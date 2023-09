Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Protech +62V Gressklipper

Den batteridrevne gressklipperen holder koken i en time

Nok for de fleste hager.

Kamera Ole Henrik Johansen / Tek.no

En sommer med tidvis sol og styrtregn har vært en god oppskrift for å få gresset til å gro. Er du på jakt etter en ny plenklipper, kan en variant som bruker batterier være et godt alternativ til den tradisjonelle forbrenningsmotoren.

Vi har nå testet en plenklipper fra Protech som på papiret virker interessant til prisen. For under 3000 kroner, dog uten batteri og lader, får du en maskin som har både oppsamler og sideutkast, 51 centimeter klippebredde og drift bak bakhjulene.

Etter å ha testet denne igjennom sommeren har vi fått sansen for en del ting med denne maskinen – samtidig som det er en ting som plager vettet av oss.

PS: Dette er en solotest, men vi planlegger å lage en samletest av nettopp batteridrevne plenklippere.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Protech +62V Gressklipper annonse Utvalgte butikker 2999 hos Komplett Sjekk nå Billigste hos 2999 hos Komplett Sjekk nå 7.5 Bra sitat Kraftig gressklipper på batteri Fordeler + God klippebredde

+ Drift på hjulene

+ Sterk nok motor til det meste

+ Oppsamler

+ Mulighet for sideutkast

+ Relativt lett maskin

+ 5 Amp batteri gir god driftstid

+ Regulerer rotasjonshastigheten på bladene selv.

+ Samme batteri som kan brukes til mange andre Protech-produkter.

+ Helt kurant høydejustering Ting å tenke på — Sliter mer under våte forhold

— Utkast-plasten på siden faller av for et godt ord

— Stort batteri og lader koster over 2000 kroner utenom.

Lett og enkel

Det er få knapper å forholde seg til. Kamera Ole Henrik Johansen / Tek.no

Denne klipperen har ganske god klippebredde. 51 centimeter er ganske ok om du har en stor hage som trenger en klipp.

Og vi liker enkelheten til denne maskinen. Ut av esken er det lite montering annet enn å skru fast håndtaket til resten av maskinen. Er batteriet ferdig ladet så er det ikke stor mer du trenger å gjøre før du er klar.

Klipperen har to hendler som du bruker, i tillegg til en sikkerhetsknapp på siden av håndtaket. Denne trykker du først inn, før du trekker til det håndtaket for å starte bladene.

Vi testet flere turer med oppsamleren. Kamera Ole Henrik Johansen / Tek.no

Så er den andre hendelen til å koble inn driften på bakhjulene. Men maskinen er såpass lett, så på flate områder hadde vi egentlig ikke behov for det.

Likevel er ikke godsett for tynt, så det flekser ikke nevneverdig når du bruker den.

Batterifestet sitter under et lokk i midten av maskinen, og du klipser det enkelt på. Lokket er også gjennomsiktig slik at du kan se når batteriet begynner å blinke og det nærmer seg en stopp til laderen.

Batteri og lader

Batteriet sitter under dette dekslet. Kamera Ole Henrik Johansen / Tek.no

Maskinen koster i skrivende stund rett under 3000 kroner, men du må belage deg på å kjøpe batteri og lader – om du ikke tilfeldigvis har tilsvarende 62 volts system fra Protech fra før.

Det finnes batterier med 2,5 og 5 amperetimer, og i denne testen har vi brukt det store batteriet.

Under vår testperiode har vi klipt plenen en rekke ganger, mest under normale, tørre forhold, men også satt klipperen på prøve etter et solid regnskyll. Vi vet det sjelden lønner seg å klippe plenen når den er søkkvåt, men det er samtidig en god måte å sjekke hvor kraftig maskinen faktisk er, og hvordan den takler litt motstand.

Selv i høyt gress klarer den seg greit å slenge det ikke er for vått Kamera Ole Henrik Johansen / Tek.no

Oppelvd batteritid er rundt en time effektiv bruk, om du går for det største batteriet. Det vil være mer enn nok for de aller fleste, og vi rakk å gå over hele plenen før batteriet ble tomt. Så kan vi bare anta at det lille batteriet på halve kapasiteten vil gi omtrent en halvtimes bruk.

Skulle batteriet gå tomt så vil hurtigladeren man får kjøpt bruke ganske nøyaktig en time på lade opp det store batteriet. Altså vil du i teorien kunne klippe ganske uavbrutt om du har to batterier å sjonglere med.

I bruk

Du regulerer enkelt høyden på klipperen Kamera Ole Henrik Johansen / Tek.no

Som vi har nevnt tidligere å så er dette en klipper som er enkel å bruke, og som ikke veier mer enn at man fint kan håndtere den. I tillegg har du altså drift på hjulene om det skulle skorte på dyttekraft.

Du slår inn driften ved å løfte opp den nederste hendelen på håndtaket, og det hele går ryddig for seg. Og dekkene har helt greit med grep i seg. På vått føre vil de naturlig nok slite mer, men vått gress er en utfordring som alltid.

Klipperen har en enkel og grei justering av klippehøyden. Ved høyre bakhjul har du en tradisjonell løsning der du trekker ut en justeringsarm og kan velge mellom seks ulike knepp.

Når det kommer til krefter så er det mer enn nok å hente så lenge underlaget ikke blir for vått. Det ble brått tyngre da vi satte den på den ultimate prøven; kjempelangt gress rett etter regnvær. Da måtte vi ta pauser innimellom, og vi merket at motoren var i ferd med å stoppe, men så fort vi løftet litt på maskinen kom den seg til hektene igjen.

Denne utkastplaten ramler veldig lett av. Kamera Ole Henrik Johansen / Tek.no

Akkurat slikt «føre» er noe av det tyngre en gressklipper utsettes for, så du vil være langt bedre tjent med å klippe når det er tørt ute.

Denne klipperen har to muligheter når det kommer til gresset. Enten kan du samle det opp i en oppsamler bak maskinen, eller så kan du sette på et utkastet på siden av maskinen. Dette gjør du ved å løfte på lokket på siden av maskinen som er fjærbelastet, og hekte på en kåpe som klemmes på plass av dette lokket. I teorien en god løsning.

Men denne kåpen faller av for et godt ord. Så fort du kjører inn i et område med litt høyt gress, og du trekker klipperen tilbake, vil det være nok at gresset hekter seg borti dette for å falle av. Så denne løsningen er i slappeste laget.

Konklusjon

Enkel konstruksjon og solid nok for de fleste. Kamera Ole Henrik Johansen / Tek.no

Prismessig er ikke 3000 kroner mye for en plenklipper av denne størrelsen. Men legger du på batteri, gjerne det største for god brukstid, og en hurtiglader, begynner prislappen å bikke over 5000 kroner. Fortsatt ikke avskrekkende om du heller vil kjøpe bensindreven klipper med 51 centimeter klippebredde, drift på hjulene og oppsamler.

Fordelen med denne klipperen er at den er veldig ukomplisert å bruke. Du trenger bare å passe på at batteriet har nok kapasitet til å få jobben gjort, så er det svært lite annet du trenger å tenke på.

Batteriet klipser du fast under lokket, og så er det bare å trykke inn sikkerhetsknappen før du trekker til deg hendelen før maskinen våkner til liv. Den bråker fortsatt en del, men er likevel ikke like øredøvende som en bensindreven variant.

Krefter er det mer enn nok av til vanlig plenklipp. Riktig nok vil du få mer utfordring om det er vått ute, men det vil også gi utfordringer for tradisjonelle bensindrevne maskiner også.

Det er likevel et par ting som trekker litt ned i vår bok. Et av de store irritasjonsproblemene er sideutkastet, eller snarere løsningen du klipser fast for å få gresset kastet ut sideveis. Dette faller så fort du er borti noe som helst.

Alt i alt er dette likevel en god og solid maskin som ikke vil skuffe deg, men du betaler også en solid slump penger for denne. Så man burde forvente en god kvalitet for slantene du gir, og det er nettopp det du får.

Publisert 2. september 2023, 04:00