Fitbit Charge 5 er stappfull av funksjoner

Er helt på grensen til å kunne kalles en smartklokke. Men helt feilfri er den ikke.

Fitbit har i flere år vært markedsledende på å lage smartbånd, gjerne også referert til som «trackere». Smale armbånd som kan måle aktiviteten din, samtidig som de i tillegg er smarte nok til å for eksempel kunne varsle deg om hva som foregår på mobilen din.

Charge-serien har vært den beste modellen fra selskapet i så måte, spesielt om du tar i betraktning hva du får av funksjoner til prisen du betaler. Noe dagens Fitbit Charge 4 er et godt eksempel på. Men de har etter hvert fått skarpere konkurranse fra blant annet kinesiske Huawei.

Nå har vi testet den nye arvtageren i Charge-familien, nemlig Charge 5. Den har tatt med seg en rekke av funksjonene som gjorde Charge 4 til en god tracker, samtidig som den har rappet en del funksjoner fra smartklokken Fitbit Sense.

8.5 Meget bra Fitbit Charge 5 annonse 1789 NOK Sjekk nå 1790 NOK 1790 NOK sitat " Fitbit pakker enda mer funksjoner i Charge 5 " Fordeler Krysse av Bedre passform enn før

Krysse av God skjerm du fint kan lese i dagslys

Krysse av God batteritid

Krysse av Appen

Krysse av Oppdager automatisk det meste du bedriver

Krysse av God på søvn

Krysse av Kan enkelt skifte reimer

Krysse av Kan etter hvert gi deg beskjed om du bør trene eller ikke fra dag til dag

Krysse av Følger med seks måneder Fitbit Premium-abonnement

Krysse av Mange helsefunksjonsmålinger Ting å tenke på Bytt Skjermen er for liten til å lese mye tekst på.

Bytt Proprietær lader

Bytt Du må ha Premium-abonnement etter seks måneder av 99 kr måneden for å få gleden av alle funksjonene

Bytt Vi savner en fysisk tilbakeknapp inni mellom

Skjermen på Charge 4 har blitt bedre og har nå farger

Ny skjerm

Det første du vil legge merke til med Charge 5 er at den har fått en ny skjerm. Den er nå i farger, og har godt med lysstyrke, slik at du fint kan bruke denne utendørs i solen uten å ha problemer med å se hva som står. En oppgradering som på mange måter er nødvendig for å henge med konkurrentene.

I kjent stil kan du personifisere utseendet på skjermen etter eget ønske, hvor du har en rekke å velge mellom via appen. Skjermen har en grei oppløsning, slik at skrift og ikoner er skarpe og tydelige å lese.

Men likevel er den litt liten til enkelte ting. Som for eksempel om du bruker skjermen til å lese av beskjeder og meldinger på farten, vil skriften være for liten og formatet for kronglete satt opp. Får du en beskjed fra for eksempel Slack eller Messenger, ser du knapt hvem som har sendt den og minimalt med innhold – før du klikker deg inn på beskjeden og må bla deg nedover, ettersom det er lite plass til tekst i bredden.

En annen ting er brukeropplevelsen. For nå foregår all navigasjon i menyene ved berøringer og sveip. Det er altså ingen fysiske knapper på Charge 5. Og det savner vi innimellom. Du sveiper altså i ulike retninger for å komme til de ulike funksjonene. Det fungerer greit nok for det meste, men det å komme «seg tilbake til start» ved å dobbeltappe på skjermen, er det ikke alltid den responderer på.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Mindre og nettere

Når det er sagt er altså skjermen god, og det samme må sies om passformen til Charge 5. Den har nemlig krympet noe i fysisk størrelse, og er samtidig rundere i kantene slik at den er mer behagelig å ha på seg.

Og det er noe man fort setter pris på. I vårt tilfelle figurerer Charge 5 som en tracker hvor den blant annet serverer varsler på løpende bånd, samtidig som vi bruker en tradisjonell mekanisk klokke på den andre hånden. En god løsning for alle som helst ikke vil gi slipp på hverken varsler – eller sin vanlige klokke.

Fitbit har lenge tilbudt flere ulike reimer på sine modeller, og det er heller ikke noe unntak for Charge 5. Selv om det enn så lenge ikke er like mange originale å velge blant som på flere andre modeller fra selskapet. For du kan ikke bruke reimer fra tidligere modeller på Charge 5.

Reimene skifter du enkelt ved å inn en liten trykknapp på undersiden. Nå du skal sette de på igjen, er det bare å kleppe de på til du hører det knepper i mekanismen som indikerer at reimen er låst fast.

