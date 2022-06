Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Sony LinkBuds S

God støydemping og habil lyd i superkompakte propper

Vi hadde faktisk vurdert disse over Sonys egen toppmodell.

Sonys LinkBuds S er langt mer kompakte enn toppmodellen WF-1000XM4. Det gjør dem mindre trøblete å få til å sitte i ørene.

Stein Jarle Olsen 6 min lesetid Lagre Lagre artikkel

Da Sony lanserte sine LinkBuds tidligere i vår, var det med et særegent nytt design. Konseptet var at du skulle kunne ha proppene i øret hele dagen og i praksis ikke merke mye til dem når du ikke lyttet til musikk eller annet innhold.

LinkBuds var fullstendig åpne ørepropper uten noen form for gummi eller skum inn i øret, og det er litt overraskende at Sony har videreført LinkBuds-navnet til dagens testprodukt: LinkBuds S (med modellnavn WF-LS900N). Her er det nemlig igjen snakk om propper med gummitupper som skal inn i øregangen.

900-navnet antyder også at vi befinner oss en klasse under Sonys flaggskip-propper i 1000X-serien. Det gjelder naturligvis også prismessig: Veiledende pris på LinkBuds S er 1990 kroner, mot 2790 kroner for 1000XM4. Sony lokker likevel med «høykvalitets» aktiv støydemping, «krystallklar» samtalekvalitet og støtte for hi-res-lyd gjennom LDAC-kodeken.

Spesielt samtalekvaliteten får vi komme tilbake til, for her har vi definitivt en høne å plukke med Sony.

7.5 Bra Sony LinkBuds S WF-LS900 Wireless In-ear annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign Fordeler Krysse av Veldig lette og komfortable i ørene

Krysse av Utmerket aktiv støydemping

Krysse av Sitter godt - også for løping

Krysse av Smarte ekstrafunksjoner som Quick attention

Krysse av Nøytral, balansert lyd som åpner for justeringer Ting å tenke på Bytt Ut av esken kan lyden fremstå litt flat og kjedelig

Bytt Samtalekvaliteten er under enhver kritikk

Bytt Omgivelsesmodusen har ganske mye susing

Bytt Ingen multipoint bluetooth

Bytt Ingen trådløs lading

Små og lette

For mange vil nok likevel hovedattraksjonen ved LinkBuds S være det svært kompakte designet. Proppene veier bare 4,8 gram hver, som betyr at ganske nøyaktig en tredel av vekten til WF-1000XM4 (7,2 gram) er kuttet vekk. Det har en del å si for komfort og passform.

1000XM4 fungerer for eksempel utmerket for kollega Finn Jarle Kvalheim, men de blir litt for store og klumpete til å sitte komfortabelt i mine ører. Her er LinkBuds S i en helt annen liga. De er såpass lette at det ikke er noe som drar proppene ut av øret, slik jeg ofte opplever at det kan være med 1000XM4, og det selv uten noen vinger eller annet som holder dem på plass.

Disse sitter utmerket i hverdagssituasjoner, og også på løpetur opplevde jeg dem som fullstendig uproblematiske - selv med standardstørrelsen på øreputene, som er medium. I tillegg følger det med tre andre størrelser - SS, S og L, men dessverre ingen variant i skum. At de ikke har vinger gjør dem også svært komfortable å ha på, og de er IPX4-sertifisert, så de skal tåle litt svette eller regn.

LinkBuds S er blant de mest diskré pluggene du finner.

God støydemping

Støydempingen står heller ikke veldig mye tilbake for 1000XM4. LinkBuds S er absolutt i øvre sjikt blant true wireless-propper. 1000XM4 er nok kanskje et ørlite hakk hvassere på å dempe for eksempel flystøy, men det er ikke mer enn at du må sammenlikne direkte for å høre det - og delvis skyldes det nok også at skumproppene de benytter gir litt bedre passiv demping enn hva du får i LinkBuds S.

Ørlite egenstøy produserer de, men ikke noe du vil høre om du har noen form for innhold spillende.

