Test Shure Aonic 50 (2nd Gen)

Hadde det bare handlet om lyden, hadde de fått en blank tier

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Stein Jarle Olsen Publisert i går 13:00 Lagre

At vi var begeistret for lyden i Shures første trådløse hodetelefoner Aonic 50 er ingen overdrivelse, og når amerikanerne nå er tilbake med versjon to er forventningene derfor på øverste hylle. Og Aonic 50 Gen 2 skuffer ikke.

Da vi forrige gang skrev at det var vanskelig å se for seg at det var mulig å skvise ut så mye mer med bluetooth-lyd, er det som om ingeniørene i Shure sa «hold veska mi» og satte seg ned ved tegnebrettet på nytt.

Dette er nytt

Mer om det litt senere, først skal vi ta en kjapp gjennomgang av hva som er nytt:

Oppgradert støydemping av «hybrid»-typen, som innebærer mikrofoner både innvendig og utvendig.

Ny «MaxAware»-modus som blander støydemping og omgivelsesmodus.

Mer enn doblet batteritid: Fra 20 til 45 timer. Fem timer avspilling på et kvarters lading.

Støtte for «romlyd» med hodesporing gjennom en egenutviklet algoritme.

Støtte for den såkalte Snapdragon Sound-plattformen, som kan gi en form for tapsfri lyd gjennom kodeken Aptx Adaptive/Lossless.

Støtte for inntil 32-bit/384 kHz over USB-C.

8.5 Meget bra fjerne Shure Aonic 50 Gen 2 Wireless Over-ear Headset 8.5 Meget bra sitat Eminent lyd, eminent batteritid - middels støydemping. Fordeler + Gnistrende lyd - selv over bluetooth

+ Solid konstruksjon, reiseetui følger med

+ Meget god batteritid, lader raskt

+ Det meste kan konfigureres etter eget ønske

+ Helt grei støydemping

+ Støtter lyd over både minijack og USB - helt opp til 32-bit/384 kHz

+ Klar og tydelig samtalelyd Ting å tenke på — Støydempingen følsom for vind og brå trykkendringer

— Ganske høy vekt

— Litt dårlig definerte knapper

— Kunne kanskje hatt litt mer støydemping under samtaler

Mer sammenleggbare

Shure har heldigvis også innsett at førstegenerasjons Aonic 50 var såpass lite sammenleggbare at etuiet ble gigantisk. Denne gang er etuiet krympet noe, og omtrent identisk i størrelse med Sonys WH-1000XM5.

Selve hodetelefonene er denne gang gjort helsvarte. Utover det er hodetelefonene for alle praktiske formål identiske med den første generasjonen. De føles svært solide, med massevis av polstring både over hodet og rundt ørene - som de jo også bør, med tanke på at veiledende pris er 5000 kroner.

Samtidig veier de også 334 gram, som er ganske mye - og eksempelvis 84 gram mer enn nevnte 1000XM5. Komforten er imidlertid ikke noe stort problem takket være polstringen, men du kan antageligvis komme borti litt gnaging om du bruker briller. Vi skulle nok likevel ønske Shure hadde klart å barbere bort 40–50 gram.

Det nye Shure-etuiet sammen med Sonys WH-1000XM5-etui. Det må sies at det også finnes hodetelefoner som kan brettes sammen til mer kompakte dimensjoner enn begge disse.

Bedre støydemping - men fortsatt noen steg å ta

Støydempingen er som nevnt oppgradert med flere mikrofoner, og virker å ha tatt betydelige steg fra forrige generasjon. Den var riktignok relativt middelmådig, mens generasjon to er omtrent på «par».

Samtidig er det fortsatt et steg opp selv til forrige generasjons Sony-hodetelefoner. Aonic 50 Gen 2 plasserer seg litt bak WH-1000XM4 på typisk flystøy, og derfra er det igjen noen hakk opp til WH-1000XM5, Bose QuietComfort 45 og Apples AirPods Max. De gjør likevel en helt grei jobb.

Støydempingen til Shure har også noen områder hvor den føles litt uraffinert. Aonic 50 er ganske følsomme for brå lyder og trykkendringer, for eksempel hvis en dør slamrer igjen rundt deg. Da knitrer det i støydempingen, og vind forplanter seg også veldig gjennom hodetelefonens mikrofoner.

Aonic 50 Gen 2 er ganske solide saker.

Omgivelsesmodusen til Shure er på sin side helt grei. Den gir et naturlig inntrykk, men den introduserer også en ganske betydelig elektronisk suselyd som spesielt er irriterende om du ikke hører på noe og bare vil få med deg hva som skjer rundt. Heldigvis kan du justere ned mengden omgivelseslyd, og da reduseres også susingen.

Den nye MaxAware-modusen fungerer som en litt mer redigert versjon av omgivelsene, og fungerer omtrent som Apples nye «Adaptive Audio»-funksjon til AirPods Pro, ved at den forsøker å dempe det som bare er bråk og beholde det du faktisk vil høre. Det fungerer helt greit, og igjen kan du justere mengden i appen.

Shure fortsetter med sine fysiske knapper. Skyvebryteren på toppen kan du selv velge om skal justere på støydemping, romlydsmodus eller equalizer.

Svært funksjonsrik app

Ellers må det sies at Shure Play-appen inneholder innstillinger for det aller, aller meste. Her er noen av tingene du kan justere på:

Hvorvidt du vil høre deg selv i samtaler

Hvorvidt omgivelsesmodusen skal aktiveres automatisk når du trykker på pauseknappen

USB-lydmodus: Med mikrofon aktiv eller den fulle 32-bit/384 kHz-modusen

Hvorvidt hodetelefonene alltid skal bytte til kilden som begynte å spille sist når du er tilkoblet to samtidig

Hvorvidt hodetelefonene alltid skal lade når en kabel er tilkoblet, eller kun når de er skrudd av.

Funksjon for skyvebryteren på hodetelefonene: Støydempingsmodus, equalizer eller romlydsfunksjonen

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Jeg skulle gjerne ønsket selve de fysiske knappene på Aonic 50 var hakket bedre uthevet. Det krever ofte litt leting og fikling for å finne frem til riktig knapp, og det kan også være utfordrende å finne frem til «mellom-innstillingen» på skyvebryteren siden den er såpass liten. Heldigvis er det sjelden du trenger den.

En litt underlig mangel er også at hodetelefonene ikke har noen funksjon som automatisk pauser innholdet når du tar dem av deg, og jeg skulle ønske det var mulig å definere at de skulle skru seg av etter et visst antall minutter uten at de hadde vært i bruk - ikke bare når de kobles fra kilden.

Gnistrende lyd

Som nevnt i innledningen er det fortsatt lyden som er høydepunktet. Flere ganger i testperioden har jeg opplevd at jeg bare har måttet stoppe opp alt jeg driver med for å lytte litt ekstra godt etter.

Aonic 50 Gen 2 har først og fremst et fantastisk stort og luftig lydbilde, og de 50 millimeter store elementene spiller med stort overskudd. Shure har alltid vært kjent for å spille ganske klinisk og nøytralt, og vi bemerket også ved den første generasjonen at noen ville kunne savne mer bass. Det er i mindre grad tilfelle her. Morofaktoren er skrudd opp noe, og det er noe vi mistenker vil falle i god jord hos mange.

Fabelaktig lyd i Shure Aonic 50 Gen 2.

Mer bass og fylde betyr heldigvis ikke at Shure har gitt slipp på detaljnivået og oppløsningen som har karakterisert hodetelefonene deres tidligere. Bassgjengivelsen er først og fremst svært kjapp og presis, og Aonic 50 Gen 2 har en utrolig «krisp» diskantgjengivelse som er skrudd tilnærmet perfekt: Ekstremt veldefinert uten å bli skjærende. De beholder også svært god kontroll selv når det skjer mye i lydbildet, og skulle du ville gjøre justeringer har appen en finkornet equalizer.

Det er i det hele tatt imponerende hva Shure klarer å få ut av et litt middels bluetooth-signal, og det hele renskes ytterligere opp om du kobler til med kabel og slipper komprimeringen. Disse står ikke mye tilbake for det aller beste du får av kablede hodetelefoner lydmessig. Sammenliknet med for eksempel Sonys ypperlige WH-1000XM5 har Aonic 50 Gen 2 en helt annen «sparkle» i diskantgjengivelsen, i mangel av et godt norsk ord. De har også et større og luftigere lydbilde.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Den nye romlydsfunksjonen opplever jeg som litt enten eller. I utgangspunktet tilfører den ikke så mye fordi hodetelefonene er såpass luftige og velspillende uansett, men Shure har rett i at den gjør lydbildet enda litt større og mer omsluttende - og iblant føles det også helt riktig, kanskje spesielt på farten.

Musikkmodusen bringer også bassen hakket lenger frem i lydbildet, og om du kjøper Shure primært for den litt kliniske lydgjengivelsen, mistenker jeg at du kanskje vil la den forbli av. Kinomodusen har for så vidt mer for seg. Den gjør også lydbildet større, noe som kler «episke» scener med mye handling og lydeffekter veldig godt, men den innfører også litt i overkant mye romklang til rene dialogscener.

Du kan lytte både med USB-C og minijack, og begge deler følger med. Vi skulle kanskje ønsket at USB-C-kabelen hadde USB-C i begge ender, men Shure har i stedet gått for den gammeldagse USB-A. Heldigvis en smal sak å bytte ut.

Ellers er 45 timers batteritid meget bra, og de lader kvikt om du bare trenger en kjapp lading for å komme deg gjennom dagen.

Samtalekvaliteten er meget god så lenge det ikke er veldig støyete rundt deg, men Shurene har lite å komme med hva gjelder støydemping på mikrofonlyden. Er det bråkete der du er, vil motparten høre det. Det er et litt tveegget sverd siden kraftig støydemping på mikrofonen også kan gjøre stemmen din ullen, noe disse altså ikke gjør. Alt i alt godkjent og litt til, selv om også samtalelyden er veldig følsom for vind.

Konklusjon

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Shure Aonic 50 er i praksis et par sitte-ned-og-hygge-seg-med-hodetelefoner som dobler som hodetelefoner du kan ta med deg ut og bruke trådløst. Det beste fra begge verdener? I alle fall nesten.

De er åpenbart ikke like behagelige å bruke i mange timer av gangen som for eksempel Sonys WH-1000XM5 eller Boses QuietComfort 45, og det finnes mange hodetelefoner som er mer Instagram-vennlige i designet enn disse. Svært få slår imidlertid Aonic 50 på lyd - og sånn sett er konkurrentene navn som Bowers & Wilkins PX8, Apples AirPods Max og Bang & Olufsen HX og H95.

Det gjør det også mulig å akseptere at de ikke er like hvasse på støydemping. Dette er hodetelefoner for musikkelskeren som også vil sperre ute omgivelsene på kontoret og bussen, kanskje ikke like mye for deg som blir kjent igjen i sikkerhetskontrollen på Gardermoen.

