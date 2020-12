En av disse har høyest kapasitet av alle ladere vi har testet

Vi har testet 6 ulike nødladere som kan lade mobilen din trådløst.

Torstein Norum Bugge 13 Des 2020 15:00

Om du har lest tester her på Tek de siste åra har du kanskje fått med deg at vi har testet et helt lite busslass med nødladere. Hele 73 ulike modeller, for å være presis – spredt utover disse fire testene:

Samtlige av disse laderne har imidlertid én ting til felles: Alle har krevd at du kobler til enheten du vil lade med en ladekabel.

Nå har det imidlertid dukket opp en ny kategori av nødladere, hvor den ene langsiden har støtte for trådløs lading.

I dag ser vi nærmere på seks nødladere med innebygget trådløs lading, som altså lar deg lade opp ting ved at du bare legger enheten på toppen av laderen. Samtlige laderne bruker Qi-standarden, som mer eller mindre rubbel og bit av dingser kan lades trådløst er kompatible med.

Eksempler kan være mobilen din, smartklokka di eller de trådløse øreproppene dine. Slikt begynner det å bli mye av etter hvert, og dermed kan jo også behovet for trådløs lading på farta begynne å melde seg. Markedet for trådløse nødladere er riktig nok ganske smalt, men det begynner i det minste å bli en viss konkurranse også i dette markedet.

Dette er de seks modellene vi har hatt på testbenken de siste ukene:

Product Andersson PRB 2.2 Wireless Deltaco PB-Q1000 Deltaco PB-Q1001 Xiaomi Mi Wireless Power Bank 10000mAh Mophie Charge Stream Powerstation XL Trust Primo Wireless Charging Powerbank 20000 207 NOK 389 NOK 259 NOK 499 NOK 282 NOK Oppgitt mAh 10.000 mAh 5000 mAh 10.000 mAh 10.000 mAh 10.000 mAh 20.000 mAh Volt 3,7V 3,7V 3,7V 3,7V 3,8V 3,7V Oppgitt Wh 37 Wh 18,5 Wh 37 Wh 37 Wh 38 Wh 74 Wh Lading inn/ut USB-A 1A + USB-A 2A + 5W Qi-lader USB-A 2A + Micro-USB 2A (inn) + 5W Qi-lader USB-A 3A/18W + USB-C 18W (inn/ut) + Micro-USB 18W (inn) + 10W Qi-lader USB-A 2,4A + USB-C 3A/18W (inn/ut) + 10W Qi-lader USB-A 2,4A + USB-C 3A/18W (inn/ut) + 5W Qi-lader USB-A 2,4A + USB-C 3A/18W (inn/ut) + Micro-USB 2A (inn) + 5W Qi-lader Pass through/Power Delivery Nei/Nei Nei/Nei Nei/Ja Nei/Ja Nei/Ja Nei/Ja USB Type-C Nei Nei Ja Ja Ja Ja Hurtiglading Nei Nei Ja Ja Ja Ja Vekt 215 gram 122 gram 327 gram 307 gram 239 gram 457 grarm

I motsetning til våre andre nødladertester har vi altså ikke hatt noe spesielt fokus på kapasitet her. Laderne rangerer mellom 5.000 og 20.000 mAh, og det vil følgelig ikke være helt rettferdig å sammenligne dem direkte ettersom det er en betydelig forskjell på å drasse rundt drøyt en halv kilo nødlader og en lader du kan stappe i bukselomme. Men igjen: dette markedet er ganske smalt.

Batterikapasitet forklart Batterikapasitet oppgis gjerne i mAh (milliamperetimer), men denne verdien tar ikke hensyn til spenningen (V) i batteriet. Wh (wattimer) tar denne verdien med i regnestykket, og beregnes ved å dele mAh-verdien på 1 000, og gange dette med spenningen. Slik: V * (mAh / 1 000) = Wh Wh-verdier kan direkte måles mot hverandre, og ideelt sett burde dermed både mobil- og nødladerprodusenter benyttet denne verdien – noe de ikke gjør i stor grad i dag. Det er av sikkerhetsmessige hensyn innført restriksjoner på å ha med seg litiumbatterier ombord på fly. Batterier opptil 100 wattimer er generelt akseptert (løse batterier kun i kabinbagasje), mens batterier mellom 100 og 160 wattimer krever forhåndsgodkjenning fra flyselskapet. Batterier over dette er i utgangspunktet ikke tillatt. Ett av batteriene i testen er over denne kapasiteten, og er TYDELIG merket. Les mer om restriksjonene hos den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATA (PDF).

Lade trådløst – hva er poenget?

