke et fullverdig alternativ for alle som er vant til å «dual boote».

Konklusjon

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Sett fra utsiden er MacBook Pro 13 fremdeles som den alltid har vært. Det ville kanskje vært nok for mange, og vi kalte tross alt den forrige generasjonen for «den beste utgaven på mange år».

Men nå har maskinen i tillegg blitt vesentlig oppgradert på innsiden, med en M1-brikke som løper i ringer rundt konkurrentene. På ytelse. Og på effektivitet. Sistnevnte viser seg ved svært lang batteridriftstid og lite støy (om noe i det hele tatt!)

Noen enkeltfunksjoner, som manglende ansiktspålogging og middels kamera, kan vi klage på, men som en totalpakke er det ingen annen maskin på markedet som hamler opp med kvaliteten du finner i den siste generasjonen MacBook Pro 13.

Om du skal ha en Pro, har det trolig aldri vært et bedre tidspunkt å oppgradere på.

Det eneste vi lurer på er om ikke mange vil bli like fornøyde med en MacBook Air. Vi tror det.

Air har nå så mye til felles med Proen at de sparte tusenlappene det valget betyr for lommeboken din virkelig gjør det verdt å tenke på.

Det du i hovedsak gir slipp på med en Air er den litt raskere ytelsen som uansett bare viser seg i tunge programmer, den hakket mer lyssterke skjermen og et par-tre timer ekstra batteritid.

Vi tør likevel påstå at batteridriftstiden til en Air, på omtrent 13 timer, vil oppleves som mer enn god nok for de fleste. Det samme gjelder skjermen, og ytelsen er altså uansett lynrask. Air er dessuten alltid helt lydløs.

Vi testet MacBook Pro 13 med 8 GB minne og 256 GB diskplass. Det opplevdes som nok for normal «ikke proff»-bruk. Der skylagring eller ekstern oppbevaring av store filer kan avhjelpe større lagringsbehov, kan mer minne gjøre maskinen mer fremtidssikker for deg som liker å ha masse apper åpne samtidig. Det koster 2500 kroner ekstra, så får det være opp til deg om du velger å oppgradere minnet i en Air eller en Pro.

Du får en sabla god maskin, uansett valg.

9.5 Imponerende Apple MacBook Pro 13 (2020) - M1 8GB 256GB annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Nærmere perfeksjon kommer du ikke i dag. Men rimeligere «Air» gir deg mye av det samme. Fordeler M1-prosessoren gruser konkurrentene

Takler flere spill

Tastaturet er veldig godt

Pekeplaten er stor og presis

Svært lyssterk og klar skjerm med presise farger

Høy byggekvalitet og stilig design

Fingerskanner

God lyd i mikrofon og høyttalere

Kjører apper og spill fra iOS

Drøy batteritid

Lite støy Ting å tenke på Gnien på minne og lagringsplass

Force Touch og Touch Bar føles fremdeles ikke betydningsfulle

Kun to porter og mulighet for en ekstern skjerm

Ingen ansiktspålogging

Kameraet filmer ikke i Full HD

Testen er oppdatert 8. april kl. 23:41: Opplysningen om at nye MacBook Pro 13 støtter «flere eksterne skjermer» er fjernet. Det riktige er at M1-baserte MacBooker i utgangspunktet kun støtter en ekstern skjerm.