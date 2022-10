Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Sonos Sub Mini

En åpenbar oppgradering for mange Sonos-eiere

Sonos’ nye subwoofer hever lyden betydelig.

Sonos nye og mindre subwoofer har fått et pent, matt design som passer inn med de andre Sonos-høyttalerne. Den er faktisk ganske stilig.

Sonos virker i større og større grad å ha satset på mindre og billigere produkter de siste årene, med Beam og nye Ray på lydplankefronten og Move, Roam og produktene i Ikea-samarbeidet Symfonisk blant vanlige trådløse høyttalere.

Samtidig har de bare tilbudt én subwoofer, og den har vært svært kostbar sammenliknet med produktene den har vært ment å akkompagnere. En Sonos Beam koster eksempelvis knappe 5000 kroner, mens subwooferen Sonos Sub koster 8500 kroner.

Det er her Sonos’ nye Sub Mini kommer inn. Til en pris på 5000 kroner er den fortsatt ikke billig, men den har i alle fall en prislapp som gjør den litt mer aktuell som tillegg til andre Sonos-produkter enn den største lydplanken Arc.

8 Meget bra Sonos Sub Mini Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Et naturlig tillegg til mange Sonos-systemer Fordeler + Potent bass til det meste av innhold

+ Løfter lyden på de tilhørende produktene ved å ta over bassfrekvensene

+ Veldig enkelt oppsett - og enkel å flytte om du vil bytte mellom produkter

+ Ganske pent utseende til subwoofer å være Ting å tenke på — Litt bløt og "brummende" bass i noen tilfeller, kanskje spesielt til musikk

— TruePlay-kalibrering er kun tilgjengelig på iOS

— Fungerer bare med Sonos-produkter

— Ingen støtte for å bruke flere subwoofere sammen

(Litt) mindre enn før

Sub Mini er noe mindre enn storebroren, men kanskje ikke så mye som man skulle forvente. Med sine 30 centimeter i høyden og 23 centimeter i diameter er den omtrent dobbelt så høy og dobbelt så bred som en Sonos One, så totalvolumet blir som om du stabler fire og fire slike og sliper av hjørnene.

I motsetning til den vanlige Sonos-subwooferen er Sub Mini tilgjengelig i Sonos vanlige matte hvite og matte svarte finish, i stedet for blank. Vi foretrekker definitivt den matte overflaten.

Sonos Sub Mini sammen med en Sonos One.

Jeg synes den er ganske pen, og i motsetning til mange andre subwoofere tåler denne å stå fremme uten å skjemme resten av interiøret altfor mye. Samtidig er jo bassens natur at den er litt mindre retningsbestemt enn øvrige frekvenser, så du står litt friere i plasseringen og kan naturligvis gjemme den i større grad om du vil.

Ett designelement er beholdt, og det er åpningen i midten av subwooferen. Innvendig finner vi to sekstommers basselementer som er rettet mot hverandre, noe Sonos hevder skal la dem kansellere hverandres vibrasjoner og gi inntrykk av en større subwoofer enn den faktisk er.

1, 2, 3 - bass

Oppsettet er i typisk Sonos-stil svært enkelt. Du plugger høyttaleren i veggen, og så spretter rimelig kjapt opp en forespørsel i appen om du vil legge den til i Sonos-systemet ditt. Det eneste du må foreta deg er å «tappe» et NFC-felt på høyttaleren med telefonen din, og så gjøres resten i praksis automatisk, inkludert å laste ned eventuelle fastvareoppdateringer. Siste steg er å velge hvilket produkt subwooferen skal pares med, og alle stasjonære og aktive Sonos-høyttalere er støttet, som også betyr at Move og Roam ikke er det.

Det kan nok muligens være lurt å kjøre Trueplay-romkalibreringen på nytt etter at subwooferen er tilkoblet for å ta høyde for den. Det er litt rart at ikke Sonos-appen ber deg om å gjøre det. Du kan også justere volumet fra subwooferen manuelt på en skala fra −15 til +15, og den vil også bli påvirket om du aktiverer nattmodus i appen.

