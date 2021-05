Boses sportssolbriller fyller et behov vi ikke visste vi hadde

Bose Frames Tempo er neste generasjon av Boses solbriller med lyd og mikrofon - ment for løping og annen trening. Marie Holmerud, Tek.no

Hilde Rørvik Nordstrand 17 Mai 2021 16:15

Mange tenker på god lydkvalitet når de hører navnet Bose. Men hva tenker du når du hører navnet Bose på et par solbriller? Dagens testprodukt er altså et solbrillepar designet til sportsbruk, med innebygde høyttalere og mikrofon på siden.

Solbriller med lyd er et nisjeprodukt, men med stadig flere leverandører og modeller er det et voksende marked.

Design

Bose Frames har kommet i fem ulike varianter. De første variantene kom i et klassisk design og nå har de skapt oppfølgerne Tenor, Soprano og den mer sporty utgaven Tempo.

Denne solbrillen er designet for trening og utendørs aktivitet og tåler derfor svette og regn. De har en aerodynamisk nyloninnfatning som gjør de skal være mer slitesterke enn de foregående modellene og kommer med tre ulike neseputer i silikon. I tillegg har de fleksible brillestenger og tilpassede fjærhengsler som gjør at de skal sitte godt under aktivitet.

Frames Tempo har et sporty design uten fulldekkende ramme rundt glassene. Kan minne litt om Oakley Custom Half Jacket 2.0. Stein Jarle Olsen, Tek.no

De polariserte brilleglassene er lagd av polykarbonat og er dermed ripe- og knusesikre, noe som kan komme veldig godt med i et aktivt liv på farta. For at man skal kunne bruke sportsbrillene i all slags vær har de utformet Tempo til å være IPX4-vannbestandige. Det kan kort forklares med at de tåler vannsprut og regnvær, men ikke å bli holdt under springen.

I tillegg har de en spesialutformet beskyttelse i høyttalerportene for å stenge vann og rusk ute. Om du ønsker å legge fra deg mobilen under bruk har de en Bluetooth-rekkevidde på opptil ni meter, men du vil nok også kunne bevege deg litt lengre unna enn dette om du befinner deg utendørs uten hindringer mellom.

7.5 Bra Bose Frames Tempo Polarized annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Fordeler God lydkvalitet både til musikk og samtale

Enkelt å få med seg omgivelseslyd

Enkle å bruke

Utskiftbare brilleglass, flere ulike typer

99 % UVA/UVB-beskyttelse Ting å tenke på Kan oppleves som noe tunge på ørene for personer med smalt hode

Muligens litt trange for personer med større hoder

Kunne hatt et valg om ikke-polariserte mørke glass

Ikke spesielt elegante på hodet

Rimelig dyre

Et godt alternativ

En del, meg selv inkludert, er ikke så glade i å ha silikonpropper i ørene. Noen føler seg avstengt fra omverdenen og andre liker dem ikke fordi de ikke finner riktig passform og proppene stadig faller ut. Det finnes selvfølgelig også propper uten silikontupper, men disse kan også være vanskelige å få til å sitte på plass, spesielt når man løper eller trener.

Jeg har nesten hele livet brukt de (elskede og hatede) Koss Porta Pro, med bøyle over hodet. De gangene jeg samtidig har hatt behov for solbriller har denne bøylen vært i veien, så jeg var på forhånd spent på dette produktet fra Bose.

Når du skrur på solbrillene hører du den kjente Bose-stemmen som forteller batteriprosent og hva de er koblet til. «80 % battery - connected to Hilde’s Iphone».

Fra første stund likte vi dessuten følelsen av hvor behagelig det var å sykle gjennom byens gater med musikk på ørene og samtidig klare å være til stede i omgivelsene med biler, folk og syklister overalt.

Fra denne vinkelen ser man de kraftige sidene som viser at det ikke bare er en vanlig solbrille. Marie Holmerud, Tek.no

Relativt god samtalekvalitet

Med dette bestod de første test med glans. Neste steg var å teste hvordan de opplevdes i en samtale, både for meg og den jeg ringte til. I samtalene var det overraskende god lyd inn og hun jeg snakka med hørte godt hva jeg sa på tross av at jeg var på sykkelen eller løp i skogen.

Det er kjekt at brillen forteller deg hvem som ringer og du kan besvare anropet ved å trykke på knappen på ramma. Når du hører på musikk, kan sangene enkelt hoppes over med et dobbelttrykk og holder du inne knappen kan du kommunisere med stemmeassistenten på mobilen. På den måten slipper man unna stress og distraksjoner med å finne frem telefonen hver gang man skal gjøre enkle telefonrelaterte manøvre.

Det følger med et kompakt hardplastetui som også har en liten lomme til ladekabel. Tre ulike størrelser neseputer følger også med. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Volumet justerer du ved å sveipe fingeren over høyre brillestang (som må sies at ikke alltid fungerer helt prikkfritt), og Frames Tempo har i tillegg en bevegelsessensor som gjør at du kan vippe brillene opp-ned for å slå dem av.

