Dette er Apple Watchen du ikke trenger å oppgradere til

Klokken blir bedre, men dryppene er små - spesielt for deg som har forrige generasjon.

Hils på nye Apple Watch series 6 - den er omtrent som series 5 før den, men med bittelitt ekstra. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 26 Sept 2020 06:00

Apple Watch finnes nå i sin sjuende generasjon. Selv om fanboy-krigen har dabbet litt av mellom Apple og røkla, er Watch blant produktene som fortsatt skaper litt opptstuss hver gang den kommer. Meningene om firkantformen den har hatt siden starten er mange og omtrent like energiske og delte som politikken i landet den kommer fra.

Men det endrer ikke det faktum at vi snakker om den mest kapable «dataklokka» du kan stroppe fast på håndleddet. Muligens med unntak for håndleddskartplottere med nesten evig batteritid, så som Garmin Fenix-serien. Og i series 6-versjon er Apple Watch enda mer kapabel enn den har vært tidligere - men hoppet denne gangen er beskjedent.

PS! Testet utgave denne gang er stålversjonen i gullfarge med mobilnett og 44 millimeters urkasse. Det er en av de dyreste versjonene på grunn av størrelse og materiale, men foruten mobilnettet er den funksjonsmessig helt lik minste variant i aluminium, som i skrivende stund koster fra 4700 kroner.

8 Meget bra Apple Watch Series 6 annonse Sjekk prisen Fortsatt den beste smartklokken du kan kjøpe Fordeler En smartklokke som faktisk berger liv

Måler stadig mer

Lader raskere enn før

Kan bruke sju generasjoner klokkereimer

Lader raskere også med eldre ladere

Et hav av apper med klokkespesifikke funksjoner

Antakeligvis smartklokken som er lettest å bruke Ting å tenke på Batteritiden er fortsatt svakere enn hos konkurrentene

Håpløst upresis o2-metningsmåler

Lysere alltid-på-skjerm er ikke særlig merkbart

Registrerer søvn men ikke detaljert

Enkelte funksjoner bugger

Fortsatt Apples mest kontroversielle dings

Designen er akkurat som i de to foregående seriene Watch.

Det betyr en omtrent kvadratisk skjerm, med avrundinger i hvert hjørne. Den har fortsatt den digitale skruknotten, kronen, og appvalg-knappen på høyre side av klokka og de sedvanlige reimfestene. Har du vært med siden første generasjon antakeligvis har du trolig en temmelig god kolleksjon reimer og lenker som passer etter hvert.

Hvis du ikke har fotografisk Pantone-hukommelse og husker akkurat hvilke fargetoner hver generasjon har kommet i, skal det rimelig godt gjøres å se forskjell på de tre siste generasjonene. Selv om den er vesentlig svakere utstyrt på sensorfronten er også nye Watch SE omtrent umulig å se forskjell på mot de dyrere når du har den på lanken.

En av mange nye urskiver i WatchOS 7. Disse kan du imidlertid bruke også om du har eldre Apple Watch-modeller. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Som med mye av det Apple gjør er det en del som har likt produktet fra dag én, mens for mange av oss andre har design og funksjonalitet vokst på oss. Det er bare å se til Apples elektriske tannbørster, eh, jeg mener AirPods, for å se et produkt med tilsvarende utvikling. Designen genererte et regelrett meme-o-rama de første månedene etter slipp, og det tok ganske lang tid før produktet fikk noen utbredelse. Men nå er de hvite stavene som stikker ut av ørene overalt hvor du ser. Ikke bare det; konkurrenter har for lengst begynt å herme etter designen, som en etablert «standard» for ørepropper som ikke fyller øregangen.

Steve Jobs lever kanskje ikke fortsatt, men selskapets evne til å slippe tilsynelatende teite idéer og design, som over tid blir stående nærmest som en standarderklæring for bransje og forbrukere, ser ut til å leve videre. Til en viss grad. «Reality distortion field» som det hatkjærlig ble omtalt som i hine hårde.

