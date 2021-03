Den raskeste mobilen

ROG Phone 5 er en passe sprelsk spillmobil.

RGB-belysningen på baksiden kan pulsere jevnt mens du bruker den. Den kan også være discolys når du hører på Spotify, eller til lyden fra et spill. Hvis du og vennegjengen kjøper inn matchende mobiler kan lyset ha synkron puls på alle mobilene. Det kan forøvrig også skrus av. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 14 Mar 2021 19:08

Fire er et uheldig tall i kinesisk kultur, og hva ville vel vært teitere enn en gamingtelefon som bringer uhell med seg? Derfor har Asus døpt sin nyeste mobil ROG Phone 5. Telefonen er solid utstyrt, med massevis av ytelse og en prislapp som ikke burde skremme vannet av deg om du uansett tittet på rimelige iPhoner og Galaxy S-er.

Rimeligste utgave av ROG Phone 5 vil starte på 8500 kroner, som er et lite stykke under der de rimeligste toppmodellene ellers pleier å starte. De fleste av dem legger seg for tiden mellom 9500 og 12000 kroner. For de pengene får du en gamingtelefon som har et behagelig annerledes fokus, uten å være helsprø.

Selv om den som tidligere utgaver fortsatt har lys på baksiden og en mer nerdete design, har ikke Asus gått helt bananas med den biten heller. La oss kalle designretningen «techy men smakfull», med rom for å være uenig i kommentarfeltet. Men faktum er at på gamingmobilfronten finnes det en del snodige vrier, og ikke alle er like gode eller ser like bra ut.

Kanskje er ROG Phone 5 gamingmobilen som gir spillerne det de vil ha, uten at du som kjøper risikerer å velge et produkt som er «for gamer» for deg?

9 Imponerende Asus ROG Phone 5 annonse Sjekk prisen Asus ROG Phone 5 er den raskeste mobilen du kan kjøpe. Fordeler Ingen mobil oppleves raskere

Meget god skjerm

Solid batteritid

Lynrask lader (inkludert)

Akkurat annerledes nok design

Masse tilgjengelig ekstrautstyr

Hodetelefonkontakt med god lyd

Doble USB-porter

RGB-lys til varslinger på baksiden

Styr spillet med berøringsfølsom ramme

Perfekt utformet for å unngå uønskede skjermberøringer Ting å tenke på Ikke vanntett

Middels kamera til prisen

Fingerleseren kunne vært bedre

Ikke trådløs lading

Det er ikke mange store endringer som har skjedd med nye ROG Phone 5 sammenliknet med forgjengeren ROG Phone 3. Du får litt større skjerm og du får den nyeste og raskeste prosessoren som kan drive en Android-telefon. Designet har også fått seg en liten bump - blant annet med en raff og stilig hvit versjon. Den har et slags to-tonedesign, ettersom rammene er svarte både rundt skjermen foran, og langs sidene. Den blir ekstra tøff når RGB-lyset på baksiden kommer på.

Selv om skjermen har økt litt er det ikke store endringer i størrelsen på telefonen. Den har bare blitt 0,7 millimeter bredere enn før og 1,8 millimeter høyere.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ekstremversjoner på vei

I tillegg har telefonen fått større høyttalere, og hodetelefonkontakten som manglet i 3-ern er tilbake. Nå må du ikke lenger sette på Asus’ lille mobilkjøler, eller en overgang, for å få støtte for kablede hodetelefoner.

Raskere lading er det også blitt støtte for.

De litt villere endringene sammenliknet med forrige generasjon ser man lenger oppe i prisklassene, og litt senere i butikkene. Det kommer nemlig to ekstra versjoner av ROG Phone 5. En Pro-utgave og en som heter Ultimate. Disse blir utstyrt med varslingsskjermer på baksiden, og ekstra berøringsfelter bak.

Aller raffeste utgave leveres med hele 18 gigabyte av den raskeste RAM-en som er tilgjengelig for telefoner. Da er vi godt over i både nerding og en grad av overtro - all den stund de mellom 8 og 12 gigabytene grunnmodellen leveres med skulle være tilstrekkelig for det meste. En gang i fremtiden kan du få bruk for det, men kommer du fortsatt til å ha ROG Phone 5 når den tid kommer?

