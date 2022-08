Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Sennheiser Momentum 4 Wireless

Knall lyd, god støydemping og 60 (!) timers batteri

Sennheiser har foretatt en ganske markant designendring på sine Momentum-hodetelefoner. Borte er særpreget, inn er kommet en svart plastvariant som ser ut som «alt annet».

Sennheisers Momentum-serie er generelt vel ansett, med øreproppene som de foreløpige høydepunktene. Momentum 3 True Wireless holder for eksempel fortsatt førsteplassen på vår toppliste over trådløse ørepropper.

Nå er det siste tillegget til serien her, i form av hodetelefonene Momentum 4 Wireless. Sennheiser frister som vanlig med god lydkvalitet, men utmerker seg også på batteritid: 60 timer er ny rekord for påkostede hodetelefoner med aktiv støydemping i våre tester, og er eksempelvis dobbelt så mye som Sony kan skilte med i sine ellers utmerkede WH-1000XM5.

Designmessig virker Sennheiser å ha foretatt en liten retningsendring fra forgjengeren Momentum 3. De eksponerte metallbøylene er borte og erstattet av det som ser ut som mer plast, med det resultat at Momentum 4 ser mer ut som typisk generiske hodetelefoner uten særlig særpreg - og sånn sett minner mer om Sennheisers gode, men litt anonyme PXC 550-II.

Man kunne kanskje tenkt at dette var gjort for å spare mest mulig vekt, men vekten er faktisk ikke redusert med mer enn skarve 12 gram - fra 305 til 293 gram.

Det plasserer Momentum 4 litt over de letteste hodetelefonene, som nevnte 1000XM5 (250 gram) og Bose QC45 (241 gram), men et godt stykke under de største mastodontene, som Apples AirPods Max (384 gram) og JBL Club One (379 gram).

Gode å ha på

Komforten er likevel god, med myke puter og passe fast klemming rundt hodet. Momentum 4 sitter godt på plass uten at de klemmer så hardt at det gjør vondt - og de vil nok også «slippe» litt etter at fabrikkstivheten har gitt seg. Disse kan du nok uansett løpe med uten større problemer.

Kanskje kunne vi ønsket oss ørlite mer polstring rundt hodebøylen, om vi skal pirke. WH-1000XM5 føles unektelig litt lettere og mer luftige rundt ørene, mens øreputene på Momentum 4 klemmer noe tettere rundt ørene dine og nok vil føles varmere i lengden.

Forgjengeren Momentum 3 hadde skinn over hodebøyla og synlig metall.

Ut med knotter, inn med touch

Da kollega Finn Jarle Kvalheim testet forgjengeren Momentum 3 reagerte han på at brukervennligheten var svak, med mange knapper og knotter som ikke umiddelbart var så lett å få grep om bruken av. Sennheiser har tydeligvis hørt på tilbakemeldingene, for Momentum 4 har bare én enkelt knapp - riktignok med tre funksjoner - taleassistent, på/av og blåtann-paring - avhengig av hvor lenge du trykker.

I tillegg har de fått det etter hvert ganske utbredte touchpanelet på utsiden av den høyre øreklokken. Ett trykk fungerer som spill/pause og to trykk bytter mellom støydemping og omgivelsesmodus. Sveip til siden lar deg hoppe en låt frem eller en låt tilbake, mens sveip opp eller ned justerer volum.

I motsetning til for eksempel Sony lar Sennheiser deg imidlertid justere flere trinn i løpet av ett sveip - som kan gi ubehagelige overraskelser før du har fått det i fingrene. Sennheiser har attpåtil lagt til en klypekommando (som når du zoomer inn på telefonen din) for å justere på nivået av støydemping, en funksjon vi knapt tror noen kommer til å bruke.

Den eneste knappen på Momentum 4 er denne. Vi liker imidlertid de fem lysdiodene som forteller om gjenværende batteri.

I hovedsak fungerer kontrollene greit, men det er litt rart at Sennheiser, som har vært helt i front av å gi brukeren full kontroll over kontrollmulighetene på øreproppene sine, ikke makter eller ønsker å gi samme bestemmelsesrett på de større hodetelefonene. Vi savner også en enkel forklaring av kommandoene i appen, uten at du må over i manualen på nett.

