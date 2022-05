Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test TERN GSD S00

Denne elsykkelen fikk oss til seriøst å vurdere et liv uten bil

Elektrisk lastesykkel: Kult for ungene og kult for de voksne.

Ah, den følelsen du får når du bryter på plass en illsint ettåring i bilsetet halv åtte på morgenen og mobilen varsler at det bare er ti minutter til første jobbmøte. For så å vrenge bilen ut på hovedveien - og se at bilkøen står bom stille.

Det var nøyaktig et slikt scenario som fikk meg til å se etter alternativer til bilen, og som ble utgangspunktet da Tek.no fikk inn to lastesykler til test. Kan en lastesykkel være løsningen? Og kan den fungere som en fullgod erstatter for en bil som står mer parkert enn den kjøres?

Vi har testet lastesykkelen Tern GSD S00 for å se hvordan livet uten bil kan se ut.

God stemning i teltet da vi testet kjøreegenskapene på grusvei. Legg merke til at forhjulet løfter seg om du har tung vekt bakpå mens dobbelstøtten er på.

Lekende lett

For den som er vant til å forholde seg til mer klassiske dimensjonerte sykkeldekk kan denne elsykkelens 20-tommers hjul ved første skue utløse en viss skepsis. De er rett og slett kjempesmå sammenlignet med «vanlige» hjul. Men her sørger det lave tyngdepunktet og det faktum at sykkelrytter og eventuelle passasjerer sitter lavere enn på en klassisk sykkel for at kjøreopplevelsen oppleves meget stabil.

Elsykkelen vi fikk låne kom levert fullt utstyrt for å frakte to barn i all slags vær. Det medførte både barnegrind, sykkelsete til ettåringen, stormboks og et praktisk telt over bagasjebrettet for å skjerme passasjerer og eventuelle handleposer og sekker mot lumsk vær.

Når det er sagt: Man trenger ikke å ha barn for å bli glad i denne longtailsykkelen. Sykkelen har et urbant og sporty utseende, en kraftig motor og en kapasitet som gjør at den kan lastes med såpass mange kilo at den også kan frakte venner og større kasser (eller svigermor, for den saks skyld).

Godt førsteinntrykk

Første kjøretur blir utført med fireåring i teltet og sjåførens bakende trygt plassert på det som viser seg å være et svært komfortabelt sete. Noen sykkelseter kjenner man det godt i stjerten av etter en lengre tur, men i dette tilfellet var dét overhodet ikke et problem. Før vi engang har begynt å sykle merker vi også enda en funksjon vi setter pris på; støttebeinene.

Med tung last kan det være krevende å få av støtten på en elsykkel uten at det medfører behov for massiv muskelkraft eller frykt for at sykkelen rett og slett skal velte i det man får den av. Denne sykkelen er utstyrt med en enkel spake på venstre styre som gjør at den robuste dobbelstøtten trekker seg opp av seg selv. Og voila! Man er i gang.

Vårt rosa testobjekt både ser og kjennes annerledes ut enn mer klassisk dimensjonerte sykler som vi har kjørt opp gjennom.

Elsykkelen har blitt brukt til å frakte både ett og to barn, inkludert den ene i barnesete, over lengre strekninger på asfalt, grusvei og snødekt underlag. Den har også vært lastet med tyngre handleposer og sekker i kurven foran styret og bagasjebrett for å sjekke hvordan dette påvirket stabilitet og kjøreopplevelse. Sykkelen har også blitt testet under en periode på to uker under ulike forhold for å vurdere opplevelse av stabilitet, batterikapasitet og om bremser eller andre funksjoner begynte å fuske etter en viss tids bruk. Sykkelen har blitt fulladet for å sjekke hvor enkelt det er å utføre selve ladingen og om selve oppladingstiden tok lang tid eller ei. Vi har vurdert syklene ut fra kjøreopplevelse, praktiske løsninger, grad av komfort og funksjonalitet. Vi har også stresstestet teltet som fulgte med under en lett vannspreder i en time for å se om teltet tåler vann.

Teltet man kan få montert på sykkelen er såpass smalt at det ikke føles ruvende i trafikken.

Ujålete

Det er overraskende lett å glemme det faktum at man kjører med dyrebar last. Her er det nok kraft til å tåle ganske bratte oppoverbakker uten at det medfører altfor høy puls.

Navgiret er praktisk plassert slik at du enkelt kan gire opp og ned på styret mens du sykler, kun ved en enkel vridning den ene eller andre veien. Med dette trinnløse girsystemet slipper du klikkelyden når du girer og også den forsinkelsen i giringen som man kan oppleve på mer klassiske girsystemer.