Les også ROG Phone 3: En helt ekstrem smarttelefon

Skjermen kan bli veldig lyssterk, men i vanlig menybruk er den noen ganger litt gnien på lyset. Det merkes først og fremst utendørs i sterk belysning. Det må sies at selv de beste telefoner sliter i direkte sollys. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Diger, men god skjerm

Skjermstørrelsen har gått fra 6,59 til 6,78 tommer. I praksis har den blitt litt høyere, uten at så mye har skjedd i bredden. Dermed har den vokst på seg noen piksler oppover - fra 2340 til 2448 - men ingen i bredden. Det er fortsatt det man kan kalle en full-HD-skjerm dette her. Det finnes rett nok mobilskjermer som gir den høyere 1440p-oppløsningen, men med en pikseltetthet på knappe 400 piksler per tomme skal du nistirre ganske hardt på skjermen før du legger merke til forskjellen.

Det som er synlig uten at du må frem med måleverktøy er at lysstyrken har gått opp. Forrige utgave hadde 650 nits som typisk lysstyrke, mens denne har 800 - og absolutt maks ved full lysstyrke og HDR-innhold er 1200 nits.

Samtidig er utelys vanskelig å konkurrere med nesten uansett hvor kraftig skjermen er, og i noen situasjoner skulle jeg ønske det lot seg gjøre å stille skjermen enda litt sterkere på ROG Phone 5. Den har lysreservene, men bruker de mest ekstreme av dem først ved HDR-avspilling og ikke i vanlig menynavigering.

Rammen er akkurat tykk nok til at mobilen er behagelig å holde uten fare for feiltrykk på skjermen. Den rommer også frontkamera og kraftive høyttalere som gjør det digg å spille uten hodetelefoner eller andre høyttalere. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Annerledes glass og ramme

Skjermglasset er oppgradert fra eldre Gorilla Glass til det nye Victus-glasset fra Corning. Det er det samme som du finner i Galaxy Note 20 og Galaxy S21 - det skal tåle vesentlig mer enn sine forgjengere. Verdt å merke seg er at baksiden fortsatt er i Gorilla Glass 3, og som før.

ROG Phone 5 er ikke blant telefonene med kurvet skjermglass eller minst mulig ramme. Den har heller ikke stor ramme - bare akkurat stor nok til at man aldri feilberører skjermen. Rammen er litt tykkere på hver kortside, som er perfekt når man holder telefonen i landskapsmodus. Frontkamera og høyttalere er forøvrig felt inn i skjermrammene, så du slipper det irriterende hullet i skjermen mange andre telefoner har.

Forøvrig er det verdt å merke seg at den optiske fingerleseren i ROG Phone 5 er betraktelig mindre presis, og en god del tregere, enn i for eksempel Samsungs S21-serie. Men setter du telefonen opp med ansiktsgjenkjenning er det tross alt forholdsvis sjelden du får bruk for fingeravtrykket.

Det er ikke første gang Asus trykker GLHF på SIM-luken, men det er fortsatt en artig detalj. GG! Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Topp ytelse

Asus har aldri sluntret på opplevd ytelse. Selv modellene som ikke er spillorienterte er knallbra på dette området. De har altså god og rask programvare, og når de kombinerer det med en av de raskeste mobilbrikkene på markedet og tilsvarende skjerm, går det som det må gå.

Asus ROG Phone 5 er antakeligvis den telefonen jeg har vært borti som gir aller raskest brukeropplevelse. Den reagerer momentant. Alltid. Det er aldri snakk om ventetider før noe skjer, enten det er app eller knapp. Trykk på det, og resultatet viser seg så umiddelbart at fingeren knapt rekker å forlate skjermen.

Målingene gir ikke et like overbevisende inntrykk.

Noen gjennomganger av 3D Marks nyere Wildlife-måling i Unlimited-modus ga fullstendig overlegen seier til iPhone 12 Pro Max, som fikk nesten dobbel skår av det Asusen oppnådde. Det selv om Ulimited-modusen skal hoppe over alle skjermrelaterte egenskaper som oppløsning og frekvens - med bare 60 hertz oppdateringsfrekvens vil Apples mobil uansett ha et ytelsesovertak i praksis mot Asus. Også da vi kjørte Basemark GPU gjentok det samme seg. Medium-testen laget for full-HD-grafikk ga et voldsomt overtak til iPhonen. Det er imidlertid ikke mange innstillinger å velge i på iPhone, mens man på Android kan velge 3D-bibliotek (Vulkan eller OpenGL), og ulike teksturkomprimeringer.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

AnTuTu har blitt bannlyst av Google. Den kan være spionvare. Hvorvidt den faktisk er det er mer uklart - og på normalt sikkerhetsorienterte Apple-mobiler er den lett tilgjengelig. Uansett snus forholdet mellom Android og iOS på hodet her, og Asus-telefonen kommer klart best ut. For sikkerhets skyld slo vi av 144 hertz-funksjonen i skjermen før den ble gjennomført.

Nøyaktig hva resultatene betyr er litt vanskelig å si. De krever en del tolkning.

Telefonene har forskjellige plattformer, ulike 3D-API-er (Vulkan, OpenGL, Metal) og få og til dels gamle ytelsestester tilgjengelige i appbutikkene - Basemark-testen er fra 2018. Det er lurt å ta målingene med en klype salt. Men alt tyder likevel ganske sterkt på at Asusen er blant de aller raskeste Android-mobilene, og konkurransedyktig i generell ytelse mot iOS. Så er spørsmålet akkurat hvor mye heftigere Apples nyeste mobiler er på renspikket grafikkytelse - og i akkurat hvilke situasjoner. 3D Mark, Basemark GPU og AnTuTu måler ytelse på ulikt vis, og med ulik grad av bidrag fra CPU og GPU - selv om alle sammen er tungt rettet mot sistnevnte. Og uansett viser Geekbench et svakt overtak til iPhonen - så AnTuTus CPU-komponenter burde ikke kunne snu overtaket iPhonen har i de rent GPU-rettede testene.

Så hvorfor tar vi disse resultatene med?

De gir en grad av forutsigbarhet som ikke flytende beskrivelser kan gi, og de gjør det lettere for deg å sammenlikne med telefonen du har fra før. Innenfor Android-universet burde uansett resultatene være fint sammenliknbare, og der er ROG Phone 5 i tydelig tet.

Rask lading og god batteritid, men ...

På batteritidsfronten er det meste som før. Både i spesifikasjonsarket og opplevd. Telefonen har 6000 mAh batteri, og det rekker i et par dager om du bruker den forsiktig, eller til én dag hvis du bruker den mye og hardt. Men det går vesentlig raskere å lade telefonen opp igjen når den er tom, siden det følger med en 65-watts lader i motsetning til den svakere, men fortsatt ganske hurtige, 30-watteren som kom i esken til forrige modell.

En ulempe for enkelte; det er fortsatt ingen støtte for trådløs lading her. Dermed må du bruke kabel. På den positive siden har telefonen to innganger for USB-kabelen, sånn at du kan lade telefonen fra den siden som er minst plagsom når du spiller. Det betyr også at du kan koble til tilbehør samtidig som du lader. Muligheten for hodetelefoner koblet rett i telefonen gjør også at ROG Phone 5 har en relativ overflod av tilkoblingspunkter sammenliknet med andre mobiler.

Kamerabumpen på baksiden stikker litt ut, men er av beskjeden størrelse sammenliknet med de heftigste telefonene, så som Galaxy S21 Ultra eller iPhone 12 Pro Max. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Helt kurant kamera

Kameraene er i hovedsak som i fjor - det er tross alt ikke så lenge siden forgjengeren kom på markedet. Det betyr et 64 megapiksels hovedkamera uten stabilisering. Brikkestørrelse, oppløsning og glass er likt - dermed ligger eventuelle forskjeller i programvaren eller systembrikken som også gjør signalprosesseringen fra kameraet.

I korte trekk er det her du finner telefonens eneste «trege» egenskap. Kameraet har ofte lyst på litt mer eksponeringetid enn det får, og bevegelsesuskarphet oppstår ganske ofte. Noen ganger sliter det litt mer fargerepresentasjon - som du spesielt kan legge merke til i bildene under, der himmelen har flere relativt ulike fargetoner på samme kveld. Også Samsung og Apple slet med å få himmelfargene slik øyet så den, men siden det er nokså enkelt å legge på et filter eller fargekorrigere før man deler bildene uansett er det ingen stor negativ egenskap.

Tre øyne; vidvinkel, ultravidvinkel og makro. Zoomkamera får du ikke på baksiden av denne telefonen, men med høyoppløst hovedkamera er det mulig å få jobben gjort digitalt. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ultravidvinkelen er svakere enn hovedkameraet, og gir relativt ofte uskarpe bilder. Mer lys hjelper godt på, men ultravide bilder er ofte et lite sjansespill med denne telefonen.

Det er ikke zoomkamera her, i motsetning til på mange andre. I stedet får du et fem megapiksels makrokamera som fungerer noenlunde greit, men ikke leverer de beste bildene. Autofokus på vidvinkelen gir i så godt som alle tilfeller jeg har testet det bedre bilder enn billige, dedikerte, lavoppløste makrokamera.

Til å zoome er det forresten greit med piksler å ta av i hovedkameraet og 2x-bilder der telefonen bare kutter litt i de opprinnelige 64 megapikslene blir helt presentable. Men du kan naturligvis ikke nærme deg 10–15 ganger zoom som du komfortabelt kan med en Galaxy S21 Ultra, for eksempel.

Frontkameraet på telefonen er nesten helt likt som i fjor, men har fått mindre lyssterkt glass. Dermed krever det bedre lys for å gi skarpe, klare bilder enn frontkameraet i ROG Phone 3.

Trafikkvett er ekstrautstyr.

Ultravidvinkel.

Vanlig vidvinkel.

2x digital zoom.

Vanlig vidvinkel (1x)

På mobilskjermen overdrives fargene noe - selv med «naturlig» som fargemodus. I delinger eller når du overfører til PC blir bildene mer naturlige. Dette huset var blekrødt, men fremsto langt mer intenst rødt på mobilskjermen.

Damptraktor i godt dagslys.

Damptraktor i svakere skumringslys.

Innendørs belysning.

Omtrent så bra er det beste det kan bli med makrokameraet. Men da er det også badet i lys - de fleste makrobildene blir mer grumsete.

Omtrent samme bilde tatt med hovedkamera og litt zoom/beskjæring. Mer naturlige farger og flere detaljer. Det er såvidt en antydning til uskarpt fordi nærgrensen utfordres, men litt mer avstand og ditto beskjæring hadde kurert den biten.

Makrobilde av snø på et sykkelsete utendørs i overskyet ettermiddagsbelysning.

Makrofoto av liten eske.

Fordeler og ulemper

Både ytelse og spesifikasjoner for ROG Phone 3 er i toppklasse. Spesielt om du titter på rimeligste modell, som strengt tatt er modellen jeg hadde snust på selv. Hvorfor man skal så langt opp i prisstigen for denne telefonen er mer uklart, når du etter hvert får vesentlig bedre kamera, trådløs lading og et par andre ting i andre toppmodeller.

Eksempelvis er ROG Phone 5 fortsatt ikke vanntett, og har ikke noen IP-sertifisering. Det betyr at i styrtregn er man noe mindre sikker på at dingsen overlever enn med andre telefoner i prisklassen.

Den voldsomme oppdateringsfrekvensen på 144 hertz i skjermen er best i klassen, men det er små forskjeller mellom 120 og 144 hertz, og flere av konkurrentene tilbyr 120 hertz. Når Samsung leder den flokken med millionselgerne sine, i form av Note 20 og S21, kan man nok trygt anta at programvaren i Google Play vil dvele relativt lenge ved 120 hertz før den hopper videre til 144 hertz.

Og i tillegg skal du være svært dreven gamer før du faktisk trenger så ekstreme hastigheter, i den grad spillet er i stand til å gå nord om 120 hertz i utgangspunktet.

USB-kontakt i den ene langsiden av telefonen gjør det enkelt å lade telefonen mens man spiller. På den motsatte langsiden har du virtuelle skulderknapper i rammen, som kan tilordnes knapper på skjermen i alle mulige spill. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Nyttige gamingfunksjoner

Den berøringsfølsomme rammen, som kan klemmes på til dagligdagse funksjoner, eller brukes som skulderknapper i spill er en praktisk greie Asus har holdt på med i noen år. Løsningen fungerer godt til enkle snarveier når du har fulle hender, og til spillkontroller der du får veldig mye å holde styr på.

Min erfaring er likevel at i spill med 3–5 skjermkontroller er det gjerne enklere å bruke skjermknappene enn å holde telefonen akkurat riktig til at du kan trykke på både skjermen og rammen samtidig. Rammen er forøvrig ikke den glatteste jeg har vært borti, og ligger godt i hånden - men du må likevel holde mobilen på en litt knotete måte for å få maks ut av skulderknappene.