Kan skru seg på av seg selv

Det må imidlertid sies at sensoren som avgjør om du har hodetelefonene på hodet eller ei nok er en av de aller beste vi har opplevd på trådløse hodetelefoner. Den er kjapp, presis og flink til ikke å pause innholdet i tide og utide om du for eksempel ligger nede og hodetelefonene ikke sitter helt perfekt rundt øret.

Hodetelefonene har også en funksjon som merker at du løfter dem opp, hvorpå de skal skrus på automatisk. Det fungerer forsåvidt greit, men her er nok ikke treffsikkerheten helt like god som på bæresensoren, for det er relativt fort gjort å oppleve at hodetelefonene er påskrudd når du ikke har vært i nærheten av dem på en stund.

Vi har plutselig hørt testparet melde om at de er «connected» bare ved å ha dem liggende på skrivebordet ved siden av oss, sannsynligvis utløst av vibrasjoner fra knatring på tastaturet. At det skal ta nærmere en halvtime å installere en fastvareoppdatering på to megabyte er også vilt - i alle fall når mange av konkurrentene gjør det på et minutt eller to.

God støydemping

Støydempingen er på sin side ganske habil, om enn et lite hakk under de aller beste på markedet - som Sony, Bose og Apple. I vår simulerte flystøytest hjemme i sofaen er det eksempelvis tydelig at Sonys WH-1000XM5 i større grad er i stand til å skape en boble av stillhet enn hva Sennheiserne er.

Det er vanskelig å peke på noe konkret som Sonyene gjør bedre, men i hovedsak gjelder det fra mellomtonen og nedover, altså de typiske frekvensene flymotorstøyen finnes i. Sonys støydemping oppleves rett og slett som et par hakk kraftigere enn Sennheisers støydemping, uten at det betyr at sistnevnte er svak. Sennheiser er nok omtrent der Sony var for to generasjoner siden.

Hodetelefonene har for øvrig en «adaptiv» funksjon som vi på mange hodetelefoner velger å slå av, men her har den evnen til å justere for vindstøy ute. Det er kjekt, for full støydemping og vind er sjelden en behagelig kombinasjon for ørene.

Du kan også sette opp ulike «soner» hvor du kan definere hvordan støydempingen skal være basert på lokasjon - for eksempel om du vil ha omgivelsesmodus på vei til bussen og støydemping så fort du kommer dit. Dette kjenner vi også fra andre produsenter, for eksempel Sony, men det er irriterende at du må lage en konto for å bruke funksjonen.

Hodebøylen er nå dekket i et slags plastmateriale, mens det er tøy utvendig. Den sorte plasten er også veldig mottagelig for fingermerker.

Topplyd

Lyden virker det ikke som om Sennheiser har gjort så veldig mye med fra forrige generasjon. Dette er fortsatt fyldig og engasjerende, men samtidig relativt åpent og nøytralt - i det hele tatt ganske flott å lytte til.

Sammenliknet med Sonys nevnte WH-1000XM5 er Momentum 4 åpnere og mer dynamisk, og har ikke minst mer veldefinert bassgjengivelse - som samlet gir en marginalt bedre opplevelse.

Både Sony og Sennheiser trekker imidlertid i samme retning lydmessig, med relativt uprovoserende diskant og en liten ekstra boost i bunnen av registeret, så de to hodetelefonene vil nok appellere til de samme lyttergruppene - antageligvis folk flest.

Vi skulle nok fortsatt ønske oss et enda litt større og åpnere lydbilde, men Sennheiser fortsetter å være blant det bedre du får på trådløs lyd. Den litt avslepne diskanten gjør dessuten at dette er behagelig å lytte på i mange timer av gangen, uten at det blir så avrundet at det blir helt glansløst.

Sennheisers Smart Control-app inneholder dessuten en veldig enkel og brukervennlig equalizer som kan brukes til å gjøre små eller store justeringer etter smak og preferanser. Vi valgte å dra opp bass og diskant ørlite, mens vi dempet mellomtonen tilsvarende. Hodetelefonene støtter for øvrig både AAC, Aptx og Aptx Adaptive, så er det nevnt.

Det følger med et fint bæreetui.

Vanvittig batteritid

Batteritiden er som nevnt oppgitt til seksti timer med blåtann-avspilling på middels volum og aktiv støydemping aktiv. Vi har ikke telt eksakt hvor mange timer batteriet holder, men kan i alle fall bekrefte at Momentum 4 holder i det som føles som en evighet. Batteriprosenten faller særdeles sakte, og vi liker også godt at Sennheiser har lagt inn fem små lysdioder på selve hodetelefonene som angir resterende batteri.

