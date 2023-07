Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Nothing Phone (2) gjør «ingenting» riktig

Både spesifikasjoner og pris har fått et kraftig løft.

Telefonen som forsøker å revolusjonere baksiden med smarte «Glyph»-lys. Nothing er klare med sin andre telefon. Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Daniel Rosenquist Publisert 23. juli Lagre

En sjelden gang melder en helt ny produsent seg på banen og klarer å utmerke seg (positivt) med en gang. Det var knyttet veldig stor spenning til nykommeren Nothing Phone da de etter mye omtale og hype lanserte sin Phone (1) i fjor.

Og det var ikke bare bjeffing, telefonen bet også godt fra seg og fikk med seg et «imponerende»-stempel fra oss. Den gangen i en relativt rimelig prisklasse.

Hvordan følger Nothing opp nå som vi faktisk har ekte forventninger til en god telefon, som også har blitt vesenlig dyrere?

Dette er nytt

For å konkludere litt med en gang kan vi slå fast at Phone (2) er en mer komplett pakke hvor det også er tydeligere hva Nothing prøver å være. Dette gjenspeiles også dessverre godt i prisen. Forrige modell var en relativt rimelig telefon til rundt 5000 kroner, mens Phone (2) har tatt steget opp en helt annen prisklasse. Ved lansering er prisen omtrent 8.500 kroner.

Ved første øyekast ser telefonen svært lik ut, men det er pakket noen hyggelige oppgraderinger på innsiden av den glatte glassoverflaten. Det viktigste er trolig en raskere prosessor, hvor telefonen nå har fått inn den forholdsvis nye Snapdragon 8+ Gen 1-brikken. Batteriet er også litt større denne gangen, og har økt fra 4500 til 4700 mAh. Skjermen har også vokst ørlite.

Product Nothing Phone (2) 12GB RAM 256GB Apple iPhone 14 256GB Google Pixel 7 Pro Google Pixel 7 Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB Google Pixel 7a annonse Pris 8490 11490 9409 7990 11186 5490 Skjerm OLED LTPO, 6.7" 120HZ OLED, 6.1", 60Hz AMOLED LTPO, 6.7", 120Hz AMOLED, 6.3", 90Hz AMOLED, 6.8", 120Hz OLED, 6.1", 90Hz Produktvekt 193.5 g 172 g 212 g 197 g 228 g 193.5 g Lagringsplass 256 GB 128/256/512 GB 128/256/512GB 128/256GB 128GB-1TB 128 GB Minnekortleser Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt RAM-minne 8/12GB 6GB 8/12GB 8GB 8/12GB 8GB IP-klassifisering (grad av beskyttelse og vann- og støvtett) IP53 IP68 IP68 IP68 IP68 IP67 Åpne fullskjerm Mer +

Noe av det mest spesielle med denne telefonen er lysene som utgjør mye av telefonens bakside, av selskapet døpt «Glyph». Disse har fått en liten overhaling, og kan nå justeres i langt større grad slik du selv ønsker. Og når vi først er på baksiden, har telefonen fått en noe oppgradert kameramodul.

I tillegg har telefonen har fått en enda større «Nothing»-følelse med et brukergrensesnitt som er preget mer av at dette er en litt annerledes telefon.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Nothing Phone (2) 12GB RAM 256GB annonse Utvalgte butikker 8490 hos Komplett Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 8490 hos Komplett Sjekk nå 8 Meget bra sitat En velbygget telefon som skiller seg ut. Fordeler + Unik bakside med tidvis nyttige lys

+ Alltid-på-skjerm med widgets

+ Rask ytelse

+ Flere år med garanterte oppdateringer

+ God skjerm med høy oppdateringsfrekvens

+ Tar litt over middels gode bilder

+ Hurtiglading og trådløs lading Ting å tenke på — Ikke vanntett

— Nothings særegne brukergrensesnitt er ikke for alle

— Har blitt mye dyrere

Raskere og bedre

Den raskere prosessoren kombinert med en superskarp skjerm som leverer 120 Hz gjør at telefonen føles svært rask og responsiv. Det er aldri noe treghet i systemet, og med veldig myke animasjoner i brukergrensesnittet er dette rett og slett en god opplevelse.

