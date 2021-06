Hauger av praktiske forbedringer på Sonys flaggskip

Men også mer kronglete passform.

Sonys nye propper kan lade trådløst, for eksempel bakpå en mobiltelefon som støtter det. Ladeetuiet er også betydelig mer kompakt enn forrige generasjon. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 13 Juni 2021 12:45

Med notorisk trange og vanskelige øreganger har Sonys helt trådløse øreplugger vært blant de få som faktisk har passet undertegnedes ører skikkelig og over tid. Derfor var jeg rask til å rekke opp labben da vi ble spurt om vi ville teste nyeste generasjon av pluggene.

De bærer det kryptiske navnet WF-1000XM4 og er altså oppfølgerne til WF-1000XM3 . Til tross for at navnene er så like er forskjellene store. Strengt tatt var det også ganske store forskjeller på første og andre generasjon av Sony-proppene. Så spørsmålet blir; klarer Sony å videreføre «gnisten» fra forrige generasjon i et nytt sett ørepropper som er så annerledes?

Siden jeg har vanskelige ører var det første som slapp ut av meg da jeg pakket opp proppene et lite sukk; her er de sedvanlige gummiproppene byttet helt ut med skumgummi, eller «memory foam». Det passer ikke alle, og tidligere ville det i de fleste tilfeller vært bråstopp også for meg. Første kvelden med Sonys nye ørepropper ble skuffende, og jeg klødde voldsomt i ørene etter å ha forsøkt å trykke dem halvveis inn til hjernen uten å lykkes.

Neste dag gikk det bedre.

9 Imponerende Sony WF-1000XM4 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen WF-1000XM4 byr på massiv lyd med god støydemping - og alt det praktiske er riktig. Fordeler Masse, masse bass

Virkelig bredt stereoperspektiv

God diskantgjengivelse

Pent utseende

Svært kompakt ladeetui

Trådløs lading er på plass

App finner ut om de sitter

Berøringsfelt kan skrus av

Fukt- og svettesikre (IPX4) Ting å tenke på Kommer bare med skumpropper

Kan bli litt vel bassige

Noen plutselige variasjoner i støydempingen

Fortsatt ikke fantastiske til telefonsamtaler

Skumproppene funker, men...

Fasit med WF-1000XM4 er å dytte proppene forsiktig inn mot øregangen, og å vri bakerste del av proppen ned i «ørekroken». Deretter må man bare stole på at skumgummien utvider seg litt og tetter mot øret. Da slipper man både øregangsslitasje og propper som føles som de faller ut hele tiden.

Når proppene sitter som de skal, sitter de like godt i denne generasjonen som i forrige. Samtidig er øreganger voldsomt individuelt - mine er smale og vanskelige, til tross for at jeg har digre ører. Dine kan være på størrelse med kumlokk, omgitt av moderate ører. At den nye skumløsningen passet mine ører så godt kan være bare flaks, selv om mekanismen med skum som utvider seg i den plassen det har låter som noe som burde virke for de fleste. Det hadde vært et bedre valg å også inkludere flere typer propper i esken, for de som ikke får skumtuppene til å sitte.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Den nyttigste ørepluggfunksjonen?

Et problem jeg alltid har med ørepropper går som følger:

– Sitter de nå? Hmm!

Jeg prøver å trykke litt ekstra.

– Hva med nå? Dårligere enn tidligere, ja. Argh!

Før jeg trykker en gang til og begge ørene begynner å klø og jeg mister bassen i dårlig forsegling på begge sider. Sony har heldigvis kopiert Apple og laget en automatisk passform-sjekk.

Sjekken er rask og grei, og virker tilsynelatende greit. Det er litt lite opplagt når ting ikke sitter tett - for det sies ikke eksplisitt at det er et problem. Appen foreslår bare at du vrir på proppene eller prøver et annet sett skumtupper. Men når de faktisk sitter får du beskjed om at du har god forsegling og kan kjøre på. Om man skulle være i tvil om WF-1000XM4 sitter, så sparer denne funksjonen for mye øregangsirritasjon.

En svært praktisk funksjon kan sjekke om du har fått god tetting mot øreproppene. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Store praktiske forbedringer

Selv om forgjengerne til WF-1000XM4 var gode, var de ikke perfekte. Og den største forbedringen til den nye generasjonen er umiddelbart synlig. Ladeesken er betydelig mindre enn den gamle. Og det er proppene også. Ikke bare det, men det har kommet støtte for trådløs lading til, slik at esken enkelt kan settes på en mobiltelefon med vennelading eller en vanlig trådløs lader for å få seg en strømboost.

Dessuten har proppene nå fått IPX4-sertifisering, som betyr at de tåler vannsprut fra alle retninger. Tidligere har du typisk måttet gå for treningsorienterte ørepropper for å få noen form for garantert vannbestandighet. Proppene med aller best lyd i har du som regel måttet prøve å la være å svette eller gå i regnet med - satt på spissen. Med WF-1000XM4 kan den bekymringen legges igjen hjemme.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Og lyden, da?

