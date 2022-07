Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

En totalpakke det er vanskelig å ikke like

Veldig hyggelig pris på et par utmerkede ørepropper.

Vi har testet mange ulike typer trådløse øreplugger her på Tek de siste årene, og her og der dukker det opp gullkorn som bør løftes frem litt ekstra. Dagens produkt, Creative Outlier Air V3, er definitivt i denne kategorien. De leverer på både pris, funksjonalitet og – ikke minst – lydkvalitet.

Det kan imidlertid være vanskelig å rettferdiggjøre en anbefaling av et spesifikt produkt i denne kategorien, ettersom utvalget blant rimelige og gode, trådløse øreplugger formelig har eksplodert de siste årene.

Da vi samletestet «rimelige», trådløse plugger i 2019 var første generasjon Outlier Air også med – men da var det også svært vanskelig i det hele tatt å finne propper til under tusenlappen. Apples AirPods satte standarden og de fleste proppene som ble lansert av andre produsenter var i samme priskategori. Det vil si, flere tusenlapper.

I dag er situasjonen altså veldig annerledes, og Outlier Air V3s konkurranse er beinhard. Så hva er det som gjør at disse proppene skiller seg ut?

Meget solid byggekvalitet og batteritid

Proppene lader i en uttrekkbar vugge.

Outlier Air V3 koster i skrivende stund fra rett under 600 kroner, og til den prisen er det overraskende hvor godt disse proppene er bygget. Både propper og etui er gjort nesten utelukkende i anodisert aluminium, med visse innslag av matt hardplast og gummiering.

Det er ingen knirking eller tegn til svikt i konstruksjonen, og skulle vi ha gjettet i blinde ville vi nok trodd at dette var et betydelig dyrere produkt enn dét det faktisk er.

Etuiet er imidlertid ganske stort. Det er både tykkere, bredere og spesielt lengre enn mange andre etui, så om du har trange lommer kan nok dette bli problematisk. I litt mer romslige lommer, sekker eller vesker er det imidlertid en helt akseptabel formfaktor.

Vi liker dessuten skyvemekanismen som brukes for å åpne etuiet. Det er null sjanse for at du åpner dette ved en feiltagelse, og mekanismen føles både veldesignet og «tung» i bruk. Litt påkostet, rett og slett.

En annen veldig nyttig ting ved etuiet, og helt sikkert også noe som medvirker til den noe voluminøse utformingen, er at det kan lades trådløst. I denne priskategorien er dette slett ikke spesielt vanlig. Du kan også lade via USB-C, og begge deler går rimelig raskt.

Apropos batteri: batteritiden på både propper og etui er knallgod. Ved normal bruk kan det gå godt over en uke før etuiet må lades igjen, og proppene selv varer som regel langt mer enn en dag, med opptil 7–8 timers brukstid på relativt høyt volum. Dette da også med støydemping aktivert. I denne prisklassen er dette mer enn akseptabelt - til og med meget bra.

Proppene ligger dessuten godt plantet i ørekanalen; vi følte aldri at det var fare for at de skulle falle ut eller løsne. Dette er selvsagt individuelt fra person til person, men gitt materialet og passformen tror vi disse proppene burde kunne finne en trygg vugge i de fleste ører.

Enda bedre lyd enn før

Da vi testet de orginiale Outlier Air-proppene i 2019 var det først og fremst lyden vi ble imponert over. V3 bygger videre på dette, og låter mer voksent og velutviklet enn sine forgjengere. Til tross for 3-tallet i navnet er dette faktisk fjerde generasjon, så Creative har tross alt hatt noen år på seg til å utvikle serien.

Ett av de få aberene vi hadde med originalen var at de var nokså basstunge, og dermed ikke egnet seg like godt for alle formål. V3 er bedre balansert i så måte, og selv om lyden ikke når opp til premium-kategorien er det et meget vellydende totalbilde som strømmer inn i knotten din.

Mellomtonene er meget godt håndtert, med god vokalgjengivelse og generelt god klarhet i lydbildet. Det er fare for at det blir noe masete i toppen innimellom, men da først og fremst på høyt volum og i mer komplekse lydbilder. Generelt sett har vi ikke opplevd dette som et stort problem, men det kan være verdt å notere seg.

Det er dessuten ikke skikkelig støtte for mer høyoppløste kodeker eller slikt, men vi kan ikke si at vi forventet dette heller. Til prisen er dette et lydbilde vi kan si oss godt fornøyde med. Spesielt gitt at volumet også kan skrus opp til veldig bråkete nivåer uten at det oppleves plagsomt. Forgjengeren var også god på dette.

Aktiv støydemping er en klar oppgradering

Lading kan foregå enten via USB-C eller via Qi.

Den sannsynligvis største forskjellen på første generasjon og V3 er at du nå får med aktiv støydemping på kjøpet, og dermed blir behovet for å røske i volumhjulet en god del mindre. Det er på ingen måte den beste eller mest avanserte støydempingen på markedet, og den kan ikke justeres på noe vis. Den er enten helt av eller helt på.

Men den fungerer, og blokkerer ute mye av bakgrunnslyden i omgivelsene dine. Spennet er ikke like stort som hos en del dyrere propper, men det er veldig mye bedre enn ingenting.

De to mikrofonene som muliggjør støydempingen gir også disse proppene betydelig bedre samtalekvalitet enn tidligere generasjoner, og det var da også én av få ting vi kunne klage på i testen av forgjengeren.

Vi liker dessuten godt berøringskontrollene på sidene av proppene, spesielt fordi du kan velge hvilke funksjoner du vil ha ved én berøring, to berøringer og ved å holde. Mange andre propper har dette låst til produsentens preferanser, men Creative lar deg, unnskyld ordspillet, være litt kreativ når det gjelder styringen av Outlier Air V3.

Og det liker vi godt. Bare vær obs på at du må installere Creative-appen og koble proppene til denne før du får tilgang til denne funksjonaliteten. Vi opplevde for øvrig også litt problemer med å oppdatere firmwaren på proppene via appen; installasjonen stod og stanget på 100% i over ti minutter, med en klar advarsel under om å ikke avbryte installeringen.

Til slutt gjorde vi likevel dette og restartet appen, hvorpå vi ble gratulert med vellykket oppdatering av Outlier Air V3. Suksess? Ja. Intuitivt? Nei.

Konklusjon – Mye trådløs øreplugg for pengene

Det er vel neppe noen overraskelse, men konklusjonen i denne testen er nokså enkel: her får du fryktelig mye trådløs øreplugg for pengene dine. Totalpakken med god lyd, brukbar aktiv støydemping, trådløs lading, utmerket batteritid og god samtalekvalitet er vanskelig å ikke like.

Legg til at proppene og etuiet i tillegg er gjort nesten utelukkende i metall og har et definitivt «premium»-preg, samt at Creative gir oss brukertilpassbare berøringspaneler på proppene, og du har en veldig innbydende totalpakke.

Det mest negative med Outlier Air V3 må nok sies å være størrelsen på etuiet. Igjen, har du små lommer eller av andre grunner plassproblemer, så finnes det trådløse propper som har etui på godt under halvparten av størrelsen. Apples AirPods-etui er vel knapt halvparten så stort, om du trenger et kjent referansepunkt.

Ja, også får du altså både bedre støydemping og lydkvalitet i dyrere propper. Men da skal du også fort legge på omtrent dobbelt så mye penger som du må ut med her. Og for prisen du betaler for Outlier Air V3 er det lite annet som gir en like fyldig totalpakke.