Vi koblet den i utgangspunktet til en Sonos Beam Gen 2-lydplanke og kjørte gjennom det samme innholdet vi bruker når vi tester lydplanker, men har også brukt subwooferen helt som vanlig til TV, spillkonsoller og film i testperioden.

Oppsettet: Meget raskt unnagjort.

Løfter Sonos-lyden betydelig

I åpningsscenen på filmen The Midnight Sky er det ingen tvil om at subwooferen tar over en god del av bassjobben fra lydplanken, som kan fokusere enda tydeligere på å gi klar dialog mens det drønner av helikopter og rotorblader rundt oss. Dette håndterer subwooferen utmerket, med kraftfulle, men kontrollerte drønn og tilsynelatende full kontroll.

Her er lydbildet vi får servert er en klar oppgradering fra kun lydplanken. Inntrykket det gir er også at subwooferen frigir litt ressurser for lydplanken til å løfte Dolby Atmos-opplevelsen over og rundt oss i større grad.

I «Rødt lys, grønt lys»-scenen i den første Squid Game-episoden er det litt mer begrenset hvor mye subwooferen hever opplevelsen. Den virker å være bedre egnet for lengre drønn enn kjappe smell og pistolskudd. Men også her virker Atmos-effekten å bli hevet ørlite av at det kommer en subwoofer inn og tar seg av de lavere frekvensene.

I nye Chef’s Table: Pizza er det egentlig litt øyeåpnende hvor mye en subwoofer spiller inn på den totale lydopplevelsen - og det til tross for at dette ikke er innhold med heftig surroundlyd eller kraftige smell og drønn. Beam har alltid vært god på å gjengi stemmer, men med subwooferen heves dette ytterligere, og subwooferen legger til et langt større bassfundament og brer ut lydbildet.

Strømkabelen settes inn under subwooferen, og her finner du også en ethernet-port. Sub Mini kan kun kobles til et Sonos-system trådløst, men du kan erstatte wifi med ethernet.

Hever også musikk, men bedre til film

Til musikk klarer ikke subwooferen å redde Beams litt ulne musikkgjengivelse når du sitter på kremplassen foran, men det låter bedre når du reiser deg opp og beveger deg rundt. Bassen er også litt rundere og bløtere enn vi kanskje ønsker til musikk - som også er det samme inntrykket vi hadde i Squid Game.

Vi forsøkte også å koble subwooferen til et par med Ikeas Symfonisk-bokhyllehøyttalere, og der synes vi opplevelsen ble høynet betydelig. Å fordele bassfrekvensene til subwooferen gjør at høyttalerne kan fokusere mer på resten, og resultatet er et betydelig fyldigere lydbilde med bedre definisjon både i topp og bunn.

Også her skulle vi dog ønsket oss en litt mer «punchy» bassgjengivelse fra Sub Mini, så vi er litt fristet til å si at den egner seg hakket bedre til film, spill og TV enn til musikk. En litt rar begrensning er også at du kun kan bruke én Sub Mini sammen med et annet Sonos-produkt, mens den større Sonos Sub lar deg bruke to - eksempelvis sammen med en lydplanke.

En liten knapp på baksiden er eneste interaksjonsmulighet. Den brukes til å aktivere en slags paringsmodus på subwooferen.

Konklusjon

Likevel: Sub Mini er en ganske åpenbar oppgradering om du sitter med en Beam, en Ray eller et Sonos One-par og savner litt mer trykk og fylde. Den integreres veldig enkelt i et eksisterende Sonos-system og tilfører såpass mye at det 5000 kronene virker å være en akseptabel pris - i alle fall om stua eller lytterommet ditt er av noenlunde moderat størrelse.

Om du sitter og vurderer en Sonos-kombinasjon opp mot konkurrerende lydplanker er det nok andre som gir bedre valuta for kronene dine. Samsungs Q960A-system gir eksempelvis et betydelig større lydbilde med subwoofer og ekte Atmos-bakhøyttalere til under 10.000 kroner for tiden.

Det gir nok større opplevelser for pengene - men Sub Mini er egentlig akkurat det du forventer fra Sonos: Kvalitet i en ganske kompakt og pen forpakning, til et lite prispåslag versus en del av konkurrentene.

