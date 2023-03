Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Gaming Test AMD Ryzen 9 7950X3D

Ryzen 9 7950X3D: AMDs nyeste prosessor er et gamingmonster

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

I kampen om å ha den aller raskeste og beste prosessoren har kamphanene AMD og Intel for lenge siden tatt i bruk de fleste kjente triksene. Nyere arkitektur, krympet produksjonsprosess, flere kjerner, raskere frekvenser og ny minneteknologi er sjekket av. Men i fjor kom AMD på banen med noe nytt: «3D V-cache».

Cache – kjent som hurtigminne på norsk – er et mellomlager prosessoren kan bruke i stedet for å putte og hente data fra systemminnet (RAM). Fordelen med cache er at ting kan skje kjappere. Ulempen er kostnaden. Mer cache betyr som regel en dyrere prosessor.

I tillegg er det ikke slik at mer hurtigminne hjelper i alle tilfeller, men for de fleste moderne spill har dette vist seg å være et viktig element. Så da AMD skulle «runde av» Ryzen 5000-serien, gjorde de det med Ryzen 7 5800X3D: En åttekjernet prosessor utstyrt med 64 megabyte ekstra hurtigminne.

Denne halvveis eksperimentelle prosessoren var såpass vellykket at teknologien har blitt overført til den nye generasjonen, altså Ryzen 7000.

Og nå er det heller ikke bare mellommodellen som har fått en boost. Selskapet avslørte i januar tre modeller som skulle få V-cache-behandlingen.

I denne testen skal vi ta for oss den øverste og grommeste modellen: Ryzen 9 7950X3D med seksten kjerner.

# kjerner / tråder Frekvens (grunn/maks) L2 + L3 cache 3D V-cache # V-cache-kjerner TDP AMD-pris Ryzen 9 7950X3D 16/32 4,2/5,7 GHz 16 + 64 MB 64 MB 8 120 W 699 dollar Ryzen 9 7900X3D 12/24 4,4/5,6 GHz 12 + 64 MB 64 MB 6 120 W 599 dollar Ryzen 7 7800X3D 8/16 4,2/5,0 GHz 8 + 32 MB 64 MB 8 120 W 449 dollar Ryzen 7 5800X3D 8/16 3,4/4,5 GHz 4 + 32 MB 64 MB 8 105 W 449 dollar Åpne fullskjerm Mer +

Ryzen 9 7950X3D har akkurat funnet veien til butikkene, da sammen med den tolvkjernede 7900X3D.

Den åttekjernede Ryzen 7 7800X3D skal etter planen først slippes på markedet om et par måneders tid.

9 Imponerende fjerne Sammenlign AMD Ryzen 9 7950X3D annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende sitat Både masse gamingkrefter og skikkelig god 16-kjernet ytelse. Fordeler + Har grafikkdel

+ Meget god prosesseringsytelse

+ Klasseledende spillytelse

+ Støtte for nyere teknologier (DDR5 / PCIe 5.0) Ting å tenke på — Kan ikke over- eller underklokkes (på vanlig måte)

— Kjøler må kjøpes separat

— Prisen

Da vi på nyåret fikk høre om Ryzen 9 7950X3D, forestilte vi oss først en Ryzen 9 7950X med et større mellomlager – hverken noe mer eller mindre. Men det er faktisk ikke dette AMD har lagd.

Nykommerne har interessant nok fått lavere grunnklokkefrekvens og redusert strømforbruk sammenlignet med de «gamle» toppmodellene fra i fjor høst.

I likhet med forrige generasjon X3D-prosessor lar de seg heller ikke overklokke på vanlig vis – her får vi låst multiplikator.

En asymmetrisk CPU

En annen ting som er spesielt og helt nytt med de to Ryzen 9 X3D-prosessorene er at de er asymmetriske. For å forstå hva som menes med dette, må vi først se på hvordan AMDs kraftigste prosessorer er skrudd sammen.

IKKE LIKT: Av de to CCD -ene (til venstre) har kun den ene fått en ekstra dose hurtigminne. Kamera AMD

Prosessorene har nemlig to brikker med inntil åtte prosessorkjerner hver. Disse kalles CCX eller CCD (Core Chiplet Die), og er normalt sett identiske. Men for akkurat Ryzen 7950X3D og 7900X3D har kun den ene av de to CCD-ene blitt utstyrt med ekstra cache.

For disse prosessorene er det altså kun henholdsvis åtte og seks prosessorkjerner som har tilgang til den ekstra mengden med hurtigminne.

Dette gjøres til dels av økonomiske grunner, men ifølge AMD er det faktisk også en fordel at halvparten av prosessorkjernene har en annen ytelsesprofil enn de resterende.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Tanken er at prosessorkjernene fra CCD-en med 3D V-cache i hovedsak skal brukes til spill, og på den måten øke gamingytelsen. Samtidig kan kjernene i den andre CCD-en nå enda litt høyere klokkefrekvenser, og det gir for det meste bedre ytelse når andre programmer kjøres.

Dette kan jo få oss til å tenke litt på konkurrenten Intel, hvis nyere prosessorer har to forskjellige kjernetyper: P og E – rettet mot henholdsvis ytelse og effektivitet.

AMDs tilnærming er ikke helt den samme, men det er åpenbart at de ser verdien av å ha visse «spesialiserte» prosessorkjerner for forskjellige jobber.

Justerer seg automatisk i Windows

Problemet med en slik oppgavedeling er å få datamaskinen til å merke forskjell på slikt som spill og andre applikasjoner. I tillegg må den ha en måte å velge hvilke prosessorkjerner, altså hvilken CCD, som skal belastes først.

Jo, hvis man absolutt ønsker er det mulig å sette prioritering av frekvens eller cache i BIOS. Men det er greit å la Windows styre den delen. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Heldigvis går dette for det meste helt automatisk i Windows 10 og 11, selv om det også er mulig å manuelt sette et fokus på cache eller høyere frekvens i datamaskinens BIOS.

Men for at Windows skal fordele jobbene skikkelig, er du i det minste nødt til å oppdatere PC-en din. Siste BIOS må selvsagt på plass, samt de nyeste brikkesettdriverne fra AMD. Dette sørger for at datamaskinen er i stand til å midlertidig «parkere» prosessorkjernene som ikke har 3D V-cache når du starter et spill. Slapp av, dersom systemet får bruk for flere enn åtte kjerner vil det ta for seg ressurser fra den andre CCD-en også.

Hvordan PC-en vet at du starter et spill? Jo, det er også en jobb for operativsystemet. Alt du trenger å passe på er at Windows’ Spillmodus er aktivert og at Xbox Game Bar er oppdatert – som du enklest gjør via Microsoft Store-appen.

Og fortvil ei dersom du ikke pleier å bruke Xbox Game Bar, den tusler og går i bakgrunnen uansett.

Merk at den åttekjernede Ryzen 7 7800X3D – og fjorårets 5800X3D – kun har én CCD, så dette med asymmetri gjelder bare for de to Ryzen 9 X3D-prosessorene.

Oppgradert testoppsett – endelig Vis innhold AMD Radeon RX 6900 XT. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no Vi skal straks ta for oss tester og resultater, men først kan vi opplyse om at vi omsider har fått tatt i bruk et nytt (eller i det minste nyere) grafikkort. Vår godt brukte Nvidia GeForce RTX 2080 Ti er byttet ut med et AMD Radeon RX 6900 XT. Dette er heller ikke siste skrik, men om ikke annet et steg i riktig retning. Ellers har vi brukt den samme maskinvaren som vi har benyttet for hele Ryzen 7000-serien så langt. Enda viktigere er det nok likevel at vi har fått gjennomgått spillene vi pleier å teste med. Her har vi fått på plass flere nye titler, og ikke minst har vi skrudd grafikkinnstillingene ned noen hakk – som lemper mer jobb over på prosessoren. Det blir med andre ord enklere å oppdage om selve CPU-en har noe særlig å si for ytelsen. Dette er spesielt viktig i lavere oppløsninger – i vårt tilfelle Full HD eller 1920 x 1080 piksler. Og som nevnt gjør det seg større utslag når vi lemper på grafikkdetaljene. Samtidig skal det nevnes at dette skaper større forskjeller mellom prosessorene enn det som faktisk vil være tilfelle for en rekke spillere. Spesielt tenker vi da på dere som foretrekker 4K-oppløsning og/eller «ultra»-innstillinger, der grafikkortets krefter ofte er den begrensende faktoren. Ha dette i så fall i bakhodet når dere kikker over diagrammene med resultater. Merk for øvrig at vi har fått ettertestet med spill og innstillinger for et godt knippe prosessorer, men jobben er ikke helt ferdigstilt. Vi vil oppdatere tabellene med noen få «eldre» CPU-er over den nærmeste uken.