XM4 byr ikke på noen store overraskelser på lydfronten. Veldig kort kan det oppsummeres som følger; ett av de bredeste stereoperspektivene man kan få i vanlige ørepropper, et særdeles solid bassfundament og godt definert - men ikke skarp - diskant. Rund og fin mellomtone, som en gang i blant havner litt i bakgrunnen for de vanvittige bassreservene.

De tenderer mot en litt mørk og basstung spillestil.

Sammenliknet med forrige generasjon propper er kanskje lyden «teknisk» bedre her, ved at diskanten er litt klarere og stereoperspektivet som oppleves bredere. Men x-faktoren i form av dynamisk engasjerende og «boppete lyd», er kanskje bittelitt svakere - jeg tramper ikke bevisstløst takten til det jeg lytter til like ofte. Samtidig kan jeg litt oftere høre og henge meg i detaljer ved lyden jeg hører på. Det går litt opp i opp.

Kan bli litt basstungt

Elektronisk musikk og variasjoner over trap og R&B er det jeg selv lytter mest til, og her gjør naturlig nok de fleste hodetelefoner og øreplugger som håper nå frem til brede lag det godt - inkludert disse. Om det er noe spesielt å bemerke så er det hvor vanvittig kjellerdypt bassen i disse øreproppene kan gå når de overtales litt. Det er nye drivere i dem sammenliknet med forrige generasjon, men det er ikke flere drivere per propp - såvidt jeg vet, kun den ene 6-millimeters driveren i hver.

Ørepropper som håndterer så store mengder bass uten at resten av lydbildet sliter er en sjeldenhet, og som regel snakker vi om varianter med to eller flere drivere.

Eksempelvis rister det så du nesten kjenner det i mellomgulvet av bassen i Santino Le Saints «Say Less» . På sommertrallen «Cuba» av Theophilus London blir bassen kanskje litt i overkant sterk, og jeg stilte Headphones Connect-appen over på «Bright» for å få et litt mindre slitsomt inntrykk av låta. Her snakker vi om låter som er så basstunge at når man kombinerer dem med bassvillige høyttalere eller hodetelefoner vil det kunne bli litt slitsomt. Men samtidig; du kan også booste bassen på disse ørepluggene - og da låter det veldig som om du har en russebuss en plass i nabolaget.

Kort fortalt; lytter du til svært basstung musikk kan det hende du bør vurdere å se på equaliseren til disse proppene. Men så låter det også riktig bra.

Automatisk oppdagelse for tilkobling til Android-telefoner er støttet. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Duger på alle typer musikk

På andre typer musikk kan denne litt mørkere tendensen og bassreservene komme til god nytte. Spesielt til eldre rock og pop som har litt spinklere produksjon i utgangspunktet. Gammel elektronisk musikk kan også låte virkelig strålende på disse proppene. Jean Michel Jarres «Arpegiateur» tar det ekstreme stereoperspektivet i proppene helt ut, med lyder fra alle kanter - uten at man trenger å aktivere 360-lydfunksjonen som også er støttet av disse proppene. Den ble forøvrig ikke aktivert i testperioden.

«Pump The Brakes» i LP Giobbi-remiks på disse proppene er kanskje noe av det nærmeste jeg har kommet å hoppe rundt i egen leilighet med disse pluggene i ørene. Jeg synes festfølelsen kom litt oftere med XM3, men når den melder seg med XM4 er den ikke ubetydelig.

På jazz kan proppene låte riktig så bra, for eksempel med Avishai Cohens «Nu Nu» , der ståbass og skarpe trommelyder med fingerspill og piano mellom går opp i en utmerket enhet.

På typisk «gode opptak» gjør proppene en utmerket jobb. Eric Claptons unpluggedversjon av «Layla» låter like fyldig og pent som den skal, mens Elton Johns «I Don’t Care» låter langt fra så spinkel som den gjerne gjør i en del utstyr, samtidig som du fortsatt hører lyden av fingertupper mot gitarstrenger.

Også tyngre rock, så som Zeal & Ardors noenlunde ferske «Run» spiller godt og detaljert på XM4, som dermed burde være et trygt kjøp for de fleste vanlige musikalske preferanser.

Bedre lyd i samtaler?

En ting forrige generasjon alltid fikk en neve kjeft for, var egenskapene under mobilsamtale. De funket greit nok i helt stille rom, men med en gang det var ørlite grann bråk eller vind rundt ble tilstandene fort nokså uholdbare. Dette er en ting Sony tidligere også var nokså dårlige på i fullstørrelses hodetelefoner, og som svært mange av deres konkurrenter heller ikke har vært så flinke på.