I esken følger det med en tradisjonell gummirem, mens du også kan velge blant annet lær-, perforert gummi- eller stoffreimer som ekstrautstyr. I tillegg vil det nok trolig komme en drøss av tredjeparts alternativer, slik det har for vane å gjøre.

For en av våre testpiloter ble den vanlige reimen for lite pustende, som resulterte i litt varmeutslett. Mens den perforerte reimen gjorde susen.

Så enkelt kan du sjekke stressnivået ditt.

Fokus på helse

Charge 5 tar et par steg videre i antallet funksjoner som setter fokuset på helsen din versus hva Charge 4 kan skilte med.

Fitbit henter nemlig tilsvarende funksjoner som tidligere var forbeholdt selskapets toppmodell - smartklokken Fitbit Sense. For eksempel har Charge 5 nå blitt utstyrt med EKG-målinger.

Du skal ikke nødvendigvis bruke disse målingene som en fasit på helsesituasjonen din. Men du kan likevel få en slags indikasjon på om alt er som det skal, eller om du bør ta en tur til legen for å sjekke opp litt nærmere.

Samtidig får du også EDA-funksjonen fra Sense. Altså muligheten til å måle stressnivået ditt. Det gjøre på samme måte som tidligere, ved at du klyper med fingrene på siden av skjermen i tre minutter. Du ser hele tiden på skjermen hvor lenge det er igjen av målingen. En enkel måte å få en liten pust i bakken på, og ofte gir det deg noen slag mindre i puls.

I tillegg får du opp flere andre målinger om du er Premium-abonnement. Som for eksempel metningen av o2 i blodet når du sover, antallet åndedrag og hudtemperaturen. Det følger med seks måneder prøvetid på Fitbit Premium når du kjøper Charge 5, men etter det vil det koste deg 99 kroner i måneden for å få maksimalt ut av det nye treningsbåndet.

Vi kan i farten nevne at Fitbit fortsetter å være blant de bedre på søvnmålinger. Du får en kort og enkel oppsummering på klokken, og synker du den mot appen, vil denne gi deg alt du trenger å vite om sist natts søvn fordelt på ulike kategorier. Alt kokes sammen til en poengsum, som sier noe om hvor godt du ligger an sammenlignet med resten av brukerne hos selskapet.

Den nye Daily Readiness-funksjonen kommer i løpet av høsten. Og da kommer vi tilbake med de første inntrykkene.

Gir deg beskjed hva du bør gjøre

Etter hvert vil Charge 5, sammen med flere andre enheter i Fitbit-familien, få en ny funksjon som vil være hendig for mange. Den heter Daily Readiness, og som navnet kanskje avslører vil denne gi deg en indikasjon på hvor klar du er for trening.

Så ved å samle sammen ulike data som søvnen din, og kombinere dette med de andre målingene den har tilgjengelig, gi en poengsum. Og ut ifra denne summen vil du få råd til hva du bør gjøre. Om det for eksempel vil være lurt å ta en rolig kveld eller at kroppen er klar for et tyngre treningspass.

Vi har enn så lenge bare fått en sniktitt på denne funksjonen, men ikke prøvd den i praksis selv. Etter alle solemerker blir funksjonen låst opp for alle brukere i løpet av høsten.

Å kunne se hvor du anstrenger deg mer eller mindre under en sykkeltur er en kul funksjon du kan få mye glede av.

Fortsatt god for mosjonister

Charge 5 arver også de samme gode egenskapene om du vil bruke smartbåndet til trening.

Om du sveiper til siden på skjermen kommer du raskt til trenings-funksjonene, hvor du har fem ulike valg som standard; Løping, Sykkel, Svømming Tredemølle, Vekter og Intervalltrening. Disse kan du naturligvis starte manuelt når du skal i gang med å trene, men enheten er også god til å automatisk oppdage at du er i gang.

Fortsatt får du mulighet til å bruke GPS-en via mobilen din, slik at du får plottet ned hvor du har trent, samtidig som du kan velge å få samme rute fargelagt med hvilken hjertesone du er i, eller hvilken hastighet du holdt hvor. En hendig funksjon som kan gi deg en indikasjon på hvor mye du måtte presse deg for å komme i mål. Og ikke minst hendig om du vil sammenligne etter å ha trent over en periode.