Denne telefonen føles rett og slett ganske «premium» på sitt beste, selv om den er noe billigere enn de aller beste og dyreste på markedet. Det er rett og slett nødvendig å se både opp og ned i pris for å sammenligne denne telefonen.

Nothing Phone er igjen ganske anonym sett forfra. Et ganske grått og rent brukergrensesnitt er faktisk designet litt for at du skal bruke telefonen mindre. Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Prosessoren er riktignok et år gammel, men sliter aldri med å løse oppgavene sine på en godkjent måte. Telefonen kommer med enten 8 eller 12 GB arbeidsminne, og vår testtelefon har høyest RAM. De objektive ytelsestestene reflekterer at dette er blitt en dyrere telefon, som slår greit fra seg i konkurransen med enda litt dyrere modeller.

Glatt, men god skjerm

Telefonen ble i sin oppstart kalt iPhone-kopien. Hovedårsaken til det er nok de avrundede hjørnene og den ellers anonyme fronten som for all del er brålik en iPhone. Den avrundede skjermen er elegant løst, og resten av skjermen er for så vidt også en bra pakke.

Dette er en 6,7 tommer stor skjerm på 1084 x 2412 piksler, som gir et format på 20:9. Skjermen er OLED av typen LTPO Krysse av Bytt LTPOLTPO står for lavtemperatur polykrystallinsk oksid, og dens viktigste mål er å bruke dynamisk oppdateringsfrekvens. Dette sparer batteristrøm. Løsningen er mye brukt av Apple og Samsung., som er en fryd å bruke. Alle de bokstavene betyr i hovedsak at skjermen er krystallklar, men at den samtidig ikke oppdaterer seg raskere enn den må for å gi deg en god opplevelse, men samtidig spare på batteriet.

Nothing har laget skjermen for å være ganske grå og stilren. Du kan heldigvis velge lysere og friskere farger, om du vil. Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Alltid-på-skjermen har fått et par nyvinninger, blant annet widgets du selv kan legge til, som kamera, kalender eller snarveier til enkle innstillinger. Disse har fått Nothings tydeligere nye design, kalt Monochrome. Mer om det senere.

Skjermen er lyssterk, og ifølge selskapet selv skal den levere helt opp til 1600 nits ved behov. I fjor måtte selskapet gå noe tilbake på lovnadene om hvor lyssterk skjermen var, og i reell testing ute i diverse lysforhold ser vi definitivt at skjermen sliter i direkte sollys. I mer vanlige lysforhold er den svært god.

En lyssterk og klar skjerm, som selskapet riktignok leverer med et grått og tidvis «kjedelig» brukergrensesnitt. Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Det er gorilla-glass både foran og bak, men vi har faktisk klart å lage en del småriper i skjermen på noen dager uten spesiell hardfør bruk. Baksiden er lettere avrundet for å gjøre den god å holde i hånden, men det er viktig å bemerke at dette er et såpestykke av en glatt telefon!

Tar gode bilder

Kameraet i denne telefonen er, til tross for prishoppet, i stor grad det samme som fjorårets modell, med to objektiver på 50 megapiksler. Det ene er et vanlig kamera og det andre tar vidvinkelbilder. Her får du altså ikke en egen telefoto-linse, selv om softwaren lett lar deg velge «2x» i appen. Da zoomer den bare inn i de megapikslene som hovedkameraet allerede tar opp.

Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Selfiekameraet er oppjustert til 32 megapiksler, og resten av forbedringene i kamerapakken er på innsiden. Selskapet lover langt bedre HDR-håndtering, gjennom at telefonen nå bruker mange flere eksponeringer til å sette sammen det beste totalbildet. En annen oppgradering er at telefonen automatisk gjenkjenner raske bevegelser i bildet, og automatisk setter ned lukkertiden for å fange skarpe bilder.

Her et utvalg bilder vi har tatt med Nothing Phone, ubehandlet og rett ut av kamerarullen:

Forrige Neste Daniel Rosenquist / Tek.no Daniel Rosenquist / Tek.no Daniel Rosenquist / Tek.no

Alt i alt er kameraet i Nothing Phone 2 veldig godkjent. Den unngår mange av HDR-fallgruvene, og tuller ikke for mye med farger eller mennesker. Den vil riktignok gjerne glatte ut hud, og har en tendens til å brenne ut hvite felter litt mye.

Phone (2) har også en egen makrofunksjon hvor den tar skarpe bilder helt inntil fire centimeter fra objektet. Kameraet har en portrettmodus som skaper uskarp bakgrunn, og som fungerer godt når den først treffer, men som ofte ikke gjør nettopp det. Den har også en modus som heter «bevegelige bilder» som i hovedsak lager en kort videosnutt i stedet for et bilde når du trykker på avløseren, ganske likt Apples «Live Photo».

Som vanlig i disse prisklassene sliter kameraet mer i dårlig lys, og enhver bevegelse roter det for eksempel helt til for kameraet når det er kveldslys ute.

Nothings karakteristiske og minimalistiske design, her i alltid-på-skjermen. Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

«Ingenting» er bra

Nothings fremste gimmick er de asymmetriske lysene plassert rundt omkring på baksiden av telefonen. Innenfor glassryggen er det en rekke streker og sirkler som kan lyse i ulike varianter, og som skiller Nothing fra konkurrentene.

Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Glyph, som de heter, kan i år justeres og personliggjøres i større grad. En egen app gjør at du selv kan designe Glyph-koordinasjoner, men den kommer også med mange av de smarteste allerede implementert. Glyphene fungerer aller best til varsler, og en funksjon du kan velge å slå av, er at telefonen går i lydløs modus om du legger den med skjermen ned, og bytter til å bare varsle deg med lysmønstre på baksiden. «Flip to Glyph», som det heter i menyene, er foreløpig den beste implementeringen av dette systemet.

Med lysene kan du velge å tilegne ulike mønstre til ulike varsler, slik at du etter hvert kan lære deg hva «ring-strek-ring» betyr. Du kan også få ulike mønstre basert på ulike personer, slik at «strek opp-ring-strek-ned» betyr at kona skal ha tak i deg. Som du kanskje skjønner; dette er litt rotete utover selve grunntanken; lys betyr varsel.

En nyvinning er at du kan tilegne enkelte apper eller varsler som «essensielle», som gjør at du selv i lyd- og varselløse moduser kan få et blink på varsler du har ansett som viktige. Dette er litt enten på eller av, og krever for mye manuell justering. Det spiller heller ikke perfekt sammen med Androids fokus-funksjon som lar deg velge ulike varsler til ulike situasjoner.

Den såkalte «glyph»-en som i dette tilfellet teller ned i klokken. Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Andre småanvendelige og kanskje mest morsomme funksjoner er at ulike deler av baksiden kan lyse opp gradvis basert på progresjon. Det vertikale lyset på midten nederst lyser mer opp jo fullere batteriet er under lading, og sirkelen kan lyse opp mer og mer jo nærmere mål en nedtelling på klokken er. Brukergrensesnittet lar enkelte tredjepartsapper bruke dette, og foreløpig kan lyset øke jo nærmere Uberen er deg.

Nothings brukergrensesnitt preger telefonen i større grad, men du har en del makt over hvor mye. Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

For å være helt ærlig bruker jeg mye heller den fine alltid-på-skjermen til disse tingene. Et lys på baksiden sier ingenting om hva som faktisk skjer, og det å se mail- eller Instagram-ikonet i displayet forteller meg i større grad om varslet er noe jeg trenger å bry meg om der og da.

Nothing har satt litt større preg på telefonen i år, og fra å være en ganske ren Android-klone med «ingenting» attåt, er det i år en større tilstedeværelse av telefonskaperen. Monochrome-grensesnittet består av mye svart-hvitt, mange enkle ikoner og en ganske digital og maskulin følelse. Du kan selv få på litt mer farger og en lysere følelse i hele grensesnittet, men Nothing ligger tydeligere utenpå Android 13 i denne telefonen.

Baksiden på denne telefonen skiller seg virkelig ut i mengden. Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Det virker også som om selskapet har et slags mål om at du skal bruke telefonen din mindre. Den lar deg nemlig bytte ikon-pakke til Nothings egne helt uten farger eller spesielt gjenkjennelige egenskaper. Dette er smak og behag, men forbered deg på å scrolle frenetisk gjennom app-skuffen lenge uten å finne frem hvis du bytter til det enkle designet. Kombinert med at den gjerne vil varsle deg med lys på baksiden, er alt dette med på å forsøke å få deg til å bruke skjermen så lite som mulig. Idéen er i alle fall veldig god.

«Nothing»-pakken er morsom, annerledes og avhengig av hva slags mobilbruker du er kan den ha mange smarte funksjoner du får bruk for.

Nothing har hurtiglading inntil 45 watt, som kan være kjærkomment, og har en fingeravtrykksleser innebygget i skjermen. I starten av testingen var denne helt bingo, men etter hvert har den vist seg å være til å stole på. Phone (2) har også trådløs lading, som tar inntil 15 watt. Telefonen støtter ikke e-sim og er heller ikke vanntett utover IP54, som betyr at den kun tåler lett sprut og noe støv.

Konklusjon

Dette er en telefon som er godt satt sammen, og byr på en del viktige oppgraderinger fra fjorårets modell. Det reflekteres riktignok ettertrykkelig i prisen, og Nothing har beveget fra det litt rimelige sjiktet til telefonen som ligger rett oppunder toppmodellene. Der får den hard konkurranse fra blant annet Google og kanskje også Apple.

Nothing Phone har så mange små artigheter at det er en morsom telefon å bruke. En stor og rask skjerm sammen med en rask prosessor gjør dette til en god brukeropplevelse, og med trådløs lading og et mer enn godkjent kamera er dette godkjent mye telefon for pengene.

Tidvis klarer den å imitere følelsen av en skikkelig toppmodell. Selskapet lover også minst tre år med oppdateringer til telefonen, så du kan trygt ha den en stund.

Gode alternativ til Nothing Phone (2)

Google Pixel 7 Pro. «Hvorfor velge en annen telefon enn denne?», skrev vår anmelder da han lot seg imponere kraftig over modellen i fjor høst. Den er riktignok en tusenlapp dyrere enn Nothings siste flaggskip, men når vi først har beveget oss i denne prisklassen gir Google deg en svært god brukeropplevelse, et knallbra kamera, og en flott skjerm.

Google Pixel 7a er det litt billigere alternativet, og er telefonen å slå til drygt 5000 kroner. Her får du en vanntett telefon med trådløs lading, toppmodellprosessor og fantastisk kamera. Byggekvaliteten er flott og programvaren er Googles egen, med lang utløpsdato og mange større oppdateringer på vei. Det er vanskelig å ikke hete Google rundt denne prisen akkurat nå. Midt mellom disse to modellene finner du også folkemobilen Google Pixel 7.

er det litt billigere alternativet, og er telefonen å slå til drygt 5000 kroner. Her får du en vanntett telefon med trådløs lading, toppmodellprosessor og fantastisk kamera. Byggekvaliteten er flott og programvaren er Googles egen, med lang utløpsdato og mange større oppdateringer på vei. Det er vanskelig å ikke hete Google rundt denne prisen akkurat nå. Midt mellom disse to modellene finner du også folkemobilen Google Pixel 7. iPhone 14 er kanskje den telefonen Nothingen prøver mest å ligne på. Den har også noen måneder på baken, men er fortsatt en god telefon hvis du heller vil inn i Apple-verdenen. iPhonen koster et par tusenlapper mer, men byr til gjengjeld på god vanntetting, et veldig godt kamera og lang levetid med oppdateringer.

+ Alltid-på-skjerm med widgets

+ Rask ytelse

+ Flere år med garanterte oppdateringer

+ God skjerm med høy oppdateringsfrekvens

+ Tar litt over middels gode bilder

+ Hurtiglading og trådløs lading Ting å tenke på — Ikke vanntett

— Nothings særegne brukergrensesnitt er ikke for alle

— Har blitt mye dyrere

Publisert 23. juli 2023, 12:30