Mobilappen til Apple Watch er blant de større irritasjomomentene ved å bruke epleklokka. Her ligger innstillinger hulter til bulter, og mange av egenskapene Apple markedsfører hele produktet på må skrus på i sine egne halvt gjemte menyer. I tillegg er oppdatering et prosjekt som ofte feiler. Her har flere av konkurrentene langt bedre løsninger. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Den eneste faktisk smarte klokka?

Vi kaller mye rart smartklokker i dag. Helt fra Huaweis Watch GT-modeller som strengt tatt kun er tilkobla klokker, uten app-støtte eller dyptpløyende mobilfunksjoner via Samsungs klokker som har noe bedre støtte og til Apple Watch som har sin egen avdeling i App Store.

Knapt noen annen klokke fungerer mer, eller bedre, som mobiltelefonerstatter i nøden. Her kan du laste ned apper og få gjort unna enkle ærender rett på klokka, der andre klokker veldig ofte bare oppleves som rene mobilforlengere.

Ytelsen i menyer er knallgod, og menyene er også svært lette å bla seg rundt i. Det meste ved Apple Watch er enkelt å bruke. Men menyene bærer nok også litt preg av at dette var Apples første forsøk på en klokkemeny - lite har endret seg på sju generasjoner. Jeg mistenker at det kommer større oppdateringer her, som i iOS etter hvert.

Treningsmodusen fortsetter å vise treningsinformasjon fremfor bare vanlig klokke når du bruker den. En klokke som er såpass appfokusert og smart på andre måter, burde kunne holde styr på treningen i bakgrunnen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Som alltid - knall til trening

Klokken har knallgode treningsfunksjoner og identifiserer selv at du er aktiv og omtrent hva du holder på med. Det gjelder enten du svømmer eller løper. Førstnevnte har jeg ikke testet på series 6 - brrrrr! - men akkurat dette har vært en gjengs og velfungerende funksjon på Apples klokker i en god stund nå.

Klokken har den herlige egenskapen at den faktisk får med seg når du begynner treningsrunden, og foreslår etter hvert at du kanskje driver med trening og at den kan registrere utfoldelsen. I motsetning til en del av sine konkurrenter «tilbakedaterer den» økten såpass at den får med seg både puls og posisjon fra du startet. Mange konkurrenter logger bare fra du aksepterer forslaget om at du trener.

Villsvin: Atter en ny urskive. Denne gangen med Animoji-dyrene som presenterer vær og klokkeslett. Dråpene på klokkeskjermen hører ikke til urskiven, men til det faktiske regnet som høljet ned da bildet ble tatt. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er dog et par irriterende saker her. Klokka skrur ikke av treningsskjermen når du går. Så mens du er aktiv er ikke klokken først og fremst klokke lenger - da er den visning for puls og tiden du har brukt. En annen irritasjon som tåler litt finpuss er at klokka aldri slutter med de insisterende spørsmålene om du har sluttet å trene hvis du for eksempel går inn på en butikk i noen minutter. Spørsmålet henger der til neste gang du tar i klokka, og fortsetter å tappe deg på håndleddet. Irriterende.

Nå er denne klokka kliss ny og har ikke rukket å trenge oppdateringer ennå, men det er også litt irriterende at dette er det mest knotete produktet i Apples utvalg å oppdatere. Den må være tilkobla lader, ha inntastet godkjenning og kode fra deg og ha WiFi før den i det hele tatt vurderer å laste ned oppdateringer. Dernest venter den som regel til et forhåndsbestemt tidspunkt midt i natten, hvorpå du våkner til at den ikke fikk til å oppdatere.

Du kan ha appene dine organisert nedover, som dette. Dette er varianten vi oftest ser hos konkurrentene. Den funker fint om du har få apper, men blir uoversiktlig hvis du har mange. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kort batteritid + raskere lader = nye muligheter

Batteritiden oppgis i dag, som for sju år siden, til 18 timer. Det er ikke allverden.

I praksis er Apple relativt konservative med batteritiden, så avhengig av hvordan du bruker den, og om du lar den jobbe enkeltvis, adskildt fra telefonen, vil du kunne få ganske mye lenger tid ut av den. Bruker du klokka helt på egen hånd, med mobilnett, Bluetooth for musikk og GPS og aktivitetssporing aktivert samtidig kan du fint klare å dra ned batteritiden i 3–4–5 timer.

Men så jobber også klokka med absolutt alt den har i slike situasjoner. Det er ganske spesifikke situasjoner der man har behov for det.

Hvis du typisk ikke bruker hver eneste bit av klokkas maskinvare på en gang fremstår Apples 18 timer mer som et anslag for korteste antatte batteritid enn for lengste. Med færre interaksjoner, litt bevegelsessporing og noen varslinger kan klokken fort finne på å vare i halvannet til to døgn. I praksis klarer jeg ofte å få rundt 30 timer og en eller to timers frisk spasertur med pulsmåling og GPS-hjelp fra mobilen ut av den.

Den vanlige «appskyen» på Apple Watch har vært med oss siden første generasjon epleklokke. Du kan styre appenes plassering i oversikten fra Watch-appen på mobilen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Problemet tidligere var at den korte batteritiden og lange ladetiden likevel gjorde det vanskelig å bruke klokken om natten. Noe inntrykk av søvnkvalitet fikk man ikke med denne tingesten her.

Den varer fortsatt like kort, men nå lader den en del raskere enn før. 20 minutter gir omtrent 25 prosent ekstra på måleren, og en drøy time tar klokka til topps. De 25 prosentene holder for eksempel til en times treningstur med klokken som GPS og mobilen hjemme.

At den i praksis holder betydelig mer enn 18 timer for mange brukere gjør at du uansett sjelden trenger å søke lader og spenning før neste dag har gått. Ikke at vi noen gang er så himla langt unna en lader i 2020.

Forøvrig skal den raske ladingen skyldes ny og raskere ladekrets i klokka, og ikke at laderen som er med er så mye raskere. Det virket våre forsøk å bekrefte. Dermed kan du fint ta vare på de gamle laderne dine.

Jeg er ærlig talt ikke riktig sikker på når det skjedde, og sliter med å kjenne forskjell på series 5 og series 6 i denne sammenhengen, men jeg synes laderen sitter langt bedre fast enn den har gjort tidligere. Før var jeg alltid redd for at laderen skulle falle av klokka idet jeg la den fra meg. Nå må jeg trekke litt i den for å få den av. Det er faktisk en stor forbedring - gitt at jeg tidvis har våknet til en klokke som ikke har ladet i det hele tatt gjennom natten.

2,5 ganger lysere skal den nye skjermen være i dvalemodus. Joda - noen ganger er den synlig sterkere, men jeg hadde nok forventet litt mer ut fra beskrivelsen. PS! Bildene er lett redigert for å få vekk gjenskinn fra skjermen. De er plukket fra et stort utvalg bilder, der noen viste relativt tydelig økt lysstyrke og andre fremsto som så godt som like. En helt perfekt representasjon er vanskelig å vise, men dette er så nærme som vi kommer. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Mer lyssterk dvaleskjerm? Tjaaa ...

Skjermen i nye Apple Watch skal være mer lyssterk når den ikke er aktiv. Personlig kan jeg ikke si at jeg opplever det som særlig merkbart. Hverken med den nye klokken alene eller med series 6 og series 5 rett ved siden av hverandre.

Så akkurat her er jeg ærlig talt litt usikker på hva som faktisk er nyheten.

Personlig har jeg irritert meg litt nettopp over hvor svakt lyset er i klokken når den ikke er hevet og aktiv. Som regel er det greit synlig hva den viser, men i visse fall - spesielt om det er mye sol eller sterkt lys i rommet av andre årsaker .

Jeg har kikket rundt i innstillingene på både klokken og Watch-appen på mobilen uten å finne noen form for brytere som aktiverer dette.

Gullfarget stål er en av de nye tingene du kan velge i Apple Watch-utvalget i år. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Søvnsporing og nye funksjoner

Søvnsporing er nytt for Apple Watch, men det foregår på en svært enkel måte. Klokken noterer seg ikke hvor mye du beveger deg underveis, eller andre ting. Den kobler heller ikke data som naturlig hører sammen, så som for eksempel oksygenmetning i blodet, der lave verdier ofte kan kobles til ting som søvnapné.

I stedet får du en oversikt over hvor lang tid du har ligget i senga, og hvor lang tid du antas å ha sovet. Og det er omtrent det hele. Nær alle andre klokker som har søvnsporing som en del av sin verktøykasse gjør det bedre og mer detaljert enn Apple Watch. Det kan tenkes at Apples plan er å primært la tredjeparts apper så som Sleep Cycle ta seg av den biten.

Den største forskjellen på series 5, series 6 og Apple Watch SE finner du under selve klokka. Her skjuler det seg ulike helsesensorer i alle tre, der series 6 har den mest avanserte, og SE-klokka har den enkleste. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En ny funksjon i Apples klokker er muligheten til å la klokken oppdage og telle ned anbefalt mengde tid for håndvask. Det skulle ta flere dager før vår testklokke første gang viste frem funksjonen. Til tross for en mengde anbefalte og lange håndvasker i forkant, var det først da jeg skrellet gulrøtter at klokka begynte å telle ned. Kanskje den i all hemmelighet hadde en plan for å få meg til å skrelle gulrøttene bedre?

I etterkant har likevel klokken begynt å detektere håndvask riktig ved flere anledninger. Kanskje var det bare en bug som plutselig løsnet? Uansett er det første gang jeg har opplevd at gulrotskrelling har fungert som feilfiks.

En eldre funksjon i form av decibelmåleren som skal varsle om skadelig støynivå har vært med oss noe lenger, men har oppført seg underlig hele veien. For meg varsler den typisk hvis jeg har klokken på meg i dusjen, men ikke når jeg er på faktisk bråkete steder. Jeg har vært inne i rom der man uten hørselsvern vil få hørselsskader på svært kort tid uten at forrige generasjon Apple Watch har varslet, til tross for varsling i dusjen samme morgen. Så langt har series 6 varslet i dusjen, men ikke hatt noe bråkete sted å gi meg faktiske varsler på.

Måling av oksygenmetning foregår. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Oksygenmetningsmåling er så som så

Apple prøver å male Watch som et slags legekontor på håndleddet. Og det skal de ha; Apple Watch er blant de få teknoproduktene som faktisk berger liv. Akkurat hvor mange er vanskelig å vite, men at Apple også liker å skryte litt er på det rene; under årets lansering fikk vi høre vitnesbyrd fra folk som kunne styre insulinpumpen sin med Apple Watch, som om automatiske insulinpumper i diabetesbehandling var nytt.

I år har de lagt til måling av oksygenmetning i blodet.

Det er en funksjon som i hvert fall jeg har hatt forholdsvis lite utbytte av. I noe slikt som sju av ti tilfeller feiler målingen. Jeg må dra klokken godt opp på armen for at den skal få «veigrep» og faktisk gi resultater litt oftere, men heller ikke det er idiotsikkert.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I tillegg vingler klokken voldsomt i resultatene den faktisk får. Man får inntrykk av at man kanskje gjør det galt, siden klokken insisterer på at hånden skal ligge rolig når den måler. Men selv om jeg følger instruksene til punkt og prikke får jeg ofte ikke noe resultat.

Tilsvarende er resultatene ofte tilsynelatende litt på tur. Klokken har i våken tilstand målt alt mellom 80 og 100 prosent metning for meg. I forkant av viruspandemien kjøpte jeg en fingermåler, ettersom jeg hadde hørt at måling på fingertupp var mer presist enn måling med klokke på håndleddet. Den billige fingermåleren jeg kjøpte har ligget konsekvent mellom 93 og 100 prosent metning - samtidig som Apple Watch har vist voldsom variasjon i resultatene. Som innehaver av dobbelthaker som fortsetter hele veien ned til midjen er det ikke unormalt med litt lav oksygenmetning, som 93 prosent er.

Men 80 prosent er nær en akutt tilstand.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Gangene jeg har målt samtidig med klokke og fingermåler har differansen i måleresultater ofte vært i området rundt 10 prosent. Noen få ganger har klokken i samme «rekke» målinger vist noen få prosent høyere enn fingermåleren, før den har dalt med over ti prosent igjen til neste måling.

Under 90 prosent oksygenmetning er noe man bør ta opp med lege hvis man opplever, og 80 prosent er altså alvorlig. En måler som gir så store avvik fra gang til gang, og sammenliknet med mer presist utstyr, er knapt nok verdt å ha med i produktet.

Samtidig vet vi at klokken måler metningen med lys, gjennom huden. Kanskje er jeg bare ekstra tykk i huden? Ikke vet jeg - men det synes sannsynlig at du ikke bør kjøpe Watch series 6 for denne funksjonen, og du bør iallfall ikke få panikk av den hvis den viser lave metninger. Bruk den i stedet til å ta kontakt med lege hvis den systematisk og ofte viser lave verdier, så kan du få gjort en skikkelig måling med ordentlig utstyr der.

Bytt hvis du har series 4 eller eldre

Det er dessverre ingenting revolusjonerende med Apple Watch series 6.

Det er i grunnen ingen store forbedringer her sammenliknet med i fjor. Den nye oksygensensoren virker ikke slik den skal og er langt fra presis nok til å gi deg gode data. Den har annen generasjon alltid-på-skjerm, som skal være lysere når du ikke hever armen. Og det er den kanskje - om du måler, men særlig merkbart er det ikke. Kanskje er det programvaren som spiller oss et puss? Uansett - inntrykket er ikke at du bør bruke penger på å oppgradere på grunn av denne egenskapen. Iallfall ikke før det eventuelt blir synligere at den lever opp til lovnadene.

Klokka lader litt raskere, og kan derfor brukes til grunnleggende søvnmåling i motsetning til tidligere. Og det er uansett ikke like «å nei» hvis du skal ut for å samle joggede kilometer eller gjøre noe annet aktivt og ser at klokka tapper deg på armen fordi batteriet er tomt. Det går forholdsvis fort å komme i gang igjen.

Men når alt kommer til alt er dette grunnleggende sett series 5 nesten om igjen. Vi setter pris på raskere prosessor, men merker det ikke så godt i praksis - det tilfører aller mest fremtidssikkerhet og antakeligvis noe lavere batteriforbruk som går til alltid-på-skjermen og den nye sensoren.

Det begynner kanskje også å bli tid for at Apple begynner å finpusse på enkelte av funksjonene sine, fremfor å legge til nye hele tiden. Klokken er med andre ord ikke dårligere enn fjorårets, men den er heller ikke så mye bedre.

Vi forventer ikke voldsomme skritt hver gang Apple oppdaterer, men jeg skal være såpass ærlig at jeg innrømmer at jeg hadde forventet litt bedre. Derfor lar vi også karakteren droppe en halv karakter mot series 5.

Å finne bedre smartklokke til bruk med en iPhone er likevel fortsatt så godt som umulig. Apple Watch er fortsatt den beste og mest «komplette» smartklokka på markedet.