Om du skulle finne hodetelefonene tomme for batteri, er det dessuten fort gjort å lade såpass at du klarer deg nærmest hvor enn du skal. 10 minutters lading skal nemlig gi seks timers batteritid, mens fullading tar omtrent to timer.

Multipoint er støttet, slik at du kan være tilkoblet flere enheter samtidig, og det følger med minijackkabel så du kan bruke hodetelefonene med kabel om du skulle være tom for batteri eller på annet vis ha behov for tråd-tilkobling. En finfin bæreveske finner du også i esken, og der er det er også en flyadapter og (naturligvis) ladekabel.

Hodetelefonene kan ikke knekkes sammen, men klokkene kan vendes innover for å få plass i etuiet.

Samtalekvaliteten er også et lite høydepunkt. Sennheiser virker å ha funnet et godt kompromiss mellom å dempe omgivelsene og å la lyd passere gjennom algoritmene, for vi gjør oss godt og tydelig forstått selv med rimelig mye støy rundt - forhold vi vet mange andre hodetelefoner ville slitt med. Et lite unntak er vind, som algoritmene ikke riktig klarer å gjøre så mye med, og som gjør at vi forsvinner lenger unna i lydbildet motparten får servert.

En egen, trinnløs sidetone-innstilling gjør for øvrig at du kan bestemme hvor mye av din egen stemme du ønsker å høre mens du snakker i telefonen. Fint for å unngå at du roper i telefonen, og her er vindfiltreringen god, slik at du hører deg selv uten at mikrofonene videreformidler vindstøyen i ørene dine. Solid.

Konklusjon

Sennheiser virker å ha tatt hensyn til tingene blant annet vi reagerte på med Momentum 3, og Momentum 4 fremstår således som en ganske solid oppgradering. Lyden er fortsatt utmerket, kontrollfunksjonene er nå mye enklere å lære seg og støydempingen har også tatt noen steg fremover.

Designendringene gir nok hodetelefoner som fra utsiden ser noe kjedeligere og mindre særpregede ut, men det er godt mulig det er det folk flest vil ha - hodetelefoner som skiller seg minst mulig ut fra mengden.

Med Momentum 4 er det liten tvil om at Sennheiser har sett til ledestjernen Sony, og dette er unektelig et godt alternativ til WH-1000XM5, som er vårt førstevalg for støydempende hodetelefoner for tiden. Du går glipp av et par knepp på støydemping og noen smarte funksjoner hos Sony, men får til gjengjeld en litt mer dynamisk og åpen lyd og ikke minst 60 timers batteritid hos Sennheiser.

Sennheiserne har også en liten joker i ermet, og det er at de koster en drøy tusenlapp mindre enn WH-1000XM5 og Apples AirPods Max. 3800 kroner er naturligvis heller ikke billig, det skal sies, men Sennheiser melder seg definitivt på i toppen.

Gode alternativer til Sennheiser Momentum 4 Wireless

Boses arbeidshest Bose QuietComfort 45 fra 2951 :- Boses siste QuietComfort-modell er også et godt alternativ til Momentum 4. De er lettere og hakket mer komfortable av den enkle årsak, og støydempingen er også litt bedre. Bose-lyden er absolutt passabel, men ikke på nivå med Sennheiser, men du må til gjengjeld ut med nesten en tusenlapp mindre for disse. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt Sonys forrige Sony WH-1000XM4 fra 3099 :- Om du ikke vil bruke 5000, men gjerne vil ha Sony, er forrige generasjons Sony-flaggskip priset til rundt to tredeler av de nyeste. Du går glipp av et lite knepp på lyd, et lite knepp på støydemping og noen knepp på samtalekvalitet. Men ellers er det fortsatt lite som taler imot å velge disse. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt Den beste støydempingen Sony WH-1000XM5 fra 4720 :- Sonys flaggskip er 20 prosent lettere enn Sennheiserne, og har enda et par hakk hvassere støydemping. Lydmessig foretrekker vi Sennheiserne, men det er nesten dødt løp der. Ulempen for Sonys del er at de har priset WH-1000XM5 så høyt som 5000 kroner. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt