Vi tester Norges billigste bærbare!

Hvor god kan en Windows-maskin til 2500 kroner være?

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 15 Nov 2020 06:00

I mange år har det vært en etablert sannhet at slanke, lette og velbygde bærbare i 13–14-tommersklassen ikke har vært noe for de mest budsjettbevisste. Slike lekkerbiskener har gjerne startet på 6–7000 kroner, og kanskje ikke blitt skikkelig bra før man har lagt et siffer til på prislappen.

På utkikk etter en billigere bærbar enn dette? Da har gjerne jakten ført deg ut av det såkalte ultrabærbar-territoriet over til tyngre maskiner med større volum og skjerm. Også om du ikke har vært opptatt av ytelse.

Men spol frem til 2020, og Multicom presenterer det som kan være en liten «gamechanger» for deg som er mer opptatt av kompakt størrelse og byggekvalitet enn rå kraft.

Deres «Talisa U231» koster bare 2500 kroner, veier inn på knappe 1,3 kilogram og er 1,9 centimeter tykk på det meste.

Likevel kan den krysse av på mye annet du ser etter i en bærbar, som en (slags) SSD, Full HD-skjerm og Windows 10. Og fordi maskinen er konstruert i aluminium og ser ut som den gjør har i alle fall vi lyst til å kalle den en råbillig «MacBook Air-klone». Da med referanse til Apples tidligere MacBook Air-design , og uten sammenligning for øvrig.

Det er uansett ment som et kompliment. Særlig fordi det knapt finnes Windows 10-bærbare på markedet som er billigere enn Multicoms Talisa.

Med tanke på at en Windows-lisens i seg selv kan koste mange hundrelapper, og at selgeren skal sitte igjen med litt i fortjeneste, lurer vi jo på hvor god maskinen kan være med den lave prislappen.

Som det skal vise seg: God nok til enkel bruk. Kanskje til og med et godt valg for deg som føler telefonen eller nettbrettet ditt med Android eller iOS legger for mange begrensninger på deg, eller bare ønsker en maskin med et fysisk tastatur for å være mer produktiv.

For selv om vi allerede kan fortelle at Talisa U231 ikke er noe å satse på for annet enn enkle oppgaver, har den overraskende mye som taler for seg. Som kan veie opp for de punktene vi hater med den. For joda, det finnes noen mørke sider ved maskinen også, og selvsagt mye andre dyrere maskiner gjør bedre.

Bli med videre for å finne ut om du vil klare deg med en av markedets desidert billigste Windows-bærbare.

Multicom Talisa U231-AKSFB1 Pris 2495 NOK DisplayPort Nei HDMI Ja Thunderbolt Nei USB-kontakt Ja Type USB-kontakt USB (Type A) USB-kontakt (totalt) 2 stk USB-versjon USB 3 Gen 1 (5Gbps) Øvrige tilkoblinger Hodetelefonutgang Berøringsskjerm Nei Bildeforhold 16:9 (Widescreen) Skjermoppløsning 1920x1080 Skjermoverflate Matt Skjermstørrelse 13.3 Tommer Skjermteknologi LCD Bakgrunnslys LED Paneltype IPS Vridbar skjerm Nei Farge Sølv Bredde 312 mm Dybde 213 mm Høyde 18.5 mm Produktvekt 1.36 kg Egnet for gaming Nei Funksjoner Bakgrunnsbelyst tastatur Innebygget kamera Ja Numerisk tastatur Nei Dedikert grafikkminne Nei Grafikkprosessor Intel UHD Graphics 600 Vekslingsbar grafikk (Switchable graphics) Nei Bluetooth Ja Bluetooth-versjon 4.0 Ethernet-tilkobling (RJ45) Nei Mobilt bredbånd (WWAN) Nei NFC Nei Trådløst nettverk (Wi-Fi) Ja Trådløs nettverksstandard (IEEE 802.11) 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4) Plattform PC Flash/SSD Ja Flash/SSD-størrelse 64 GB Type eMMC Harddisk (mekanisk/hybrid) Nei Minnekortleser Ja Type minnekort microSDHC, microSD, microSDXC Optisk stasjon Nei Innebygd mikrofon Ja Integrerte høyttalere 2.0 (Stereo) Materiale (deksel/chassis) Aluminium, Magnesium Antall plasser 1 stk Ledige plasser 0 stk Maksimal minnestørrelse 4 GB Minneplass SO-DIMM Minnetype DDR4 RAM- minne 4 GB 32/64-bit OS 64-bit Operativsystem Windows 10 Pro Pekepinne Nei Prosessorhastighet 1.1 GHz Prosessorkjernetype 4 (Quad) Core Prosessormodell Intel Celeron N4100 Maksimal driftstid 8 h Lanseringsår 2020 Skjerm 13,3" IPS, 1920 x 1080 (16:9) Prosessor Intel Celeron N4100 (4 kjerner/4 tråder, 1.1 - 2.4 GHz, 6W) Grafikk Intel HD 600 Lagring 64 GB SSD (eMMC) Minne 4 GB (2133 MHz DDR4) Radio WiFi 4, BT 4.0 Annet 720p webkamera Batteri 50 Wh Porter 2x USB 3.0, Micro HDMI, MicroSD-leser, hodetelefonutgang Vekt og mål 1,29 kg. 32 x 21,4 x 1,9 cm Pris ved test 2500 kroner

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Byggekvalitet og design

Vi blir tatt på sengen av Talisas byggekvalitet. Den er utelukkende konstruert i aluminium og magnesium, og det merkes. Du finner ingen spor av slark og knirk som er typisk for billige bærbare med plasthus som denne budsjettkategorien ellers svømmer over av. Med bind for øynene og bare lov til å føle oss frem hadde vi lett gjettet at denne maskinen var tre ganger så dyr.

Vi har allerede sammenlignet det ytre med Apples gamle MacBook Air-design. Talisa er ikke like helhetlig og polert i det ytre som denne var, med skarpe blå LED-indikatorer, klistremerker (som er lette å fjerne) og diamantslipte kanter som nevneverdige forskjeller. Sistnevnte kan være noe du setter pris på eller synes blir litt jålete på en ellers ganske minimalistisk maskin. Vi liker dem.

Det vi har å utsette på byggekvaliteten er at det er umulig å vippe opp skjermen med en hånd. Du må nærmest hale skjermen og basen fra hverandre med begge hender, og det uten at fingrene dine får godt grep noe sted.

Utfrest «håndtak» til tross - det må flere fingre og hender til for å åpne skjermen. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Overbevisende skjerm

Ikke før vi har akseptert at en bærbar til 2500 kroner kan ha en byggekvalitet som rivaliserer de til det tredobbel pris, fester øynene våre seg på skjermen. Det 13,3 tommer store panelet er av IPS-typen. Det betyr at fargene og kontrasten bevares uansett hvilken vinkel du ser på det fra. Det er en stor fordel kontra andre billige maskiner der bildet ofte blir vasket ut sett fra siden.

IPS-paneler flest kan slite med dårlig sortnivå og kontrast, men til tross for at vi har sett bedre sortnivå leverer dette eksemplaret absolutt tilfredsstillende. Fargene er friske og klare, og blåstikket som «alltid» er der på billige maskiner er her ubetydelig. Oppløsningen på 1920 x 1080 piksler er mer enn godt nok for den lille skjermen og sikrer et svært skarpt bilde. Lysstyrken på 200 nits er under middels, men ettersom panelet også er matt og refleksfritt fungerer det fint å jobbe på maskinen innendørs. Bare styr unna utendørsjobbing der panelet utkonkurreres av kraftigere lyskilder.

Vi ser i større grad at skjermer med 4:3-forhold og lignende tar over i den ultrabærbare kategorien. Det gir deg fordeler som bedre oversikt i høyden. Disse panelene er imidlertid dyrere å produsere enn 16:9-panelet Talisa leveres med, og med mindre du er vant med 4:3-paneler allerede tror vi ikke du vil tenke over forskjellen.

For å være en maskin fra 2020 leveres Talisa med litt voksne skjermrammer. Men det sier vi bare fordi de beste (og gjerne dyreste!) i klassen har fått så ekstremt slanke rammer det siste året at alt annet synes massivt. Også selv om det egentlig ikke er tilfelle. Som hos Talisa.

Maken til skjermopplevelse for pengene har vi uansett ikke sett tidligere.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Fysiske taster er alltid best

Om du ser etter noe billig for å komplementere nettbrettet eller telefonen din i det daglige, som til kontoroppgaver eller lekser, må tastaturet være i orden. Økt produktivitet, sammen med alle mulighetene Windows 10 gir deg, er en av hovedårsakene til å velge en bærbar PC med fysisk tastatur.

Multicom er en av de få bærbarprodusentene som holder fast på å bruke kun norske tegn på tastaturene sine. Her finner du altså ingen felles nordiske taster, noe som er veldig befriende. Enter-tasten har imidlertid fått et avlangt «amerikansk» oppsett, uten at det er noen stor sak for de fleste.

Det er skrivefølelsen det koker ned til, og her leverer Talisa helt på det jevne, med relativt lang vandring, middels støy og middels stabilitet.

Tastene er dog ikke de beste vi har lagt fingrene våre på. Andre maskiner har enten «kvikkere», mer lydløse, eller bedre dempede taster. Vi er heller ingen fan av den ruglete billige plastoverflaten deres.

Det sagt er det jo helt overlegent å sitte med et fysisk tastatur fremfor seg enn et berøringstastatur når du skal skrive lange tekster. Da vil dette være en stor oppgradering, selv om tastaturet bare havner midt på treet målt mot andre mye dyrere maskiner.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

En villstyring av en pekeplate

Under tastene finner du pekeplaten. Og les dette, for denne er maskinens store akilleshæl og det som kan bli en «dealbreaker» for enkelte som vurderer Talisaen for sine andre fine egenskaper.

For til tross for full støtte for flerfingerbevegelser gjennom «Microsoft Precision»-støtte, oppleves pekeplaten å leve sitt eget liv mye av tiden. Pekeren kan finne på å hoppe frem og tilbake, ikke reagere eller stanse midt i en bevegelse. Finmotorikken er også helt fraværende, om du skal pirke på ting med pikselpresisjon så må du unngå denne først som sist.

Eller, som vi tror kan være en ok løsning for flere: invester tre-fire hundrelapper i en trådløs mus som du bruker når du skal jobbe aktivt med maskinen i en tid. For noen minutters bruk nå og da, litt nettsurfing og mediebruk, holder du alltids ut pekeplatens spillopper. Bare ikke tro du får kontrollere verdens best oppdratte musepeker. Her har de gått for en skikkelig «rabagast».

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Vi har aldri testet en så rimelig bærbar som Multicoms Talisa. For å gi deg et inntrykk av hvilken ytelse du kan forvente deg må vi derfor sammenligne med den 7000 kroner dyre Huawei MateBook D, som vi syntes leverte topp verdi for pengene i sin priskategori tidligere i år.

Som du ser er det et hav av forskjell. Ved å bruke 2,5 ganger så mye penger øker ikke ytelsen med 2,5 ganger. Den regelrett fyker i taket. På Talisa vil dessuten mange spill slite med å starte, eller eventuelt se ut som en lysbildefremvisning.

Men det visste vi. Ytelsen kan ikke være på topp når prisen er på bunn. Spørsmålet er heller om ytelsen er god nok. Til enkelt arbeid, nettsurfing, film og videosamtaler.

Vi, som ellers er godt vant på bærbarfronten, måtte omkalibrere forventningene en anelse. Men, som det skulle vise seg: når dagen var over fikk vi jammen gjort det meste vi ønsket oss på denne saken.

Det tar et par sekunder ekstra å laste en nettside helt inn. På grunn av bare 4 GB minne kan du heller ikke ha mange programmer kjørende samtidig uten at ting begynner å henge.

Men å bruke Microsoft Office mens du har et par-tre nettleserfaner og Spotify i gang? Null stress. Ikke før vi kjører på med et par videostrømmer og flere faner i nettleseren ekstra går ting i ball.

Talisa har såkalt «eMMC»-lagring som holder på operativsystemet og programmene dine. Forenklet kan denne sammenlignes med et SD-kort (som til kameraet eller telefonen din), bare at det er festet på maskinens hovedkort. Fordelen er at ytelsen er litt raskere enn «snurredisker» og ikke minst at maskinen ikke er utsatt for datatap som følge av mekaniske feil eller rystelser. Men, ytelsen er langt svakere enn «ekte» SSD-er som man finner i litt dyrere maskiner.

Vi fant imidlertid at Windows 10 her starter på noen knappe sekunder, og at programmer aldri ber oss vente lenger enn vi har tålmodighet til. Enkle oppgaver krever rett og slett ikke så mye av lagringsløsningen.

Kapasiteten på 64 gigabyte er ikke all verden, men for bruken mange tiltenker en Talisa tror vi det holder greit. Om det blir krise kan du alltids benytte deg av skylagring eller koble til eksterne disker via USB. Et deksel under maskinen skjuler dessuten en ledig plass for en M.2-SSD, men en slik oppgradering koster fort en slump.

Laderen er liten og nett, men ganske treg. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Dette må du være obs på

Er det ellers noe du må være oppmerksom på under daglig bruk? Vel, kameraet, som er veldig aktuelt for tiden er direkte slapt. Du vil ikke fremstå fra din beste side i jobbmøtet!

Lyden fra de innebygde høyttalerne er også skingrende og svært tynn.

En stor fordel er imidlertid at Talisa leveres med Windows 10. Dermed støtter den all verdens tilbehør, og snakker med all verdens enheter. Å koble til ting som skrivere er altså en smal sak, men vi skulle ønske maskinen hadde en HDMI-port i full størrelse. For å bruke Micro-HDMI-porten dens må du bære med deg en overgang, noe som ikke er optimalt.

Ellers digger vi at maskinen er vifteløs. Den lager ikke en lyd, og den blir heller aldri varm.

Under lokal videoavspilling holder Talisa koken i rundt seks timer. Det er ikke veldig imponerende, der typiske – men dyrere – ultrabærbare fint takler 10 timer.

Maskinen bruker veldig lang tid på å lade om du bruker den samtidig. Eventuelt lader den fra null til 50 prosent på en time når den er avslått. Vi opplevde dessverre at batteriet raskt tappet seg når maskinen lå i dvalemodus, så her må Talisa faktisk slås av mellom øktene for ikke å risikere at batteriet går i null over natten frem til du skal bruke den.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Konklusjon

Multicoms Talisa er ikke perfekt på noen områder. Men vi har aldri tidligere opplevd en maskin som har levert så mange muligheter i en så solid innpakning til en så ekstremt lav pris. Denne maskinen kan, på tross av store problemer med pekeplaten og langt fra noen superkrefter, dekke manges behov fra en bærbar.

Her kan du skrive e-post, sette sammen lekser og innleveringer, lage budsjett i Excel, strømme film, høre på musikk, surfe på nett.

Alt mens du har et helt «all right» tastatur å knaste i vei på og en skjerm som presenterer alt du lager eller ser på på en fin måte. Byggekvaliteten er svært god, designet konservativt, og ikke minst er både vekt og størrelse hold nede.

En trådløs mus er ekstremt anbefalt tilbehør til Talisa U231, men om du da først og fremst skal hive lette oppgaver på den kan du til gjengjeld få dekket behovene dine for en pris vi knapt trodde var mulig for en Windows-bærbar.

6.5 Helt greit Multicom Talisa U231 annonse Sjekk prisen Mulig match for deg som ikke får friheten og produktiviteten du ønsker av nettbrettet. Fordeler God byggekvalitet

God skjerm

Slank og lett

Behagelig tastatur

Pent design i metall

Windows 10 gir flere muligheter enn Android og iOS Ting å tenke på Pekeplaten er svært unøyaktig

Takler kun lettere oppgaver

Lader sakte og har middels batteritid

Vanskelig å åpne skjermen

Micro HDMI-port

Dårlig kamera

Svært tynn lydopplevelse (uten hodetelefoner)

Les også Bærbare PC-er under 10 000 kroner (høst 2020): Stortest av lette og nette bærbare PC-er