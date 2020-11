Den beste projektoren vi har testet

Samsungs første toppmodell gjør veldig mye riktig – men det koster å være kar.

Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ole Henrik Johansen 21 Nov 2020 16:00

Om du vil ha et skikkelig stort bilde å se film på, er en projektor veien å gå. Også TV-er strekker seg i dag opp mot 98 tommer, men da koster de like mye som en Tesla Model 3 med firehjulstrekk.

Samsung lanserte for en liten stund siden sine to første projektor-modeller, begge kalt «The Premiere», og vi har nå tatt en nærmere kikk på storebroren av de to, LSP9T.

Denne bruker blant annet trippel laserteknologi til å gi deg bilde, og den er i tillegg det man kaller en «short throw»-modell. Altså kan den stå nesten inntil veggen og fortsatt gi deg 100 tommer eller mer.

Men den plasserer seg ikke i noe budsjettklasse akkurat. I skrivende stund må du punge ut med 65 000 kroner for et eksemplar. Det er en del mer enn for eksempel hva du gir for en Optoma UHZ65UST , som også er en short throw-modell med laserteknologi.

Den beste projektoren vi har testet. Men det koster å være kar Fordeler Særdeles god bildekvalitet

Meget enkel å bruke

Lang levetid på "pæra". Oppgitt til 20 000 timer

God lyd til projektor å være

Plasseringsvennlig siden den også kan henges i taket.

Støysvak

Takler fint HDR-innhold

Ekstrem god skarphet... Ting å tenke på ... som også krever sitt av lerretet ditt

Dyr

Noe regnbue-effekt

Projektoren står nesten helt inntil veggen når du skal ha et bilde på 100 tommer. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Kan stå nesten helt inntil

Med Samsungs nye projektor kan du forvente å få et bilde på opptil 130 tommer. Det hele avhenger av hvor nært lerretet du setter den. Ved rett over elleve centimeters avstand er størrelsen 100 tommer, mens du må øke avstanden til nesten 24 centimeter før tommestokken viser 130 tommer med bilde på lerretet.

Noe av det som er utfordrende med en projektor som denne, er at den raskt avslører om lerretet ditt er rett eller ikke. Selv ørsmå «bølger» i duken blottlegges med en gang.

På den andre siden trenger du ikke nødvendigvis et lerret for at filmkvelden skal bli komplett. Vi testet å bruke en helt vanlig gipsvegg som var malt hvit, og dette fungerte også overraskende godt. Igjen er det viktig at overflaten er så slett som mulig. Du kan redde inn en del ved hjelp av et «grid»-mønster, men fortsatt kan du ikke redde alt.

Samtidig er det enkelt å få riktig fokus. Du får inn i menyen og trykker deg frem til et enkelt skjema. Via denne funksjonen får du opp et slags femkantet mønster som gjør det enkelt for deg å se når skarpheten er på sitt beste.

Normalt vil nok mange sette denne projektoren på et TV-møbel foran lerretet eller veggen. Men du kan også henge opp projektoren. Du velger hvilken vei den skal sende ut bildet i menyen.

Så generelt vil nok denne, og andre short throw-modeller, være mer akseptert å ha i stuen siden du slipper å henge opp projektoren på et stativ midt i stuen. Og ikke minst slippe unna alle kablene du eventuelt vil koble til.

Projektoren bruker den samme menyen som må TV-ene til Samsung. Merk deg hvor skjevt bildet her. Her har vi ristet litt i lerretet for å vise hvor lite som skal til før bildet blir feil. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Fjernkontrollen er lik den du finner hos TV-ene til Samsung. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Som å bruke en TV

På de aller fleste av projektorene vi har testet har menyene vært gammeldagse og tungrodde. Selv om Optoma UHZ65UST viste seg å være en del bedre enn de fleste.

Med sin første projektor-serie har Samsung vært smarte. De har nemlig tatt i brukt Tizen-plattformen sin som du normalt finner i flatskjermene til selskapet.

Det betyr at du får en brukeropplevelse som er lik den du får med TV-ene til Samsung. Den samme flislinjen med ulike apper og innganger dukker opp nederst i bildet om du trykker på hjemknappen på kontrollen. Samtidig så har du tilgang til de samme appene som på TV-ene.

Også fjernkontrollen til projektoren er hentet inn fra TV-avdelingen. Dette er en enkel kontroll uten for mange knapper, som i tillegg kan styre mange av de enhetene du kobler til projektoren.

Projektoren har greit med tilkoblingsmuligheter. I tillegg kan du tappe med en Samsung telefon på projektoren for å oppnå trådløs kommunikasjon. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Støysvak

Projektorer utvikler ofte en del varme. Og skal du ha mest mulig lysstyrke under litt krevende forhold, vil en del støy følge med på kjøpet. For med mye varme trengs det vifter, og disse lager som kjent støy.

Samsungs projektor har også en vifte, men disse hører du ikke mye til. Selv når vi kjører projektoren på dynamisk, som pusher ut maksimalt med lysstyrke, er det fortsatt bare en svak summing fra projektoren.

