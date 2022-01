Test Samsung Galaxy S21 FE 5G

– Hvorfor er den dyrere og dårligere, Samsung?

Det er et pussig valg å slippe Galaxy S21 FE i 2022.

Galaxy S21 FE ble telefonen som nesten ikke kom på markedet, skal vi tro ryktene. Nå er den her likevel, akkurat idet Galaxy S21-serien forøvrig er i ferd med å runde av. Med seg har den en stiv prislapp som det ikke er helt enkelt å bli klok på.

For hva er egentlig en «FE»-telefon fra Samsung? Forkortelsen står for «Fan Edition» - dette er, skal vi tro kreative markedsførere i Samsung, telefonene der tilbakemeldinger fra selskapets fanbase tas på alvor. Der overflødighet er sløyfet og der kjernebrukerne får akkurat det som trengs til en fornuftig pris - delvis fundert i at man ikke betaler for en haug gimmicker man ikke trenger.

Grunnen til at vi i Tek er litt ekstra opptatt av årets FE-modell er fordi den forrige var ekstremt god, og den var det sammenliknet med «hovedmodeller» i S20-serien som ikke levde helt opp. Det betyr store forskjeller i entusiasme i et år der toppmodellene til Samsung har holdt det de har lovet i mye større grad. Når også Galaxy S21 har vært på «salg» til 6500 kroner på tvers av tre måneder, mer eller mindre siden Black Friday, begynner det å bli en nøtt å se hvordan Galaxy S21 FE skal være verdt 1700 ekstra riksdaler.

8 Meget bra Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B (6GB RAM) 128GB

Krysse av Tar gode bilder

Krysse av Pent og vanntett ytre

Krysse av Oppdateres forholdsvis lenge Ting å tenke på Bytt Kostbar for sin spesifikasjon

Bytt Litt ytelseslugg av og til

Bytt Kunstig dyr sammenliknet med vanlig S21

Litt i likeste laget

Galaxy S21 FE har bakside i plast, og den er helt synlig i plast. Sånn sett en ærligere sak enn billigste vanlige S21 som også er i plast, men ser ut som de andre to modellene i serien der baksiden egentlig er i glass. Det sagt kan plast tåle mer støt enn glass, selv om styrken mot slitasje er dårligere, så mange foretrekker plast fremfor dyre reparasjoner hvis de bruker telefonene sine hardt.

Plastpreget er synlig og får kanskje telefonen til å minne litt mer om Galaxy A-serien i utseende, men noen særlig negativ påvirkning på kvalitetsinntrykket gjør det ikke. Annet enn at glass normalt er et dyrere materiale - og vi jo vet at dette ikke er en spesielt billig telefon.

Kamerahumpen på baksiden er nokså likt utformet som på de andre S21-modellene, men zoom-kameraet har litt annet innhold, som vi kommer tilbake til.

Spesifikasjoner: Samsung Galaxy S21 FE 5G Pris: Fra 8200 kroner Størrelse Dimensjoner: 15,57 x 7,45 x 0,79 centimeter Vekt: 177 gram Skjerm: 6,4 tommer, 2400 x 1080 piksler, OLED, 120 Hz, Gorilla Glass Victus, HDR10+ Maskinvare Prosessor: Snapdragon 888 5G RAM og lagring: 6 eller 8 GB RAM, 128 eller 256 GB lagring, UFS3.1 Kamera Hovedkamera: 12 MP, f/1.8, Dual Pixel, OIS Ultravidvinkel: 12 MP, f/2.2 Telekamera: 8 MP Frontkamera: 32 MP, f/2.2 Annet Batteristørrelse: 4500 mAh Lading: 25 watt kablet (lader medfølger ikke), 15 watt trådløs (Qi), trådløs vennelading Stereohøyttalere Vannavstøtende (IP68) Mer +

Vinninga går opp i spinninga

Den store gevinsten ved S20 FE var at den var rask og smidig der de andre europeiske S20-modellene var litt dorske og buggete. Det skyldtes en Snapdragon-prosessor som ellers kun sto i de amerikanske S20-modellene. Vi fikk flere tilbakemeldinger på testene av norske telefoner om at tester andre steder i verden viste til bedre ytelse. Og i stor grad handlet nok forskjellen om nettopp det - flere tester av Samsungs Exynos-brikker fra europeiske modeller mot Snapdragon-brikker fra amerikanske modeller viste lavere strømforbruk, mindre varme og bedre stabilitet i de amerikanske modellene.

Galaxy S20 FE ble altså en hit til dels fordi den holdt det den lovet og føltes som en skikkelig toppmodell.

I årets utgaver er det litt leit å konstatere at billigste S21 FE er vesentlig dyrere enn billigste vanlige S21 og da leveres med mindre RAM. En potensielt litt kraftigere prosessor hjelper ikke så veldig mye når andre spesifikasjoner blir så magre at man faktisk kan merke det allerede i dag. En telefon til over 8000 burde ha alt den trenger for å fremstå som «fremtidssikker». Skal du gå for en S21 FE er vår anbefaling at du i hvert fall tar steget opp fra den med 6 GB RAM, selv om den for det meste er rask.

Da lander prisen på 9.000 kroner - gode 2.500 mer enn for en vanlig Galaxy S21.

Fersk programvare og lang tids støtte

Skjermen er en knallgod og lyssterk Super AMOLED-skjerm. Den har lavere oppløsning enn de øvrige S21-modellene, og den er på «mellomstørrelsen» 6,4 tommer som er litt større enn den billigste S21-utgaven og litt mindre enn de to største, med S21+ som billigste modell. Her er det også 120-hertz skjermoppdatering som gjør den god å se på over lang tid og gir myke og hakkefrie panoreringer og skrollinger.

På skjermen flyter Android 12 rett ut av esken. De andre S21-modellene må oppgradere til det, mens her får du det med. Kjekt nok, og betyr antakelig at Android 12 ikke teller som et av de tre større oppdateringene Samsung lover for telefonene sine.

I praksis er det dog relativt små forskjeller fra Android 11, der de mest merkbare har med måten personvern håndteres og varsles for, ved små beskjeder hver gang kameraet brukes for eksempel. Uansett får også Galaxy S21 denne oppdateringen.

Fortsatt ok kamera

De to viktigste kameraene i S21 FE er de samme som i de andre to rimeligste S21-modellene. Det betyr et godt hovedkamera og en ålreit ultravidvinkel.

Et ekstremt høyoppløst zoom-kamera er byttet ut med en variant som har lavere oppløsning, men større zoom i glasset på denne telefonen. Zoom er ingen kjempeprioritet for noen av S21-modellene, og altså heller ikke for denne, som lager bilder 8 megapikslers oppløsning. De blir helt ok hvis lyset er greit, men det er også det, og du kommer ikke kjempenærme. S21 Ultra er telefonen for deg som vil zoome langt, og på tilbud har den vært nede i rundt 10.000 kroner - altså ikke vanvittig langt over S21 FE-modellene det heller, så lenge du ser an tidspunktet du slår til på.

I praksis tar du omtrent de samme bildene med en S21 FE som med de andre S21-modellene - naturligvis foruten S21 Ultra, som har ett av de beste kameraoppsettene uansett telefon der ute.

Som vanlig for Samsung-mobiler er styrkene i eksponering og fargebehandling. Bildene popper enten du ser dem på OLED-skjermen eller legger dem på nettet via Instagram, Facebook eller andre tjenester. Også følsomheten i mørke er ok for hovedkameraet. I noen sammenhenger merker jeg at kameraet tar uskarpe bilder - og det er litt vanskelig å være sikker på om det er bevegelsesuskarphet på grunn av lang eksponering eller fokustrøbbel, men jeg heller mot at det er sistnevnte. Det virker spesielt å skje for de «kjappeste knipsene» med mye snø og mye lys på en gang. For ordens skyld; det er kronglete forhold for ethvert kamera.

Kameraappen er ellers forholdsvis god, men på S21 FE merkes det noen ganger tregheter når jeg går inn og ut av kameraet, og spesielt behandling av mørkebilder kan ta ganske lang tid på denne telefonen.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Ytelsen

Den målte ytelsen er for det meste sammenliknbar med de andre Galaxy S21-telefonene. I Antutu måler telefonen relativt høyt over sine slektninger på første forsøk, men det er en svært langvarig og grafisk krevende test - så på de påfølgende gjennomgangene sank sluttkarakteren fra rundt 730.000 poeng til 680.000 til 700.000. Det er fortsatt noe høyere, men ikke mye høyere, og mer på linje med for eksempel Galaxy Z Fold 3 som deler samme prosessor.

Ellers ser målingene til forveksling like ut de som kommer fra de øvrige Galaxy S21-telefonene.

Det er viktig å få med at ren, målt ytelse fra prosessor kan påvirkes negativt av andre flaskehalser i systemet. Det kan være programvare som ikke virker slik den bør, større eller lavere oppløsning i skjermen, treg lagring eller lite RAM. For S21 FEs del er det som nevnt mindre RAM i inngangsmodellen enn i billigste vanlige S21. Og det er antakeligvis det vi merker når den av og til tar seg en pause i menyflyten.

En flott telefon i vanlig bruk

Halvannen til to dagers brukstid burde være oppnåelig for de fleste med S21 FE, og lydkvaliteten under samtale er upåklagelig - som vi forventer fra en stor aktør som Samsung. Berøringsresponsen fra skjermen er både kjapp og presis, og gjør det lekende lett å taste «høl i huet» på eventuelle meldingsmottakere til alle døgnets tider.

To kraftige stereohøyttalere gjør telefonen lett å høre når den ringer, og grei å bruke også uten hodetelefoner eller Bluetooth-høyttaler attåt.

Som vanlig med OneUI-menyene fra Samsung har du en app for det meste inkludert - noen steder oppleves det som litt mye av det gode. Spesielt hvis du kommer fra andre mobilmerker og er vant til å bruke Google som tjenesteleverandør for apper og passordhåndtering er det litt forvirrende når Samsung plutselig både vil fylle ut passordene for deg og oppdatere apper via sin egen appbutikk.

I min bruk får Galaxy S21 FE rundt halvannen dags brukstid. En forsiktig bruker bør kunne dra den opp mot to døgn, mens du som bruker den nokså konstant kanskje må lade daglig. Den har såpass grei batteritid at du neppe vil ha stor bruk for en powerbank ved siden av.

Som sine Galaxy-søsken ønsker S21 FE å informere deg om alt mulig når den er ny. Heldigvis er den «ærlig» på hvilke apper som sist varslet deg i varslingsmenyen, slik at du kan skru av uønsket gnål relativt enkelt. Etter hvert som man får temmet varslingslysten en smule blir S21 FE, som de andre telefonene i serien rimelig god å bruke.

En telefon som koster mer, men ikke gir mer

Det største problemet med Galaxy S21 FE er egentlig prisen. Fra FE-produktene har vi vært vant til å få «nesten det samme for litt mindre». Og sammenliknet med en veiledende pris på rett over 9.000 kroner for den vanlige Galaxy S21-modellen stemmer det, såvidt, i år også. Men ikke i praksis. For hvis du jakter litt tilbud får du inngangsmodellen av Galaxy S21 for mellom 6.500 og 7.000 kroner. Da kommer S21 FE til kort - selv om det er en skikkelig god telefon.

For du får i praksis også litt mindre her. Du får en skjerm med lavere oppløsning, selv om det ikke egentlig merkes. Og du får mindre RAM som gjør telefonen litt tregere når du veksler mellom tyngre apper eller gjør ting som å fotografere. Det er viktig å vite at tyngre apper, og tung bruk, ikke trenger å være «ting som svært avanserte brukere driver med» - men helt vanlige, litt store apper så som Snapchat eller ett av spillene du fordriver tiden med.

Skal du ha en S21 FE som har like mye RAM som den gamle inngangsmodellen (8 GB) betaler du omtrent 9.000 kroner. Den utgaven kan det være verdt å velge, siden den er nyere og vil oppdateres lenger tid fremover enn originalene. Men gitt at alt det andre er så likt - er det det eneste du får ekstra ved å gå opp det som fort er mer enn 2.000 kroner. Dermed blir det en tung avveining.

Galaxy S21 FE blir dermed en god, men dessverre for anonym telefon som slås litt ihjel av sine eksisterende seriesøsken som pumpes ut til svært gode priser for tiden. Du blir ikke misfornøyd med en S21 FE, men en vanlig S21 til god pris gir deg langt mer for pengene.

PS! Det er ett års tid siden Galaxy S21-serien ble lansert. Ryktene tilsier nye toppmodeller fra Samsung i februar-mars. Da vil antakelig de gamle S21-modellene pensjoneres, mens S21 FE får leve ved siden av nye modeller. Gitt at prisene på Samsung-telefoner pleier å justeres avhengig av tid og andre lanseringer kan S21 FE 5G være et vesentlig mer økonomisk valg om du leser denne testen i april-mai. Men i skrivende stund fremstår den ikke veldig gunstig.