Slik fungerer trådløse nødladere. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Så, hvordan fungerer trådløse nødladere? Akkurat som vanlige trådløse ladere – du legger telefonen eller dingsen du vil lade på laderen, og – vips! - du er i gang med å lade. I motsetning til stasjonære ladere kan det imidlertid fort hende at du vil flytte på deg mens du lader med en nødlader, og derfor sliter vi litt med å forstå poenget med veldig store, trådløse nødladere.

Trust leverer en relativt svær lader, og i daglig bruk er det et strev å drasse den rundt og samtidig få noe ladet opp trådløst. Det skal ikke veldig mye bevegelse til for at trådløs lading ikke fungerer heller, sånn generelt.

Deltaco har laget en sugekopplader som kan festes på mobilen din. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Det fremstår som mer logisk at trådløse ladere er noe mer kompakte i undertegnedes øyne, og noenlunde mobilformede – slik at du kan holde dem med en mobil oppå og bruke mobilen uten altfor store komplikasjoner.

Inntil videre kan du jo alltids kable mobilen til laderen, men da kunne du jo også kjøpt en helt vanlig (og billigere/bedre) lader uten trådløs lading. Slik vi ser det er trådløse nødladere foreløpig først og fremst for deg som har flere trådløse dinger i livet ditt, som ørepropper, smartklokke og telefon – og bruker slik lading aktivt. For om du ikke må, så er sjansen også stor for at du heller ikke vil bruke trådløst over kablet av både praktiske og funksjonelle grunner (les: effekt).

Uansett: foruten disse generelle betraktningene har vi testet laderne omtrent som «vanlige» nødladere, og det betyr blant annet gjentatte målinger utført over flere uker. Vil du lese om hele prosessen vår, kan du ta en tur til denne testen .

Slik tester vi nødladere. Torstein Norum Bugge, Tek.no/kollasj

Vi kan imidlertid kort si at vi benytter to hovedverktøy for å vurdere nødladerne korrekt:

Digital måling – Vi benytter små USB-målere som plugges mellom nødladeren og en resistor (motstand), som trekker nøyaktig 1A (ampere) og omgjør energien til varme. Målingene gjøres tre ganger, og tallene du ser her er gjennomsnittet

Automatisert tallsjekk/utregning – Vi benytter egenskrevet Python-kode for utregning av dataene, for å sikre at ikke menneskelige feil påvirker resultatene. Koden finner du i en repository på Github.

Vi har altså ingen spesifikk måte å lade ut nødladerne trådløst, men det burde i teorien ikke ha noe å si for tallene våre. Vi anser derfor metoden som gyldig også her. Målingene har innflytelse på vår vurdering av nødladerne, og nederst i saken vil du kunne se informative grafer med tall fra alle laderne sammenlignet med andre, tidligere testede ladere.

Men nå: la oss se hvilke ladere som pekte seg ut som best!

Deltaco PB-Q1001 – Best i test, og best noensinne på ladetall

Deltaco PB-Q1001. Torstein Norum Bugge, Tek.no/kollasj

Den desidert beste laderen i testen er Deltacos PB-Q1001. Dette er det flere grunner til, men først og fremst er det kombinasjonen av alle grunnene som gjør at den peker seg spesielt ut. Laderen er både velbygget, har flust med ut- og innganger, har høy effekt og en hyggelig prislapp.

Ja, også har den en helt ekstremt høy målt kapasitet, med 76,58 prosent av kapasiteten oppgitt av produsenten. Dette høres kanskje ikke veldig imponerende ut, men når vi har i mente at de aller færreste nødladere i det hele tatt krysser 70-tallet er det en svært god prestasjon. Ja, desidert best av alle nødladerne vi noensinne har testet, faktisk.

I tillegg får du både USB Type-C, PD-lading, hurtiglading og 10W trådløs lading – samt en LED-skjerm som viser kapasiteten. Du kan også velge om du vil lade den opp med Micro-USB eller USB Type-C, og utsiden på laderen er gummiert og fin.

Rett og slett nesten ingenting å utsette, foruten at vi gjerne skulle sett en ekstra USB Type-C-port og mulighet for pass-through-lading. Men i og med at ingen av de andre laderne i testen kan by på dette heller kan vi ikke trekke Deltaco noe særlig for dette.

Laderen er også kompakt og lett å frakte med seg, også mens man bruker en telefon. Gummieringen hjelper til med å holde telefonen på plass på ladeplata under bruk også.

