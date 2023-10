Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Motorola Razr 40

Motorola Razr 40: For lite for pengene

Motorola Razr 40 er «billig»-versjonen av Motorolas nyeste fliptelefoner. Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Daniel Rosenquist Publisert i går 05:00 Lagre

Ikke kjøp denne telefonen.

Er det ikke like greit å bare åpne med konklusjonen og vår klare anbefaling med en gang?

Jeg skal selvsagt utdype, men hvis du bare får med én setning fra denne anmeldelsen så mener jeg det skal være den.

Det er samtidig viktig å understreke at dette ikke er noen håpløs eller forferdelig telefon. Den er OK på det meste av spesifikasjoner, og det at det er en flip-telefon er fortsatt annerledes og morsomt nok til at du som er mer opptatt av en morsom dings enn rene spesifikasjoner kan vurdere den.

+ Kompakt design

+ God skjerm

+ Trådløs lading

+ Hurtiglader følger med Ting å tenke på — Liten og knotete skjerm på utsiden

— Treg og utdatert innmat

— Dyr til å være i mellomsjiktet

— Føles som forrige generasjon flipmobil

— Ikke vanntett

— Merkbare kanter rundt skjermen

Må du brette telefonen?

Men den aller viktigste årsaken til at jeg mener du ikke bør kjøpe denne telefonen er det generasjonsskiftet som er skjedd på flip-telefoner den aller siste tiden. Denne telefonen er «billig»-versjonen, og her er gåseøynene et viktig poeng, av Motorola sin Razor 40 Ultra. Sammen med Samsungs Galaxy Flip 5 har de to modellene gjort de kompakte flip-telefonene mange ganger bedre i år. Primært gjennom å legge til en god og svært anvendelig skjerm på telefonens fremside. Det er også tatt noen grep på spesifikasjoner og på utfordringene med selve bretten.

Vår anmelder mente for eksempel at storebror Motorola Razr V40 Ultra er en brettetelefon som nærmer seg perfekt.

Razr 40 er kompakt, og har mange gode egenskaper, men den lille skjermen på fremsiden gjør at telefonen føles langt bak årets beste brettbare. Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Når Razr 40 skal være den billigere utgaven i Motorolas lagoppstilling har de måtte spare inn på flere av disse tingene, og dermed føles dette som fjorårets generasjon, men som likevel koster rundt 10.000 kroner. I skrivende stund er det «bare» snaue 3.000 kroner billigere enn Ultra-modellen.

Og da er konklusjonen; hvis du SKAL ha en brettbar mobil, og det er det verdt å vurdere om man skal, så kjøp en av de nye og langt bedre når prisforskjellen ikke er større. Eller få mer for pengene ved å kjøpe en god gammeldags ikke-brettbar telefon.

OK på det meste

Med konklusjonen ute av veien er det absolutt verdt å se på hva Motorola har laget i sin litt rimeligere brettbare pakke denne gangen. Og som jeg forsøkte å understreke; dette er ikke noen håpløs telefon. Den er morsom på sitt beste, og OK på det meste.

Dette er hvordan den gjør det mot de beste brettemobilene i år på noen viktige spesifikasjoner:

Product Motorola Razr 40 Motorola Razr 40 Ultra 5G Dual SIM 8GB RAM 256GB Samsung Galaxy Z Flip5 annonse Pris 9 804,- 12 979,- 9 990,- Pris ved publisering 8 999,10 12 141,- 9 990,- Prosessor Første generasjons Snapdragon 7 Første generasjons Snapdragon 8 Andre generasjons Snapdragon 8 Lagringsplass 128GB (til denne prisen, høyere finnes) 256GB (til denne prisen, høyere finnes) 256GB (til denne prisen, høyere finnes) Batteri 4200 mAh 3800 mAh 3700 mAh Ytre skjerm 1,5" AMOLED 3,6" AMOLED 3,4" Super AMOLED Hovedskjerm 6,9" LTPO AMOLED, 144Hz 6,9" LTPO AMOLED, 165Hz 6,7 Dynamisk AMOLED, 120Hz Vanntett Bytt Bytt Krysse av Åpne fullskjerm Mer +

Telefonen kommer utstyrt med en middels god prosessor som er fjorårets nest beste fra Snapdragon. Helt OK. Den har en høyreist AMOLED-skjerm på 6,9 tommer når den er utbrettet. Den har en helt OK lysstyrke, men en mer enn OK oppdateringsfrekvens på inntil 144Hz som også justerer seg etter behov. Skjermen er faktisk den samme som i storebror Ultra, med nesten like høy oppdateringsfrekvens.

Hovedskjermen er god, men kommer med en litt irriterende og tidvis skarp ramme rundt. Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Razor 40 har et hovedkamera med en brikke på 64 megapiksler, som leverer gode bilder på det beste, det kommer vi tilbake til. Den mangler en telelinse, men har en helt OK vidvinkel og et lite hull i skjermen til et OK selfiekamera.

Der den utmerker seg mer er med en veldig god og rask fingeravtrykkssensor og en ansiktsgjenkjenning som er veldig giret på å låse opp telefonen for deg. Den har både hurtiglading og trådløs lading, og hold deg fast; ladekloss og ledning følger med i esken!

Bretten er også veldig god her, og det viktigste er at de to delene endelig ligger helt parallelt, og telefonen er en flat boks når den er sammenbrettet. Bretten er like godt løst som hos Motorolas flaggskip V40 Ultra.

Endelig går de to delene helt i flukt, og er blitt en kompakt og lekker liten pakke. Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Den lille skjermen

I 2023 har de beste brettbare kompaktmobilene fått en god og anvendelig skjerm på fremsiden, som gjør at du kan bruke mobilen en god del uten å faktisk åpne den. På «billig»-modellen har Motorola bare funnet plass til en liten AMOLED-skjerm på 1,5".

Den lille skjermen er i utgangspunktet veldig kapabel, men den er for liten til å brukes på noen god måte. Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Skjermen viser den aller viktigste informasjonen, som hva klokken er eller hvem som ringer. Den kan også konfigureres til å vise kalender, varsler eller å starte en rask nedtelling. Du kan til og med navigere rundt i varslene og markere en mail som lest, men det er så smått og knotete at du må regne med å åpne telefonen for selv de enkleste operasjoner. Den lille skjermen har heller ikke alltid-på-teknologi, og er egentlig bare en glorifisert klokke som også viser om noen ringer til deg.

Du kan åpne hovedkameraene fra utsiden, og ta bilder fra den lille skjermen. Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Hvis du konfigurerer håndbevegelser i den medfølgende Moto-appen kan du ved å snurre på telefonen åpne kameraet mens telefonen er lukket. Da er det lille vinduet foran en søker, og du kan ta selfier med hovedkameraene. Dette er en god funksjon, selv om skjermen bare viser en liten del av det som blir bildet. En irriterende ting er at den lille skjermen automatisk slår seg av når du åpner lokket, så du kan ikke bruke begge samtidig.

Godkjent på foto

Hovedkameraet i Razr 40 arbeider med 64MP, som på papiret er veldig ålreit, men når maskinvaren har jobbet sitter du igjen med et bilde på 16 megapiksler som i de aller fleste tilfeller ser mer enn godkjente ut.

Bildene dine stikker seg ikke spesielt mye ut med dette kameraet, og det er i all hovedsak en god ting. Fargegjengivelsen er realistisk og naturlig, og i de fleste lysforhold er det lite støy i bildene. Detaljnivået er ikke det mest imponerende, og jo dårligere lysforholdene er jo mer uskarphet vil du oppleve. Apropos uskarphet har kameraet en egen portrettmodus, der objektet og bakgrunnen skilles fra hverandre med en digital «bokeh», altså at bakgrunnen gjøres uskarp.

Razr 40 har et OK kamera, men bildene er kanskje litt skuffende til denne prisen. Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

I dårligere lysforhold kan telefonen automatisk gå over til natt-modus, og med det bruker telefonen et par sekunder på å ta bildet. Resultatet er omtrent som man kan forvente av utstyret. Detaljer forsvinner, og det blir mer støy, men på det beste blir bildene gode nok.

Bildene på de 13 megapikslene du får fra vidvinkelen er litt svakere, men leverer greit i gode lysforhold. Det er ingen tele-linse på Razr 40, men kameraet har en egen makrofunksjon hvor du får skarp fokus på objekter inntil to centimetre fra kameraet.

Her er en samling bilder direkte fra kamerarullen på Razr 40, uten noen justeringer. Her har vi tidvis og med vilje utsatt kameraet for svært krevende lysforhold.

