Test Samsung Bespoke Jet AI

Vi har testet Samsungs nye toppmodell

Støvsugeren kommer med AI-funksjon, men kan det forsvare den ekstreme prisen?

Kamera David Johansen Auby / Tek.no

David Johansen Auby Oppdatert 19. juli Lagre

Kunstig intelligens er på alles lepper om dagen. Men hvor mye Samsungs nyeste støvsugermodell Bespoke Jet AI har med kunstig intelligens å gjøre, kan nok diskuteres.

Ifølge Samsung selv skal støvsugeren «tilpasse sugekraften etter underlag og motstanden i luftstrømmen». Vi har tidligere hatt inne flere modeller som gjør omtrent det samme uten at det har blitt assosiert med kunstig intelligens.

Funksjonen kalles da som regel for «Auto-modus».

AI-modus på Bespoke skifter styrke når vi støvsuger på teppe. Kamera David Johansen Auby / Tek.no

Vi skal uansett ikke henge oss for mye opp i navnet. Det viktigste er hvordan støvsugeren fungerer i praksis og hvordan den kan måle seg med forrige modell i samme serie - nemlig Samsung Bespoke Jet - en modell vi har hatt inne til test tidligere og som gjorde det veldig bra i vår samletest.

Under har vi sammenlignet med Samsungs forrige Jet-modell og Dyson V15 som vi har testet tidligere.

Fremdeles støvsugerposer

Noe av det som skilte Bespoke Jet fra konkurrentene var den forseggjorte dokkingstasjonen. Her kunne man både lade og tømme støvsugeren i samme vending.

Dokkingstasjonen - eller rengjøringsstasjonen som den også blir kalt - er videreført på Jet AI og fremdeles en viktig del av brukeropplevelsen. Og ja, rengjøringsstasjonen bruker fremdeles støvsugerposer.

I pakken følger det totalt med tre poser til bruk, og skal man kjøpe flere må man ut med 2-300 kroner for en fempakning. Går du for noen av Samsungs Bespoke-modeller får man med andre ord en ekstrautgift som man ikke ville hatt med andre trådløse modeller. Er det verdt det?

For noen vil det absolutt være det. Den største fordelen med rengjøringsstasjonen er at ikke et eneste støvkorn kommer på avveie. Her er det bare å si farvel til støvskyene som har en tendens til å treffe deg rett i fleisen ved støvtømming.

For andre vil nok bruken av støvsugerposer oppleves som et tilbakesteg. Er ikke en av fordelene med et håndholdt støvsuger nettopp at man slipper å holde på med bytting og innkjøp av poser?

Posene på nye Bespoke er av grei størrelse, men kunne fint vært enda større. Kamera David Johansen Auby / Tek.no

Det er altså argumenter både for og i mot støvsugerposer, men en ting er sikkert: Samsung kunne fint gjort det enklere å tømme støvkammeret uten å måtte bruke rengjøringsstasjonen. Nå er det teknisk mulig, men upraktisk.

Dermed blir man i realiteten låst til Samsungs støvpose-løsning, og det er synd. Én pose holder til rundt fire-fem fulle støvkammer, noe som er godkjent, men vi kunne gjerne ønsket oss enda større poser. Det ideelle ville selvfølgelig vært en poseløs rengjøringsstasjon.

La det bli lys

Noe av det vi savnet aller mest på Samsung Bespoke Jet var LED-lys på munnstykket, så vi er mer enn fornøyde med å se at dette endelig er på plass på Jet AI. Lyset er skarpt og godt og gjør det lettere å fange opp hybelkaniner man ellers ikke ville fått øye på.

LED-lyset er endelig på plass på Samsungs toppmodell. Kamera David Johansen Auby / Tek.no

Støvsugeren har fem moduser: lav, medium, høy, jet og AI. I tillegg har den såkalt «Wet»-modus, men da må man koble til eget munnstykke for vask. Det fulgte ikke med i esken, så det har vi derfor ikke testet i denne omgang, men det skal være standard ekstrautstyr som følger med.

Det mest interessante her er selvfølgelig AI-modus. Og som lovet: Støvsugeren tilpasser sugestyrken etter underlaget. Dette er imidlertid ikke noe nytt og vi har hatt inne en rekke støvsugere som klarer det samme. Vi opplever heller ikke at støvsugeren skifter styrke på steder med spesielt mye støv og skitt.

AI-modus skifter styrke når man støvsuger på teppe, men dette er ikke noe nytt. Kamera David Johansen Auby / Tek.no

Forstå oss rett, det er ikke negativt at støvsugeren har såkalt AI-modus, men vi er usikre på hvor viktig dette er. Det er veldig enkelt å gjøre dette manuelt også - altså sette den på lav eller medium når vi støvsuger parketten og på en av de høyere innstillingene når vi støvsuger teppe. Dette er med andre ord neppe en funksjon som er med på å revolusjonere støvsugingen din.

Det er også verdt å nevne at Bespoke Jet AI kan kobles til Samsungs SmartThings-app. Her kan man endre tiden på rengjøringsprogrammet og endre hvilken modus støvsugeren skal starte opp i (AI, lav effekt osv). Det gir mening å legge dette over i appen, og det er positivt at man kan endre lengden på rengjøringssyklusen siden den bråker ganske mye når den er i gang. Uansett tar den bare 10–15 sekunder å gjennomføre, så dette er ikke noe stort problem.

Økt batteritid og sugestyrke

Til tross for navnet er det altså ikke AI-funksjonen som imponerer oss mest med Samsungs nyeste støvsuger. Nei, det er noe helt annet - nemlig økt batteritid og økt sugestyrke.

Ifølge Samsung selv er sugestyrken økt med 25 prosent, og det merkes. I vår test av sugestyrke der vi strør 100 gram ris utover et teppe legger vi merke til at riskornene begynner å vibrere lenge før støvsugeren når frem til dem. Absolutt alt av ris blir dessuten støvsuget opp.

Selv om dette ikke er noen vitenskapelig test er det en sterk indikasjon på at sugestyrken her er imponerende (test av ris gjøres dessuten alltid på laveste effekt). Av alle støvsugere vi har testet er det kun Dyson V15 som har vært på samme nivå.

Så var det batteritiden da. I pakken til Bespoke Jet AI følger det med to batterier og en ekstra batterilader. Vi testet det største batteriet og det holdt til 16 minutter på høyeste, og hele 98 minutter på laveste effekt. Det lille batteriet har noe lavere kapasitet og skal holde omtrent 10 minutter på høyeste og 50 minutter på laveste effekt.

Batteriladeren er ikke av typen hurtiglader, så her tar det en god stund å få det ladet helt opp - omtrent fire-fem timer. Vi vil allikevel si at batterikapasiteten her er formidabel og noe av det beste man finner på en trådløs modell.

Et lite hjertesukk

Da vi testet forgjengeren Bespoke Jet var vi ikke imponert over hvordan støvsugeren oppførte seg når man støvsuger lavt. Det er vi heller ikke denne gangen. Munnstykket har en tendens til å løfte seg når vi støvsuger under sofaen eller senga og navigeringen blir rykkete og lite ergonomisk.

Bespoke Jet AI er heller ikke venn med alle slags tepper og har en tendens til å jafse dem i seg - spesielt de tynne variantene.

Samsungs nye toppmodell liker smaken av tepper. Kamera David Johansen Auby / Tek.no

Så, istedenfor å bruke hele budsjettet på AI-funksjonalitet, burde mer typiske utfordringer som dette vært adressert først.

Når det er sagt så leverer Samsung Bespoke Jet AI på de aller viktigste parameterne: nemlig sugekraft og batteritid. I tillegg har den en smart og velfungerende rengjøringsstasjon som gjør tømmingen av støvkammeret langt enklere.

Om det er verdt det rent økonomisk må nesten bli opp til hver enkelt, men med en pris på rundt 14.000 kr må man være rimelig besatt av støv for å gå til innkjøp av Samsungs nye toppmodell.

For ordens skyld er det greit å nevne at Dysons toppmodell V15 har en langt lavere pris, og er du ikke opptatt av rengjøringsstasjon vil vi si at det også er et langt bedre kjøp.

Priser og spesifikasjoner

Product Samsung Bespoke Jet AI Samsung Bespoke Jet Dyson V15 Detect Absolute Extra annonse Pris 13990 7481 8390 Pris testet 13995 kr 10995 kr 8490 kr Type batteri 2 stk avtagbare Li-ion 2 stk avtagbare Li-ion 2 stk avtagbare Li-ion Bruksinnstillinger 2-i-1 2-i-1 2-i-1 Trinnvis styrke 5 trinn 4 trinn 3 trinn Munnstykker 5 + fleksibelt munnstykke 5 + fleksibelt munnstykke 7 stykker LED-lys Krysse av Bytt Laser Ladestativ Rengjøringsstasjon Rengjøringsstasjon Ja, stående og vegghengt Vekt total/håndholdt 3000/1690 gram 2730/1430 gram 2700/1650 gram Åpne fullskjerm Mer +

Oppdatert 19. juli 2023, 16:56