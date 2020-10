Yale Doorman V2N er en solid og god smartlås

Eller, sa vi smart? Den er jo egentlig ikke dét.

Niklas Plikk, Tek.no

Niklas Plikk 3 Okt 2020 06:00

Det kan være mange fordeler med å bytte ut dørlåsen hjemme med en smartlås, noe vi også oppdaget da vi testet smartlåsen Danalock V3 tidligere i år. Plutselig trengte vi ikke å huske å ta med husnøklene lenger, og døren kunne automatisk låse seg hvis den merket at vi ikke lenger var hjemme.

Men det tok ikke lang tid fra vi testet Danalock til vi fikk flere henvendelser fra lesere: Hva med Yale Doorman, da? Skal dere ikke teste den?

For her i Norge er det én aktør som nærmest har blitt synonym med smartlås, nemlig svenske Assa Abloy, som eier Yale-merkevaren. Titusener av norske hjem har allerede utstyrt ytterdørene sine med Yale Doorman-lås, så da var det vel på tide at vi også testet den.

Den nyeste modellen på markedet i dag heter Yale Doorman V2N, men særlig ny er den ikke. Av det vi kan se har den vært tilgjengelig siden 2016, og det eneste som har endret seg er fargeutvalget. Låsen vi fikk tilsendt fra Assa Abloy er i en matt, svart utførelse.

7 Bra Yale Doorman V2N annonse Sjekk prisen Solid og velbygd dørlås, men den kunne med fordel vært smartere Fordeler God og solid konstruksjon

Fine taktile knapper

Kan settes opp helt uten app eller tillegg

Smart løsning hvis den går tom for strøm

Passer «alle» norske dører Ting å tenke på Krever ekstrautstyr for å kobles til et smarthjemsystem

Støtter veldig få systemer

Kan være utfordrende å installere

Ekstra sluttstykke og bakplate følger ikke med

Må ha 6 siffer pin - hverken mer eller mindre

Ingen tidsjustering på autolås

Omfattende montering

Før og etter: Den nye låsen ser definitivt penere ut enn den slitte låsen og dørvrideren vi hadde før. Men nå ser jo døren til gjengjeld enda styggere ut ... Niklas Plikk, Tek.no

I motsetning til Danalock V3, som du kan installere på en allerede eksisterende lås, er Yale Doorman en komplett pakke. Alt byttes. Dørvridere, låskasse, sluttstykke, alt sammen. Så der vi følte at Danalock V3 ikke var en så stor forpliktelse, og det kanskje ikke var så problematisk hvis vi gjorde noe feil under installasjonen, føles det som et litt skumlere prosjekt å installere en Yale Doorman. Bommer du helt blir du tross alt stående igjen med en ytterdør uten en fungerende lås. Det er nok denne tanken som får mange til å be en profesjonell installatør om hjelp, så man slipper å være urolig. Men dét ville ikke vi! I hvert fall ikke til å begynne med.

Med en kombinasjon av en særs grundig Youtube-video lagt ut av Yale, hvor produktsjefen Øystein Nesse går igjennom installasjonen skritt for skritt, og instruksjonsmanualen som følger med låsen, gikk vi i gang med å sette inn låsen.

Som det blir påpekt i YouTube-videoen bør du se videoen ferdig før du prøver å installere låsen, for å forsikre deg om at du har alt du trenger. Som sagt, så gjort. Det kan også være greit å måle dimensjonene på døren og den gamle låsen, for å være sikker på at døren din kan bruke en Yale Doorman. Det virker dog som at de fleste ytterdører laget etter 80-tallet skal fungere, og det gjorde det også i vårt tilfelle.

Vi demonterte alt det gamle – altså dørvrider, låskasse og så videre – før vi begynte å gjøre oss kjente med komponentene vi skulle skru fast.

Slik ser låsen ut på innsiden. Den holdes i live av fire vanlige AA-batterier på innsiden, og på undersiden av batteriene kan du installere en smartmodul. Dette kommer vi tilbake til senere. Niklas Plikk, Tek.no

(Relativt) smertefri installering

Hele prosessen går relativt smertefritt. YouTube-videoen er definitivt mer nyttig enn instruksjonsmanualen som følger med, men manualen svarte likevel på et par små punkter som ikke ble gått gjennom i videoen.

Den største tabben jeg gjorde var å sette den såkalte borbeskyttelsesplaten på feil side av låskassen. Feilen åpenbarte seg ikke før helt i slutten av prosessen da jeg skulle skru fast den indre delen av låsen, som da ble stoppen av platen. Ooops. Litt mikk og makk senere, og flytting av platen fra innsiden til utsiden av låskassen, løste alle problemene.

Etter et par timer med forsiktig jobbing og dobbeltsjekking av både instruksjonsvideo og manual, var låsen på plass. En dreven installatør hadde sikkert gjort det på under en halvtime, men det var jo litt gøy å gjøre det selv også.

Med Yale Doorman korrekt skrudd fast i døren, gjenstår naturligvis selve aktiveringen av smartlåsen. Du putter inn fire AA-batterier, som for øvrig skal holde i omtrent ett år, og låsen aktiveres. Man må trykke inn en «master»-kode på seks siffer, og gjøre et par sikkerhetssjekker for å være sikker på at man har installert låsen korrekt.

I vårt tilfelle virker det som avstanden mellom døren og sluttstykket (altså dørlisten) er bitte bitte litt for stor, som gjør at man må dytte døren igjen litt ekstra for at den skal kunne låses. Dette kan visst løses med et litt tykkere sluttstykke, men det må kjøpes separat. Frem til da får vi bare leve med en dør som er litt vanskeligere å stenge, men den låses i hvert fall!

Yale Doorman V2N er definitivt større enn bare en dørvrider og lås. Vi synes likevel utførelsen i matt svart var ganske lekker. Niklas Plikk, Tek.no

Veldig solid konstruksjon

Vi liker utseendet på Yale Doorman V2N – spesielt den svarte modellen vi har fått inn til test. Den matte overflaten gjør den motstandsdyktig mot fingeravtrykk, og selv om den er ganske stor så synes vi den gjør seg godt på døren. Den får jo for så vidt døren til å se litt ekstra stygg ut i kontrast, men det er en helt annen sak.

Det positive inntrykket fortsetter når vi åpner og lukker døren, og alt føles virkelig fast og solid. Noe av det vi mislikte mest med Danalock V3-smartlåsen var at den bråket så infernalsk, og du kunne høre at den låste eller åpnet døren på lang avstand. Doorman-låsen er så godt som helt lydløs, bortsett fra de små plingene høyttaleren avgir. Dette kan man også skru helt av, hvis man ikke vil ha på lyden. Vi synes imidlertid det var en grei måte å være sikker på at døren var låst.

Knappene er også gode å trykke på, og er lette å trykke raskt på – noe som kommer godt med når du skal taste inn åtte knapper hver gang du åpner opp døren. Stjerne, seks siffer, stjerne, for å åpne.

Sa vi stor? Spesielt innsiden av Doorman V2N bygger ut et godt stykke fra døren. Niklas Plikk, Tek.no

Når låsen er på plass og vi har sjekket at den faktisk fungerer, gjenstår det fortsatt et par steg, og måten du utfører dem varierer basert på hva slags oppsett du vil ha.

Vi begynner med den aller enkleste varianten, som er å sette opp låsen helt separat fra noe som helst annet system. Har du bare kjøpt Yale Doorman V2N separat, er det nemlig bare dette du kan gjøre.

Ikke særlig smart smartlås

Yale Doorman V2N selges både som et separat produkt, men også i forskjellige produktpakker og som en del av større alarmsystemer.

Du kan installere den helt separat fra noe som helst system eller app, hvor du gjør alt av innstillinger direkte på dørlåsen. Eller du kan kjøpe den med en egen Yale-hub, som gjør at du kan styre den via selskapets app. Du kan også kjøpe den med en Verisure-pakke som er separat fra Verisures vanlige system, slik at du slipper å betale abonnementstjeneste. Eeeeller så kan du kjøpe låsen hvis du allerede er Verisure-kunde, og den vil kunne styres sammen med resten av Verisure-smarthjemmet ditt.

Knappene lyser opp når du trykker på dem, og i dagslys kan du fint se hva det står på dem uten lys. Men når det er mørkt ute er det nesten umulig å se tallene på knappene uten å trykke på dem. De er imidlertid veldig gode og taktile, og det går lynraskt å trykke inn koden din på den. Betydelig bedre enn for eksempel Danalock-keypaden vi testet tidligere. Niklas Plikk, Tek.no

Ganske komplisert for det som skal vise seg å uansett være en ganske usmart smartlås.

Hvis du bare har kjøpt Yale Doorman V2N uten en pakke, er oppsettet veldig rett frem. Via de numeriske knappene på utsiden av døren trykker du deg inn på menyer, og en stemme forteller hva de forskjellige valgene gjør. Firkant, «master code», firkant, tar deg til menyen, og du kan for eksempel trykke én for å velge språk. Det er fire språk her – norsk, svensk, dansk og engelsk, og knapp 1–4 representerer ett språk hver. Slik er hele installeringsprosessen. Det føles ganske gammeldags ut, men det fungerer helt greit.

Du kan endre volum på lydsignalene som spilles av når du åpner og låser døren for eksempel, og du kan programmere inn forskjellige koder og aktivere de tre RFID-brikkene som følger med.

Slik ser de små nøkkelbrikkene ut. Hver av dem kan få en firesifret pinkode, eller så kan du bestemme at de kan åpne opp døren uten kode i det hele tatt. Niklas Plikk, Tek.no

Du kan sette det opp slik at du bare trenger å putte brikken til låsen for at døren skal åpnes opp, eller sette opp PIN-koder til hver enkelt av dem. Forunderlig nok kan man bare ha en firesifret PIN-kode koblet til brikken, mens hvis du skal ha en kode til låsen – uten brikken – må det være en sekssifret pinkode. Flere siffer gir jo økt sikkerhet, men vi hadde likt å ha valgmuligheter her.

Du kan også sette opp døren slik at den automatisk låser seg etter fem sekunder, men du kan ikke velge noe annet tidsintervall enn det. Vi synes fem sekunder kan være litt irriterende kort, hvis du for eksempel bare skal til postkassen og tilbake, og du må plotte inn «stjerne – sekssifret kode – stjerne» for å åpne døren igjen. Kunne vi ikke fått velge 10 minutter? Eller en time, for den saks skyld?

Så fort du har satt opp koder, koblet til kodebrikker og bestemt deg for lydvolum og automatisk lås, er du egentlig helt ferdig. For å få mer avanserte innstillinger er du nødt til å ha en app, noe vi tilfeldigvis hadde for hånden.

Hva skjer hvis batteriet er tomt? Vel, for det første begynner låsen å blinke rødt for å varsle at batteriet snart er tomt. Men hvis du lar den dø helt, kan du bruke et helt vanlig 9V-batteri, holde polene inntil to kontakter på utsiden, og slå inn koden din som vanlig. Niklas Plikk, Tek.no

Kan bli litt smartere, men det koster ekstra

Yale Doorman V2N selges som sagt gjerne i pakker, og kan kobles opp med et lite knippe andre merkevarer. Til mange smarthjemsentusiasters store frustrasjon kan den ikke kobles til åpne standarder som Zigbee eller Z-wave, og du kan bare glemme ting som Apple HomeKit, Google Assistant eller Amazon Alexa.

Det du kan koble Yale Doorman-låsen til er enten deres egen smarthub (som heller ikke kan kobles sammen med andre smarthjemsystemer), eller alarmsystemer som Verisure.

I testhuset har vi tilfeldigvis et Verisure-system gående, og kunne teste dørlåsen med dette. Det åpner opp for et par flere måter å styre dørlåsen, men selv her er det store begrensninger.

Her fester du smartmodulen – i dette tilfellet fra Verisure – som gjør at den kan snakke med et smarthjemsystem. Niklas Plikk, Tek.no

For å koble Doorman V2N til et annet system er du først nødt til å ha en liten «modul» fra det aktuelle systemet, som du putter inn i dørlåsen. Dette koster et sted mellom 500 og 700 kroner. Når denne er satt inn og du kobler dørlåsen til appen, sier du i samme slengen fra deg muligheten til å styre låsen fra tastene, slik vi gjorde over. Alt av innstillinger blir herved gjort fra appen til systemet du kobler den til – i dette tilfellet Verisure.

Vi skal ikke vurdere Verisure-appen her, men vi kan i hvert fall nevne at du får opp et par flere valg når Yale Doorman V2N er koblet til en app.

Du kan nå se på appen om døren er låst eller ei, og du kan også låse og låse opp låsen fra appen. Du kan også koble opp låsen slik at du automatisk skallsikrer huset når du låser døren, eller at du deaktiverer alarmen når du låser opp døren.

Det er også relativt enkelt via appen å lage midlertidige koder for brukere, slik som håndverkere du skal få på besøk. Da kan du lage en kode som bare er aktiv i visse dager, på visse tidspunkt, slik at håndverkeren kan komme inn uten at du gir fra deg din egen kode.

Men begrensningene som vi nevnte tidligere er fortsatt her. Du kan ikke bestemme hvor lange pinkoder du skal ha, eller hvor lang tid det skal ta før autolåsen slår inn. Andre ting som krever tilkobling til andre smarthjemdingser kan du også glemme. Du kan via veldig enkle automatiseringsregler i appen sette opp låsen slik at den automatisk låser seg klokka 22 på kvelden, noe vi tenkte var et greit alternativ til autolåsing. Dette fikk vi dog aldri til å faktisk fungere. Låsen forble åpen, og etter hvert endte vi med å bare ha autolåsen på, selv om det er litt irriterende på korte turer ut.

Niklas Plikk, Tek.no

Konklusjon: Bra, men dum

Hvis du har en «dum» lås i dag, og ønsker en løsning som ikke trenger nøkler, er Yale Doorman V2N et godt valg for deg. Med tunga rett i munnen klarer du å installere den helt selv, og når alt er på plass er den pen å se på, solid i bruk og gjør akkurat det den lover.

Forventer du en smartlås som kan kobles opp til resten av smarthjemmet ditt, bør du nok heller se et annet sted. Doorman V2N ble tross alt lansert for flere år siden, og alderen merkes når det kommer til oppkobling til standarder som Zigbee og Z-Wave og paring med smarthjemassistenter som Smartthings, Google Home eller Alexa. Det går rett og slett ikke an her. Du kan kjøpe den som en isolert pakke som snakker med Yales Hub, eller pare den med en håndfull sikkerhetsselskaper, men heller ikke dette gjør den særlig «smart».

Men for all del – Yale Doorman V2N er solid og god – og det er helt nydelig å ikke trenge å tenke på husnøkler. Bare ikke forvent deg en smartrevolusjon på inngangsdøren din.