Forrige Neste Daniel Rosenquist / Tek.no Daniel Rosenquist / Tek.no Daniel Rosenquist / Tek.no

Selfiekameraet, som er plassert i et lite hull i skjermen, er det egentlig liten grunn til å bruke til annet enn eventuelle videosamtaler, ettersom det er relativt lett å ta selfier med hovedkameraet mens lokket er igjen. Her er eneste aber at den bitte lille skjermen på fremsiden ikke viser deg hele utsnittet.

Razr 40 tar video i 4K, og resultatene er ganske sammenlignbare med stillbildene fra kameraene. Hovedkameraet og i godt dagslys produserer bra detaljnivå og trygge, naturlige farger.

Lillebror Razr har svakere spesifikasjoner enn Ultra, men biter fra seg med omtrent like gode bilder i enkle tester.

Halvrask innmat, rask skjerm

Motorola har altså utstyrt denne pakken med en halvgammel prosessor, og ikke av de beste. Til tross for det utfører den sine dagligdagse oppgaver på en tilfredsstillende måte, men er ikke noe glad i ressurskrevende spill, eller å bli utsatt for mange oppgaver over tid. Da har den en tendens til å bli varm.

Brett, plast og skarpe kanter er noe av det som trekker ned på denne mobilen. Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Skjermen oppleves ålreit, og den høyde oppdateringsfrekvensen får følelsen av telefonen til å være rask og responsiv. Som brettbar mobil har den som vanlig et plastaktig cover, og dette gjør bretten i telefonen akkurat litt for merkbar i hverdagen. Bretten har markert seg noe mer i løpet av en testperiode på noen uker, og det er vanskelig å avgjøre hvordan dette holder seg etter måneder med åpning og lukking. 40 har en noe mer markant ramme rundt skjermen enn Ultra-modellen.

Skjermen har også en forhøyd ramme rundt, og i tillegg er selve bretten litt skarp, slik at det er litt ubehagelig å scrolle med fingeren langs kanten av skjermen.

Lett å åpne, lett å bli forvirret

Razr 40 har en veldig god fingeravtrykksleser gjemt i låseknappen på siden, som fungerer uansett hvilken vei du holder den. Det er viktig at dette fungerer for du kan bruke fingeravtrykket til å vekke den lille skjermen i lukket modus, men andre ganger bruker du den med åpen skjerm og da er knappen opp ned relativt sett. Det er også en ansiktsgjenkjenning i selfie-kameraet som kan konfigureres til å åpne telefonen slik du selv vil.

Alle disse tingene styrer du i den medfølgende Moto-appen. Her er det såpass mange valg og muligheter at du kan finne måter å åpne, styre og justere telefonen nesten til det komiske. Snurr, rist og sveip med ulikt antall fingre for å åpne kamera, starte lommelykt eller ta skjermbilder. Riktig satt opp vil dette fungere bra, eller du kan ende opp i en evig syklus av å åpne kameraet, slå på lommelykt og låse opp telefonen uønsket igjen og igjen.

Razr-serien kan fortsatt ikke skilte med noen grad av vann- eller støvresistens.

Det er noe deilig nostalgisk med denne telefonen, som i rett vinkel minner svært mye om Nokias 7200 jeg hadde for snart 20 år siden (innfelt produktbilde fra Nokia). Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Stang ut

Ikke kjøp denne telefonen. Det var altså konklusjonen vi startet denne testen med, og vi gjentar det gjerne. Ikke fordi dette er en dårlig telefon. For å oppsummere får du et godkjent kamera, veldig god fingeravtrykksleser og en rask og god skjerm av god størrelse i en liten pakke.

Men til denne prisen mister du for mye sammenlignet med de beste brettbare telefonen, som ikke er SÅ mye dyrere. Både Motorolas egen toppmodell Razr 40 Ultra og Samsungs Flip 5 koster rundt 3.000 kroner mer enn denne. Det er ikke noen ubetydelig sum, men de har vesentlig bedre spesifikasjoner og ikke minst en skjerm på utsiden som er neste generasjons brettbare telefoner på sitt beste. Dette blir for mange kompromisser til det som fortsatt er en høy pris.

Dette er en telefon du kjøper om spesifikasjoner ikke er så viktig for deg, samtidig som du er helt bestemt på at du skal ha en brettbar telefon uten å gå for toppmodellen. Razr 40 er en helt OK telefon som dessverre blir stang ut i det brettbare mobiluniverset i år.