Og for å si det med en gang: Dette er en solid oppgradering for oss som ikke har kjørt mye med dette tidligere. Displayet på sykkelen er av det enkle og ujålete slaget, men gir fin oversikt over både batterikapasitet, kilometer og hastighet.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Sterk vind gjorde testeren noe skeptisk på en av test-turene: Hvordan ville dette påvirke turen, med to barn i telt bakpå? Det viste seg å være forsvinnende lite. Sykkelen føles meget stabil også på løsere underlag, og motorkraften gjorde jobben når motvinden ble for heftig.

Både i motbakker, på vått underlag og på løs grus er kjøreopplevelsen rett og slett veldig god, og vi innså kjapt at dette er en sykkel som det kan bli vanskelig å ikke bli glad i. Dempegaflene sørger dessuten for at det er overraskende behagelig å kjøre over humper og og hull i veien, som gjør denne longtailsykkelen ekstra allsidig uansett om man først og fremst skal ferdes på asfaltert vei eller i mer ulendt terreng.

Praktisk rammelås følger med.

Tid for detaljer

La oss dykke litt mer ned i hva denne sykkelen har å by på: Tern GSD S00 500 veier 35 kilo og skal ifølge produsenten tåle en last på 200 kilo. Den har trinnløst Enviolo navgir, trilleassistanse, kraftig Cargo Line-motor fra Bosch, rammelås og firestemplers hydrauliske skivebremser, for å nevne noe. Motoren har en nominell effekt på 250 watt og dreiemoment opp til 85 Nm, som betyr at du får hjelp av motoren til du når en fart på 25 km/t.

Den har også et karbonbelte i stedet for kjede, som rent praktisk betyr at du for eksempel slipper å bekymre deg for tørt kjede som ruster og må smøres jevnlig. Tid spart, med andre ord. Og en liten bonus: Denne elsykkelen har et foldesystem som gjør at styret kan vippes ned slik at den kan få plass i en bil eller på høykant i en trang bod.

Bosch-batteriet på 500 wattimer skal ifølge produsenten selv gi en rekkevidde på 50-85 kilometer og gi assistanse opptil 25 km/t. I praksis vil nok rekkevidden være noe lavere, især dersom man er tungt lastet og velger å sykle på turbo hele turen. Å teste rekkevidde og sammenligne denne med andre sykler er en krevende øvelse siden mange forhold påvirker hvor lenge du kan sykle før batteriet er dødt, men på ingen av test-turene har batterikapasiteten gjort noen uventede eller dramatiske dropp. Vi hadde også fått montert på et ekstra batteri på sykkelen, som med det fordobler kapasiteten. De fastmonterte batteriene tappes og lades parallelt, og kan tas ut om man ønsker å lade uten at batteriene er fastmontert.

Men ingen sykkeltur blir en lek dersom passasjerene slår seg vrange. Og har man små barn, vet man hvor rufsete de kan være etter en lang dag i barnehagen. Så hvordan ville dette gå?

Dobbelt batteri halverer rekkeviddeangsten.

Trygt for dinglende føtter

Begeistringen under første kjøretur var fullkommen for ettåringen og fireåringen som var med og testet denne, og den forble også høy gjennom hele testperioden. Spesielt teltet som ble montert falt i smak hos eldstemann, og en stortilfreds ettåring satt trygt og stødig i barnesetet Thule Yepp Maxi Easyfit - skjermet for regn og vind.

Med en maksgrense på hele 100 kilo på bagasjebrettet er det dessuten ikke noe problem å lempe handleposer og sekker i gulvet i stormboksen uten at vekten blir for høy og at det påvirker kjøreopplevelsen i nevneverdig grad. Fotbeskytteren som er integrert rundt bakhjulet gjør dessuten at du slipper å bekymre deg for at dinglende bein eller sekkestropper skal komme inn i hjulet om man sykler uten påmontert stormboks (vi har nok å bekymre oss for allerede, vel!)

For lesere som bor på steder hvor det å finne bilparkering kan utløse magesår, vil denne sykkelen løse mange problemer. Den er, med sin snertne lengde på 176 cm, enkel å parkere, føles stabil under av- og pålemping av kolli i form av både sekker og mennesker og er såpass lett å håndtere at den forholdsvis enkelt lar seg både parkere og fraktes gjennom smale dører.

Er du av det uredde slaget så er den også såpass smal og kompakt at det føles trygt å sno seg forbi stillestående bilkøer når tidsklemma gjør det nødvendig. Med stormboksen som vi fikk med som tilvalg slipper du også å bekymre deg for å miste bananer eller kosedyr som passasjerene insisterer på å holde i hendene under kjøreturen. I vår høyst uvitenskapelige stresstest, hvor vi plasserte sykkel og telt under sprederen i en time, fant vi også ut at teltet ser ut til å tåle vått vær godt.

Thule Yepp Maxi Easyfit barnesete har praktiske seler og sikrer god sittestilling til de minste.

Derfor kan det bli dyrt

Denne sykkelen falt veldig i smak både hos familiens transportører og passasjerer. Transportørene satte mest pris på hvor stabil sykkelen føltes både under kjøring og når ungene skulle lempes inn og ut av sykkelen, mens ungene latet til å sette mest pris på ekstrautstyret og at de kunne sitte trygt inne i sin egen lille telt-hule og likevel kunne følge med på alt som skjedde utenfor.

I likhet med biler må man også påregne noe vedlikehold på alle elsykler, og etter noen lengre testturer så opplevde vi i løpet av testperiodens andre uke at den ene bremsen ble litt mindre responsiv og også begynte å gi fra seg noe ulyd under bremsing. En avsjekk med Evo-selgeren vi fikk låne sykkelen fra avdekket at modellen har fått noen testrunder også før Tek-redaksjonen fikk den - og de nevnte bremseproblemene er i så måte en nyttig påminner om at også elsykler - uansett prisklasse - trenger vedlikehold.

Modellen finnes også i rimeligere girvarianter som vi ikke har testet. Men vil du ha trinnløst navgir og vurderer GSD Tern-syklene som er å finne i butikkene nå, så starter prisen på rundt 66.500 kroner. Med fullt utstyr som du ser av bildene samt dobbelt batteri kommer totalsummen for denne sykkelen på et sted rundt 80 000 kroner.

En pris til å bli svett av, men her får du en kjøreopplevelse og noen praktiske løsninger som ikke alle andre lastesykler kan skryte på seg. Vi har rett og slett lite å sette fingeren på. Og ønsker du en sykkel som løser de fleste utfordringer med små barn på bagasjebrettet, så er ekstrautstyret virkelig verdt lappene.

Slik ser sykkelen ut uten telt og storboks på bagasjebrettet.

Konklusjon

Så: Kan en lastesykkel som dette erstatte bilen for en familie på fire? Vi svarer ja, med noen forbehold.

Bor du på et sted med gode muligheter for kollektivtransport når været absolutt ikke spiller på lag, så vil denne kraftige elsykkelen gjøre jobben og fungere godt både på familieutflukter, på handletur og til og fra byturer og barnehage.

Bor du i tillegg et sted hvor du forholdsvis enkelt kan leie eller låne bil når du trenger det til lengre turer eller transport av ting som umulig kan lastes på en sykkel, så er også svaret ja. Men i mer grisgrendte strøk hvor avstandene er lange, vil nok en lastesykkel som dette fungere mer som et praktisk og morsomt supplement til bilen enn som en ren erstatning.

På de dagene leveringen av barn ikke kan delegeres til en bedre halvdel her i heimen, består morgenlogistikken ofte av å kjøre ungene til to ulike barnehager i bil for så å kjøre hjem, parkere bilen og ta kollektivt til jobb. Ikke særlig tidseffektivt, med andre ord. Med elsykkel til låns kunne jeg sykle forbi bilkøene og suse videre ned til jobb etter leveringer uten å være avhengig av å treffe blink på t-banetidene og uten å bli stresset av bilkøer, mangel på parkeringsplasser eller veiarbeid.

Det sparte familien helt utvilsomt for mye tid og oss voksne for en god del stress, siden morgenleveringene og veien til jobb ble bortimot halvert. Det i seg selv kan være verdt investeringen.

Frakte to? Ikke noe problem! Men sekken bør du plassere et annet sted enn på ryggen.

Finnes rimeligere alternativ

Om du ikke har 60-80 høvdinger å bruke på en elsykkel, så kan selvfølgelig en vanlig elsykkel med sykkelvogn bak gjøre samme nytten. Tek.no har testet flere rimelige varianter denne våren som har imponert oss stort. Det du da går glipp av, er den kompakte størrelsen som igjen gjør det litt smidigere å komme deg forbi både biler, fotgjengere og elsparkesykler, og ikke minst: Muligheten for å enkelt kunne parkere sykkelen fra deg på steder der det er trangt om plassen.

Det er også betryggende å kunne ha småtrollene plassert like bak ryggen din, med det det gir av muligheter for å både kunne rope entusiastiske «wohoooo» til hverandre når det går fort og mindre entusiastiske og hyggelige ting når ungene ryker i tottene på hverandre.

Vi har lekt med tanken om å selge bilen og gå «all in» som en syklende familie på fire. Med en sykkel som dette har vi konkludert med at bilen ikke vil savnes så altfor ofte.

Om svigermor kan leve med å sitte på bagasjebrettet når hun kommer med toget for å passe unger, er derimot mer uklart.

(Siden dette er en produktkategori vi har testet lite av, gir vi i denne omgang ikke karakter).