Med WF-1000XM4 skal altså ringelyden ha blitt forbedret. Og til en viss grad har den det. Tilbakemeldingene i samtale er at stemmen i og for seg er klar, men at det er litt lite dynamikk i lyden, og at det likevel kan være tungt å skjelne hva man sier av og til. Som med enkelte andre propper opplever vi at en svært sterk støydemping blander seg inn og effektivt fjerner bakgrunnsstøy, men også kan bidra til å gjøre snakkestemmen vanskelig å høre. Kun når det blir ekstremt bråkete rundt disse øreproppene sender de videre noen støy som motparten kan høre - og da blir det og så godt som umulig å høre hva man sier.

Fra brukersiden merker jeg meg at de går over i en slags omgivelsesmodus når samtalen starter, og det er litt uvant i starten, siden man hører seg selv både innenfor de avsperrede øregangene, og gjennom proppene. Men det blir man fort vant til, og kan kanskje føre til at man roper litt mindre, slik mange har en tendens til når de snakker gjennom ting som tetter for ørene.

For mobilsamtaler er det altså opp fra ikke helt godkjent, til akkurat godkjent. Men skal du snakke masse i mobilen er det fortsatt ikke Sonys ørepropper som er fasit.

Nederst ser du et godt slitt ladeetui til forrige generasjon Sony-propper - det nye har krympet vesentlig. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ålreit støydemping

Støydemping har vært ett av Sonys sterkeste kort i alle produktene deres de siste årene, og fortsetter å være det i XM4. På sitt beste kan disse proppene få omgivelsene til å smelte helt vekk. Men de har og et par særegenheter.

Den første lurte meg et øyeblikk til å tro at støydempingen ikke virket. Jeg er vant til en ganske tydelig forskjell på av og på i støydempefunksjoner, men med disse øreproppene skrus «volumet» på dempingen gradvis opp, og det blir ikke brått. Først med ganske mye støy rundt meg la jeg merke til at joda - her foregår det faktisk støydemping.

Alt fra en gjeng svært bråkete klimaanlegg til trafikk og bare lyden av egne sko mot grusveien i skogen tas nokså effektivt av disse øreproppene. Det er verdt å merke seg at Sony skiller mellom vinddemping og støydemping, og du kan velge hva du vil ha. Praktisk for folk som for eksempel sykler, og vil ha mindre vindsus i ørene.

En ting jeg merker meg, som muligens kommer av formen på mine ører, er at dempingen i disse noen ganger plutselig varierer. Det kan være når man gjør endringer i lydstrømmen, så som å trykke play i Spotify, eller det kan være ved bevegelser og fysisk aktivitet. Hva det kommer av vet jeg ikke riktig, men det fortoner seg som et halvt sekund med ingen støydemping. Det er ikke spesielt plagsomt, men er en underlighet som virker å ha bosted en plass i programvaren til disse øreproppene - antakeligvis blir den oppdatert bort.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Konklusjon: Svært gode*

Sonys XM4-propper er svært gode, og litt bedre enn forgjengeren. Men det handler til syvende og sist aller mest om praktiske egenskaper. Proppene er fysisk mindre og det samme er ladeetuiet. De har fått bedre batteritid og varer i 8 timer per propp fremfor 6 timer. Og de kan lades trådløst - gjerne bakpå telefonen din hvis du har en med vennelading.

Som tidligere kan berøringsfeltene helt deaktiveres, til bruk under lua.

Automatisk paring mot Android-mobiler støttes også. Det er som om Sony har notert seg alt de ikke rakk å få med i forrige generasjon, og sørget for at absolutt alt det er på plass i denne. En god forbedring, om langt fra perfeksjonering, på handsfreefunksjonen noterer vi oss og.

På lydfronten er det litt som har blitt bedre - bassfundament og stereoperspektiv her er bedre enn før, og bedre enn kanskje de fleste konkurrenter. Men dynamikken og morofaktoren kunne vært mer hjertelig til stede. Den er mer til stede i forgjengerne enn i disse, og jeg tramper oftere takten med gamlemodellene på enn med XM4.

Støydempingen var meget god på de gamle, og er det på de nye.

Passformen for de nye er utfordrende. Med utelukkende skumpropper å velge i, har man ikke skum- eller gummi-valget mange ørepropper gir, og for mange er ikke skum det optimale tuppematerialet. Men det tetter likevel påfallende godt når man blir vant til å bruke XM4. For meg gir det litt kløe i ørene over lang tids bruk, men er ellers ok.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det store spørsmålet er kanskje dette; hvis du, som meg, har et aldrende WF-1000XM3-sett som bør oppgraderes. Bør det bli til XM4?

Dagens brannfakkel er muligens at hvis ikke de mange praktiske forbedringene virker nødvendige for deg, hadde jeg kjøpt et nytt XM3-sett før de forsvant fra butikkene.

Prisen på XM4 er 2800 kroner, mens XM3 kan kjøpes til 1500 kroner i disse dager. Bedre helt trådløse ørepropper for pengene kan du omtrent ikke få. Men å ha et ladeetui med trådløs lading og nesten halvparten av størrelsen til det gamle er aldeles ikke uten verdi, og hvis du blir venner med skumproppene i XM4 så er det et godt valg.