Jo mer som foregår, og jo mer rotete skjermen blir, jo nyttigere blir de virtuelle skulderknappene. Det er forøvrig lett å sette dem opp fra den såkalte Armory Crate-menyen, der du kan velge mellom at de skal trykke på skjermknapper - noe som vil fungere med alle spill, eller mer spesialiserte funksjoner som er tilpasset spesifikke spill.

Jeg liker også godt at Armory Crate-appen organiserer et relativt greit utvalg spill, der du kan sortere på hvor rask skjermoppdatering som støttes og i hvilken grad ulike kontrollere er støttet. En ganske stor mengde av disse spillene er det jeg ville kalt «skrot», som ikke er en gamingtelefon verdig. Hva skal du egentlig med 144-hertz-støtte på et enkelt spill der du fytter pinnefigurer på skjermen? Men en ikke ubetydelig andel av spillene er påkostede, gode titler som du kan ha timevis med moro i. Velger du 144-hertz-sorteringen vil jeg anslå at det er et par hundre spill å velge mellom, og en plass mellom 20 og 40 som du faktisk har lyst til å prøve ut. Det er langt fra ingen, men det er også så få at å finne dem på egen hånd i Google Play er utfordrende - derfor er det fint med Asus’ kuraterte oversikt.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fysiske fordeler

Ved grafikkintensiv spilling, masse lyd fra de innebygde høyttalerne og en skjerm som tidvis blir veldig lys, blir mobilen lunken ganske fort - men så holder den seg der den neste timen, og derfra blir den formodentlig ikke stort varmere, med mindre du finner et enda litt mer krevende spill. Kjølingen ser ut til å fungere godt.

Det finnes stadig et kjøletilbehør med vifte som du kan klipse på mobilen - men i denne generasjonen følger det ikke med. Skulle jeg vurdert å kjøpe den såkalte Aero Active-kjøleren hadde det blitt for å få de fysiske ryggknappene den gir. Med disse får du langt mer fysisk «kontrollerfølelse» selv om telefonen er kompakt og passer i lomma.

Fysisk hodetelefonkontakt med god lydkvalitet og masse volum vil også være takknemlig mottatt - spesielt blant spillere som misliker forsinkelser mer enn alt. Det hjelper ikke så mye å høre motspillerens fottrinn i spillet ett millisekund etter at du har respawnet - det er i sånne situasjoner du enten må ha kabel, eller eventuelt en av de relativt få trådløse hodetelefonene som støtter lyd med svært lav forsinkelse.

Forøvrig er det også verdt å nevne hvor solide de innebygde høyttalerne er. Telefonen spiller virkelig bra, og kan gå ganske høyt opp i volum. Den blir kanskje slått av enkelte telefoner i rene decibel, men de færreste av dem låter like fyldig og pent. Vi må til iPhoner og Galaxy S-er for å få tilsvarende lydkvalitet uten å trenge tilbehør.

Det er en fotogen telefon Asus har laget. Den fremstår som noe midt mellom de drøyeste gamingdesignene og mer ordinære mobildesign. Den er muligens «akkurat passe» for mobilgamere som vil ha en mer egnet telefon uten å gå helt av skaftet. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Til slutt

Asus treffer en perfekt balanse med ROG Phone 5. Den fremstår mest av alt som en vanlig telefon, der noen har tatt en fot i bakken og spurt seg; «er dette godt nok for en gamer?» ved hvert punkt i utviklingen. Det betyr at du kan stille den inn med vanlig Android-utseende og se på den som en litt annerledes designet telefon, med markedets beste opplevde og til dels målte ytelse. Du trenger ikke å identifisere deg som eller med gamere for å like denne telefonen her.

Men hvis du gjør det får du også en telefon som er prima for deg. Den går ikke varm like lett som andre telefoner, den har alle de riktige målene for skjerm og ytelse, og praktiske tilbehør som gjør det lett å ta spillingen ett steg videre om du vil. For deg som er gamer gir det også mening å bli med et lite stykke opp i spesifikasjonene, hvis du føler for det - det er jo ikke sikkert du mest av alt skal ha telefonen som kamera.

For oss andre er dette en telefon der inngangsmodellen uansett burde vurderes, men der hvor mye telefon du får per krone dabber av oppover i prisstigen. Ikke akkurat uvanlig, men de fleste har nok mer igjen for en vanntett telefon med topp kamera enn de har for skjerm på baksiden og 18 gigabyte RAM.