Testresultater

Selv om vi har stappet inn et nytt grafikkort kan vi likevel gjenbruke de gamle resultatene fra våre standard prosesseringstester. Derfor begynner vi også i kjent stil.

Her har vi «syntetiske» resultater fra benchmarkprogrammene Cinebench R23 og GeekBench 5. Med «enkel» menes her enkeltkjernet drift, mens «alle» betyr at prosessorene får brukt samtlige krefter.

Med sin litt spesielle oppbygning har ikke den nye 7950X3D helt de kreftene som skal til for å konkurrere med AMDs toppmodell uten ekstra hurtigminne. Med sine seksten kjerner sparker den godt fra seg, men må likevel se seg slått av både storebror og ikke minst Intels Core i9-13900K.

I praksis er ikke forskjellen alltid så stor – i vår V-Ray-test er det ett lite sekund ned til den «vanlige» Ryzen 9 7950X. Men i Handbrake-testen har Intels prosessorer stadig et overtak.

Civilization IV har en «kunstig spillintelligens» som krever sitt av prosessoren, men her er det egentlig ganske jevnt i dette selskapet. Men så har vi strengt tatt ikke med så mange eldre prosessorer heller.

3DMark kan i noen tilfeller gi oss et greit inntrykk av spillkreftene, men det har også en tendens til å favorisere mange kjerner, spesielt i de tyngre Time Spy-testene – hvor vi derfor ofte får en ren muskelrangering av CPU-ene.

Derfor finner vi flere prosessorer med mange kjerner høyt i rangeringen, selv om de kanskje ikke utmerker seg spesielt til spilling.

Shadow of the Tomb Raider og A Total War Saga: Troy har begge noen år på baken, og det virkelig artige her er jo at forrige generasjon prosessor med ekstra V-cache gjør det spesielt godt. Ja, vi snakker selvfølgelig om Ryzen 7 5800X3D.

Egentlig er det jo veldig greit at akkurat denne CPU-en stadig henger med i svingene. Den er jo tross alt ikke mer enn et lite år gammel, og sørger dessuten for at den «gamle» AM4-plattformen stadig kan være verdt å oppgradere.

Og dagens testobjekt? Jo, den er også i toppsjiktet, som seg hør og bør.

Cyberpunk 2077 har vi testet på to forskjellige detaljnivåer. Rangeringen er stort sett den samme, men forskjellene er større på lav kvalitet.

Her er det i hvert fall ingen tvil om at AMD leverer varene med Ryzen 9 7950X3D, som jo tar topplasseringen foran Intel Core i9-13900K.

Horizon Zero Dawn gir oss stort sett de samme taktene, men dytter Intels prosessorer et godt stykke ned på vår liste.

Vi har nå kommet oss over til den siste utgaven av bilspillet Forza Horizon, og heller ikke her har Ryzen 9 7950X3D noen problemer med å vise resten av kandidatene hvor skapet skal stå – igjen foran Intel Core i9-13900K.

Nederst på lista finner vi representantene fra Ryzen 5000-serien, 5800X3D inkludert. Så denne er ikke like glad i alle spill.

Som nevnt er rangeringen til dels helt avhengig av oppløsning og detaljnivå, og det ser vi veldig godt i den nye tittelen The Callisto Project. Om du spiller med lav, medium eller høy kvalitet vil ha en god del å si.

Men det du kan være relativt sikker på, er at Ryzen 9 7950X3D er en av de bedre prosessorene for å klemme flest mulig FPS ut av spillet.

