Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 9 byr på usynlige forbedringer

Kamera Niklas Plikk / Tek.no

Niklas Plikk Publisert i går 08:00 Lagre

Apple Watch Series 9 ser ved første øyekast helt lik ut som forgjengeren. Og på spesifikasjonslisten skal du også lete litt før du ser de aller største endringene fra fjoråret. Men endringer og forbedringer er det, og i praksis viser de seg å være ganske så nyttige.

Dette er nytt i Apple Watch Series 9:

Skjermen har blitt vesentlig lysere - opp fra 1000 til 2000 nits

Double Tap (for å styre klokken uten å ta på den)

Betydelig oppgradert prosessor, som tilsynelatende ga oss bedre batteritid

Oppdatert UWB (Gjør det enklere å finne mobilen)

Ny farge (rosa!)

Vi har prøvd Apple Watch Series 9 den siste uken, og kommer ut av det med et generelt positivt inntrykk.

8 Meget bra fjerne Apple Watch Series 9 8 Meget bra sitat Series 9 byr på et etterlengtet ytelseshopp og en håndfull små, men nyttige, funksjoner Fordeler + Kraftig forbedret prosessor

+ Bedre batteritid i praksis

+ Hendig ny "mobilfinner"-funksjon

+ Double tap KAN endre måten vi bruker Apple Watch på (Test oppdateres!)

+ Lader fort

+ Merkbart mer lyssterk skjerm Ting å tenke på — Fortsatt ikke fantastisk batteritid

— Ganske dyr

— Krever iPhone 15 for å bruke den nye «mobilfinneren»

Samme gamle, på godt og vondt

Kamera Niklas Plikk / Tek.no

Designmessig har det ikke skjedd mye med Apples smartklokke de siste årene. Apple Watch Series 9 kommer i de samme størrelsene som før - 41 millimeter og 45 millimeter - og du kan fortsatt velge om urkassen skal være i aluminium eller stål. Alumium er billigere og lettere, men stålvarianten kan til gjengjeld by på safirglass for å gjøre den ekstra motstandsdyktig mot riper.

Vårt testeksemplar er en 45 millimeters-variant i aluminium, farget i en mørk blåfarge. Anonymt og kledelig, om enn litt kjedelig. Nytt i år er at urkassen også kan fås i rosa.

En Sport Loop i midnatt-farge, samt en 45-millimeters urkasse. Kamera Niklas Plikk / Tek.no

Som vanlig har Apple utvidet båndutvalget en smule også, og prisene fortsetter å være ganske stive hvis du skal kjøpe ett av Apples egne bånd. Vårt eksemplar kom med «Sport Loop» i midnatt-farge, som koster 690 kroner, men prisene går helt opp til 5500 kroner for de mest eksklusive metallbåndene.

Samme bånd fra tidligere år - i hvert fall fra Series 7 og utover - vil for øvrig fortsatt passe Series 9-klokken også, så hvis du allerede har et bånd du liker godt, kan du flytte det over til årets modell.

Nytt i år er også en mer lyssterk skjerm, som nå kan lyse opptil 2000 nits. Dette hjelper definitivt på lesbarheten på skjermen midt på dagen når solen er oppe, og vi liker også godt at skjermen kan dimme helt ned til 1 nits når du skal sove.

Første ytelseshoppet på tre år

Kamera Niklas Plikk / Tek.no

Selv om vi er vant til å høre om forbedret ytelse hver gang Apple viser frem sine nye mobiler, nettbrett og datamaskiner, er det ikke alltid det samme fokuset på klokkene. For selv om Series 6 kom med en «S6»-brikke, Series 7 kom med «S7» og Series 8 kom med «S8», er det nesten bare navnet som har endret seg, ikke prosessorytelsen.

Årets Apple Watch Series 9 tar imidlertid et betydelig skritt opp. S9-brikken på innsiden skal ifølge Apple by på 60 prosent flere transistorer enn tidligere - 5,6 milliarder er tallet, for den som lurte - som skal gjøre klokken mer responsiv og raskere enn før. Eller i hvert fall godt rustet for å holde ut i mange år til.

For i praksis skal jeg ikke påstå at jeg merker veldig stor forskjell i responsen fra fjorårets Series 8-klokke. Den var, og forblir, rask.

Batteritiden derimot opplever jeg som bedre. Til tross for at Apple fortsatt bare sier den skal holde til «en dag», også kjent som 18 timer i Apples verden, synes jeg batteriprosenten beveget seg merkbart saktere ned mot null. Der Series 8 kom seg gjennom dagen, men bare så vidt, har vi i testperioden hatt Series 9 på armen i opptil 34 timer, før den takket for seg. Det lover godt.

Apple Watch Ultra 2 Apple Watch Series 9 Apple Watch SE Galaxy Galaxy Watch 6 Cla. annonse Pris 10 931,- - 3 190,- 4 012,- Pris 11.000 kroner 5490 kroner 3190 kroner 4890 kroner Størrelse/materiale 49 mm / titan 41 eller 45 mm / alu eller stål 40 eller 44 mm / alu 43 eller 47 mm / stål Økosystem/appstøtte Apple/App Store Apple/App Store Apple/App Store Google Play Oppgitt batteritid (ladetid) 36 timer 18 timer 18 timer 30 timer med alltid på-skjerm Utforming Firkantet urskive/skjerm Firkantet urskive/skjerm Firkantet urskive/skjerm Rund urskive/skjerm Lysstyrke 3000 Nit 2000 Nit 1000 Nit 2000 Nit Sensorer Vanntemp, kroppstemp, pulsox, ekg, syklus Kroppstemp, pulsox, ekg, syklus Puls Pulsox, ekg, blodtrykk, fett%, syklus Vanntett Tett til 100 meter Tett til 50 meter Tett til 50 meter Tett til 50 meter Åpne fullskjerm Mer +

Double Tap - nyttig, men ikke tilgjengelig ennå

En ny funksjon som har kommet med Apple Watch Series 9 er noe de har valgt å kalle «Double Tap», eller dobbelttrykk. Dette lar deg bruke klokken uten å faktisk trykke på skjermen. I stedet bare «tapper» du pekefingeren og tommelen på klokkehånden sammen to ganger, og klokken vil gjenkjenne bevegelsen.

Det skal være den nye «nevrale motoren» i S9-brikken som muliggjør dette ifølge Apple, ved at den klarer å prosessere maskinlæringsoppgaver dobbelt så raskt som før.

Den bruker data fra alle klokkens ulike sensorer, alt fra gyroskop og akselerometer, og angivelig også endringer i blodstrømning til hånden når du kniper hånden sammen, for å verifisere at du har trykket fingrene sammen.

Foreløpig er Double Tap ikke tilgjengelig. Vi må vente til oktober før funksjonen rulles ut til alle brukere, inkludert vår testenhet.

Kollega Finn Jarle Kvalheim fikk imidlertid prøve funksjonen da han besøkte Apple i Cupertino under iPhone-lanseringen, og førsteinntrykket var positivt. I hvert fall i form at det fungerte, og registrerte alle forsøkene vi gjorde på å trykke. Men hvor nyttig det faktisk er, gjenstår å se. Apple sier for eksempel at det er nyttig når du har hendene fulle med handleposer, men dette får vi ikke sjekket ut ennå.

Vi oppdaterer testen med inntrykkene våre i oktober, når oppdateringen er på plass.

Utrolig smart «Finn mobilen»-funksjon

En ganske banal og enkel funksjon for Apple Watch har alltid vært «Finn mobilen»-knappen på kontrollpanalet, som får mobilen til å plinge, slik at du lettere kan finne den. Den har alltid vært nyttig, men kanskje også litt irriterende for alle rundt deg, for det holder ikke alltid med ett enkelt pling før du finner den.

Med Apple Watch Series 9 kan du nå finne iPhonen din med langt større nøyaktighet. Du trykker fortsatt på den samme knappen som før, men i stedet for at du bare hører et pling i det fjerne, får du nå også opp avstanden på klokken din, og små vibrasjoner hjelper deg å kjenne at du kommer nærmere mobilen. Jeg har testet dette flere ganger, og nøyaktigheten er faktisk overraskende god.

Jeg skulle dog ønske at det var mulig å bruke funksjonen uten noen lyd i det hele tatt, og kun brukt distansemåleren, for å ikke gjøre det like tydelig for alle rundt deg at du har mistet mobilen enda en gang.

Dessverre krever det en splitter ny iPhone også, fordi det er den nye UWB-brikken i årets iPhone 15-modeller som muliggjør funksjonen.

Snoopy har fått en egen urskive nå, som skulle vise seg å faktisk være litt søt. Hver gang man løfter opp klokken spaserer Snoopy inn på skjermen og gjør litt ulike aktiviter. For eksempel blir regnværet utendørs ganske morsomt illustrert. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Nye menyer - bedre, eller bare annerledes?

Årets nye klokkemenyer fra Apple gjør flere store endringer. For eksempel vil et sveip opp fra bunnen av klokken dra frem en «smartstabel» med viktige og nylig brukte funksjoner på klokka. Sveip fra toppen og ned gir nylige varslinger.

Tidligere var kontrollsenteret på klokken tilgjengelig gjennom et slikt sveip, men det er flyttet til sideknappen på Apple Watchen. Små rokkeringer, men jeg er ikke sikker på at smartstabelen tilfører så mye - iallfall ikke ennå. Litt av tanken er at den skal tilby kvikk betjening av oppgaver du repeterer sammen med Double Tap. Så kanskje den blir nyttigere senere?

Kamera Niklas Plikk / Tek.no

Konklusjon:

Apple Watch Series 9 byr ikke på noen store overraskelser, og det trenger den heller ikke for å være en veldig solid og god smartklokke.

Det er fortsatt en alt-mulig-maskin på armen, som tilpasser seg de fleste aktiviteter du kan holde på med. Den økte lysstyrken på skjermen kommer godt med, og den nye prosessoren gjør kanskje ikke at ting går raskere, men vi mener at batteritiden har blitt merkbart bedre. Den nye Double Tap-funksjonen virker også nyttig, selv om vi ikke får verifisert dette skikkelig før den blir tilgjengelig i oktober. Da oppdaterer vi testen. Den nye og langt mer nøyaktige mobil-finner-knappen fungerer ypperlig, men bør ikke i seg selv være grunnen til at du kjøper Apple Watch Series 9 - for den fungerer tross alt bare med årets nye iPhoner.

Har du en Series 7 eller senere og vurderer om du skal oppgradere, er det neppe nok nyheter her for å ta steget. Det er nok heller hvis du har en eldre modell, spesielt fra Series 5 og tidligere, hvor du vil merke mange forbedringer, i form av større skjerm, nye sensorer, bedre batteritid og kanskje også bedre ytelse.

8 Meget bra fjerne Apple Watch Series 9 8 Meget bra sitat Series 9 byr på et etterlengtet ytelseshopp og en håndfull små, men nyttige, funksjoner Fordeler + Kraftig forbedret prosessor

+ Bedre batteritid i praksis

+ Hendig ny "mobilfinner"-funksjon

+ Double tap KAN endre måten vi bruker Apple Watch på (Test oppdateres!)

+ Lader fort

+ Merkbart mer lyssterk skjerm Ting å tenke på — Fortsatt ikke fantastisk batteritid

— Ganske dyr

— Krever iPhone 15 for å bruke den nye «mobilfinneren»