Samtidig får du naturligvis målt pulsen din, og måleren er helt grei. Den er ikke blant de aller mest presise sammenlignet med dedikerte pulsbelter, men vil likevel være mer enn god nok til alle som ønsker å komme i form, eller er på et mosjonistnivå der det ikke er avgjørende om du måles med noen få hjerteslags nøyaktighet. Dette er spesielt tydelig i intervalltrening, hvor pulsen endrer seg raskt. Da vil en renspikket treningsklokke med pulsbelte fortsatt være den beste løsningen.

Du får en del av dataene dine direkte på skjermen, men som vanlig vil du være aller best tjent med å hente opp resultatene på mobilen din. Appen er også her veldig ryddig og enkel å skjønne seg på, og vil raskt bli en fin motivasjon for å fortsette å trene.

Vil du at båndet skal hjelpe deg, kan den settes opp slik at den til stadighet minner deg på når det er på tide å bevege på beinene litt.

Batteriet holder fortsatt opp mot en uke.

Batteritid og app

En av tingene Fitbit har vært gode på er batterilevetid. Og den nye Charge-modellen lover opp mot en uke med bruk mellom besøkene hos laderen. Og det virker å stemme ganske godt.

Under vår testperiode har trackeren blitt brukt aktivt, med litt GPS-bruk under trening og generelt mye fikling i menyer. Likevel har Charge 5 holdt koken i nesten en uke før vi måtte tanke den opp igjen. Og det er slettes ikke ille.

Appen er en av de store styrkene til Fitbit-universet, og i så måte vil du også nyte godt av denne som Charge 5-bruker. Det går innimellom litt tregt å synkronisere over data mellom trackere og telefonen, spesielt om det er noen dager siden sist, men annet enn det virker kommunikasjonen slik den skal.

I appen får du en god oversikt over alt trackeren samler inn. I tillegg til at du enkelt kan hente inn tips til trening eller følge treningsprogrammer. Et ganske godt sammensydd økosystem som Fitbit har gjort mye riktig for å finslipe på rett måte.

Fitbit Charge 5 er et smartbånd vi fint kan anbefale deg.

Konklusjon

Fitbit Charge har blitt bedre på en del ting, og er nå en mindre og nettere tracker med en langt bedre skjerm enn før. Charge 5 er samtidig den mest avanserte trackeren som selskapet har lansert hittil, og hadde den kunne bruke flere apper hadde den nesten vært for smartklokke å regne.

Men formfasongen gjør den til et smartbånd. Skjermen den bærer blir litt vel liten og omstendelig om du skal lese meldinger. Mye takket være en litt merkelig formatering. For utenom dette er skjermen bedre enn Charge 4 på alle måter – selv om vi ønsker den fysiske tilbake-knappen hadde blitt med over fra Charge 4.

Du får en rekke nye avanserte funksjoner i Charge 5 - hentet rett fra selskapets beste smartklokke.Funksjoner som EKG- og EDA-målinger gir deg bedre innsyns i hvordan det står til med hjerte ditt, og om du ikke minst stresser mye i hverdagen. Selv om dette ikke nødvendigvis er noen fasit, vil du likevel få en indikasjon på hvordan tingenes tilstand er. Om dette er noe du vil ha eller ikke, får være litt opp til hver enkelt, men at Charge 5 har godt med funksjoner til under 1800 kroner er det lite tvil om.

Fortsatt er dette en god makker om du skal trene på mosjonistnivå, hvor enheten oftest merker hva du driver med automatisk, i tillegg til at du kan starte ulike treningspass selv også. I appen får du god oversikt, og for eksempel heat-mappet som viser hvilken hjertesone du er i underveis på treningsturen, er en funksjon det fortsatt er lett å like. Pulsmåleren er fortsatt grei, selv om du får bedre og mer nøyaktige resultater med dyrere, rene treningsklokker.

Har du tidligere hatt et Fitbit-produkt vil du kjenne deg raskt igjen i Charge 5. Appen er fortsatt et velfungerende nav som samler sammen alt du trenger å vite om dataene som smartbåndet samler inn, i en innpakning som er ryddig og oversiktlig.

Samtidig får du en tracker som holder det gående i opp mot en uke mellom visittene til laderen. Og du har et produkt som automatisk merker hva du foretar deg, om det er å trene eller sove. Du slipper å huske på å sette i gang de ulike målingene. Med mindre du ønsker å måle stressnivået ditt. Da må du aktivt sette i gang målingene og klype om enheten.

Og til prisen du betaler, altså under 1800 kroner, får du et produkt vi ikke har noen videre betenkeligheter med å anbefale deg.

