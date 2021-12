Gaming Test Valve Index Controllers

Løfter VR-opplevelsen flere hakk

Valves Index-kontrollere er ikke offisielt sluppet i Norge, men vi har testet dem likevel.

Da vi først fikk prøve virtuell virkelighet i 2013 var det åpenbart at teknologien hadde noen alvorlige begrensninger og utfordringer – blant annet når det gjaldt å forflytte seg og interagere med omgivelsene.

Å «gå rundt» i VR hadde en tendens til å fremkalle bevegelsessyke, mens det strengt tatt ikke nødvendigvis var så mye å gjøre i de forskjellige opplevelsene. Unntaket var som regel spill, men de ble helst styrt med mus og tastatur. Saken var at det var langt mellom gode alternativer som Razer Hydra.

De beste VR-opplevelsene fra den tiden gikk derfor som regel ut på å sitte stille og nyte turen i for eksempel en berg-og-dal-bane.

Først da HTC for alvor kom på banen med sin Vive-løsning fikk vi en skikkelig kontroller som i større grad manipulere våre virtuelle omgivelser. Om enn helst via verktøy eller våpen.

Oculus Rift, som kom omtrent samtidig som HTC Vive, ble opprinnelig levert med en Xbox-kontroller. Jo, det er sant. Touch-kontrollerne kom først et drøyt halvår etterpå og «reddet hele VR-opplevelsen» ifølge vår anmelder.

For noe som kun kan observeres eller «klikkes» virker av forståelige grunner ikke like ekte som en verden du kan ta og føle på – noe vi helst gjør med hendene. Derfor er mulighetene som kommer med gode kontrollere svært viktig.

Våre testobjekter denne gangen går under navnet Valve Index Controllers, men har også fått kallenavnet «knuckles». I esken er det av naturlige grunner to kontrollere – en for hver hånd.

Kontrollerne følger egentlig med Valves eget VR-sett Index, som vi også egentlig ville likt å ha en test av. Men situasjonen er litt spesiell. Selv om hele settet og ikke minst kontrollerne har fått sine egne norske sider, selges ikke produktet offisielt i Norge. I hvert fall ikke ennå. Derfor må det erverves via egenimport, gråimport eller over bruktmarkedet.

En annen mulighet kan være å bestille via en venn eller slektning i et av våre EU-naboland, der Index-maskinvaren kan bestilles og kontrollerne per i dag koster den nette sum av 300 euro – eller omtrent 3000 kroner. Vi har på vår side fått låne kontrollerne fra Komplett.

Index-kontrolleren ved siden av HTCs kontroller. Sistnevnte er god og solid, men begynner jo å bli litt lang i tenna.

Hovedgrunnen til at vi ikke holder oss helt innenfor vår vante grenser har å gjøre med at Index-kontrollerne kan tilby noe helt spesielt, og vi mener det er verdt å peke på at det faktisk finnes noen alternativer til HTC Vive-kontrollerne.

Ikke at Vive-kontrollerne på noen måte er dårlige, men selv det ganske nye HTC Vive Pro 2-settet har altså de samme kontrollerne som fulgte med den originale Vive for over fem år siden. Jo, fargen er ny, men utformingen, knappene og funksjonaliteten er den samme.

Her savner vi en dose innovasjon, og det er heller ikke sånn at Index-kontrollerne akkurat ble sluppet – de har vært på markedet siden 2019. Derfor er det på høy tid at vi tar en god kikk på hva Valve har funnet på.

Rent fysisk

I motsetning til de symmetriske og sånn sett mer fleksible kontrollerne fra HTC, er Valves Index-kontrollere utformet spesielt for høyre og venstre hånd. Det gir et løft når det gjelder ergonomien, men hovedgrunnen til dette ligger i at hver kontroller har en halvmyk festestropp som skal gå over håndbaken.

Stroppen er ifølge Valve kledd i et «antimikrobielt stoff som er fukttransporterende og lett å rengjøre». Vi kan i det minste si at det selv etter mange timers bruk fremdeles føles og ser nytt ut.

Denne festestroppen er ett av to elementer som gjør akkurat disse kontrollerne såpass spesielle – og fører til at du «har dem på» snarere enn å holde i dem. Stroppen sørger nemlig for at du ikke trenger å ha et konstant grep om kontrollerskaftet. Altså kan du uten problemer rette ut fingrene eller slappe av i hånden uten å være redd for at kontrolleren skal gå i gulvet.

Selve stroppen kan justeres i fire trinn etter håndstørrelse, eller nærmere bestemt hvor langt oppe på kontrollerskaftet man griper. Nederst er det i tillegg en strikk som lar oss justere hvor mye stroppen skal stramme over håndbaken – enkelt men effektivt.

På utsiden av stroppen sitter en plastbøyle med sensorer og brorparten av kontrollerens sporingspunkter. Sistnevnte sørger for at systemet vet hvor i rommet hendene er.

Sensorer er det også flust av i selve kontrollerskaftet, der de både merker fingrenes posisjon og selve klemkraften. Mot pekefingeren har vi en berøringsfølsom triggerknapp, mens toppen av kontrolleren har styrespak, vanlige knapper og en klikkløs pekebryter. Overraskende nok er alle knappene på toppen berøringsfølsomme – med unntak av den nedsunkne av/på-knappen.

Merk prikkene og den lille pilen øverst på stroppen. Her justerer vi for håndstørrelsen.

Kontrolleren drives av et integrert batteri som lades opp via USB-C-porten nederst på skaftet. Driftslengden vil være avhengig av aktivitet og intensitet, men det holder til en lang spillkveld og vel så det – vi antar mellom fem og syv timer et sted.

I tillegg til knapper og styrespak er det i også bygd inn kapasitive sensorer og kraftsensorer i kontrollerskaftet. Alt i alt skal det være 87 sensorer for hver hånd, og følge Valve er det slik at «kontrolleren rekalibrerer seg hele tiden for å passe håndens størrelse og skiftende hudkapasitans».

Hvor godt dette stemmer er det vanskelig å si, men at det skjer noe magisk der inne et sted ser ut til å stemme.

Foruten alt dette har kontrollerne teknologi for haptisk kommunikasjon, altså at de har mekanikk som lager vibrasjoner ved behov. Dette kan for eksempel simulere «motstand» når du tar på et virtuelt objekt.

Til slutt må vi nevne at kvaliteten på enhetene virker god nok, og vi har ikke merket noen problemer under vår testperiode på en drøy måned. Samtidig observerer vi også at det er en større glipe i «klemmedelen» av skaftet på høyre kontroller, mens Steams diskusjonsforum vitner om at ikke alle er like fornøyd med produktet.

Hvorvidt noen har hatt flaks eller uflaks her, eller om Valve har løst eventuelle problemer på nyere enheter er ikke godt å si. Men det kan uansett være smart å sikre seg ved å kjøpe kontrollerne fra en forhandler som aksepterer alminnelige reklamasjonsvilkår.

Gi finger’n!

I bruk er Valves Index-kontrollere ganske spesielle. Det er jo ganske åpenbart at dette ikke bare er noe man griper fatt i, men altså «har på seg». Det er ikke helt som å ta på seg en hanske, men egentlig ikke så langt unna heller – man trer ganske enkelt hånden mellom kontrollerspaken/skaftet og stroppen, så sitter den der.

Hvis kontrolleren begynner å gli, strammer du strikken. Hvis hånden sitter for lavt på spaken, fikses det ved å justere stroppen øverst. Enkelt, men relativt genialt.

At man kan åpne hånden helt gir flere fordeler. For det første får vi muligheten til å fysisk gripe og slippe. Med HTCs kontrollere gjøres dette med knapper, med Valve Index bruker du bare grepet – langt mer intuitivt.

For det andre trenger vi ikke hele tiden tenke på å holde fast i kontrollerne. Det er mindre anstrengende over tid, og det er enklere å få «luftet» fingrene innimellom. Altså blir vi ikke like fort slitne eller svette i hendene under lange spilløkter.

Kontrollerne må lades opp mellom spilløktene, og det gjøres over USB-C.

Det som er ekstra gøy, men ikke perfekt, er at grepet også har sensorer som merker om man klemmer rundt kontrollerskaftet. Det helt spesielle med dette har vi merket først og fremst i spillet Half-Life: Alyx, hvor du blant annet kan plukke opp en brus-/ølboks og deretter «skvise» den ved å klemme hardere.

Dette både ser ganske bra ut, men er langt fra å føles ekte. Av forståelige grunner – vi klemmer på et relativt hardt plastskaft, ikke en tom metallboks.

Likevel har dette plastskaftet og sensorene relativt god peiling på hva hånden gjør, og dette kan i programmer og spill oversettes til fingerbevegelser. Dette er ikke alltid like treffsikkert, for det hender jo man skifter litt på grepet, og det er her den automatiske rekalibreringen kommer inn.

Teknologien er i hvert fall ikke 100 prosent, men den er god nok til at du uten problemer kan bruke enkle håndsignaler – som å gi finger’n, peke eller gi en tommel opp. Tommelen støtter for øvrig flere posisjoner. Sensorene for resten av hånden er også fintfølende nok til å gi oss halvveis krummede fingre, selv om dette ikke helt gjenspeiler virkeligheten.

Det sensorene på den annen side ikke kan merke, er avstanden mellom fingrene når de er rettet ut. Men med mindre du skal avgi en «Vulcan-hilsen» er vel ikke dette så kritisk.

Totalt sett mener vi derfor at løsningen gir en ganske god fingerkontroll – i hvert fall for undertegnede. Det mangler litt på den helt store «fingerspitzgefühlen», så teknologien er ikke god nok for kritisk presisjonsarbeid. Men samtidig er dette langt foran det å bare kunne operere med åpen eller lukket hånd, slik som med VR-kontrollere flest.

Kompatibilitet

Valves Index-kontrollere er lagd for å brukes med selskapets egen SteamVR-sporing. Her hjemme har de fleste stiftet bekjentskap med denne teknologien gjennom basestasjonene som brukes med HTC Vive, og det betyr at kontrollerne også kan brukes til gamle og nye Vive-hodesett med basestasjoner.

Dette burde egentlig ikke komme som noen stor overraskelse, ettersom Vive ble utviklet gjennom et samarbeid mellom disse to selskapene. Maskinvaren er riktignok HTC, men teknologien kommer i stor grad fra Valve. Spillplattformen Steam og den virtuelle utgaven SteamVR er det også Valve som står bak.

Kontrollerne vil også kunne brukes med andre hodesett som benytter seg av samme type sporing, som eksempel Pimax.

I tillegg har vi sett at det er mulig å macgyvre til et oppsett med Index-kontrollerne og Oculus-hodesett. Men du vil da i tillegg trenge en god PC og et par SteamVR-basestasjoner, ettersom kontrollerne ikke kan kobles direkte mot Oculus.

Konklusjon

Valve Index Controllers er et par håndkontrollere ment for bruk i VR, altså virtuell virkelighet. De er i første omgang ment å brukes sammen med HTC Vive, Valve Index eller andre hodesett som benytter seg denne sporingsteknologien.

Det som skiller disse kontrollerne fra VR-kontrollere flest er den hendige festestroppen, samt en liten hær av sensorer som kan fortelle VR-programvare og -spill om hvordan hånden brukes. Sistnevnte gir blant annet informasjon om neven er lukket eller åpen, om kun enkelte fingre er i aksjon eller til og med om brukeren klemmer med hånden.

Denne forholdsvis fintfølende fingerteknologien fungerer ganske så bra. Selv om treffsikkerheten ikke alltid er 100 prosent, er det godt nok til å ta VR noen store hakk videre – såfremt programvaren eller spillet støtter funksjonaliteten, selvsagt.

I tillegg kommer altså dette med festestroppen over håndbaken, som på sin side sørger for at det ikke er nødvendig å holde fast i kontrollerskaftet. Dette gjør spilling over tid til en mindre anstrengende opplevelse.

Totalt sett fører dette til at Valve Index Controllers løfter hele opplevelsen til nye høyder, og burde derfor stå høyt på ønskelista til en del VR-entusiaster – vel å merke entusiaster med økonomien i orden. For prisen på omtrent 3000 kroner er ikke spesielt behagelig, spesielt ikke med tanke på at du for eksempel kan få en hel Oculus Quest 2-pakke til lavere pris.

Men så er Index-kontrollerne i hovedsak ment for deg som allerede har en relativt sterk PC og vil investere i et Valve Index-kit, eller allerede har en HTC Vive/Pro eller annet kompatibelt VR-oppsett.

8 Meget bra Valve Index Controllers annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sammenlign sitat " Et par dyre, men meget gode håndkontrollere som gir større VR-innlevelse. " Fordeler Krysse av «Henger fast» på hendene

Krysse av Behagelige, så de tillater lange spilløkter

Krysse av Festestroppen kan justeres etter håndstørrelse

Krysse av Registrerer knappetrykk, fingerbevegelser og «klemming»

Krysse av Fungerer med alle VR-systemer som bruker SteamVR-sporing Ting å tenke på Bytt Prisen

Bytt Ikke offisielt til salgs i Norge

Bytt Noen bekymringsmeldinger om kvaliteten over tid

