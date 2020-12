Spillstrømming på mobil er nedtur

Hvor god wifi er egentlig god nok for Xbox Game Pass?

En del storspill er tilgjengelig på tjenesten, men de fleste er mindre kjente. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 28 Des 2020 19:27

De siste ukene har jeg hatt tilgang på Microsofts betatest av Xbox Game Pass på mobil. Tjenesten lar deg strømme storspill rett fra skyen til mobiler eller PC-er, slik at du ikke trenger å tenke på om du har hestekrefter nok til å faktisk kjøre spillene lokalt.

Den potensielle lovnaden er at man kan spille Forza Horizon 4 eller nye og blanke Doom Eternal rett på småskjermen. Jeg har fått tilsendt spillkontrollere og mobilholdere som skal gjøre opplevelsen bedre.

Men likevel sitter jeg her, midt i romjula og henger med geipen. Joda, jeg vet - i 2020 har det gått inflasjon i geip. Min er ikke allverdens tess i den store sammenhengen, men ikke desto mindre er ikke dette noen god mobiltjeneste.

Doom Eternal på mobilen er gøy nok det, men jeg tror ikke et høyere vanskelighetsnivå enn det enkleste er særlig lett å spille, gitt forsinkelsen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Grei totalpakke, dårlig mobilpakke?

Prisen for Xbox Game Pass Ultimate er 125 kroner i måneden. I hvert fall foreløpig - tjenesten er fortsatt i beta. Inkludert i tjenesten er Xbox Live Gold for å spille flerspiller i Microsofts verden og organisere resultatene dine, blant annet. Det er i seg selv et abonnement som koster 59 kroner i måneden.

Det er også en rekke måter du kan utnytte det på. I denne testen er det kun mobildelen jeg skriver om, siden tjenesten har vært frontet både av Microsoft og av mobilprodusenter - Samsung ga for eksempel tjenesten med på sine Galaxy Note 20-mobiler i høst.

Om tjenesten er verdt pengene eller ei avhenger veldig av om du får utnyttet den fullt ut eller ikke. Hvis du har Xbox-konsoll og en kraftig PC i tillegg til en småveik laptop som du tauer med deg rundt, kan det hende prisen gir mening.

Med Ultimate-pakken får du mulighet til å installere spillene som ligger i abonnementet rett på den kraftige spill-PC-en din, samtidig som du strømmer de samme spillene på mobil og den lette bærbarmaskinen, for eksempel på arbeidsreise eller hjemme i jula. Hvis du har den kraftige PC-en fra før kan du velge om du strømmer direkte fra den eller fra skyen.

Det eneste som virkelig hindrer totalpakken fra å låte besnærende er spillutvalget, som kunne vært bedre.

Det er mye venting involvert. Selv om dette kjører i skyen tar det votter og vinter å starte opp hvert spill - selv ganske enkle sådanne. Må den lage og starte opp en virtuell PC i skyen hver gang du forsøker å starte spillstrømming? Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Upolert app

På mobil er imidlertid ikke spillutvalget det viktigste. Tjenesten er fortsatt i beta - og det merkes på alle måter.

Spillene som skal strømmes til mobilen starter ikke umiddelbart, men bruker i stedet lang tid på å starte opp. Til dels svært lang tid, mens man blir sittende og titte på et animert romskip som flyr bortover skjermen.

Selve appen virker også tidvis treg og uferdig, med knappetekst der ord deles over to linjer, som prestasjonen «Familievennli» med «g» på neste linje, uten bindestrek. Den ekstra finpussen er definitivt ikke lagt ned her.

Knapt mulig å finne godt nok nett

I testperioden har jeg vært innom løsningen på tvers av en rekke mobiler. Samsungs Galaxy S20 FE 5G og Note 20 Ultra er to av dem. Lenovos Legion-telefon er en annen og jeg har også brukt OnePlus 8 Pro.

Opplevelsen har vært buggete på dem alle, og især har antenneikonet dukket opp i øvre venstre hjørne av skjermen titt og ofte. Og det har det gjort enten jeg har vært på Telia-5G-en hjemme, vanlig 4G hos Telenor og Ice eller på wifi et par forskjellige steder. Rett nok skal det sies at Telenor har stått for fiberen som sitter fast i de wifiene jeg har brukt. Som de fleste andre har jeg ikke fartet veldig mye rundt de siste par månedene, men wifi-løsningene jeg har koblet opp til har vært raske, og 5G-en har også hatt lav ping og god dekning.

Når jeg sier «innom» er det beskrivende. Jeg har ikke faktisk satt meg ned og spilt lenge og vel med løsningen. Til det har den enkelt og greit ikke klart å engasjere, med sine mange skjønnhetsfeil. Selv der nettet har fungert bra har spillopplevelsen vært dårligere enn forventet - av flere grunner.

Hovedfiguren i Ori blir også bitteliten. Spillene bærer preg av å ikke være laget for de små skjermene, og det svekker hele tjenestens eksistensgrunnlag på mobilen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Reaksjonsevnen havner i bakgrunnen

Forza Horizon 4 er ett av spillene jeg har fra før, som jeg har fortsatt å spille litt på mobilskjermen. Men responsivt er det ikke. Du skal kjøre ganske sakte og kjenne veien godt for å lære deg hvor lenge før du faktisk ser svingen du skal begynne å bremse for den. Det er i og for seg ikke så veldig annerledes fra å bare kjøre godt i utgangspunktet, men det blir dobbelt så vanskelig å få gode tider når du må ta hensyn til forsinkelsen i strømmeløsningen.

I tillegg hakker og skraper både lyd og bilde til tider.

Ferske Doom Eternal er gøy å spille på tjenesten, men klok av «Forza-skade» valgte jeg enkleste nivå før jeg gikk i gang. Og selv de første minuttene i Doom-universet er litt slitsomme siden man beveger seg litt i sirup både med og uten antennevarslingen for tregt nett.

Å spille på en mer utfordrende innstilling via tjenesten er neppe så veldig givende, og på sitt aller enkleste er det iallfall innledningsvis mer som å trykke seg gjennom en lineær historie enn å virkelig spille noe. Det blir hverken fugl eller fisk.

Doom Eternal forsøker å fortelle meg ett eller annet om motorsagen. Alle mann til lupene! Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Biiiitteliten tekst

Mindre tidskritiske spill, så som en del plattformspill og adventurespill kan potensielt fungere bedre på tjenesten. Men også der er det ulemper. Den viktigste jeg har snublet i på titlene jeg har forsøkt er at de rett og slett ikke er optimalisert for små mobilskjermer.

De fleste av dem har tekst du skal lese, men finn frem kikkerten. For her er det ikke store krigstyper som gjelder, men bittesmå bokstaver. Jeg har noenlunde godt syn, og leser godt både på nært og langt hold, men når man har mobilen i fanget og bokstavene er 2–3 millimeter høye blir jeg pensjonist med en gang spillet prøver å fortelle meg noe, og må løfte mobilen godt inntil og studere tett før jeg som regel antar omtrentlig hva spillet prøver å si.

Legg til at spillene ikke skjønner ulike aspekt særlig godt heller, og irritasjonen er komplett. Sørgebånd både på langs og på tvers av spillbildet? Nei takk.

Touch-støtten det er snakk om er Xbox-knapper strødd utover skjermen. Å si Ibsens ripsbusker fort virker enklere enn å stokke fingrene løpende over disse ørten berøringsfeltene. Du må i praksis ha spillkontroller for å spille. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Spillene med «touch-støtte»

Til sist er det spørsmålet om kontrollere. Jeg fikk tilsendt en Razer-kontroller til å smelle rett på mobilene jeg brukte, og jeg fikk også et feste man kan bruke til å sette mobilen fast i en Xbox One-kontroller.

Begge deler gir solide og gode spillopplevelser i vanlige spill rett på mobilen. Å fyre opp et spill som naturlig hører hjemme på mobilen og kjører godt der fra før er vesentlig mer givende enn hverken-fugl-eller-fisk-greiene Xbox-tjenesten byr på.

Men hva med spillene som sier at de kan styres med touch?

Jeg så for meg gull og grønne skoger. Glatte spill tilpasset berøringsskjermer. Kanskje de var tenkt kraftige PC-er som også hadde touch, lurte jeg på da jeg første gang startet opp ett av alternativene.

I stedet fikk jeg alle knappene fra en vanlig Xbox-kontroller grafisk representert og strødd utover mobilskjermen, over spillinnholdet jeg jo helst skulle sett.

Upolert er fornavnet på Xbox Game Pass-appen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En Xbox-bonus. Såvidt.

Hvis du har en PC eller en konsoll du kan installere Xbox Game Pass-spillene på er det meget mulig tjenesten kan bli verdt de par hundrelappene i måneden den koster, om vi trekker fra Xbox Gold-abonnementet som er bygget inn.

Men du må aldri finne på å kjøpe Xbox Game Pass utelukkende for mobilbruk. Du bør heller ikke forvente for mye av løsningen, selv om den strengt tatt fungerer på mobilen.

De mest intense spillene fungerer ikke godt, de minst intense spillene er vanskelige å tyde, skjermoppløsninger som varierer fra mobil til mobil støttes dårlig og knapt nok noen trådløs netterksteknologi er god nok til å holde det nådeløse antennevarselet fra livet.

Game Pass på mobil er i sin nåværende stand for maksimalt en bonusopplevelse på mobil. Om du har bruk for de relativt få storspillene i tjenesten på konsoll eller PC kan dette være en grei måte å få tilgang på dem også på farten. Spesielt i en del «utenomtilfeller», så som hvis du kobler mobilen din til en større skjerm og spiller mindre krevende spill på den.

Men bilspill og skytespill strømmet til mobilen? Da blir det fort til at man river seg i håret. Og hvis man nå først skal rive seg i håret er det greiest hvis frustrasjonen handler om egne skills og ikke trådløspingen til en strømmet tjeneste.