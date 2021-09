Test Bose Sleepbuds II

Boses sovepropper er tilbake - og bedre enn før

Boses sovepropper er blitt bedre enn før. Men de er fortsatt kostbare sett opp mot hvor lite de egentlig gjør.

Historien til Boses Sleepbuds har vært brokete, for å si det mildt. Først var det en del som reagerte på at Bose benyttet seg av folkefinansiering for å lansere soveproppene i første omgang i 2018, og så måtte Bose trekke tilbake hele produktet etter at en del kunder opplevde batteriproblemer. De sa sågar unnskyld til kundene.

Nå er versjon to her. Batteriet er byttet, og skal ifølge Bose være langt mer pålitelig enn før. Blåtann-antenna er oppgradert, Bose hevder å ha endret det utvendige materialet for å unngå at proppene «gnisser» mot puta om natten og ikke minst skal evnen til å maskere støy ha blitt enda bedre. Det er takket være en ny høyttaler innvendig, bedre passiv demping og et større arsenal av maskeringslyder.

Ingen støydemping, ingen andre funksjoner

Om du ikke er så godt kjent med Sleepbuds, er det altså Boses helt trådløse ørepropper som skal hjelpe deg med å sove. De spiller ikke musikk, kun ulike lyder/hvit støy som skal dekke over annen støy rundt deg, som snorking eller trafikk.

Sleepbuds har for ordens skyld ikke støydemping, som proppene vi testet fra QuietOn, men lener seg i stedet på passiv støydemping og altså maskeringslyd i ørene dine. Disse lydene kan være ting som flykabinstøy, bølger som slår inn mot stranda eller vinden som blafrer i blader på bakken.

Boses argument er at støymaskering er mer effektivt mot «ujevne» lyder som partnerens snorking eller lyden fra en fest i etasjen over, mens aktiv støydemping - som jo Bose er mest kjent for - fungerer best når det er snakk om den typen jevn støy vi opplever på fly eller på bussen.

7.5 Bra Bose Sleepbuds II annonse 2790 NOK Sjekk nå 2790 NOK 2790 NOK Fordeler Krysse av Relativt gode til å maskere støy

Krysse av Godt utvalg lyder

Krysse av Pent etui med kraftige magneter

Krysse av Stort sett behagelige å ha på

Krysse av Smarte LED-dioder som forteller om status Ting å tenke på Bytt Fortsatt litt for store og harde til å være uproblematiske i alle liggeposisjoner

Bytt Svakere batteritid enn forgjengeren

Bytt Ganske kostbare for hva de gjør

Veldig små

Selve utformingen av produktet er i hovedsak den samme som tidligere, med bittesmå propper, myke vinger som holder dem på plass i øret og et ganske stort og tilsynelatende påkostet etui som proppene klikkes fast i med magneter for å lade.

Proppene er - som tidligere - svært komfortable å ha på. Har du brukt Boses vanlige ørepropper med vinger har du en god indikasjon på hvordan de er utformet, bare at disse er enda mykere og enda mer behagelige. Det følger med tre størrelser i esken - small, medium og large, hvor standardstørrelsen medium fungerte helt fint for meg.

I tillegg er altså proppene betydelig mindre enn vanlige ørepropper for musikk og annet, noe de selvfølgelig også må være for at det skal være mulig å sove godt med dem - i alle fall så lenge du sover på noen annen måte enn på ryggen.

Undertegnedes innsovningsposisjon er eksempelvis på magen, og selv om proppene er veldig kompakte, kan det være utfordrende å finne en posisjon som gjør at de ikke er «i veien». Om du ikke ligger akkurat riktig, kan du fort ende med at proppen i det øret som ligger mot puta havner i et slags vakuum som gjør at du ikke egentlig hører maskeringslyden.

Bose-proppene er bittesmå og lette å få til å sitte på plass i øret.

Naturlyder, flykabin og musikk

Bose deler lydene du kan velge blant i tre kategorier - støymaskering, naturlandskap og «beroligende», hvorav de to første er ulike støybilder som ikke er så veldig ulike hverandre. Den siste er avslappende musikk av den typen du kan få servert på et spa eller liknende.

De ulike lydsporene lagres også på proppene, og du har plass til omtrent ti ulike spor til enhver tid - vil du legge inn noe nytt må dermed noe annet ut. Siden Sleepbuds kun har såkalt Bluetooth LE, altså lavenergi-bluetooth, får du en ganske mager overføringshastighet. Vil du legge inn nye lyder kan det i teorien ta så mye som 10–20 minutter, men vi opplevde stort sett at det var unnagjort på et par-tre minutter.

Eksempel på lydspor du kan velge i Bose Sleep-appen.

Undertegnedes favoritt er kanskje varianten som heter «Varm knitring», som i praksis bare er en behagelig og jevn form for hvit støy. Varianten som heter «Regnskog» fungerer også godt. Kombinasjonen av støydemping og maskering er god, og også noe bedre enn før. Vi har heller ikke merket noe særlig til det lille irritasjonsmomentet vi hadde med første generasjon, som var at lydsnuttene var litt for korte og man kunne høre det lille bruddet hver gang en lyd startet på nytt.

Bose hevder selv at Sleepbuds II produserer mer lyd i de lavere frekvensene som er gunstige for støymaskering enn hva den første generasjonen gjorde, og vi er tilbøyelige til å være enig. Samtidig: Det er grenser for hva du kan klare å «maskere» vekk ved å legge annen lyd oppå, så om partneren snorker veldig høyt og skarpt kan det hende du våkner likevel. Om du liker å sove med vinduet åpent og har en trafikkert vei i nærheten, er dette flott, og vi vet også at mange rett og slett liker å sove med noen form for lyd. Da vil Sleepbuds II være midt i blinken.

Alarm rett i øret

En kjekk ny funksjon er også at proppene nå har innebygget alarm, slik at du kan sette tidspunkt for oppvåkning. Det sagt, så er en ganske brå alarm rett inn i øregangen ikke akkurat en veldig behagelig måte å starte dagen på. Du er herved advart.

En negativ konsekvens av Boses gjenoppbygging av Sleepbuds er at de har byttet fra veldig energitette sølvsinkbatterier til litt mindre energitette nikkelmetallhydridbatterier (NiMH). Det har redusert spilletiden per lading fra 16 til 10 timer. Du får riktignok tre ekstra ladinger i etuiet, opp fra én på forrige generasjon, men akkurat batteritiden er kanskje min kraftigste innvending mot Sleepbuds II.

Selve proppene er veldig kompakte.

Det er mulig jeg bare har vært uheldig, men her føler jeg at Sleepbuds II ikke helt holder det de lover. Det virker å skje en konstant liten energitapping i etuiet, som gjør at følelsen er at jeg irriterende ofte kommer til strømtomme propper. Det sagt, så er jo fortsatt ti timer mer enn nok til å holde deg med lyd i øret gjennom de aller fleste netter med søvn, så jeg føler ikke vi kan klage så veldig høyt over dette.

Etuiet har ellers som nevnt ganske høy premiumfølelse, med Apple-aktig børstet aluminium, små lysdioder som forteller om batteri- og ladestatus og en gummiert underside som gir friksjon mot underlaget. Bose har også lagt til et ekstra kontaktpunkt der proppene festes til etuiet (har gått fra to til tre), hovedsaklig for å sørge for at de sitter der de skal under lading.

Magnetene virker solide og det er veldig lett å få klikka proppene på plass. Du får også bekreftelse fra lysdioden under på at proppene sitter som ønsket.

Sleepbuds-etuiet er noe større enn etuiene til vanlige musikk-ørepropper flest. Her sammen med Jabra Elite 3-etuiet. Stein Jarle Olsen, Tek.no Tar du av vingen og øretuppen (som sitter fast i hverandre) er det jammen ikke mye ørepropp igjen.

Konklusjon

Vi hadde ingen store problemer med førstegenerasjons Sleepbuds, men det var det tilsynelatende en del andre som hadde. Nok til at Bose trakk dem tilbake, gikk tilbake til tegnebenken og kom tilbake med en ny og oppgradert modell. Skjønt, batteriet som forårsaket problemene med den første versjonen ble byttet ut med et mer pålitelig, men mindre energitett NiMH-batteri.

Det har dessverre kuttet batteritiden noe, men ellers føler vi Sleepbuds II gjør den ene jobben de gjør på en utmerket måte. De er såpass små at de i de fleste tilfeller går an å sove komfortabelt med, maskeringslydene er rimelig effektive og såpass lite plagsomme at selv undertegnede, som vanligvis foretrekker absolutt stillhet når jeg sover, klarer å sovne med dem. Det sagt, så er 2790 kroner fortsatt ganske mye for et produkt som ikke kan brukes til å lytte til vanlig innhold med.

Likevel: God søvn er vanskelig å sette en pris eller verdi på, og et produkt som kan hjelpe med det vil sannsynligvis være nærmest uvurderlig for den enkelte. Og Sleepbuds II gjør akkurat det de hevder på eska.