I tillegg skal vi minne om at prosessoren også er utstyrt med en egen grafikkdel. Denne yter på linje med resten av Ryzen 7000-serien.

Dette siste diagrammet viser typisk strømforbruk ved tung prosessornbelastning, og målingene har vi gjort på to måter. Den ene er via appen AIDA64, som ser hvor mye strøm hele CPU-delen trekker, og den andre verdien henter vi fra en enkel strømmåler koblet til stikkontakten.

Sistnevnte måler da hvor mye hele datamaskinen trekker, og dette er gjort uten et dedikert grafikkort. Derfor har vi ingen verdier her for Ryzen 5000-serien, siden disse prosessorene ikke har noen integrert grafikkløsning.

Uansett ser vi at Ryzen 9 7950X3D hverken er blant de beste eller verste totalt sett, men spillytelsen tatt i betraktning er den i det minste mer energiøkonomisk enn sine argeste konkurrenter AMD Ryzen 9 7950X og Intel Core i9-13900K.

Konklusjon

AMD Ryzen 9 7950X3D er uten tvil selskapets kjappeste gamingprosessor så langt. I tillegg gjør den en meget god jobb med andre prosesseringsoppgaver også – og det uten å være like strømtørst som konkurrenten Intels toppmodell eller sin egen «storebror» Ryzen 9 7950X uten 3D V-cache.

Tanken bak en slik asymmetrisk CPU med forskjellige typer prosessorkjerner – eller i det minste kjerner med forskjellig ytelsesprofil – er langt fra ny. Dette er både noe konkurrenten Intel nylig har omfavnet og CPU-industrien generelt har benyttet seg av i en årrekke.

Det hadde strengt tatt ikke forundret oss om en slik tilnærming blir å se som standard for kommende generasjoner prosessorer fra AMD.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Faktum er uansett at det vi får av ekstra krefter med mer hurtigminne gjør AMD i stand til å holde følge med – og i flere tilfeller kjøre forbi – Intels toppkandidater i ren spillytelse.

Her mangler vi riktignok data fra den aller heftigste Intel-prosessoren, nemlig Core i9-13900KS. Men av det vi har kunnet speide oss til fra forskjellige tester rundt på nettet er det stort sett snakk om et hopp på typisk et par-tre FPS i spill.

Forskjellene mellom AMDs og Intels topprosessorer er uansett ikke stor nok til å rettferdiggjøre et bytte av plattform.

I teorien skulle du nå lett kunne velge mellom en litt kjappere Ryzen 9 7950X som også er mer overklokkingsvennlig, eller en 7950X3D med større fokus på spillytelse. For AMD selv opererer med nøyaktig den samme prisen på 699 dollar for de to sekstenkjernerne.

Men så enkelt er det ikke, for her berget er det i skrivende stund en faktisk forskjell på nesten to tusen kroner på disse prosessorene, hvorav nykommeren med 3D-cache er den dyrere varianten. Dersom denne prisforskjellen holder seg, vil ikke Ryzen 9 7950X3D være noe åpenbart valg, og gjør dessuten at Intel stiller langt sterkere med sin Core i9-13900K.

Vi hadde i hvert fall gitt prisene en mulighet til å justere seg noe før vi stakk innom en databutikk med V-cache i blikket.

For den som har enda bedre økonomisk sans og ikke absolutt trenger 16-kjernet ytelse, er det også en idé å vente på den rimeligere Ryzen 7 7800X3D, som altså skal slippes på markedet i løpet av et par måneder.

Og for deg som stadig sitter på AM4-plattformen: Fjorårets godsak Ryzen 7 5800X3D ser da ut til å holde koken enda litt til.

9 Imponerende fjerne Sammenlign AMD Ryzen 9 7950X3D annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende sitat Både masse gamingkrefter og skikkelig god 16-kjernet ytelse. Fordeler + Har grafikkdel

+ Meget god prosesseringsytelse

+ Klasseledende spillytelse

+ Støtte for nyere teknologier (DDR5 / PCIe 5.0) Ting å tenke på — Kan ikke over- eller underklokkes (på vanlig måte)

— Kjøler må kjøpes separat

— Prisen