Med disse slipper du å fryse på føttene

Denne løsningen har vi sansen for.

Vi tester varmesåler Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ole Henrik Johansen 4 Feb 2021 17:00

Med en gradestokk som viser at temperaturen ute har sneket seg godt under frysepunktet, søker mange av oss ut for å nyte det fine vinterværet. Men en ting er likevel helt avgjørende for at opplevelsen skal bli minneverdig; at du holder deg varm.

For det hjelper lite at snødekte trær og terreng er et nydelig å se til, om føttene dine roper etter varme i frosne sko. For det å holde varmen på beina kan ofte være en av de store utfordringene, spesielt om du ikke holder deg aktiv.

Likevel finnes det løsninger som skal hjelpe deg å slippe neglesprett. Vi har nå testet skosåler som har innebygget varmeelement og batteri fra Heat Experience.

Fra før har vi tatt en nærmere titt på hvordan tilsvarende løsning fungerer i genser og hansker .

Men sålene er langt fra noen rimelig løsning. Hele 1499 kroner koster det deg for et sett, så da er spørsmålet om de er verdt prisen?

Sålene er av god kvalitet. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Bygger mer enn vanlige såler

I pakken med varmesålene følger det med en liten fjernkontroll, sammen med en lader og ladekabel.

Rent fysisk er sålene noe høyere en vanlige innleggsåler. På det meste så er sålen rundt 14 millimeter høy, på midten hvor batteriene og tilkoblingen til ladningen er lokalisert. Mens den er syv millimeter ved hælen og fem millimeter ved tærne.

Det betyr at du trenger en litt romslig sko for å bruke sålene uten at skoen blir for trang i høyden. En sko du kan «ha er par med raggsokker i» om du vil.

Vi testet også sålene med piggsko som vi normalt bruker med en vanlig sokk i. Dette gikk greit på sett og vis, men endringen i høyden på skoen gjør at for eksempel hælen kommer noe høyere opp enn normalt. Samtidig som fremre del av foten opplevdes litt vel trang.

Sålene kan klippes til. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Sålene kommer i ulike størrelser, og kan tilpasses ved at du klipper dem til. På undersiden av sålen er det merket opp hvor du kan klippe, og hvilke spor som gir hvilke hele størrelser.

Bruker du for eksempel 45,5 i sko, så skal du ideelt sett klippe midt mellom to av sporene. Men prøv i første omgang å sette ned sålen med alternativet som egentlig er hakket for stort, før du trim til litt ekstra. Du vil i alle fall unngå at sålen blir for liten og sklir rundt i skoen.

Fjernkontrollen er hendig å ha. Ole Henrik Johansen / Tek.no

God byggekvalitet

Varmesålene fra Heat Experience virker å være laget i god kvalitet. Og de er ganske lette selv om de har både batterier, ladeplugg og varmeelementer. Når vi veier dem på en kjøkkenvekt stopper nålen på cirka 120 gram, hvilket ikke er særlig merkbart i større sko.

Undersiden av sålen er delt opp i to partier, hvor den første strekker seg fra hælen og to tredjedeler fremover, og er laget i hard, svart plast. Den fremre delen er i rødt skum, og har langt mer bevegelighet enn den svarte plasten. Det er verdt å merke seg at det i tillegg er lagt til en demper på hælen.

Oversiden er trukket i en slags filt, og generelt virker sålene å isolere ganske godt mot kulden i seg selv.

Når det kommer til ergonomi passer de i alle fall undertegnede godt. Utformingen er god og oppbygningen på midten av sålen er akkurat passe. Samtidig er det godt med støtabsorbering i hælen – noe som kommer godt med.

Les også Heat Experience genser og hansker : Denne knappen lar deg holde varmen

Sålene lades med en vanlig Micro-USB. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Opptil åtte timers brukstid

Sålene lades ved hjelp av en micro-USB-port på siden av sålen. Denne finner du bak en liten luke, sammen med liten av/på-knapp. Første gangen du pakker opp sålene må du pare opp sålen mot fjernkontrollen, som gjøres ved at du holder knappen på sålen inne noen sekunder til dioden starter å blinke. Deretter trykker på du fjernkontrollen, og vips så er du klar.

Batteritiden på sålene er ganske gode. Under vår testperiode fikk vi ut om lag 3,5 timers brukstid på maks varme, mens du kan forvente rundt åtte timers brukstid på den laveste trinnet. I alt har du tre ulike temperaturtrinn å velge mellom.

Ved ladeporten og av/på-knappen er det også en lysdiode som ved hjelp av farger viser hvilken av de tre temperaturene du bruker. Rødt er det varmeste, mens lilla er en mellomting og blått er det svakeste nivået.

Med sålene i skoene er det likevel vanskelig å se hvilken modus du har valgt, og man kan heller ikke se hvor mye batteri du har igjen.

Når sålene er tomme for batteri tar det relativt lang tid å lade dem opp. Om lag fire timer må du regne med før sålene er toppet helt opp. Og det er samme tiden som varmegenseren og hanskene bruker. Igjen syns vi dette er litt i overkant lang tid, og krever at du må planlegge litt på forhånd. En slags hurtiglader for oss litt mer ustrukturerte hadde vært ønskelig.

PS: Vi hadde i utgangspunktet ønsket å teste sålene som kan styres via app, men disse var dessverre ikke tilgjengelig.

I skiskoen blir sålene litt vel store når skoen passet akkurat fra før av. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Utrolig behagelig

Når du først finner en sko hvor sålenes størrelse ikke byr på problemer, har du mye å glede deg til. For det er rett og slett meget behagelig å kunne stå ute i kulden uten at frøsne tær skriker om oppmerksomheten din.

Varmeelementet er plassert under fremre del av foten. Det kan kanskje høres litt lite ut at kun denne delen tilføres varme, men i praksis er det ikke det. Litt på samme måte som at hanskene fokuserer på å varme fingrene, sikter sålene seg inn på tær og fremre del av foten.

Varmesålene gjør seg godt i litt romslige støvler. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Under testperioden gikk vi en del turer med sålene, og da var det sjeldent behov for mer enn det laveste effekttrinnet. Selv om kvikksølvet viste minus 15 grader.

Behovet for varme kommer mer til sin rett når du setter deg ned ved et bål, eller skal til å isfiske. Da er det behagelig å kunne vri opp effekten mot maks, og sitte med varme føtter. Den kaldeste dagen vi testet disse sålene var temperaturen nede i minus 23 kuldegrader, hvor vi satt og fisket på isen i et par timer uten at det ble kaldt i det hele tatt. Og det i en klassisk type vinter/fjell-støvel som strekker seg rett over ankelen.

Sålene ser ut som vanlige såler. Men de bygger en del mer enn hva bildet viser. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Konklusjon

Det er ingen tvil om at 1500 kroner for en par såler er dyrt. Men likevel er det ikke så avskrekkende om du er mye utendørs – og ikke minst er lei av å fryse på føttene.

Det største problemet med disse sålene er at de bygger en del i seg selv, og vil for en del sko være litt kronglete å bruke dersom du har for eksempel en skistøvel som passer akkurat. Har du et par sko som er litt mer romslige, vil det dog ikke være noe problem at sålene krever noe ekstra plass sammenlignet med vanlige såler.

Kvaliteten på selve sålene virker å være meget god, og de er enkle å bruke. Det eneste er at du trenger å planlegge litt dersom du skal bruke dem. For det tar rundt fire timer før batteriene er ladet opp. Men til gjengjeld vil du da ha opp mot åtte timer med bruk før energien er brukt opp.

Fjernkontrollen er enkel og ryddig, og du har totalt tre ulike effekttrinn å velge blant. Når du er ute og beveger mye på deg trenger du sjelden mer enn den laveste trinnet, mens desto mer stillestående du blir, jo mer kommer mer effekt til sin rett.

Alt i alt er det å være varm på føttene i vinterkulden helt alfa og omega. Og Heat Experience sine varmesåler gjør en meget god jobb med nettopp det.

PS: Vi oppdaterer med karakter og eventuell anbefaling så fort vi har testet varianten med app, slik at vi vet om det er verdt å bruke ekstra penger på eller ei.