LinkBuds S er betydelig mindre enn WF-1000XM4.

I det hele tatt ganske imponerende fra såpass små propper, og vi liker også at Sony har videreført Quick Attention-funksjonen sin, som innebærer at du kan legge fingeren over touchpanelet på den venstre øreproppen for å aktivere omgivelsesmodusen midlertidig. Veldig greit når du bare trenger å få med deg en beskjed eller annonsering.

Sonys omgivelsesmodus er også ganske god - mikrofonene serverer en ganske naturlig miks i ørene dine - litt spiss i enkelte tilfeller, og ikke minst med en litt irriterende susing som finnes selv om det er helt stille rundt deg. Skulle vi hatt på oss LinkBuds S hele dagen (som er Sonys markedsførings-pitch) hadde den suselyden irritert oss ganske mye. Akkurat her er fortsatt Apples AirPods Pro de beste.

Sonys Headphones Connect-app kjenner vi godt fra tidligere produkter.

Kommandoene kan delvis justeres

Ellers har du litt begrensede muligheter til å velge hva ulike kommandoer skal gjøre. Du kan dessverre ikke definere hver kommando (ett, to, tre trykk eller å holde inne) for seg, men må velge blant ulike «sett» av kommandoer for hver propp.

Som standard er venstre propp satt opp til at et enkelt trykk bytter mellom støydemping og omgivelsesmodus, mens høyre er satt opp slik at ett trykk spiller eller pauser innholdet ditt, to trykk hopper en låt frem, tre hopper en låt tilbake og å holde inne aktiverer taleassistenten. Du kan velge å bytte dette ut med volumkontroll i stedet, eventuelt skru touchfunksjonen helt av.

Helst skulle vi vel ønsket at du kunne velge helt selv, men dette er også en ålreit løsning.

Det kompakte etuiet er kledd i samme matte sorte plast som selve øreproppene. Det lades naturligvis med USB-C, men har ikke trådløs lading.

Lyden er som et blankt lerret

Lyden minner også veldig mye om lyden fra storebror 1000XM4, i den betydning at det er nøytralt, relativt veloppløst og detaljert. For å krympe proppene har Sony også måttet krympe elementene inni, fra seks millimeter på 1000XM4 til fem millimeter her. Det er blant de minste ørepropp-elementene du finner.

Noen vil nok også synes det er litt blodfattig i bassområdet ut av eska her, men Sonys Clear Bass-innstilling i Headphones-appen rydder i stor grad opp i det. Du mister litt definisjon i diskanten, men får til gjengjeld mer moro og engasjement. Diskanten kan iblant også oppfattes som litt spiss og skarp, og således er ikke nødvendigvis dette kompromisset et så veldig negativt et.

Sonys equalizer er uansett enkel å bruke og lar deg gjøre finmaskede justeringer, så det bør være mulig å komme godt i mål med en lydgjengivelse man kan like her. Sonys grunninnstilling er i mine øyne å anse som en utpreget nøytral (les: flat) innstilling som lett kan vris i ulike retninger, og resultatet med litt mer bass og en litt dempet diskant blir absolutt godt.

Ålreit batteritid

Batteritiden er oppgitt til seks timer med støydempingen aktiv, i tillegg til 14 timer i etuiet - totalt 20 timer. Det virker å stemme godt med våre erfaringer, og plasserer LinkBuds S omtrent midt i feltet blant true wireless-propper med støydemping. Vi må nevne at vi et par ganger har opplevd at bare én av proppene har vært ladet etter en tur i etuiet, uten at vi helt kan forklare hvorfor. Det er veldig få muligheter til å plassere dem «feil» i esken.

Fem minutters lading gir uansett en times avspilling, så det er fort gjort å komme seg ut av en knipe.

Samtalekvaliteten var ett av områdene hvor vi ga de opprinnelige LinkBuds god omtale, og det er derfor litt skuffende at LinkBuds S er såpass svake her. Ved et litt vindfullt tilfelle hørte motparten knapt hva vi sa i det hele tatt, og selv i relativt uproblematiske støyforhold kommer vi gjennom lavt og ullent.

LinkBuds S til venstre, XF-1000XM4 til høyre.

Med litt trafikkstøy i tillegg blir det ingen god opplevelse for motparten, som melder tilbake at støydempingen i mikrofonene på LinkBuds S er såpass overaktive at han iblant lurer på om vi har lagt på eller ei.

Forhåpentligvis kan Sony forbedre dette noe med programvareoppdateringer, men vi kan ikke gjøre annet enn å vurdere dem slik de fremstår nå, og da er konklusjonen at de rett og slett er til å unngå om du har for vane å snakke i telefonen med ørepropper.

Konklusjon

Om du gjerne vil ha Sony-propper med aktiv støydemping, vil undertegnede kanskje anbefale at du ikke automatisk går til WF-1000XM4 og også sjekker ut LinkBuds S. Det skyldes i hovedsak at de er mindre og har bedre forutsetninger for å sitte godt i ørene dine.

Støydempingen er bare marginalt svakere enn på toppmodellen, og det samme gjelder lydkvaliteten. Til gjengjeld får du propper du kan løpe med og som nærmest ikke stikker ut av ørene i det hele tatt. Funksjonene vi etter hvert har begynt å regne med fra Sonys toppmodeller er også til stede her, som speak-to-chat, autopause og quick attention. Ikke alle er like nødvendige eller praktiske, men spesielt sistnevnte er vi blitt veldig glade i.

Samtalekvaliteten er den fremste grunnen til å unngå LinkBuds S, for den er rett og slett ikke god. Litt vind eller støy rundt deg, og motparten vil slite med å i det hele tatt høre hva du sier. Det er frustrerende, spesielt med tanke på hvor gode lillebror LinkBuds (uten S) var akkurat her. Samtalekvaliteten er også grunnen til at vi trekker karakteren såpass langt ned som vi gjør, for ellers er LinkBuds S et utmerket alternativ både til Sonys toppmodell og andre.

7.5 Bra Sony LinkBuds S WF-LS900 Wireless In-ear annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign Fordeler Krysse av Veldig lette og komfortable i ørene

Krysse av Utmerket aktiv støydemping

Krysse av Sitter godt - også for løping

Krysse av Smarte ekstrafunksjoner som Quick attention

Krysse av Nøytral, balansert lyd som åpner for justeringer Ting å tenke på Bytt Ut av esken kan lyden fremstå litt flat og kjedelig

Bytt Samtalekvaliteten er under enhver kritikk

Bytt Omgivelsesmodusen har ganske mye susing

Bytt Ingen multipoint bluetooth

Bytt Ingen trådløs lading

Gode alternativer til Sony LinkBuds S

Rimeligere og gode Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro fra 1168 :- Ankers Soundcore har et meget habilt alternativ i sine Liberty Air 2 Pro. Støydempingen er nok et lite hakk under LinkBuds S, men lyden er til gjengjeld mer basstung og engasjerende og de sitter også godt på plass i ørene - tross "Airpods-designet". Mer + annonse Sjekk på Prisjakt Kompakte og gode Jabraer Jabra Elite 7 Pro Wireless fra 2181 :- Jabras flaggskip av året er omtrent like kompakte som LinkBuds S, og kan også skilte med habil aktiv støydemping og god lyd. Her får du også en hørselstest som tilpasser lyden til akkurat dine ører, i tillegg til at samtalekvaliteten er bedre enn på LinkBuds S. Den rimeligere Elite 4 kan også være et godt alternativ. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt Sonys flaggskip Sony WF-1000XM4 fra 2499 :- Sonys litt mindre kompakte flaggskip WF-1000XM4 har noen knepp ekstra støydemping å by på, i tillegg til et lite knepp opp også på lyden. Samtidig gjør størrelsen at de er litt vanskeligere å få til å sitte på plass i ørene, prisen er høyere og for noen kan det nok være et minus at de kun leveres med skumtupper til å dytte inn i ørene. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt

Les også De beste bruktmobilene akkurat nå

Les også De beste bruktmobilene akkurat nå