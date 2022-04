Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Ikea Vappeby

Vappeby er en billig og god bluetooth-høyttaler fra Ikea

Men Spotify-integrasjonen er nok mest for en gimmick å regne.

Vappeby er Ikeas foreløpig siste høyttaler. En innebygget lampe skal gi ekstra hygge på balkongen eller i parken utover sommerkveldene.

Møbelgiganten Ikea har beveget seg lenger og lenger inn i teknologibransjen de siste årene, med «smarte» rullegardiner, belysning og lydprodukter, for å nevne noe.

Foreløpig siste tillegg fra svenskene er Vappeby, en bluetooth-høyttaler med innebygd lyskilde - eller en liten lampe med høyttaler, avhengig av hvordan du ser det.

Vappeby ankommer - i sedvanlig Ikea-stil - som et lite byggesett. Bærebøyla er nemlig løs og må festes med fire skruer som skrus inn med unbrakonøkkel (som medfølger). Unektelig litt uvant når det er snakk om en høyttaler, men det er uansett ganske fort unnagjort.

En annen ting som er verdt å merke seg er at det ikke følger med noen ladekloss, kun ladekabel av typen med USB-A i ene enden og USB-C i den enden som kobles i høyttaleren. Dette er jo noe som er blitt ganske vanlig på mobiltelefoner, men som fortsatt er litt uvanlig når det er snakk om en høyttaler.

Samtidig vet i alle fall jeg at jeg har ladeklosser nok fra før, så sånn sett kan det være ålreit for å holde både prisen og miljøfotavtrykket lavest mulig. Høyttaleren kan for øvrig ikke lade med mer enn 10 watt effekt, så å lade det knapt 24 watt-timer store batteriet vil ta et par-tre timer - minst.

7.5 Bra Ikea Vappeby annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Ikeas nyeste er mye høyttaler for pengene, om du kan leve med størrelsen. " Fordeler Krysse av Basstung, fyldig og ganske fin lyd

Krysse av Relativt enkel å betjene

Krysse av Bøyla gjør den enkel å bære med seg

Krysse av Ålreit batteritid

Krysse av Innebygget lyskilde

Krysse av Spotify Tap

Krysse av Relativt lav pris Ting å tenke på Bytt Størrelsen er kanskje litt upraktisk om du bare vil ha en portabel høyttaler

Bytt Ingen mulighet til å hoppe en låt frem eller tilbake

Bytt Ingen mulighet til å sjekke batteristatus

Bytt Ladekloss følger ikke med

Bytt Kunne kanskje hatt nødladerfunksjon?

Star Wars-inspirert?

Designmessig er Vappeby en ganske artig liten sak. Her i huset har det hyppig blitt dratt referanser til Darth Vader i omtalen av høyttaleren, og det er nok noe i akkurat dét. Jeg synes den er ganske leken i utformingen, og den mattblå plasten (finnes også i grå) er relativt motstandsdyktig mot fett- og fingermerker.

Testeksemplaret vårt har imidlertid allerede fått en liten og ganske synlig skramme foran, så hvor pen høyttaleren vil se ut etter noen måneder tør vi ikke si så mye om. Litt irriterende er det kanskje også at bøylen er fastmontert og ikke kan vippes ned ved behov. Sammenliknet med rene bluetooth-høyttalere er også Vappeby såpass stor at den ikke like lett får plass i en veske eller sekk.

Dette er nok i hovedsak en høyttaler du har med ut i hagen enn en du har liggende i baggen for alle sommeraktiviteter. Høyttaleren er for øvrig IP65-sertifisert, som betyr at den skal tåle noe regn, vannsprut og kanskje en tur i dusjen, men ikke å bli senket i vann. Noen av konkurrentene er IP67 og kan dermed senkes i vann, men noe voldsomt savn vil vi ikke tro det er.

Selve høyttalerelementet sitter midt «under» lampa og er rettet nedover.

Svak lampe

Lampefunksjonen må vel sies å være dekorativ mer enn så veldig funksjonell. Maks lysstyrke er fattige 20 lumen, som omtrent er det samme som ett og et halvt stearinlys. Utformingen på lampa gjør jo også at det kun er overflaten under lampa som lyses opp, så det må nesten være helt mørkt rundt for at du skal få noen praktisk nytte av den.

Du har for øvrig også muligheten til å velge halv lysstyrke, som naturligvis er enda mindre imponerende. Selve lyset styres fra en knapp bakpå høyttaleren - en knapp som iblant kan være litt vanskelig å finne frem til med fingeren. Om du har høyttaleren stående på en noenlunde glatt overflate kan det også være vanskelig å trykke inn knappene uten å bruke den andre hånden til å holde høyttaleren på plass. En litt mer gummiert underside på høyttaleren hadde nok hjulpet her.

Foran finner du et rullehjul som styrer volum og også fungerer som spill/pause-knapp. Uheldigvis får du ingen mulighet for å hoppe en låt frem eller tilbake, slik de fleste andre høyttalere har.

Rullehjul er som vanlig en meget god måte å justere volum på.

Spotify-integrasjon

En av hovednyhetene ved Vappeby er imidlertid at det er den første høyttaleren med Spotify Tap-funksjon. Det betyr at du kan trykke på power-knappen på høyttaleren for å starte avspillingen der du forlot den på Spotify - selvfølgelig gitt at høyttaleren og kilde-enheten har bluetooth-tilkobling.

Trykker du to ganger vil du få servert noe annet som Spotify tror du kan like innenfor samme kategori. En liten ulempe er at du faktisk må ha Spotify-appen kjørende på telefonen for å bruke Spotify Tap, og strengt tatt gjør ikke funksjonen så veldig mye annet enn den vanlige spill/pause-knappen. Unntaket er om du har lyd fra en annen app spillende. Da kan du bruke Spotify Tap til å skifte raskt til Spotify.

Lysknappen sitter på baksiden.

Lyden er rimelig god til å komme fra en høyttaler i denne prisklassen. Vappeby spiller ganske fyldig, varmt og med en god del bass. Det kan nok innvendes at bassen er litt i overkant bløt og løssluppen, og at diskant og mellomtone ikke er like veldefinert som på en del dyrere høyttalere - men det blir for pirk å regne når høyttaleren koster 699 kroner.

Den lille ekstra boosten i bunn av registeret egner seg også godt til utendørsbruk. Dette er gøy og engasjerende å lytte til, og kunne sikkert kostet minst dobbelt så mye uten at vi hadde reagert negativt på lydkvaliteten. Vi har dessverre ikke testvinneren fra fjorårets bluetooth-høyttalertest tilgjengelig lenger, men inntrykket er likevel at Vappeby ikke er vanvittig langt unna JBL Charge 5 i lydkvalitet. JBL-en har nok enda litt dypere og fyldigere bass, men den koster også over dobbelt så mye.

Vappeby er større enn bluetooth-høyttalere flest.

Vappeby holder også kontrollen rimelig godt selv om du skrur opp volumet mot maks. Den spiller såpass høyt at den fint kan fylle et middels stort rom innendørs, men om du forventer å kunne plage hele parken med denne må du nok revurdere. Verdt å merke seg er også at høyttaleren i praksis spiller «ned» i overflaten den står på, så det kan nok også påvirke lyden til en viss grad. Fordelen er at høyttaleren spiller i 360 grader, så du får samme lydgjengivelse uansett hvilken side av høyttaleren du befinner deg på.

Batteritiden er oppgitt til mellom 11 og 13 timer med halvt volum og lyset på halv styrke. Det virker å stemme relativt godt med virkeligheten. Vi har ikke testet hvor lenge høyttaleren varer med lyden på full guffe, men du kan nok regne med rundt halvparten. En ting som er litt irriterende er at du ikke får opp høyttalerens batteri på telefonen, slik du vanligvis får for bluetooth-enheter.

Det er heller ingen måte å sjekke hvor mye batteri som gjenstår, annet enn at den lille lysdioden på rullehjulet foran lyser rødt når batteriet nærmer seg tomt. Det er litt irriterende.

Det er ikke allverdens med lys du får her. Det røde lyset betyr for øvrig at batteriet nærmer seg tomt.

Konklusjon

Ikeas Vappeby fremstår som et rimelig og godt alternativ til bluetooth-høyttaler, så lenge du kan leve med at formfaktoren ikke akkurat er like praktisk som på konkurrentene i «halvliter»-størrelsen.

Den spiller fyldig og ganske fint, spesielt med tanke på at den ikke koster mer enn 699 kroner, den er relativt utholdende på batteri og har lysfunksjonen som et lite ekstra krydder. Det må sies at lampe-Vappeby ikke duger til stort mer enn å skape litt kos rundt balkong- eller hagebordet eller på piknikpleddet i parken. Til det er lysstyrken rett og slett for svak.

Spotify Tap-funksjonen som var hovedargumentet da høyttaleren ble lansert må sies å være middels nyttig, og det er litt irriterende at du ikke kan hoppe over eller gjenta en låt med knappene på høyttaleren - selv om det selvfølgelig ikke er noe problem om du uansett har mobilen i nærheten.

Alt i alt er Vappeby en artig liten sak som spiller bedre enn den moderate prislappen skulle tilsi - enten du vil bruke den inne eller ute.

7.5 Bra Ikea Vappeby annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Ikeas nyeste er mye høyttaler for pengene, om du kan leve med størrelsen. " Fordeler Krysse av Basstung, fyldig og ganske fin lyd

Krysse av Relativt enkel å betjene

Krysse av Bøyla gjør den enkel å bære med seg

Krysse av Ålreit batteritid

Krysse av Innebygget lyskilde

Krysse av Spotify Tap

Krysse av Relativt lav pris Ting å tenke på Bytt Størrelsen er kanskje litt upraktisk om du bare vil ha en portabel høyttaler

Bytt Ingen mulighet til å hoppe en låt frem eller tilbake

Bytt Ingen mulighet til å sjekke batteristatus

Bytt Ladekloss følger ikke med

Bytt Kunne kanskje hatt nødladerfunksjon?

Gode alternativer til Ikea Vappeby

Robust bluetooth-høyttaler med knallgod lyd JBL Charge 5 fra 1788 :- JBLs siste Charge har ikke lys, men har et langt mer robust design enn Vappeby har, så hvis det er en park- eller strandhøyttaler du er ute etter bør du kanskje vurdere denne eller lillebror JBL Flip. Charge 5 har kraftig lyd med en god del bass, fungerer som nødlader og har god batteritid. Men den koster også en god del mer. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt En Sonos du kan bruke både inne og ute Sonos Roam fra 1990 :- Om du vil ha en betydelig mer portabel høyttaler er Sonos' minste et godt alternativ til Vappeby. Den har både wifi og bluetooth, er vanntett ned til en meters dyp og er fremfor alt langt mindre og lettere. Prisen er imidlertid betydelig høyere. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt God bluetooth-høyttaler med eget lystriks Sony SRS-XB33 fra 1079 :- Om du gjerne vil ha en høyttaler med innebygd lys, kan du også se på denne fra Sony (eller oppfølgeren SRS-XB43). Den har innebygd partylys bak høyttalergrillen, spiller godt og er også langt mer robust enn Vappeby. Men like koselig er den ikke. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt