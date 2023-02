Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Apple HomePod (2nd Generation)

Nye HomePod byr på imponerende lyd

Men den koster også mer enn konkurrentene.

Apples HomePod er mindre enn hva man kanskje kan tro ut fra bildene. Men den spiller ditto mer imponerende. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Apples smarthøyttaler HomePod har hatt en litt underlig historie. Den første generasjonen ble lansert i 2018, før salget ble avsluttet igjen i 2021 – et uvanlig kort liv for et Apple-produkt.

Nå er HomePod tilbake i generasjon to, med tilnærmet identisk utvendig design og generelt ganske lite nytt fra den første generasjonen.

Den har fått sensorer for temperatur og luftfuktighet innvendig, men kanskje viktigst er støtten for den nye smarthjemsstandarden Matter – som blant annet Apple står bak.

7.5 Bra

+ Fungerer som Matter-hub og Thread-bro

+ Siri skjønner stort sett hva du sier og aktiveres sjelden i vanvare

+ Enkelt å sette opp, både alene og i stereo

+ Kjekk tap-funksjon for å overføre lyd fra telefon til høyttaler

+ Innebygde sensorer for temperatur og luftfuktighet

+ Airplay fungerer med høyttalere fra andre merker Ting å tenke på — Ingen Spotify-støtte (utover med Airplay)

— Airplay kan iblant være litt treigt

— Siri er fortsatt dårligere enn Google Assistent

— Siri støtter ikke to språk samtidig

— Irriterende kort strømkabel

— Betydelig høyere pris enn konkurrentene

— Ingen mulighet til å justere lyden manuelt

Overfør lyd fra telefonen

HomePod har en liten «skjerm» på toppen som gjengir den sedvanlige Siri-animasjonen når du påkaller taleassistenten, og her sitter også felter hvor du kan justere volum hvis du heller vil gjøre det «manuelt».

Akkurat som for lillebror HomePod mini kan du holde iPhonen din i nærheten av høyttaleren for å overføre hva enn det er slags lydinnhold du hører på telefonen, eventuelt for å få opp et skjermbilde med hva som spilles av og muligheten til å sette opp alarmer og nedtellinger. Det er også slik du setter opp HomePod – du legger iPhonen oppå toppen av høyttaleren, og så gjøres det meste automatisk – inkludert å koble den til wifi.

Det må sies at vi opplevde at lyden hakket veldig rundt den første timen etter oppsettet. Muligens jobbet den med å installere en oppdatering, for siden da har det fungert slik det skal – men slike ting oppleves likevel litt uvanlig for et Apple-produkt.

For å sette opp høyttaleren holder du rett og slett telefonen i nærheten. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Smarthjems-hub

HomePod er nå en såkalt «Thread border router», som betyr at den fungerer som en slags bro mellom kommunikasjonsprotokollen Thread, som en del smarthjemprodukter kommuniserer med, og internett (over wifi).

Apple sendte med en Matter-kompatibel smartplugg fra selskapet Eve, som er særdeles enkel å sette opp når du har en HomePod (eller annen Matter-hub) i huset – og som i teorien også kan pares med Google Home og Samsung SmartThings og styres fra alle «samtidig».

Å sette opp automatiseringer med taleassistenten Siri på HomePod-en er også fort gjort – vi ba for eksempel om at lyset tilkoblet smartpluggen skulle skrus av så fort jeg drar hjemmefra, og at det uansett skal skrus av klokken 23 på kvelden.

HomePod er omtrent lik i størrelse som en Sonos One. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Det må sies at Siri ikke alltid skjønner hva du forsøker å si – noe alle som har brukt Siri antageligvis har kjent på. «Når jeg drar hjemmefra»-automatiseringen krevde eksempelvis to forsøk, hvor Siri på det første forsøket tilsynelatende bare trodde jeg skulle dra hjemmefra akkurat nå – og responderte med «Håper du kommer tilbake!». Det er hyggelig, men det var ikke det jeg ville frem til.

Litt irriterende er det også at ikke Siri kan snakke to språk samtidig, slik Google Assistant kan – og det må nevnes at det å bruke disse taleassistentene føles mer og mer steinaldersk jo mer vi bruker Bing, ChatGPT og andre AI-løsninger anno 2023.

Fabelaktig lyd for størrelsen

Akkurat som for HomePod mini er det imponerende hva den vanlige HomePoden klarer å dytte ut av lydkvalitet. I volum er den omtrent identisk med Sonos One, som vi lenge har ansett som den beste multiromshøyttaleren i sin størrelse og klasse.

HomePod synes jeg faktisk er et par små knepp bedre enn Sonos One akkurat hva gjelder lydkvalitet. Den er velbalansert og relativt nøytral, men har en liten ekstra boost i bassområdet som jeg tror mange vil sette pris på – og som ikke er helt uimponerende fra en såpass liten sak. Den låter også stort og luftig for sine begrensede fysiske dimensjoner.

Sammenlignet med nevnte Sonos One har HomePod først og fremst en dypere og fyldigere bassgjengivelse, samtidig som diskanten er veloppløst og pen – men samtidig såpass avrundet at du kan spille både høyt og lenge uten at det blir slitsomt å lytte til.

Sonos er kanskje litt mer diskantfokusert, men har ikke helt den samme dynamikken og varmen som HomePoden kan skilte med – selv om vi kanskje ikke synes forskjellen i lydkvalitet er verdt 1500 kroner ekstra for en HomePod. Apple-høyttaleren har imidlertid automatisk romkorrigering, så du slipper å gå rundt og veive med mobilen for å kalibrere, slik du på litt irriterende vis må med Sonos One.

I utgangspunktet har høyttaleren bare et lite felt med lys som angir at den er på, men når du etterlyser Siri dukker den velkjente Siri-animasjonen opp i toppfeltet. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Gode også som TV-høyttalere

Å sette opp to HomePoder i stereo er også såpass enkelt som at du plasserer dem i samme «rom», og så vil systemet spørre deg om du vil sette dem opp i stereo. Det samme gjelder om du vil flytte den ene fra et rom til et annet for å lage et stereooppsett.

Stereolyden kan enkelt beskrives som «mer av det gode», men samtidig spiller de såpass godt hver for seg at det nesten virker litt ekstravagant å sette opp i tospann, all den tid de jo koster 3800 kroner stykket. Unntaket er nok kanskje å sette dem opp som TV-høyttalere sammen med en Apple TV 4K.

I motsetning til første generasjon av HomePod, er strømkabelen nå avtagbar. Men den kunne godt vært litt lenger. Heldigvis har den en helt standard plugg, så du kan eventuelt bytte den ut med en annen. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Jeg hadde dessverre ikke en slik for hånden i testperioden, men som Airplay-høyttalere til en eldre Apple TV leverer de både skarp og veloppløst dialog, samtidig som det er nok bass til at du godt kan klare deg uten subwoofer om du ikke har altfor store krav. Selv i stereomodus (altså i betydningen ikke 5.1 eller Atmos) leverer de luftig og fin lyd, og her synes vi faktisk et HomePod-par absolutt kan ta opp kampen med for eksempel en Sonos Beam eller annen lydplanke.

(Med en nyere Apple TV kan du velge at HomePod-ene permanent skal fungere som TV-høyttalere, og boksen har også HDMI med eARC så den kan videreformidle lyd fra andre enheter du har koblet til TV-en til HomePodene.)

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ellers kan vi rett og slett gjenta en del av momentene fra HomePod mini-testen, for akkurat det samme gjelder for vanlige HomePod:

Den støtter ikke Spotify Connect, så du er avhengig av å bruke Airplay – uansett hva du skal spille av. Den har heller ikke bluetooth.

Siri støtter heller ikke Spotify-avspilling med stemmen, så vil du ha muligheten til å kunne be høyttaleren spille noe spesifikt må du bruke Apple Music, Deezer, TuneIn (for radio) eller lignende.

Siri er flink til å ikke bryte inn uten at du spesifikt påkaller henne, men iblant kan det virke som om Google-assistenten er enklere å få til å reagere om du for eksempel er i et annet rom. Det er et litt tveegget sverd.

Å bruke Siri til å finne tak i telefonen din eller annet utstyr med Apples «Hvor er?»-funksjon fungerer ypperlig.

At høyttaleren ikke har Spotify-støtte vil naturlig nok være et stort minus for noen, og det gjør eksempelvis også at du ikke kan starte en avspilling på HomePod fra en Windows-PC uten å installere tredjepartsprogramvare.

Det er Hjem-appen som brukes til å justere på innstillingene til HomePod. Du får ingen mulighet til å justere lyden direkte, dog. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Nye sensorer

Som nevnt er også sensorer for temperatur og luftfuktighet på plass i HomePod – og foruten å be Siri om å lese opp avlesningene eller sjekke dem i Hjem-appen, kan du også bruke dem til å sette opp automatiseringer.

Har du for eksempel en HomeKit- eller Matter-kompatibel smartplugg kan du bruke avlesningene til å sette i gang en vifte om temperaturen blir for høy, eller å trekke ned rullegardinene om det blir for varmt i løpet av dagen – for å nevne noe. Mulighetene er mange.

Senere skal HomePod også få muligheten til å lytte etter røykvarsler-alarmer, slik at du kan få en varsling på telefonen om røykvarsleren hjemme går av. Sensorene virket for øvrig å være omtrent på nivå med de samme avlesningene fra en Sensibo Sky-enhet jeg har installert i stua, så er det nevnt.

Vi skal ikke si noe om hvem som eventuelt har kopiert hvem, men basen til Ikea og Sonos’ lampehøyttaler og HomePod er unektelig ganske like. Og HomePod kom jo først. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Andregenerasjons HomePod er en utmerket multiromshøyttaler, og at den bruker Airplay gjør at den i praksis kan fungere sammen med høyttalere også fra andre merker. Den har sannsynligvis den beste lydkvalitet-sett-opp-mot-størrelsen-faktoren vi har vært borti, hovedsakelig med mer bass og fylde enn hva en tilsvarende stor Sonos One klarer.

Hvorvidt Matter- og Thread-funksjonaliteten er nyttig for deg avhenger naturligvis av om du har eller har planer om å skaffe deg smarthjemsutstyr, men det kan potensielt være veldig praktisk. Det samme gjelder de innebygde temperatur- og luftfuktighetssensorene.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Samtidig er det ikke til å komme unna at det for mange her til lands, hvor Spotify er den dominerende musikktjenesten, vil være et stort minus at du ikke kan bruke Spotify Connect eller be Siri om å spille innhold fra Spotify. I tillegg er HomePod en ganske kostbar affære, med 3790 kroner for en høyttaler. Det er 1500 kroner mer enn hva en Sonos One koster, og så mye bedre låter ikke HomePod at den prisforskjellen er verdt det.

Mer positiv er vi nok hvis du setter opp et stereopar og bruker HomePod-paret som hjemmekinohøyttalere til TV-en (gitt at du bruker en ny Apple TV 4K). De spiller såpass godt at de danker ut veldig mange lydplanker – og bonusen er da at du får et meget habilt musikkhøyttalerpar i kompakt format.

Vår generelle anbefaling vil fortsatt være Sonos One, men HomePod blander seg definitivt inn som et godt – om enn dyrt – alternativ.