Den neste testen var det jeg så mest frem til: Løpetur på sti. Underveis på turen føltes de fine og satt greit på plass, men kunne oppleves litt tunge på ørene etter hvert som tiden gikk. Men på tross av svette og regn satt de godt på nesen og humpet ikke opp og ned. For dem med et litt bredere hode enn meg vil de nok ikke merkes på ørene heller.

Lyden kommer fra små høyttaleråpninger rett over ørene dine. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Lydkvalitet - god inntil volumet når et visst nivå

Lyden på Frames Tempo er best så lenge du spiller på lavt til middels volum. Lyden er velbalansert, fyldig og ganske behagelig å lytte til, og det åpne designet gjør at lyden blander seg sømløst med omgivelseslyden. Ved rundt 70 prosent volum klarer tilsynelatende ikke de bittesmå høyttalerne holde helt følge, og da blir det litt mer blikkboksaktig å lytte til - diskanten øker fortsatt, men det blir ikke særlig mer bass.

De holder tritt med middels gode ørepropper (som for eksempel Apples AirPods) inntil et visst volum, og så mister de litt konseptet etter det. Men likevel: det er nesten litt magisk med såpass god lyd som tilsynelatende kommer fra ingensteds, og det på tross av avstanden mellom høyttalerne og ørene.

På høyre side fungerer den tjukke brillestanga også som volumkontroll. Du sveiper rett og slett fingeren frem eller tilbake. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Frames-brillene er også rimelig gode til å gjøre at lyden kun er forbeholdt deg og at du ikke plager de rundt deg. Utendørs med et minimum av lyd rundt skal du spille veldig høyt før andre hører den, i alle fall gitt at de ikke står rett ved siden av. Om du mot formodning skulle bruke solbrillene innendørs er nok saken en litt annen.

Med Bose Music-appen får du for øvrig info om hvilke funksjoner Tempo har, og den gjør oppsett av sportsbrillen svært enkel. Her kan du få tips til innstillinger og få tilgang til nye oppdateringer etter hvert som de slippes.

Med denne ene knappen kan du enkelt besvare og avslutte et anrop, kommunisere med stemmeassistenten på mobilen, samt hoppe til neste sang. Her sitter også USB-C-porten for lading. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ulike brilleglass etter ulike behov

Bose har utformet disse brillene slik at det skal være enkelt å bytte brilleglass ut fra lys- og terrengforhold. De har utviklet tre ulike farger på glassene i tillegg til de tradisjonelle svarte som er standard på brillen. Glassene har ulik grad av lysgjennomslipp som gjør at man kan bytte ut fra både aktivitet, terreng og tidspunkt på døgnet. Det er bare de lyseste brilleglassene som ikke er polariserte, og det er egentlig synd at de ikke har et ikke-polarisert alternativ blant de mørkere glassene også, da det ikke alltid er en fordel.

Mange tror at polariserte glass alltid er det beste alternativet når man skal kjøpe solbriller. Det er en veldig god støtte for synet vårt når vi er omgitt av vann, snø eller kjører på våt asfalt. Den negative siden av polariserte glass er at de kan jevne ut underlaget ved å gjøre skyggene mørkere, og dermed blir hindringer i snø/vått dekke mindre synlige, noe som kan gjøre dem vanskeligere for brukeren å oppfatte. Dette vil også gjelde på LCD-skjermer (i biler eller på mobiltelefoner) der polarisasjonsfiltre kan redusere synligheten av innholdet på skjermen.

Brillen sitter greit, men kan muligens bli noe tung over ørene over tid for mitt smale hode. Marie Holmerud, Tek.no

Konklusjon

Bose Frames Tempo har tatt litt innersvingen på meg. Jeg må innrømme at jeg i forkant var usikker på dette produktet, men har etter hvert innsett at jeg faktisk ønsker meg disse.

De kobler seg rett på mobilen når de skrus på, jeg får full oversikt over batteriprosent og jeg kan enkelt styre dem uten å ha mobilen fremme, så det er bare å starte musikken og suse av gårde. Lyden er overraskende fyldig i mitt ønskede volumområde, og det er behagelig å samtidig være til stede i omgivelsene.

Marie Holmerud, Tek.no

Batteritiden er god, og om du spiller på moderat volum vil du nok også kunne overgå Boses oppgitte åtte timer - som i seg selv også er en markant oppgradering fra første generasjon, som bare holdt i 3,5 timer.

I en optimal verden ville man kanskje kunnet lade dem direkte i solbrille-etuiet som medfølger. Ellers er det en fordel at de kommer i et stivt etui som beskytter brillene når de ikke er i bruk.

Det er fint at Bose har utformet flere ulike glass som gjør at man optimalisere brillene til ulike lys og terrengforhold. Når det er sagt, skulle jeg ønske at det fantes et ikke-polarisert alternativ blant de mørkere glassene. Det er nemlig bare glasset som har 77 prosent lysgjennomslipp som er ikke-polarisert.

Ved å tilby et ikke-polarisert glass i standardutgaven kunne man også kommet litt ned i pris, da jeg synes det er litt vel stivt med 3000 kroner for dette produktet.