9 Imponerende Deltaco PB-Q1001 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Full pakke på nesten alle områder - og svært god kapasitet. Fordeler Godt utvalg av porter, to valg for opplading

Hurtiglading og PD-støtte

USB Type-C

Fin byggekvalitet, innebygget LED-skjerm

10W trådløs lading

Lav pris, ekstremt gode ladetall Ting å tenke på Blir fort fettete på enden

Kunne hatt pass through

Xiaomi Mi Wireless – En god lader, men litt stor

Xiaomi Mi Wireless Power Bank 10000. Torstein Norum Bugge, Tek.no

På en god andreplass finner vi Xiaomis nødlader, med en kapasitet på 10.000 mAh – akkurat som Deltacos PB-Q1001. Og nettopp Deltacos lader er Xiaomis store problem, for den gjør omtrent akkurat det samme som denne – bare bedre.

Nå er riktig nok Xiaomis lader bygget bedre, med enda kraftigere gummiering og metallkropp, men den er også både tyngre og større og dermed mer uhåndterlig. Samtidig er kapasiteten altså lik, og de målte tallene et par hakk lavere (men fortsatt relativt gode).

Du får kun USB Type-C for opplading, noe som i og for seg er greit, men til prisen skulle vi gjerne sett enda en slik port – eller i alle fall en Micro-USB-port i tillegg slik som Deltaco PB-Q1001 har.

Den trådløse ladingen foregår på 10W, og er altså relativt hurtig.

7.5 Bra Xiaomi Mi Wireless Power Bank 10000mAh annonse Sjekk prisen Gjør det samme som Deltaco, men med lavere kapasitet og minus en ladeinngang. Fordeler Svært god byggekvalitet, gummiering og metall

Høy ladeeffekt, 10W trådløs lading

PD-lading og hurtiglading

Relativt gode ladetall

USB Type-C Ting å tenke på Litt klumpete og stor

Kun én inngang for opplading

Høy vekt

Deltaco PB-Q1000 – Unikt og bra konsept, men veldig nisjepreget

Deltaco PB-Q1000. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Deltacos andre lader i denne testen er noe helt unikt – en veldig, veldig kompakt nødlader på 5.000 mAh med en rekke små sugekopper på baksiden. Tanken er altså at du skal feste laderen på baksiden av en telefon, og dermed kan lade trådløst uten å måtte bekymre deg for at laderen og telefonen skal forrykkes ut av posisjon så ladingen stanser opp.

Sugekoppene er kraftige nok til å holde mobilen oppe på egen hånd. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Konseptet er kult, og fungerer som en slags kvasi-Apple-MagSafe-løsning for de av oss som enda ikke har både nyeste generasjon iPhone og de magnetiske, trådløse laderne du kan bruke med disse telefonene (les: de aller fleste av oss).

Laderen selv har Micro-USB for opplading og en ekstra USB-A-port. Vi skulle gjerne sett USB Type-C her, og også gjerne 10W trådløs lading. Men akk, her får du hurtiglading hverken trådløst eller kablet.

Prisen er relativt hyggelig, og ladetallene innafor (om enn noe lave). Vi liker laderen, men kapasiteten og funksjonaliteten gjør at vi synes det blir litt vel nisjepreget foreløpig. Men om du tror dette er løsningen for deg, så kan det absolutt være verdt å prøve.

7 Bra Deltaco PB-Q1000 annonse Sjekk prisen Kult konsept og god utførelse, men laget for en smal nisje. Fordeler Liten og nett, kjekt med sugekopper

Unikt konsept, gjør trådløs lading lettere

Okay ladetall

God byggekvalitet, gummiert Ting å tenke på Lav effekt på alle utganger

Ingen USB Type-C

Lav kapasitet

Kun 5W trådløs lading

Mophie Charge Stream – All right, men litt skuffende

Mophie Charge Stream Powerstation Wireless XL. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Mophie har laget en lader som gjør stort sett det vi vil at en moderne nødlader skal gjøre. Den hurtiglader, den har PD-støtte og den har USB Type-C. Likevel kan vi altså ikke anbefale den, og igjen er det denne «totalpakka» som tipper vekta i disfavør av Mophie.

Joda, laderen er grei nok den, og i et vakuum er den sikkert knallbra. Men sammenlignet med Deltacos PB-Q1001 blir det fort litt mindre lystig, for Mophies lader har både færre ut- og innganger, høyere vekt, mer klumpete design og betydelig lavere ladetall.

Du får altså mindre for pengene dine, og det synes vi er litt kinkig – spesielt når den trådløse ladingen heller ikke foregår raskere enn 5W. Da hjelper det lite at laderen er velbygget og godt gummiert, for i det store bildet er det mer for en bonus å regne – og Mophie feiler på de grunnleggende tingene.

