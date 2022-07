Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Thermacell Backpacker

Når maten er klar tar myggjageren over

Thermacell Backpacker er kompakt og effektiv.

Vi har vært innom Thermacells produkter tidligere. Produsenten lager mygg- og insektjagere der gass varmer opp små «matter». Dampen som lages av dette systemet synes myggen er fullstendig ufyselig, mens vi mennesker ikke plages nevneverdig av den. Det er i hvert fall teorien.

De fleste av Thermacells produkter er enten nokså store, eller har relativt kort varighet på en lading. Eller begge deler. Unntaket er Backpacker. Den er laget for å passe på en vanlig liten flaske med turgass, og har vanlig «Primus-kobling» som skrus fast under.

På Fetsund bor det flere mygg enn folk, og enkelte av dem er store nok til å utfordre til boksekamp. Så vi tok med oss Thermacell Backpacker ut for å se om den kunne holde blodsugerne unna.

Brenner i evigheter på en vanlig boks

Skrufestet som brukes av myggjageren er det vanligste du finner i dag, ofte omtalt som «Primus-kobling».

Der en av Thermacells vanlige «racketer», som MR150-en vi testet i 2018, bruker små patroner som varer i tolv timer i slengen, kan altså Backpacker brenne i relative evigheter. Her går det 1,3 gram gass i timen, så en vanlig 300-grams gassboks vil altså holde koken i 230 timer.

Forbruket som går med til å jage mygg er dermed peanøtter sammenliknet med det som skal til for å gjøre morgenkaffen rødglødende.

Frittstående Thermacell ved siden av Backpacker montert på 300-grams gassbeholder.

Praktiske fordeler, men lite å spare

Thermacells matter koster en del enten du kjøper dem med gass eller ikke. Oppi refillboksen som er laget for Backpacker-modellen er det helt vanlige matter som kan brukes i alle produsentens myggjagere med samme prinsipp.

I skrivende stund koster det 750 for 36 matter til Thermacell Backpacker, mens matter og gass til de vanlige apparatene koster det samme for en pakke som inkluderer 30 matter. Du får halvannet døgn ekstra beskyttelse for pengene, men må altså stille med gassen ved siden av. Det er ikke akkurat noen veldig stor besparelse for å ikke trenge de ti store gasspatronene i den «vanlige» refillesken, men la gå.

En kjapp størrelsessammenlikning. Til høyre en Thermacell MR300, som er et frittstående apparat og bruker gasspatroner av typen som ligger rett ved siden av. Både Backpacker og MR300 bruker de samme mattene, som ligger i midten. Øverst til venstre en kompakt turbrenner av «vanlig» design.

Uansett er det en fordel at det er de samme mattene som brukes i flere apparater når du skal ut på tur, hvis du for eksempel har én Backpacker-modell, og en bærbar MR450-modell som kan festes på deg når du fisker.

Det er også verdt å vite at hvis turen din involverer et fly, er det ingenting som hindrer deg i å ta med myggmattene til Thermacellen din, mens gass under trykk ikke kan bli med. Og det kan være enklere å finne en vanlig gassboks med skrukobling enn det er å finne en Thermacell-forhandler der du lander.

Lett som en plett å tenne opp

Mattene er samme type og størrelse som går i andre Thermacell-produkter.

For å bruke Thermacell Backpacker må du først sette inn en matte i apparatet. Deretter skrur du den på gassboksen din. Før den tennes opp må gassbryteren vippes fra «off» til «on», og deretter bruker du tenneknappen for å fyre opp.

Det er ikke alltid den tenner på første forsøk, så jeg pleier å gi det to-tre tenn for å være noenlunde sikker på at den ikke bare sløser med uforbrent gass. Det er ikke så farlig utendørs, men det er jo heller ikke økonomisk - og ikke skremmer vanlig fritidsgass mygg av seg selv heller.

Et lite kikkhull lar deg se om det er flamme i apparatet eller ikke.

Det er enkelt å se om Thermacellen brenner eller ikke. Se inn kikkhullet og se etter gløden.

Litt forsinkelse

Det tar noen minutter fra opptenning til den begynner å gjøre jobben. I første omgang kommer det litt lukt og «damp» av matten rett ved apparatet tre-fire minutter etter opptenning, men først rundt ti minutter etter opptenning begynner det å jobbe slik det skal. Først da oppstår denne «sonen» som omtales der myggen holder seg unna i en solid omkrets rundt apparatet.

Effekt og hastighet på Thermacell Backpacker virker altså lik som på de vanlige modellene, til tross for at det er «endeløst» med gass å hente her. Økt effekt hadde nok uansett gjort seg gjeldende i kortere levetid på mattene, som holder fire timer i slengen, eller til de har skiftet farge fra blått til hvitt.

Noen upraktiske aspekter

Av en eller annen grunn er «mulighet til å henge opp» en funksjon som nesten bare finnes i den bærbare MR450-Thermacellen. Her hadde jeg ønsket meg et øye til karabinkrok så den kunne henges (uten)på sekken mens den fortsatt var varm.

Det følger med en liten oppbevaringspose med Thermacell Backpacker, men det er ingen former for «oppheng» som gjør det lett å henge den for eksempel i en karabinkrok utenpå sekken når den nettopp er brukt. Heldigvis blir den ikke fryktelig varm på utsiden. Selv etter lang tids bruk kan den fint håndteres bare med hendene, og burde ikke kunne smelte eller gjøre skade på noe annet.

Men å kunne henge den på utsiden av sekken mens den kjøler ned hadde likevel gitt en ekstra trygghet, og man slipper å tenke på at lukten fra den fortsatt varme matten skal sette seg i klær og mat.

Det er også svært viktig å få med seg at stoffet i disse mattene er svært giftig for vannlevende liv. De skal derfor samles opp, og tas vare på når du er på tur og leveres til avfallstasjon. Blir de liggende igjen i vannkanten kan de gjøre skade.

Fungerer som bare det

Først legger man ut åte. I dette tilfellet - et sett ganske lange nordnorske mannebein. Deretter setter man ut skremmeren. For ordens skyld; bildet er tatt med ultravidvinkel og skryter nok på undertegnede både lengre og slankere ben enn det som er reelt.

Selv har jeg brukt en av Thermacells frittstående apparater en stund, og kjenner i og for seg effekten av mattene som meget god. Under testing av Backpackeren lot jeg det gå en stund uten påskrudd apparat, og ble i prosessen til et brukbart suppekjøkken for Fetsunds myggpopulasjon.

Så fort myggens tilstedeværelse var bekreftet med kløende humper på huden, ble Backpackeren fyrt opp. Og den hadde akkurat den effekten som loves, og som jeg er vant til fra den vanlige utgaven jeg har selv.

Backpacker blir varm, men ikke så varm at den svir seg gjennom ting. Selv ikke etter lang tids bruk.

Bitteliten myggjager som virker

Den praktiske forskjellen er at Backpacker er bitteliten, og den går rett på en gassboks du antakelig har med deg uansett. Den har også et minimalt forbruk, slik at du ikke trenger å tenke på å ta med deg mer gass for å sikre leirplassen.

At den tar de samme mattene som andre Thermacell-produkter betyr at du slipper å ta med deg ulike refiller, og den vanlige prosedyren med «en håndfull matter og litt gass» funker utmerket også for å dekke denne, dersom du beveger deg rundt med en portabel utgave og har Backpacker ved teltet.

Til venstre ser du av–/på-bryteren, mens klikkebryteren for den piezo-baserte opptenningen er foran i bildet.

Om noe skuffer litt her, så er det kanskje at selve myggjagerfunksjonen ikke er bedre enn i de vanlige. Det er rett og slett en «vanlig Thermacell» der gassen erstattes med din egen. Dessuten hadde jeg ønsket meg en måte å bære den utenpå sekken etter bruk.

Utover det gjør den akkurat som lovet og den har en del praktiske fordeler over de vanlige «racket»-modellene.

Ønsker du større dekningsområde eller lenger brenntid uten å skifte refill har Thermacell også slike myggjagere, men da er det den elektriske varianten som kan være litt mindre gunstig å ta med i skogen.