Du kan selvsagt høre lyden om du legger godviljen til, men skrur du opp volumet litt for å høre nyhetene, overdøver dette fort støyen fra viftene. Og siden du slipper å ha projektoren rett over der du sitter, som du normalt må med en tradisjonell videokanon, får du heller ikke viftene så tett på deg.

Også denne projektoren har «pærer», men vi har ikke sjekket hva disse koster. Ved normal bruk skal den holde i 20.000 timer. Eller cirka 5,5 timer med bruk hver dag i ti år.

Selv med mye lys holder bildet seg godt. Men det er ikke lett å forevige med kamera. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ekstrem bildekvalitet

Dette er som nevnt Samsungs første forsøk på å lage projektorer, og til 65.000 kroner så forventer man god bildekvalitet. Og det får du i bøtter og spann.

Noe av det som virkelig imponerer med The Premiere er lysstyrken den klarer å levere. Vi har testet projektoren over en periode, blant annet i en provisorisk garasje med lerret. Og her kunne vi faktisk se innholdet selv med porten åpen. Selv om det da selvsagt ble noe slappere.

Men likevel er det svært imponerende hvor kraftig denne projektoren oppleves. I litt dunkel belysning oppleves bildet like kraftig og sprudlende som om det var en god flatskjerm.

Og når det kommer til farger så vil denne projektoren slukke tørsten din raskt. Den kan nemlig gjengi mer enn 100 prosent av BT. 2020-fargerommet. Det er langt mer enn hva noen av dagens TV-er kan skilte med.

Du har en del moduser å velge blant når du bruker denne projektoren. Men den beste av disse er etter vår mening Film Maker-modusen når du ser film. Den er ganske lik Film-modusen, men er hakket bedre på detaljer i mørke partier.

Kombinasjonen av mye lys og er bredt fargespekter gjør at denne projektoren egner seg godt til HDR-innhold. På samme måte som med vanlige TV-er er dette enklere å oppdage enn selve oppløsningen.

Når det er sagt så er skarpheten i denne projektoren også knakende god. Dette er en projektor som klarer å levere deg ekte 4K. Overgangen mellom lerretet og selve bildet er så skarpt at man nesten skulle tro det var på en TV-skjerm.

Det eneste vi har å sette fingeren på er at du innimellom opplever litt regnbueeffekt når bildet beveger seg raskt. Som for eksempel når du spiller spill.

Modellen vi har fått inn er en såkalt «early sample», så spillmodusen var ennå ikke på plass med funksjoner som Game Enhancer. Så vi må komme tilbake til hvor godt egnet denne er å spille på. Vi testet dog en del med både PS5 og Xbox Series X, og vi opplevde ingen problemer med slep eller rifter i bildet.

Projektoren har faktisk ganske så god lydkvalitet. Ole Henrik Johansen / Tek.no

God lyd til å være en projektor

Foruten meget god billedkvalitet, er heller ikke lydkvaliteten i denne projektoren så dårlig som du kanskje skulle tro. Selve projektoren er ganske stor av vekst, og det gir blant annet plass til høyttalere.

Oppsettet er av typen 4.2, og i bruk så får du faktisk en lyd som fungerer helt kurant til å se en film eller spille med.

Lydbildet er ganske bredt selv om lyden kommer fra projektoren som står sentralt i stue. Og den er god på stemmer. Fortsatt vil et eksternt anlegg være bedre for å gi filmopplevelsen maksimalt med bass og trøkk. Men vi tok oss stadig i å bare bruke høyttaleren i projektoren da vi spilte eller så vanlig TV.

Samsungs nye toppmodell er rett og slett rå. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Konklusjon

Samsung leverer en imponerende projektor i sin nye toppmodell. Med god margin den beste vi har testet noen gang. Og det er lite å sette fingeren på.

Noe av det som du likevel skal være klar over er at denne short throw-modellen krever litt tålmodighet når du skal installere den første gangen. Du må være svært nøye med plasseringen, og når projektoren står slik den skal, vil du fort se om lerretet er helt rett eller ei.

Det fine er likevel at du ikke nødvendigvis trenger et lerret for å gi deg god billedkvalitet. Du kan nemlig bruke den rett mot en hvit vegg – så lenge denne også er rett og slett nok.

Når dette er på plass så får du noen av det aller ypperste innen bildekvalitet. En kombinasjon av meget kraftig lysstyrke, skarphet og fargegjengivelse gir deg et resultat som vi ikke har sett maken til. Du kan fint se HDR-innhold og imponeres over hvor stor kontrastnivå det er i det du får servert. Da er det litt synd at vi opplever litt regnbue-effekt innimellom.

Det å kunne se på film i et delvis opplyst rom uten å merke at billedkvaliteten rammes i nevneverdig grad, er ganske unikt. Samtidig så henger også lyden med i svingene.

Dette kombinert med en meget brukervennlig meny og fjernkontroll, gjør denne projektoren komplett – hvor den stive prisen er noe av de få tingene som setter en demper på det hele.

Vi har valgt å droppe karakter på denne, siden vi ikke har noe å sammenligne direkte med. Men, vi vil komme tilbake med en test av lillebroren til denne, LSP7T, som er en direkte konkurrent til Optoma UHZ65UST.

Likevel velger vi å gi denne storebroren et «Helt rått»-merke. For det er den.