6.5 Helt greit Mophie Charge Stream Powerstation XL annonse Sjekk prisen Høyere pris enn konkurrentene, men totalt sett god. Fordeler USB Type-C

Høy effekt på pluggene

God byggekvalitet

PD-lading og hurtiglading Ting å tenke på Kun 5W på trådløs lading

Mer klumpete, vanskeligere i bruk

Høy pris

Få innganger/utganger

Lave ladetall

Trust Primo Wireless – Stor og tung, helt grei ellers

Trust Primo Wireless Charging Powerbank 20.000 mAh. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Trust Primo Wireless Charging Powerbank 20.000 mAh er en stor lader med et veldig langt navn. Nødladeren har en kapasitet på hele 20.000 mAh, og til prisen er det faktisk ganske hyggelig. Ladetallene er riktig nok ikke de mest imponerende vi har sett, men heller ikke forferdelige.

Det mest forferdelige med denne laderen er at den veier nesten et halvt kilo, og rett og slett er upraktisk i bruk. Vi kan ikke se for oss at noen i praksis vil kunne drasse denne rundt og samtidig lade noe trådløst på den på farta – den er både for tung og uhåndterlig. Det hjelper heller ikke at den totalt mangler gummiering, og heller ikke lader med mer enn 5W trådløst. Størrelsen og prisen tatt i betraktning er spesielt det siste svært skuffende.

Den har både USB Type-C og Micro-USB for opplading, og også en USB-A-port. Men det veier ikke opp for at det totalt sett er en litt skuffende totalpakke du får i hende her.

6 Helt greit Trust Primo Wireless Charging Powerbank 20000 annonse Sjekk prisen For stor til å brukes til trådløs lading på farta, og ellers helt grei - men ikke imponerende. Fordeler Greit priset for 20.000 mAh

PD-lading og hurtiglading

USB Type-C

Både Micro-USB og USB Type-C Ting å tenke på Lave ladetall

Stor og tung, vanskelig å bruke på farta

Kun 5W trådløs lading

Andersson PRB 2.2 Wireless – Teknologisk utdatert, men billig

Andersson PRB 2.2. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Helt til sist finner vi Anderssons nødlader. Andersson har tidligere hatt mange testvinnere her hos oss, så vi er skuffet over at denne laderen ikke gjør det bedre – men den er rett og slett ganske middelmådig. Prisen er riktig nok hyggelig, men teknologisk sett er laderen utdatert og skuffende.

Du får ingen USB Type-C-porter her, og de utgangene som er å finne her kan ikke lade noe som helst spesielt fort. Heller ikke den trådløse ladingen er særlig imponerende, med 5W effekt – og ladetallene viser skuffende 61,98 prosent av oppgitt kapasitet.

Det hjelper heller ikke at laderen er den desidert dårligst byggede i testen, med blank og ripeutsatt plast rund baut. Ikke overraskende er overflaten også for en solid fettmerkemagnet å regne.

Skal du først ha trådløs nødlader, er det nok ikke denne du skal ha. Men den har lommelyktfunksjon da. Akkurat som de aller fleste mobiltelefoner.

5.5 Middelmådig Andersson PRB 2.2 Wireless annonse Sjekk prisen Litt for "basic" i utførelsen, både på design og funksjonalitet. Fordeler Kan lades opp med både Lightning og Micro-USB

Relativt billig

Lommelykt Ting å tenke på Lav effekt på alle utgangene

Kun 5W trådløs lading

Ikke veldig imponerende ladetall

Blir veldig fettete veldig fort

Ingen USB Type-C

Kun 5W trådløs lading

Målinger fra de trådløse nødladerne

Slik leser du tallene I alle nødladertester gjør vi omfattende målinger over lang tid, for å få eksakte tall å forholde oss til. Disse tallene finner du under, i grafer. Vi har ikke oppdatert grafene med nye priser for de gamle laderne, som altså reflekterer prisen ved testtidspunkt. Vi har plukket ut alle testvinnerne fra våre tidligere nødladertester som relevante for sammenligning med de nye laderne i grafene. For målinger av alle laderne vi noensinne har testet, se testene vi lenket til høyere oppe i testen. De tre grafene viser målt kapasitet (den reelle kapasiteten vi målte), prosent av lovet kapasitet du får (forrige graf omgjort til prosent) og gram per Wh/kroner per Wh (hvor mye du må betale/drasse rundt per wattimer du får).

Målt kapasitet:

Prosent av lovet kapasitet:

Gram per Wh + kroner per Wh: